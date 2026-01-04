About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Réfrigérateur-congélateur entièrement intégré (B, 333L, 186cm de hauteur, 59,7cm de largeur) avec compresseur Smart Inverter® de 135kWh/an | GBBS312BEV

GBBS312BEV.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
GBBS312BEV.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

Réfrigérateur-congélateur entièrement intégré (B, 333L, 186cm de hauteur, 59,7cm de largeur) avec compresseur Smart Inverter® de 135kWh/an | GBBS312BEV

GBBS312BEV
front
front open
front open
front open
led
drawer
drawer
right open
right open
left view
right
perspective
perspective
Side View
back
front
front open
front open
front open
led
drawer
drawer
right open
right open
left view
right
perspective
perspective
Side View
back

Fonctionnalités principales

  • Réfrigérateur-congélateur Fit&Max: Fit: Entièrement intégré; Max: Fonctionnalités maximales
  • Réfrigérateur entièrement intégré: Installation parfaite et sans joint grâce à l’entrée et la sortie d’air frontales, ainsi qu’à la technologie Zero Clearance+ (ouverture de porte à 110°).
  • Porte plate haut de gamme: Design sophistiqué qui s’intègre parfaitement à votre espace.
  • Fonctionnalités maximales pour une fraîcheur optimale et un espace de rangement généreux grâce aux meilleures technologies de refroidissement qui préservent la fraîcheur des aliments plus longtemps et offrent un volume généreux.
  • Les technologies LinearCooling® et DoorCooling+® garantissent une température constante, conservant les aliments frais jusqu’à 7 jours et les boissons plus fraîches plus longtemps.
  • Compresseur Smart Inverter®: Silencieux, efficace et fiable, avec une garantie de 10 ans.

    *En plus de la garantie légale de 2 ans, le compresseur LG Smart Inverter® bénéficie d’une garantie supplémentaire de 8 ans sur les matériaux (hors usage commercial).
Plus
Congélateur bas noir mat LG (GBBW726AEV) intégré dans des armoires grises à côté d’un comptoir en marbre avec une plaque de cuisson à induction et une grande fenêtre à droite

Une fraîcheur qui s’adapte, un soin maximum

Congélateur bas LG (GBBW726AEV) installé encastré dans de grandes armoires grises avec des flèches bleues pointant vers les surfaces supérieure et avant

Intégration parfaite

Congélateur bas LG (GBBW726AEV) avec smartphone montrant l’application ThinQ à l’avant et une icône IA bleu clair éclatante à côté du réfrigérateur

Fonctionnalités de l’IA

Vue intérieure du congélateur bas LG (GBBW726AEV) avec des étagères de fruits, légumes, boissons et collations avec des lignes de flux d’air bleues du côté gauche

Fraîcheur maximale

Congélateur bas LG (GBBW726AEV) entièrement ouvert avec compartiment réfrigérateur supérieur montrant les aliments dans des tiroirs avec des superpositions bleues et des flèches mettant en valeur l’intérieur spacieux

Efficacité de stockage maximale

Réfrigérateur-congélateur LG (GBBW726AEV) avec sa porte droite ouverte à 110 degrés, montrant une charnière incurvée en haut étroitement alignée avec un mur d’armoire gris adjacent.

Dégagement zéro

Conçu pour s’adapter à toutes les cuisines

Large ouverture, même près du mur ou dans des espaces restreints avec zéro dégagement

Vue de haut du réfrigérateur-congélateur LG (GBBW726AEV) image divisée à gauche avec du texte Charnière conventionnelle frappant le mur à droite avec du texte Charnières Zéro dégagement s’ouvrant librement

Vue de haut du réfrigérateur-congélateur LG (GBBW726AEV) image divisée à gauche avec du texte Charnière conventionnelle frappant le mur à droite avec du texte Charnières Zéro dégagement s’ouvrant librement

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si le dégagement est inférieur à 4 mm, la porte peut ne pas s’ouvrir complètement ou peut interférer avec le mur, ce qui peut affecter les performances du produit.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Flat Door Premium

Un design élégant et moderne pour une intégration parfaite

Profitez d’un design de porte flat door premium et d’un intérieur spacieux qui apportent une élégance raffinée et pratique à votre cuisine moderne.

