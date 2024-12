LG ELECTRONICS REINVENTE LE DIVERTISSEMENT A DOMICILE AVEC DE NOUVELLES GAMMES DE TELEVISEURS ULTRA PLATS LED ET LCD LITTERALEMENT EPOUSTOUFFLANTS

La nouvelle technologie LED avec Local Dimming améliore la qualité d’image, offre des noirs plus profonds et consomme beaucoup moins d’énergie





INFINIA, nouvelle gamme innovante de téléviseurs HD LCD LED de LG Electronics gage de « liberté au travers de possibilités infinies », incarne la diversité des modèles HD LCD LED qui seront commercialisés par LG en 2010 et qui sont présentés actuellement au salon international Consumer Electronics Show (stand #8205).



Ces TV HD INFINIA (modèles LE9500, LE8500 et LE7500) allient écran ultra plat et cadre extra-fin avec connectivité transparente et options d’accès illimité aux contenus. Garants d’une expérience inégalée du divertissement à domicile, les TV LE9500 de 120 et 140 cm seront les premiers téléviseurs compatibles 3D de LG à pénétrer le marché américain.



Les téléviseurs INFINIA sont les produits phares des 41 modèles de TV HD LCD LED annoncés par LG : six nouvelles gammes de téléviseurs HD LCD LED et cinq nouvelles gammes de téléviseurs HD LCD. Deux nouvelles technologies LED garantes d’une exceptionnelle qualité d’image sont également annoncées : le Full LED Slim et le LED Plus. La structure de rétro éclairage unique de ces modèles Full LED Slim (LE9500 et LE8500) confère à la gamme INFINIA un profil extra fin sans rien perdre de la qualité d’image. Ensemble, ces caractéristiques de pointe assurent aux consommateurs des possibilités infinies de divertissement à domicile.



« Nous faisons tomber les obstacles au divertissement avec ces téléviseurs LCD LED ultrafins, qui associent connectivité sans fil et le plus large accès possible aux contenus en ligne », explique Peter Reiner, vice-président senior et directeur marketing de LG Electronics USA. « Avec sa connectivité sans fil et ses contenus illimités, LG INFINIA redéfinit les normes du design et du divertissement tandis que les analystes prévoient que les téléviseurs LCD LED devraient représenter plus de 20 % du marché cette année. »



« Les consommateurs n’auront plus à choisir entre qualité d’image et design ultrafin. L’association de notre nouvelle technologie Full LED Slim et de nos options de connexion sans fil va permettre à nos clients de vivre au-delà des frontières en profitant des meilleurs contenus disponibles et d’une grande simplicité d’installation », ajoute M. Reiner.



La nouvelle technologie Full LED Slim de LG assure quant à elle une qualité d’image optimale grâce à une structure de LED fine qui supporte le contrôle précis du rétro éclairage et couvre quelque 240 segments adressables (sur le LE9500), offrant ainsi des noirs plus profonds et une qualité d’image plus uniforme que tout autre écran ultrafin.



Le LE9500 à une épaisseur de seulementr 2,34 cm avec un cadre de seulement 8,5 mm. La technologie LED Plus de LG (sur les modèles LE7500 et LE5500) offre également une meilleure qualité d’image et une efficacité énergétique supérieure en ajoutant des fonctionnalités basiques de contrôle du rétro éclairage couvrant jusqu’à 16 segments adressables.



Les modèles LE9500, LE8500 et LE7500 ont tous été récompensés par un prix CES 2010 Innovations Awards, dont celui de la meilleure innovation dans la catégorie Online Audio/Video Content pour le LE9500.



Au-delà des attentes

Multipliant les possibilités de divertissement des consommateurs, LG leur offre avec son ultime gamme de TV HD une qualité d’image supérieure, des options évoluées d’économie d’énergie et une grande flexibilité d’accès aux contenus à la demande. Ces nouveaux modèles HD LCD LED de LG défient ce que les consommateurs imaginent et perçoivent du divertissement à domicile en leur montrant ce qu’il est possible de réaliser avec des technologies d'affichage de premier plan.



