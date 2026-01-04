We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Guide d’achat de téléviseur : tout ce qu’il faut savoir
- Découvrez pourquoi la taille de l’écran est si importante (attention : plus grand ne signifie pas toujours mieux)
- Comprenez comment la résolution de l’écran peut influencer les performances de votre téléviseur
- Qu’est-ce que le taux de rafraîchissement et pourquoi est-il important ?
- La plupart des téléviseurs sont désormais « smart », mais qu’est-ce que cela veut dire exactement ?
- Découvrez comment l’audio peut fortement changer l’expérience visuelle, que ce soit via le téléviseur, des enceintes externes ou une barre de son
- Trouvez le téléviseur LG adapté à chaque budget
Le moment d’acheter un nouveau téléviseur est toujours excitant. Mais comment savoir lequel il vous faut ? Avec l’évolution rapide de la technologie et le nombre d’options sur le marché, il existe tellement de fonctions à comparer et à prendre en compte.
Pour cette raison, nous avons compilé ce guide d’achat de téléviseur complet, qui couvre tout, de la taille et résolution de l’écran aux taux de rafraîchissement et contraste. À la fin de votre lecture, vous saurez non seulement la différence entre UHD et OLED, mais disposerez aussi de tous les outils pour prendre une décision éclairée, que vous soyez au début de votre recherche ou que vous soyez prêt(e) à dépenser votre argent bien mérité.
Conseils rapides
Si vous avez peu de temps et souhaitez simplement vous faire une idée rapide de ce qui est important – commencez ici.
- Les téléviseurs 55 pouces sont les plus courants : ils offrent une distance de visionnement optimale lorsqu’ils sont placés dans une pièce de taille moyenne.
- Ultra HD et 4K sont la même chose : les deux termes sont souvent utilisés mais signifient la même chose, c.-à-d. que la résolution de la TV est de 3840 x 2160 pixels.
- 8K n’est pas nécessaire : vous avez peut-être entendu parler de 8K, mais en réalité, il n’existe presque aucun contenu filmé en 8K Pour l’instant, les meilleures options restent Ultra HD et 4K.
- OLED fournit la meilleure image possible : il existe de nombreux acronymes mais OLED représente la technologie la plus récente et fournit la qualité d’image la plus impressionnante.
- Les barres de son offrent une expérience visuelle supérieure : si vous cherchez un son puissant qui vous fait entrer dans l’action à l’écran, alors une barre de son adaptée est un bon investissement.
- Optez pour un taux de rafraîchissement élevé : particulièrement important pour les joueurs et amateurs de sport, plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus les mouvements seront fluides.
Taille de l’écran : plus grand ne signifie pas toujours mieux
Rien qu’au premier regard, il existe une immense variété d’options en termes de tailles de téléviseur. Il est facile de penser que plus grand est automatiquement mieux, mais ce n’est pas toujours le cas.
Il est important de trouver un téléviseur qui remplit parfaitement l’espace où il sera placé. Donc à moins de disposer d’une pièce dédiée, il n’est pas forcément très intelligent d’opter pour un écran supérieur à 88 pouces.
Heureusement, nous avons déjà expliqué comment mesurer et comprendre les tailles de téléviseur. Utilisez ce calcul rapide pour comprendre le lien entre la taille de l’écran et votre distance avec le téléviseur.
Actuellement, la taille la plus courante est entre 50 et 65 pouces, ce qui sera adapté à la plupart des salons.1
Résolution de l’écran : comprendre les options
Avant de parler des différentes options de téléviseur disponibles, il vaut mieux expliquer pourquoi cette fonction est si importante. La résolution décrit le nombre de pixels d’une image à l’écran, et est habituellement exprimée horizontalement et verticalement. En bref, cela signifie que plus vous avez de pixels, plus l’image sera nette et riche en détails.
Full HD (haute définition)
À la fin des années 2000, l’introduction de Full HD dans les téléviseurs a été vue comme une étape cruciale en matière de qualité de l’image.2 Ces téléviseurs disposent de 1920 pixels à l’horizontale et 1080 à la verticale et sont devenus la résolution standard pour le Blu-Ray et les vidéos haute définition sur des plateformes telles que YouTube et Vimeo. Désormais, la technologie est un peu désuète et pour cette raison, un téléviseur Full HD sera relativement bon marché.
UHD (ultra-haute définition)
Le mot ultra fait toute la différence ici, car un téléviseur UHD a deux fois plus de pixels qu’un téléviseur Full HD. Cela correspond à une résolution de 3840 x 2160 pixels, pour une image d’une clarté exceptionnelle et incroyablement nette.
4K
C’est là où cela devient un peu déroutant, car UHD et 4K veulent en réalité dire la même chose. Les deux termes signifient que l’écran a une résolution de 3840 x 2160 pixels. Les deux termes sont utilisés et il existe désormais de nombreux services de streaming, tels que Netflix, Amazon Video, Disney Plus et même YouTube, qui offrent du contenu 4K.3
OLED
Tous les derniers téléviseurs OLED LG offrent une résolution 4K, cependant, la qualité de l’image est encore meilleure grâce à une technologie intelligente. En utilisant des diodes électroluminescentes organiques (OLED), chaque pixel individuel de l’écran peut être allumé ou éteint, ce qui offre les noirs les plus intenses et des couleurs éclatantes avec un contraste exceptionnel. Et LG se trouve à la pointe de la technologie OLED ; nous sommes #1 depuis 12 ans.4
8K
Cette technologie représente l’avenir et offrira une avancée significative en qualité de l’image comme elle offre quatre fois la résolution connue des téléviseurs 4K, ce qui signifie 7680 x 4320 pixels. Actuellement, il n’existe aucun téléviseur 8K LG vendu en Europe. Comme il n’existe presque pas non plus de contenu filmé en résolution 8K, 4K offre encore la meilleure qualité d’image.5
Taux de rafraîchissement : plus rapide mieux c'est
Tout d’abord, expliquons ce que cela veut dire. Le taux de rafraîchissement, exprimé en hertz (Hz), décrit combien de fois une image est rafraîchie à l’écran pendant une seconde. Le taux standard est de 60 Hz, mais il existe des téléviseurs qui proposent 120 Hz, voir même 240 Hz.
