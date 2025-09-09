TV LG StanbyME 2 | 2025 | 27'' (68 cm) | Processeur α8 AI 4K

*L’écran se charge automatiquement lorsque vous connectez le câble d’alimentation au socle et fixez l’écran à son support.

*La mobilité peut varier en fonction du revêtement de sol.

*Ne faites pas rouler le produit à l’extérieur, car cela pourrait endommager la partie inférieure du support.

*Plage de réglage de l’angle de l’écran : Rotation (±90°), Inclinaison (±25°), Pivotement (±90°).

*Utilisez uniquement le support de fixation murale fourni par LG. Lors de l’installation, le matériau du mur doit être pris en compte. Sinon, des problèmes d’inclinaison ou une chute peuvent survenir. Consultez le manuel fourni pour en savoir plus.

*Faites preuve de prudence lors du montage au mur. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles prévues.