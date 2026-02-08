We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Réfrigérateur-congélateur entièrement intégré (classe énergétique A, 375 L, 203 cm de hauteur, 59,7 cm de largeur) avec compresseur Smart Inverter® de 112 kWh/an | GBBW726AEV
GBBW726AEV
Fonctionnalités principales
- Réfrigérateur-congélateur Fit&Max: Fit: Entièrement intégré; Max: Fonctionnalités maximales
- Réfrigérateur entièrement intégré: Installation parfaite et sans joint grâce à l’entrée et la sortie d’air frontales et à l’ouverture de porte à 110° (Zero Clearance+)
- Porte fine haut de gamme: Design sophistiqué qui s’intègre parfaitement à votre espace.
- Fonctionnalités maximales pour une fraîcheur optimale et un espace de rangement généreux grâce aux meilleures technologies de refroidissement qui préservent la fraîcheur des aliments plus longtemps et offrent un volume généreux.
- Les technologies LinearCooling® et DoorCooling+® garantissent une température constante, conservant les aliments frais jusqu’à 7 jours et les boissons plus fraîches plus longtemps
- Compresseur Smart Inverter®: Silencieux, efficace et fiable, avec une garantie de 10 ans*.
*En plus de la garantie légale de 2 ans, le compresseur LG Smart Inverter® bénéficie d’une garantie supplémentaire de 8 ans sur les matériaux (hors usage commercial).
*Le produit est livré avec une prise Schuko et est complété par un adaptateur monté de façon permanente pour la norme suisse de type J.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un dégagement minimal de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si ce dégagement est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou de frotter contre le mur, ce qui peut affecter les performances de l'appareil.
*Les images du produit sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Porte plate premium
Un look élégant et moderne pour une intégration parfaite
Profitez d'un design de porte plate haut de gamme et d'un intérieur spacieux qui apportent élégance raffinée et fonctionnalité à votre cuisine moderne.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Fonctionnalités de l'IA
Un refroidissement plus intelligent pour une consommation d'énergie optimisée avec LG ThinQ™ 1)
La technologie LinearCooling™ permet de conserver les aliments frais plus longtemps en réduisant les fluctuations de température et en préservant leur goût et leur apparence.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Si la température de consigne du réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.
*Les images du produit sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Fraîcheur maximale
Refroidissement précis, fraîcheur constante
La technologie LinearCooling™ permet de conserver les aliments frais plus longtemps en réduisant les fluctuations de température et en préservant leur goût et leur apparence.
Conventionnel
*D’après les résultats des tests TÜV Rheinland réalisés selon la méthode de test interne de LG, comparant le taux de réduction de poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a montré un taux de réduction de poids inférieur.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*D’après un test interne LG (température ambiante de 25 °C, humidité normale, congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 4 °C), perte de poids en eau mesurée après 24 heures.
*Les images du produit sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
FRESHConverter+™
Conservation des aliments avec réglages de température flexibles
Plus besoin de vous soucier de la température — FRESHConverter™ 4) vous permet d'ajuster facilement les paramètres en fonction des différents types d'aliments.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Efficacité de stockage maximale
Capacité maximale, intelligemment organisée
Optimisez votre espace de stockage grâce à des solutions astucieuses et pratiques qui préservent la fraîcheur de vos aliments.
*Les images et les vidéos sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Rangement flexible et bien agencé
Des étagères et des accessoires bien conçus vous aident à garder votre réfrigérateur propre tout en s'adaptant à vos besoins.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Avertissement
1) LG ThinQ™
- Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter à un réseau Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou version ultérieure et iOS 16.0 ou version ultérieure. Une connexion Wi-Fi (mobile et domestique) et l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont requis.
- Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier selon le produit et le pays.
2) Mode Économie d'énergie IA
- Le mode Économie d'énergie IA est réglable sur deux niveaux (jusqu'à 1 % pour le niveau 1 et jusqu'à 5 % pour le niveau 2). Le taux d'économie varie en fonction de la classe énergétique et des spécifications du produit.
- Le taux d'économie d'énergie IA pour chaque niveau peut varier en fonction des conditions d'utilisation réelles.
- Détails des tests relatifs au taux d'économie d'énergie:
1. Modèle testé : GBBW322CEV
2. Conditions de test: Congélateur à -18 °C, Réfrigérateur à 3 °C Sans charge
3. Conditions d'installation: Température ambiante de 25 °C, humidité relative de 55 %
4. Méthode de test: 8 heures d'ouverture, 16 heures de fermeture. Nombre total d'ouvertures pendant les heures d'ouverture: Réfrigérateur: 28 fois, Congélateur : 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque niveau du mode d'économie d'énergie IA sur 3 jours sont convertis en consommation d'énergie sur 24 heures et comparés.
5. En mode d'économie d'énergie IA, le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l'environnement. L'application du niveau 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.
6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. selon sa méthode de test spécifique, mais ils peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation réel.