La gamme Full LED Slim de LG (modèles LE9500 et LE8500), par exemple, regroupe l’élite des téléviseurs HD LCD LED certifiés THX Display Certification*, la référence de l’industrie en termes de niveaux de gamma, de luminance et de température de la couleur. Cette certification confirme que les modèles HD de LG qui en sont estampillés permettent de recréer à domicile l’expérience du cinéma, avec une image proche de celle de la qualité cinéma. A ce jour, LG est le seul fabricant à avoir obtenu cette désignation pour ses téléviseurs LCD sur le marché américain. LG est également le seul à proposer le réglage « THX Bright Room » sur ses téléviseurs HD LCD LED. Cette nouvelle caractéristique du programme de certification THX affine les réglages de contraste, gamma et autres lorsque l’on souhaite visionner des films dans des salles à forte luminosité ambiante.



La technologie exclusive Full LED Slim de LG permet non seulement le contrôle précis du rétro éclairage, mais explique aussi la profondeur minime des modèles LE9500 et LE8500, bien plus fins que les modèles conventionnels à panneaux lumineux. C’est cette technologie unique qui a valu à ces deux modèles la certification THX Display Certification pour la qualité d’image et qui contribue à affiner le cadre en façade du téléviseur. Sans oublier la dalle, vitre de verre « en un bloc », qui s’intègre parfaitement à tous les intérieurs. Avec son cadre de seulement 8,5 mm, le LE9500 permet aux consommateurs d’intégrer des technologies évoluées à leur intérieur en toute discrétion. Les modèles de cette gamme incluent également la technologie TruMotion 480Hz de LG qui réduit nettement les effets de flou et de traînée lors des scènes rapides.



Connectivité

Tous les téléviseurs HD LCD LED de LG (modèles LE9500, LE8500, LE7500, LE5500 et LE5400, selon modèles) offrent une multitude de connexions et un éventail d’options de divertissement, dont NetCast Entertainment Access™. Avec NetCast, les consommateurs peuvent accéder aux sites de contenus suivants et bénéficier d’options de divertissement quasi illimitées** :

• Skype™ : ajoutée récemment en 2010, cette offre propose aux consommateurs de communiquer gratuitement en audio et en vidéo via Internet avec leurs proches (caméra et accessoires vendus séparément).

• Netflix™ : avec la mise à jour Netflix 2.0, les consommateurs peuvent visionner des milliers de films en streaming sans passer par un PC.

• VUDU™ : permet d’acheter ou de louer instantanément un très large choix de films et de séries, y compris dans un catalogue de plus de 3 000 films haute définition, sans payer d’abonnement ni investir dans du matériel supplémentaire.

• YouTube™ : permet de visionner instantanément en streaming des vidéos Web directement sur Internet (sans PC).

• Napster™ : à présent, les abonnés à Napster peuvent écouter des millions de titres à la demande et en streaming, sans aucune limite imposée, sur leur NetCast TV.

• Yahoo! Widgets™ : donne accès à différentes applications, appelées TV Widgets, qui permettent à ceux qui les utilisent d’interagir avec les médias en ligne et les services Internet les plus populaires via des applications adaptées aux préférences de chaque spectateur, comme les actualités en temps réel Yahoo! News, les infos météo et boursières, et de nouveaux widgets, dont CBS, Showtime et CNBC.



LG a également intégré la technologie Digital Living Network Alliance (DLNA) à l’ensemble de ses modèles LED. Celle-ci permet aux consommateurs d’accéder chez eux à des contenus enregistrés sur leurs autres périphériques certifiés DLNA (leur PC par exemple), rendant l’éventail des possibilités de contenus quasi illimité.



Des options simples de connexion à Internet, en plus du câble jack pour Ethernet, permettent d’intégrer tous les postes équipés de NetCast à un réseau domestique sans fil au moyen d’un adaptateur haut débit sans fil USB (vendu séparément). Tous les modèles équipés de NetCast proposent également la lecture de formats multimédias à partir d’un périphérique USB connecté, qu’il s’agisse de photos (JPEG), de musique (MP3) ou de vidéo (DivX HD).



