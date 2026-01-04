Réfrigérateur-congélateur entièrement intégré (C, 333L, 186cm de hauteur, 59,7cm de largeur) avec compresseur Smart Inverter® de 169kWh/an | GBBSJ1CCEP

Clause de non-responsabilité



1)LG ThinQ™

-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ™, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. *LG ThinQ® disponible sur les smartphones Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Téléphone et connexion de données WiFi à domicile requis et inscription du produit avec LG ThinQ™ requise.

*Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays



2)Mode d’économie de l’IA

-Le mode d’économie de l’IA peut être ajusté en deux étapes (jusqu’à XX % pour l’étape 1 et jusqu’à XX % pour l’étape 2), et le taux d’économie varie en fonction de la puissance nominale et des spécifications du produit.

-Le taux d’économies de l’IA pour chaque étape peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

-Les détails spécifiques du test pour le taux d’économie sont les suivants :

1.Modèle de test : M876AAA582

2.Conditions de test : Congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge

3. Conditions d’installation : Température ambiante à 25 °C, humidité à 55 %

4.Méthode de test : ouverture de 8 heures, absence d’ouverture de 16 heures. Durée totale d’ouverture pendant les heures d’ouverture : Réfrigérateur 28 fois, congélateur 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque étape du mode d’économie d’IA sur 3 jours sont convertis en consommation d’énergie sur 24 heures et comparés.

5. Lorsque vous utilisez le mode Économie de l’IA, le cycle d’élimination du givre et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l’environnement. L’application de l’étape 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.

6. Les résultats des tests ont été vérifiés par XXXXXX Inc. à l’aide de la méthode de test spécifiée, mais ils peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.

7. Le mode Économie de l’IA n’est pris en charge que par l’application LG ThinQ, et LG ThinQ™ peut avoir certaines limitations en termes d’environnements et de méthodes d’utilisation pris en charge.



3)FRESHConverter™

-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), poisson (0 °C) et fromage (2 °C)

-Basé sur les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage de 25 °C.

-Les résultats peuvent varier en fonction des changements de la température extérieure ou du réglage de la température intérieure.