Réfrigérateur-congélateur noir mat LG (GBBW726AEV) intégré dans un meuble de cuisine gris avec une cave à vin à gauche et une cuisinière avec ustensiles à droite

Congélateur bas LG (GBBW726AEV) laissé dans des armoires gris clair avec un dosseret en marbre à droite dans des armoires sombres à côté des étagères et des ustensiles de cuisson

Congélateur bas LG (GBBW726AEV) laissé dans des armoires gris clair avec un dosseret en marbre à droite dans des armoires sombres à côté des étagères et des ustensiles de cuisson

Fonctionnalités de l’IA

Un refroidissement plus intelligent pour optimiser l’énergie avec LG ThinQ™ ¹⁾

Congélateur bas LG (GBBW726AEV) dans un espace de vie avec vue nocturne sur la ville superposée avec un graphique en mode Économie de l’IA et un graphique énergétique fluctuant

Mode Économie de l’IA

Refroidissement optimisé pendant les temps d’utilisation réduits

Le mode Économie de l’IA²⁾ analyse vos habitudes d’utilisation sur une période de 3 semaines et détecte lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte moins fréquemment, réduisant ainsi la consommation d’énergie tout en gardant vos aliments frais.

Congélateur bas LG (GBBW726AEV) à côté d’armoires gris clair dans un espace de vie avec vue sur la rivière superposée avec un graphique et une icône AI Fresh

AI Fresh¹⁾

Refroidissement proactif pour les ouvertures de porte fréquentes

Minimise les hausses de température lors des heures d’ouverture fréquentes de la porte grâce à une analyse basée sur les données, intensifiant le refroidissement deux heures à l’avance en fonction de modèles d’utilisation détaillés.

*Si la température de réglage du compartiment du réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonctionnalité ne sera pas activée.

La porte supérieure du congélateur bas LG (GBBW726AEV) est légèrement ouverte avec un graphique en forme d’onde rouge montrant l’icône de porte ouverte et l’icône d’alerte ensemble

Détection d’une légère ouverture de porte

Préservez la fraîcheur grâce aux alertes de porte intelligentes

La détection d’une légère ouverture de porte¹⁾ garantit que vos courses restent fraîches et minimise les déchets d’énergie en vous alertant des fermetures de portes incorrectes.

Fraîcheur maximale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

Le LinearCooling™ conserve les aliments plus frais, plus longtemps, en réduisant les fluctuations de température et en préservant leur saveur et leur apparence.

Graphique du réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) montrant des tomates fraîches après 7 jours avec un graphique de fluctuation bleue et un texte ±0,5 °C
Graphisme du réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) montrant une tomate flétrie après 7 jours avec un graphique de fluctuation rouge et un texte ±1,0 °C
Le congélateur bas LG (GBBW726AEV) ouvert avec de l’air bleu clair s’écoulant de l’évent gauche vers les paniers de porte stockant des bouteilles, des fruits et des conteneurs

DoorCooling+™

Offrez de la fraîcheur plus rapidement dans le panier de la porte

Les boissons et la nourriture restent fraîches grâce aux performances rapides de DoorCooling+™.

*Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d’un récipient d’eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu’il est ouvert que s’il est fermé.
*DoorCooling+™ s’arrête lorsque la porte est ouverte.
*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.

Congélateur bas LG (GBBW726AEV) Fresh Balancer stockant de la laitue, des poivrons, des oranges et des pommes avec des flèches vers le haut et vers le bas et un gros plan du Moist Balance Crisper

FRESHBalancer™

Soin de l’humidité pour les fruits et légumes

FRESH Balancer™ maintient l’humidité de vos fruits et légumes grâce au Moist Balance Crisper™, qui permet de les garder frais.

*Basé sur un test interne de LG (température ambiante de 25 °C, humidité normale, congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 4 °C), perte de poids d’eau mesurée après 24 heures.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

FRESHConverter+™

Stockage des aliments avec des réglages de température flexibles

Oubliez les soucis de température — FRESHConverter™ ³⁾ vous permet d’ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d’aliments.

   

   

    

Efficacité de stockage maximale

Capacité maximale, organisation intelligente

Optimisez l’efficacité de stockage grâce à des solutions intelligentes et soignées qui gardent la fraîcheur de vos aliments.

