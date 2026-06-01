TV LG StanbyME 2 MAX | 2026 | 32'' (81 cm) | Processeur α8 AI 4K | écran super portable tactile

*L’écran se charge automatiquement lorsque vous connectez le câble d’alimentation au socle et fixez l’écran à son support.

*La mobilité peut varier en fonction du revêtement de sol.

*Ne faites pas rouler le produit à l’extérieur, car cela pourrait endommager la partie inférieure du support.

*Plage de réglage de l’angle de l’écran : Rotation (±90°), Inclinaison (±25°), Pivotement (±90°).

*Les accessoires inclus peuvent varier selon la région. Leur disponibilité varie également selon la région et le pays.

*Utilisez uniquement les supports muraux LG.

*Soyez prudent lors de la fixation murale. Ne pas utiliser à d'autres fins que celles prévues. Tenez compte du matériau du mur lors de l'installation. Dans le cas contraire, des problèmes tels que l'inclinaison ou la chute pourraient survenir. Consultez le manuel d'utilisation fourni pour plus d'informations.