7. Le mode d'économie d'énergie IA est uniquement pris en charge par l'application LG ThinQ, et LG ThinQ peut présenter certaines limitations en termes d'environnements et de méthodes d'utilisation compatibles.
3) DoorCooling+™
- Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le réfrigérateur. Dans le panier supérieur, la température est passée de 25 °C à 6 °C. La technologie DoorCooling+™ a démontré une vitesse de refroidissement 15,1 % plus rapide porte ouverte que porte fermée.
- La technologie DoorCooling+™ s'arrête à l'ouverture de la porte.
- Les résultats peuvent varier selon l'utilisation. Offre valable uniquement sur les modèles compatibles.
4) FRESHConverter™
- La température peut être réglée à l'aide du bouton de sélection. Trois modes sont disponibles : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C).
- Résultats de tests internes LG, réalisés selon la méthode de test interne LG, mesurant la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ à vide et à une température de 25 °C.
- Les résultats peuvent varier en fonction de la température extérieure ou de la température intérieure réglée.
FAQ
Q.
Quels sont les critères à prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur-congélateur?
A.
'Lors du choix d'un réfrigérateur-congélateur LG, tenez compte de critères essentiels tels que l'espace de rangement, l'efficacité énergétique et la technologie de refroidissement intelligente.
Les solutions intelligentes et pratiques de LG optimisent le rangement tout en préservant la fraîcheur de vos aliments*.
Découvrez des innovations comme LinearCooling™ pour une température plus stable dans tout le réfrigérateur et DoorCooling+™ pour refroidir les aliments dans la porte.
Le design élégant des portes plates LG et un choix de couleurs et de finitions modernes apportent une touche de style à votre cuisine.
*D'après les résultats des tests TÜV Rheinland réalisés selon la méthode de test interne de LG, comparant la perte de poids des légumes entre le modèle avec LinearCooling et le modèle sans LinearCooling, le modèle avec LinearCooling a présenté une perte de poids inférieure.
Q.
Quelle taille de réfrigérateur-congélateur me faut-il?
A.
La taille idéale de votre réfrigérateur-congélateur dépend de votre foyer et de vos besoins de stockage. Voici quelques indications générales :
- Les réfrigérateurs-congélateurs hauts, d'une capacité de 304 à 387 L, sont parfaits pour 1 à 2 personnes.
- Les modèles multi-portes compacts, d'une capacité de 506 à 530 L, conviennent aux familles de 3 à 4 personnes.
- Pour les familles plus nombreuses, les modèles multi-portes ou américains, d'une capacité de 635 à 750 L, sont un bon choix.
Pour choisir la capacité appropriée, tenez compte de la fréquence de vos courses, de la quantité d'aliments frais et surgelés que vous stockez, ainsi que de l'espace disponible dans votre cuisine.
Q.
Comment modifier le réglage de la température de mon réfrigérateur-congélateur LG?
A.
Utilisez le panneau de commande situé sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée. Sur les modèles compatibles, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ sur votre smartphone pour modifier la température à distance.
Q.
Que signifie l'expression réfrigérateur-congélateur sans givre?
A.
e givre se forme lorsque la vapeur d'eau entre en contact avec les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau qui gèle instantanément. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour activer régulièrement une résistance chauffante autour du serpentin de refroidissement afin de faire fondre la glace, empêchant ainsi automatiquement la formation de givre.
Menu principal
DIMENSIONS
Spécifications clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
466
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
697 x 2.030 x 704
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
123
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
A
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Noir Acier
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type de produit
Réfrigérateur Combiné
Norme/Profondeur
Encastrable
Classe d’énergie
A
CAPACITÉ
Volume total (L)
466
Volume du congélateur (L)
140
Volume du réfrigérateur (L)
279
Volume tiroirs (L)
47
COMMANDEET ÉCRAN
Écran LED interne
Display LED
Congélation express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids de l’emballage (kg)
121
Poids du produit (kg)
113
Hauteur jusqu’au-dessus de la carrosserie (mm)
2.030
Profondeur sans poignée (mm)
639
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
697 x 2.030 x 704
FONCTIONS
Door Cooling+
Oui
LINEAR Cooling
Oui
InstaView
Non
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Fabrique à glaçons_Manuel
1 Levier 2 Tiroirs
Distributeur d’eau uniquement
Non
Fabrique à glaçe automatique
Non
MATÉRIAU ET FINITION
Porte (Finition)
VCM
Finition (porte)
Noir Acier
Fond métallique(Metal Fresh)
Ar métal
Type de poignée
Poignée (décoration noire)
PERFORMANCE
Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
Consommation électrique (kWh/an)
123
Classe climatique
SN-T
Niveau sonore (dB)
29
Niveau sonore (classe)
A
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
4
Lumière
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
2
Bac à légumes
Oui (2)
Clayette porte bouteilles
complète
Multi-Air Flow
Oui
Clayette rétractable
Clayette rétractable
Pure N Fresh
Non
Fresh Zone
Non
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
CODE EAN
Code EAN
8806096588772
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Tiroir_Congélateur
3 Transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
