Mini LED vs. OLED : comparaison des meilleures technologies de télévision

En associant des particules Quantum Dot et NanoCell, les téléviseurs Mini LED sont capables d’offrir des noirs plus profonds ainsi que des couleurs plus vives et plus éclatantes. Près de 30 000 Mini LED produisent une image de haute qualité, et près de 2 500 zones de gradation uniques permettent d'obtenir des noirs époustouflants.1

Ce n'est pas pour rien que les écrans OLED sont aujourd'hui classés parmi les meilleurs du marché. Non seulement les téléviseurs OLED offrent une qualité d'image incroyable, un meilleur contraste, un angle de vision plus large et une gamme de couleurs plus étendue, mais ils ont des taux de rafraîchissement beaucoup plus rapides que leurs concurrents.