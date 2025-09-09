Skip to ContentSkip to Accessibility Help
TV LG StanbyME 2 | 2025 | 27'' (68 cm) | Processeur α8 AI 4K
27LX6TDGA EU.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

TV LG StanbyME 2 | 2025 | 27'' (68 cm) | Processeur α8 AI 4K

27LX6TDGA EU.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

TV LG StanbyME 2 | 2025 | 27'' (68 cm) | Processeur α8 AI 4K

27LX6TDGA
Des écrans LG StanbyME 2 présentés dans un salon moderne. On voit un StanbyME 2 sur un support, l’un fixé au mur et l’autre posé sur une table à l’aide de l’étui folio.
Une personne enroulant son LG StanbyME 2 à l’aide du support de TV. Le texte explique comment l’écran Super Portable dispose de 4 heures de lecture sans fil et d’USB-C.
Le LG StanbyME 2 est accroché au mur pour mettre en valeur son écran Motion Art. Le Mood Maker est en cours d’utilisation. Une illustration montre comment elle peut être utilisée comme un ajout élégant à n’importe quel espace.
Le LG StanbyME 2 est posé sur une table. Let's Draw est en cours d’utilisation. Une personne crée des œuvres d’art en utilisant uniquement le doigt sur l’écran tactile. Le texte explique comment vous pouvez utiliser votre écran comme toile numérique et afficher des œuvres d’art via l’écran Always On.
Un groupe d’amis jouant à un jeu de société sur le LG StanbyME 2 sur la table. L’écran de la grande tablette est présenté. Le texte parle de la lecture directe sur l’écran tactile.
LG StanbyME 2. Une main qui interagit avec l’écran tactile, montrant sa facilité d’utilisation. Le texte parle de la possibilité de connecter facilement votre écran à d’autres appareils.
Logo iF Design Award 2025. Gagnant du Design Award.
Une fille avec son chiot regarde un spectacle sur le LG StanbyME 2. L’étui folio est utilisé et l’écran est maintenu comme une tablette.
Vue avant du LG StanbyME 2 sur le support.
Le LG StanbyME 2 est accroché au mur à l’aide de la sangle murale.
Le LG StanbyME 2 est rempli comme une tablette à l’aide de l’étui folio.
Dimensions de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur du LG StanbyME 2 et du support.
Vue latérale à 45 degrés du LG StanbyME 2 sur pied. L’écran est incliné pour montrer son orientation flexible.
Vue arrière du LG StanbyME 2 sur le support. L’écran est incliné pour montrer son orientation flexible.
Vue de bas du support LG StanbyME 2. Les roues sous le support sont visibles.

Fonctionnalités principales

  • Écran détachable et transportable, batterie intégrée avec 4 heures d'autonomie et port USB-C
  • Changez de fond d'écran selon vos envies avec le mode "Mood Maker"
  • Dessinez facilement sur le grand écran tactile avec l'application "Let's Draw"
  • Jouez à des jeux de société directement sur le grand écran tactile
  • HDMI et USB-C pour les configurations à deux écrans
  • Dolby Vision et Dolby Atmos pour une image et un son immersifs
Plus
Lauréat du prix iF Design Award

Lauréat du prix iF Design Award

StanbyME 2

Des écrans LG StanbyME 2 présentés dans un salon moderne. On voit un StanbyME 2 sur un support, l’un fixé au mur et l’autre posé sur une table à l’aide de l’étui folio.

LG StanbyME 2,
Réinventez votre univers

Un Écran TransportableUn Écran DesignUn Grand Écran Tactile

Un Écran Transportable

Faites-le rouler, posez-le, détachez-le

Découvrez plusieurs façons de regarder du contenu et d’exprimer vos envies. Faites rouler l’écran grâce au support à roulettes réglable. Détachez-le et posez-le sur un meuble comme une tablette avec l’étui folio.

Une femme assise sur son balcon, regardant du contenu sur un LG StanbyME 2 sur le support réglable à roulettes.
Différents espaces de vie montrant les diverses façons d’utiliser et de profiter de l’écran LG StanbyME 2. Certains espaces le présentent comme une tablette à l’aide de l’étui folio. D’autres espaces montrent qu’il est accroché au mur comme un ajout élégant à une déco d’intérieur. D’autres espaces montrent comment l’écran peut être facilement fixé au support de TV roulant et réglable.

*L’écran se charge automatiquement lorsque vous connectez le câble d’alimentation au socle et fixez l’écran à son support.

*La mobilité peut varier en fonction du revêtement de sol.

*Ne faites pas rouler le produit à l’extérieur, car cela pourrait endommager la partie inférieure du support.