Pourquoi c’est important ?
Imaginez que vous regardez une séquence d’action avec des objets en mouvement rapide et que l’image commence à être un peu floue ou saccadée. C’est parce que l’image n’est pas rafraîchie suffisamment vite. C’est d’autant plus important pour les joueurs, en particulier ceux qui jouent à des jeux compétitifs et rapides. À vrai dire, la plupart des jeux sur PS5, Xbox Series X ou Xbox Series S sont conçus pour être joués sur un écran avec 120 Hz pour en tirer au mieux profit.6
Pour quelle autre raison c’est important ?
Le taux de rafraîchissement peut également avoir un effet sur la latence ou le décalage visuel, qui est l’espace entre une image et une autre. À nouveau, c’est extrêmement important pour les joueurs, en particulier ceux qui jouent à des jeux en ligne où une image nette est absolument nécessaire. Comme vous l’avez peut-être deviné, plus il y a d’hertz, moins il y a de risque de décalage. Il est également important de savoir que le taux de rafraîchissement n’affecte pas l’audio sur le téléviseur, il concerne uniquement l’image.
Smart TV : une infinité de possibilités à explorer
Vous verrez que la plupart des téléviseurs modernes sont décrits comme Smart TV et c’est car ils ont la possibilité d’être connectés à Internet. Cela transforme votre téléviseur car vous avez alors accès à une variété d’applications qui vous permettent d’écouter de la musique, de regarder des photos, de jouer à des jeux et de visionner du contenu vidéo.
Il y a tellement de choses à faire avec une Smart TV que nous les avons listées dans un article utile, que vous trouverez juste ici.
Audio : une superbe image mérite un super son
Si vous souhaitez plonger entièrement dans un jeu, une série ou un film, alors il n’y a pas que la qualité de l’image qui compte. Vous nécessitez également un audio exceptionnel qui vous entraîne dans l’univers.
Audio de téléviseur vs. enceintes/barres de son externes
Comme les téléviseurs deviennent de plus en plus fins et légers, il devient de plus en plus difficile de fournir une qualité de son exceptionnelle. Cela ne signifie pas que c’est impossible. De nombreux téléviseurs LG sont désormais dotés de Dolby Atmos, une technologie conçue spécialement pour recréer l’expérience d’enceintes de plafond et créer un audio qui donne l’impression de vous entourer.
Cependant, si vous souhaitez véritablement expérimenter un son entièrement immersif semblable au cinéma, des enceintes ou barres de son externes constituent les meilleures options. Si vous optez pour la première option, vous aurez la possibilité de créer un son surround, mais vous aurez besoin de plusieurs enceintes, et l’installation peut s’avérer compliquée.
Si vous optez pour une barre de son, il s’agit d’une seule unité qui est placée devant le téléviser, qui peut être installée très rapidement et qui fournit un son plus net et puissant que les téléviseurs.
Les avantages d’une barre de son
Compactes et esthétiques, les barres de son sont vraiment impressionnantes, car elles sont dotées d’une technologie avancée qui peut créer un audio net et complet. Elles améliorent non seulement le son de votre téléviseur, mais peuvent agir comme enceintes Bluetooth qui se connectent à d’autres gadgets connectés tels que les téléphones ou tablettes.
Le seul petit problème est qu’il y a tellement de barres de son LG à choisir qu’il peut s’avérer un peu compliqué de savoir celle qu’il vous faut. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons décrit tout ce qu’il faut savoir pour trouver la bonne barre de son pour votre téléviseur LG.
Prix : un éventail d’options
Heureusement, il existe véritablement des options pour chaque budget et préférence. Au bout du compte, vos priorités sont ce qui compte. Donc, pour vous aider à prendre une décision, consultez la liste ci-dessous.
Moins de 700 CHF
4K Smart UHD TV 50 pouces : Vous serez impressionné(e) par la quantité de technologie intégrée à ce téléviseur. Vous obtiendrez non seulement une résolution de 3840 x 2160 pixels, mais le contenu non 4K est mis à jour pour fournir encore davantage de clarté.
Moins de 1000 CHF
NanoCell 65 pouces LG : Outre une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels), ce téléviseur utilise la technologie LG NanoCell pour filtrer les couleurs impures ainsi qu’un processeur AI pour garantir une image véritablement impeccable.
Moins de 3000 CHF
OLED evo AI C5 4K 65 pouces : Grâce à la technologie OLED, ce téléviseur est non seulement doté d’un design ultrafin, mais la qualité de l’image est exceptionnelle. Dolby Vision et Dolby Atmos garantissent une image ultra-éclatante et un son immersif.
Plus de 6000 CHF
OLED evo G5 83 pouces : Pour ceux qui n’ont pas à se soucier d’un budget, ce téléviseur est le nec plus ultra de l’excellence. La résolution 4K Ultra HD est logée dans un immense écran de 83 pouces qui fournit une image trop belle pour être vraie.
Nous espérons que vous disposez désormais d’une meilleure compréhension des différents téléviseurs disponibles et que vous pouvez choisir le téléviseur idéal pour votre foyer. Il ne vous reste plus qu’à inviter vos amis et famille pour pouvoir leur montrer votre nouvel achat.