Vue intérieure du réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) avec des fruits sur l’étagère supérieure, des bouteilles de vin au milieu et plus de fruits sur l’étagère inférieure

*Les images et vidéos sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Gros plan sur le réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) d’une étagère à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons avec un design de clayette agrandie en image circulaire

Casier à vin

Utilisez votre espace judicieusement, pour le vin et autres

Une étagère pour les bouteilles et les essentiels du quotidien - efficacement organisée sans perte d’espace.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Étagère de réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas à droite. L’image montre une étagère pliée contenant deux bouteilles d’eau

Clayette rétractable

Faites plus de place si vous en avez besoin

Espace extra pour les ingrédients grands ou hauts, améliorant la flexibilité et la facilité de stockage.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Rangement flexible, soigneusement organisé

Des clayettes et des accessoires soigneusement conçus vous aident à garder votre réfrigérateur ordonné tout en s’adaptant à vos besoins.

Espace ajustable

Efficacité de l’espace optimisée avec sept niveaux de hauteur réglables

Mini panier de porte

Panier coulissant pour petites bouteilles de sauce

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBW726AEV) matt schwarz, Vorderansicht in hellem Raum mit vertikalen Jalousien, mit 10-jähriger Kompressorgarantie und Energieeffizienz-A-Symbolen unten

LG Unterer Gefrierschrank (GBBW726AEV) matt schwarz, Vorderansicht in hellem Raum mit vertikalen Jalousien, mit 10-jähriger Kompressorgarantie und Energieeffizienz-A-Symbolen unten

Meilleure efficacité énergétique

 

Le LG Smart Inverter Compressor™ s’adapte à la puissance de refroidissement selon les besoins, réduisant ainsi la consommation d’énergie tout en fonctionnant de manière silencieuse et fiable. Il est également fourni avec une garantie de 10 ans.

Clause de non-responsabilité

1)LG ThinQ™
-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ™, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. *LG ThinQ® disponible sur les smartphones Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Téléphone et connexion de données WiFi à domicile requis et inscription du produit avec LG ThinQ™ requise.
*Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays

2)Mode d’économie de l’IA
-Le mode d’économie de l’IA peut être ajusté en deux étapes (jusqu’à XX % pour l’étape 1 et jusqu’à XX % pour l’étape 2), et le taux d’économie varie en fonction de la puissance nominale et des spécifications du produit.
-Le taux d’économies de l’IA pour chaque étape peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
-Les détails spécifiques du test pour le taux d’économie sont les suivants :
1.Modèle de test : M876AAA582
2.Conditions de test : Congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge
3. Conditions d’installation : Température ambiante à 25 °C, humidité à 55 %
4.Méthode de test : ouverture de 8 heures, absence d’ouverture de 16 heures. Durée totale d’ouverture pendant les heures d’ouverture : Réfrigérateur 28 fois, congélateur 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque étape du mode d’économie d’IA sur 3 jours sont convertis en consommation d’énergie sur 24 heures et comparés.
5. Lorsque vous utilisez le mode Économie de l’IA, le cycle d’élimination du givre et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l’environnement. L’application de l’étape 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.
6. Les résultats des tests ont été vérifiés par XXXXXX Inc. à l’aide de la méthode de test spécifiée, mais ils peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
7. Le mode Économie de l’IA n’est pris en charge que par l’application LG ThinQ, et LG ThinQ™ peut avoir certaines limitations en termes d’environnements et de méthodes d’utilisation pris en charge.

3)FRESHConverter™
-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), poisson (0 °C) et fromage (2 °C)
-Basé sur les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage de 25 °C.
-Les résultats peuvent varier en fonction des changements de la température extérieure ou du réglage de la température intérieure.

Imprimer

Spécifications clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    333

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 1.860 x 674

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    135

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    B

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Noir Acier

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Combiné

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    B

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    333

  • Volume du congélateur (L)

    113

  • Volume du réfrigérateur (L)

    183

  • Volume tiroirs (L)

    37

COMMANDEET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Display LED

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    81

  • Poids du produit (kg)

    75

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    1.860

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la carrosserie (mm)

    1.860

  • Profondeur avec poignée (mm)

    674

  • Profondeur sans poignée (mm)

    608

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 1.860 x 674

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Bac à glaçons normal

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Noir Acier

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Non

  • Type de poignée

    Poignée Pocket

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Smart Inverter (BLDC)

  • Consommation électrique (kWh/an)

    135

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    33

  • Niveau sonore (classe)

    B

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    3

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    2

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Clayette porte bouteilles

    complète

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Clayette rétractable

  • Pure N Fresh

    Non

  • Fresh Zone

    Non

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096627068

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Tiroir_Congélateur

    3 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en disent

Ceci pourrait aussi t'intéresser