*Plage de réglage de l’angle de l’écran : Rotation (±90°), Inclinaison (±25°), Pivotement (±90°).

*Utilisez uniquement le support de fixation murale fourni par LG. Lors de l’installation, le matériau du mur doit être pris en compte. Sinon, des problèmes d’inclinaison ou une chute peuvent survenir. Consultez le manuel fourni pour en savoir plus.

*Faites preuve de prudence lors du montage au mur. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles prévues.

Profitez de la batterie intégrée longue durée

Détachez l’écran tactile portable du LG StanbyME 2 et profitez du contenu plus longtemps. Emportez l’écran partout avec vous. Cet écran intègre une nouvelle batterie offrant jusqu’à 4 heures d'autonomie. 

Gros plan sur l’écran StanbyME 2 détaché, passant à un modèle le portant avec l’étui et la sangle du folio.

Jusqu’à 4h d’autonomie avec la batterie intégrée. L’autonomie peut varier selon les usages. Nécessite une puissance minimale de 65W pour le chargement. Les appareils doivent être compatibles avec la norme USB PD.

*L’écran peut se rayer s’il est transporté sans étui folio. Le produit peut être endommagé par un choc causé par des chutes. Cet appareil n’est pas résistant à l’eau ni à la poussière. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut entraîner une décoloration ou des problèmes d’écran.

Gros plan du câble USB-C connecté au StanbyME 2.

Désormais doté d’un port USB-C pour une meilleure connectivité

Plus pratique. Chargez et connectez facilement votre écran avec le nouveau port USB-C.

*Compatible USB-C DP et DP ALT.

*Pour que d’autres appareils soient connectés, son port USB-C doit être compatible DP ALT.

*MacOS et iOS prennent uniquement en charge la fonction d’effet miroir et la charge.

*Les écouteurs et casques USB-C ne sont pas pris en charge.

Un Écran Design

Le Mood Maker* donne le ton au travers de l'art en mouvement

Exprimez vos envies et vos goûts avec des œuvres d’art grâce aux contenus et thèmes intégrés au StanbyME 2, tels que l’horloge, la météo, la platine, etc. Mettez en valeur vos images préférées avec un écran qui peut agir comme cadre photo numérique.

Différents espaces de vie avec des écrans LG StanbyME 2 sur le mur. Le contenu de Poster artistique est affiché sur les écrans.

*Mook Marker = écran d'accueil.

*Le support mural est vendu séparément.

*Il est recommandé d’utiliser le support de fixation murale vendu par LG. Le poids du produit doit être pris en compte lors de l’installation ; sinon, des problèmes tels qu’une inclinaison ou une chute peuvent survenir.

Logo iF Design Award 2025. Gagnant du Design Award.

Design innovant et primé

Découvrez StanbyME 2, notre cadre photo numérique primé, réputé pour son design et ses fonctionnalités.

Un Grand Écran Tactile

Avec l'application Let's Draw, transformez vos idées en œuvre d'art

Créez de l’art à l’aide de l’écran tactile et affichez vos chefs-d’œuvre sur l’écran Toujours Prêt.

Dessin d’un modèle sur l’écran du StanbyME 2.

Dessin d’un modèle sur l’écran du StanbyME 2.

*Aucun styler tactile n'est vendu avec le LG StanbyME. Aucun stylet tactile dédié pour le StanbyME 2.

*Assurez-vous de la compatibilité avec les stylets tactiles tiers avant l’achat.

StanbyME 2 avec écran tactile utilisé par une personne.

Écran tactile

Le grand écran tactile de 27 pouce est facile et pratique à utiliser, offrant de nombreuses façons de profiter de l’écran. Dessinez, découvrez du contenu éducatif, jouez et donnez vie à vos idées en un clin d’œil.

*La disponibilité des applications peut varier selon les pays. Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement séparé.

Profitez de jeux de société ensemble

Jouez à vos jeux préférés comme Memory, Million Marble, Jeu des Différences, Les échecs, etc., même sans smartphone. Jouez directement sur l’écran tactile et profitez d’un divertissement convivial en famille et entre amis.

Trois images montrant le StanbyME 2 utilisé pour différents jeux de société dans un espace de vie moderne par trois parties différentes.

Trois images montrant le StanbyME 2 utilisé pour différents jeux de société dans un espace de vie moderne par trois parties différentes.

*La disponibilité des applications peut varier selon les pays. Un abonnement peut être requis pour certaines applications.

