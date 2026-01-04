Si vous avez peu de temps et souhaitez simplement vous faire une idée rapide de ce qui est important – commencez ici.

- Les téléviseurs 55 pouces sont les plus courants : ils offrent une distance de visionnement optimale lorsqu’ils sont placés dans une pièce de taille moyenne.

- Ultra HD et 4K sont la même chose : les deux termes sont souvent utilisés mais signifient la même chose, c.-à-d. que la résolution de la TV est de 3840 x 2160 pixels.

- 8K n’est pas nécessaire : vous avez peut-être entendu parler de 8K, mais en réalité, il n’existe presque aucun contenu filmé en 8K Pour l’instant, les meilleures options restent Ultra HD et 4K.

- OLED fournit la meilleure image possible : il existe de nombreux acronymes mais OLED représente la technologie la plus récente et fournit la qualité d’image la plus impressionnante.

- Les barres de son offrent une expérience visuelle supérieure : si vous cherchez un son puissant qui vous fait entrer dans l’action à l’écran, alors une barre de son adaptée est un bon investissement.

- Optez pour un taux de rafraîchissement élevé : particulièrement important pour les joueurs et amateurs de sport, plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus les mouvements seront fluides.