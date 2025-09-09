Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Mises à jour de la politique de confidentialité de LG Electronics Service (25/09/2025)

09/09/2025

Mises à jour du service LG Electronics.

 

Nous remercions sincèrement nos clients d’utiliser le service LG Electronics.

Nous mettons à jour notre politique de confidentialité, à compter du [25/09/2025].

Vous pouvez lire la version actualisée de notre politique de confidentialité ici.

 

 

Mises à jour essentielles :

 

- Mises à jour concernant les informations relatives à votre utilisation de nos services (les informations audiovisuelles, les informations relatives aux notifications push Web), la manière dont nous utilisons les informations et vos choix.

- Mises à jour concernant les informations que vous fournissez directement à nous ou à des tiers (la consommation d’énergie).

- Mise à jour de la rubrique « Nous contacter » ( le contact concernant les droits juridiques relatifs aux données)

 

 

Prochaines étapes :

 

Aucune autre action n’est nécessaire pour la politique de confidentialité actualisée.

Si vous n'êtes pas d'accord avec les modifications, vous pourrez résilier votre compte LG à tout moment.

 

Merci de continuer à utiliser le service LG Electronics.