Connectez-vous facilement à d’autres appareils avec HDMI et USB-C

Connectez votre écran tactile transportable LG StanbyME à de nombreux autres appareils. Des moniteurs, ordinateurs portables, décodeurs, appareils mobiles, consoles de jeu et plus, grâce aux ports USB-C et HDMI intégrés.

StanbyME 2 connecté à un autre appareil affichant des documents de réunion.

StanbyME 2 connecté à un autre appareil affichant des documents de réunion.

*Les câbles HDMI et les autres accessoires doivent être achetés séparément.

Castez votre écran et accédez à vos contenus streaming pour une incroyable expérience de divertissement

Accédez à vos contenus et services de streaming préférés, même sans smartphone. Utilisez les principales applications de streaming, intégrées sur l'interface webOS, ou dupliquez le contenu de vos appareils iOS et Android avec AirPlay et Google Cast.

Le StanbyME 2 au centre avec plusieurs programmes OTT disposés dans une formation web autour.

Le StanbyME 2 au centre avec plusieurs programmes OTT disposés dans une formation web autour.

*Nécessite la même connexion réseau (WiFi).

*Les services de streaming peuvent nécessiter un abonnement et un achat séparés.

*Le LG StanbyME 2 est un écran fonctionnant avec l'interface TV LG webOS. Bien qu’il offre une portabilité similaire à une tablette, c’est un produit qui utilise un système d’exploitation basé sur la TV.

Contrôle vocal main libre

Le StanbyME 2 peut être contrôlé facilement à distance grâce à votre voix. Dites simplement « Hi LG* » et il écoutera vos demandes.

*Cette fonctionnalité est disponible après avoir activé la fonction de reconnaissance vocale du produit et accepté de fournir des informations personnelles.

*Les performances de reconnaissance vocale peuvent varier en fonction de l’environnement. La plage de reconnaissance effective peut varier en fonction de facteurs comme la distance, le bruit de fond et les conditions d’utilisation.

Télécommande magnétique

Contrôlez votre LG StanbyME avec une télécommande pratique. Grâce à ses aimants, collez la télécommande sur les bords de l’écran tactile portable ou sur l’étui Folio, ce qui la rend facile à atteindre et à ranger.

Bénéficiez d'une évolution majeure de votre interface chaque année, avec le primé* web:OS Re:New Program

Continuez à profiter des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce à des évolutions annuelles.

* Prix de l'innovation CES 2025.

*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau disponible sur le modèles LG StanbyME 2 2025

*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.

*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.

Puce de processeur alpha 8 AI visible avec le logo LG sur une plaque mécanique éclairée en orange.

Désormais avec le processeur alpha 8 AI et une résolution QHD

Allez au-delà de la résolution FHD et profitez désormais de la qualité d'image QHD même sur un écran tactile transportable de 27 pouces avec un puissant processeur alpha 8 AI. Profitez d’une image et d’un son remarquables sur un écran pratique et transportable.

*En comparaison des modèles LG TV d’autres gammes de la même année équipés d’un processeur alpha 7 AI Gen8. Tests réalisés en interne. 

AI Brightness Control* ajuste la luminosité de l’écran

Profitez des réglages de luminosité optimaux. L’Intelligence Artificelle intégrée au processeur réagit à la lumière ambiante de votre environnement et ajuste automatiquement la luminosité de votre écran.

Le StanbyME 2 est fixé au mur dans un espace de vie moderne, divisé entre les environnements de jour et de nuit.

Le StanbyME 2 est fixé au mur dans un espace de vie moderne, divisé entre les environnements de jour et de nuit.

*Toutes les TVs LG webOS 25 sont dotées de AI Brightness Control, à l’exception de celles sans capteurs de lumière.

AI Sound Pro* offre un son finement calibré

*AI Sound Pro = Son Pro via IA

*AI Clear Sound = Son Clarifié via IA. AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Ondes sonores émanant du StanbyME 2 avec les logos Dolby Vision et Dolby Atmos affichés.

Dolby Vision et Dolby Atmos pour une image et un son immersifs

Profitez d’images et de sons palpitants avec Dolby Vision et Dolby Atmos. Grâce aux haut-parleurs latéraux de votre écran, profitez d’une expérience de cinéma Dolby depuis le confort de votre salon.

*Les accessoires inclus dans l’emballage peuvent varier selon le pays.

*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    623 x 364 x 28,5

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    623 x 1.265 x 398

  • Dimensions du carton (LxlxH mm)

    1.265 x 210 x 580

  • Pied TV (Lxl mm)

    398 x 398

  • Poids TV sans pied (kg)

    4,3

  • Poids TV avec pied (kg)

    15,2

  • Poids carton (kg)

    21,0

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096527979

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Ce qu’ils en disent

