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TV LG StanbyME 2 MAX | 2026 | 32'' (81 cm) | Processeur α8 AI 4K | écran super portable tactile
TV LG StanbyME 2 MAX | 2026 | 32'' (81 cm) | Processeur α8 AI 4K | écran super portable tactile
Fonctionnalités principales
- Écran détachable et transportable, batterie intégrée avec 4 heures d'autonomie et port USB-C
- Changez de fond d'écran selon vos envies avec le mode "Mood Maker"
- Dessinez facilement sur le grand écran tactile avec l'application "Let's Draw"
- Jouez à des jeux de société directement sur le grand écran tactile
- HDMI et USB-C pour les configurations à deux écrans
- Dolby Vision et Dolby Atmos pour une image et un son immersifs
Un Écran Transportable
Faites-le rouler, posez-le, détachez-le
Découvrez plusieurs façons de regarder du contenu et d’exprimer vos envies. Faites rouler l’écran grâce au support à roulettes réglable. Détachez-le et posez-le sur un meuble comme une tablette avec l’étui folio.
*L’écran se charge automatiquement lorsque vous connectez le câble d’alimentation au socle et fixez l’écran à son support.
*La mobilité peut varier en fonction du revêtement de sol.
*Ne faites pas rouler le produit à l’extérieur, car cela pourrait endommager la partie inférieure du support.
*Plage de réglage de l’angle de l’écran : Rotation (±90°), Inclinaison (±25°), Pivotement (±90°).
*Les accessoires inclus peuvent varier selon la région. Leur disponibilité varie également selon la région et le pays.
*Utilisez uniquement les supports muraux LG.
*Soyez prudent lors de la fixation murale. Ne pas utiliser à d'autres fins que celles prévues. Tenez compte du matériau du mur lors de l'installation. Dans le cas contraire, des problèmes tels que l'inclinaison ou la chute pourraient survenir. Consultez le manuel d'utilisation fourni pour plus d'informations.
*Compatible USB-C DP et DP ALT.
*Pour que d’autres appareils soient connectés, son port USB-C doit être compatible DP ALT.
*MacOS et iOS prennent uniquement en charge la fonction d’effet miroir et la charge.
*Les écouteurs et casques USB-C ne sont pas pris en charge.
Un Écran Design
Le Mood Maker* donne le ton au travers de l'art en mouvement
Exprimez vos envies et vos goûts avec des œuvres d’art grâce aux contenus et thèmes intégrés au StanbyME 2, tels que l’horloge, la météo, la platine, etc. Mettez en valeur vos images préférées avec un écran qui peut agir comme cadre photo numérique.
*Mook Marker = écran d'accueil.
*Le support mural est vendu séparément.
*Il est recommandé d’utiliser le support de fixation murale vendu par LG. Le poids du produit doit être pris en compte lors de l’installation ; sinon, des problèmes tels qu’une inclinaison ou une chute peuvent survenir.
Un Grand Écran Tactile
Avec l'application Let's Draw, transformez vos idées en œuvre d'art
Créez de l’art à l’aide de l’écran tactile et affichez vos chefs-d’œuvre sur l’écran Toujours Prêt.
*Aucun styler tactile n'est vendu avec le LG StanbyME. Aucun stylet tactile dédié pour le StanbyME 2.
*Assurez-vous de la compatibilité avec les stylets tactiles tiers avant l’achat.
*La disponibilité des applications peut varier selon les pays. Certaines applications peuvent nécessiter un abonnement séparé.
Profitez de jeux de société ensemble
Jouez à vos jeux préférés comme Memory, Million Marble, Jeu des Différences, Les échecs, etc., même sans smartphone. Jouez directement sur l’écran tactile et profitez d’un divertissement convivial en famille et entre amis.
*La disponibilité des applications peut varier selon les pays. Un abonnement peut être requis pour certaines applications.
Connectez-vous facilement à d’autres appareils avec HDMI et USB-C
Connectez votre écran tactile transportable LG StanbyME à de nombreux autres appareils. Des moniteurs, ordinateurs portables, décodeurs, appareils mobiles, consoles de jeu et plus, grâce aux ports USB-C et HDMI intégrés.
*Les câbles HDMI et les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Castez votre écran et accédez à vos contenus streaming pour une incroyable expérience de divertissement
Accédez à vos contenus et services de streaming préférés, même sans smartphone. Utilisez les principales applications de streaming, intégrées sur l'interface webOS, ou dupliquez le contenu de vos appareils iOS et Android avec AirPlay et Google Cast.
*Nécessite la même connexion réseau (WiFi).
*Les services de streaming peuvent nécessiter un abonnement et un achat séparés.
*Le LG StanbyME 2 est un écran fonctionnant avec l'interface TV LG webOS. Bien qu’il offre une portabilité similaire à une tablette, c’est un produit qui utilise un système d’exploitation basé sur la TV.
Contrôle vocal main libre
Le StanbyME 2 peut être contrôlé facilement à distance grâce à votre voix. Dites simplement « Hi LG* » et il écoutera vos demandes.
*Cette fonctionnalité est disponible après avoir activé la fonction de reconnaissance vocale du produit et accepté de fournir des informations personnelles.
*Les performances de reconnaissance vocale peuvent varier en fonction de l’environnement. La plage de reconnaissance effective peut varier en fonction de facteurs comme la distance, le bruit de fond et les conditions d’utilisation.
Télécommande magnétique
Contrôlez votre LG StanbyME avec une télécommande pratique. Grâce à ses aimants, collez la télécommande sur les bords de l’écran tactile portable ou sur l’étui Folio, ce qui la rend facile à atteindre et à ranger.
Bénéficiez d'une évolution majeure de votre interface chaque année, avec le primé* web:OS Re:New Program
Continuez à profiter des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce à des évolutions annuelles.
* Prix de l'innovation CES 2025.
*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau disponible sur le modèles LG StanbyME 2 2025
*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.
*En comparaison des modèles LG TV d’autres gammes de la même année équipés d’un processeur alpha 7 AI Gen8. Tests réalisés en interne.
AI Brightness Control* ajuste la luminosité de l’écran
Profitez des réglages de luminosité optimaux. L’Intelligence Artificelle intégrée au processeur réagit à la lumière ambiante de votre environnement et ajuste automatiquement la luminosité de votre écran.
*Toutes les TVs LG webOS 25 sont dotées de AI Brightness Control, à l’exception de celles sans capteurs de lumière.
AI Sound Pro* offre un son finement calibré
*AI Sound Pro = Son Pro via IA
*AI Clear Sound = Son Clarifié via IA. AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
*Le contenu de la livraison comprend l’appareil principal ainsi que tous les accessoires nécessaires à son utilisation de base.
*La Smart Cam, les haut‑parleurs externes, le support mural, le support supplémentaire et la housse de protection ne sont pas inclus et sont vendus séparément.
*La disponibilité des accessoires optionnels peut varier selon la région et le pays.
*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS AND WEIGHTS
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
724 x 421 x 28,5
Dimensions du carton (LxlxH mm)
1.320 x 189 x 520
Poids carton (kg)
23,8
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)
724 x 1.308 x 420
Pied TV (Lxl mm)
420 x 420
Poids TV sans pied (kg)
5,6
Poids TV avec pied (kg)
20,3
Support VESA (L x H mm)
- x -
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
Ce qu’ils en disent
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