Pour plus de confort et de flexibilité de réglage et d’installation, tous les modèles HDTV équipés de NetCast permettent également la transmission en mode sans fil de signaux Full HD 1080p à partir d’un hub central (le « Wireless Media Hub ») jusqu’à 30 mètres. C’est en connectant des composants source, comme des lecteurs Blu-ray, des décodeurs câble ou satellite et des consoles vidéo au hub multimédia que la transmission se fait vers un adaptateur récepteur compact, qui se raccorde au dos du téléviseur et n’obstrue donc pas la vue. On évite ainsi de devoir raccorder plusieurs composants au téléviseur, ce qui simplifie l’installation et élimine les câbles disgracieux (Media Hub et adaptateur récepteur vendus séparément en lot).



Commandes

Le téléviseur LE9500 de LG est livré avec un système unique de commande à distance, (la « Magic Wand » ou baguette magique) qui permet d’interagir avec le poste de façon immersive. Cette interface utilisateur magique permet d’accéder à des menus, aux commandes de composants et même à des jeux embarqués, le tout accessible au moyen d’une seule télécommande qui se résume au minimum de boutons et exige le minimum de gestes pour commander l’activité à l’écran, un peu comme sur une console Wii.





Economies d’énergie

LG a bien compris que les consommateurs vont désormais privilégier des produits et équipements qui limitent la consommation d’énergie de leur ménage. En effet, la plupart des téléviseurs HD LED et CCFL sont équipés de fonctions d’économie d’énergie, comme la technologie Intelligent Sensor, qui permettent de calibrer et d’optimiser automatiquement la luminosité, le contraste, l’équilibre des blancs et les couleurs, en fonction de la luminosité ambiante dans la pièce, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie dans la majorité des cas. De plus, les options d’étalonnage ISFccc permettent aux consommateurs de procéder aux réglages professionnels des niveaux « jour » et « nuit » afin de bénéficier de conditions de visionnage optimales. Tous les modèles LCD LED 2010 de LG répondent également aux conditions de certification ENERGY STAR® 4.0.



Au total, LG a dévoilé six nouvelles gammes de téléviseurs HD LCD LED grand public, une offre HDTV des plus robustes offrant une qualité d’image supérieure, le confort du sans fil et différentes tailles d’écran. Voici le détail de ces différentes gammes :



INFINIA LE9500 Series

Téléviseur Full HD 1080p, design monocouche au cadre ultra fin (8,5 mm), technologie Full LED Slim avec contrôle du rétro éclairage Local Dimming, TruMotion 480 Hz et certification THX Display Certification. Comprend également NetCast Entertainment Access, DLNA, compatibilité avec le haut débit sans fil, compatibilité HD sans fil et 2 ports USB.



INFINIA LE8500 Series

Les mêmes caractéristiques exactement que pour le LE9500 à l’exception des fonctionnalités 3D, du cadre de 8,5 mm et de la télécommande Magic Wand. Comprend également la technologie TruMotion 240Hz.



INFINIA LE7500 Series

Téléviseur Full HD 1080p, TruMotion 120Hz et technologie LED Plus pour le contrôle du rétro éclairage. Comprend également NetCast Entertainment Access, pour l’accès plus simplifié que jamais aux contenus HD en mode sans fil sans les contraintes de nombreux câbles.



LE5500 Series

Téléviseur avec TruMotion 120Hz, technologie LED Plus et NetCast Entertainment Access. (selon modèles)



LE5400 Series

Téléviseur Full HD 1080p avec éclairage par LED, TruMotion 120Hz, NetCast Entertainment Access, compatibilité Wi-Fi et deux ports USB.



LE5300 Series (écrans de 48.26, 55.88, 66.04, 81.28 et de 93.98 cm*) : les plus petits écrans bénéficient enfin du profil ultraplat rendu possible par la technologie LED. Selon leur taille, cette série propose une définition Full HD 1080p équipés de la technologie TruMotion 120Hz ou un rendu HD 720p.



Larges gammes de téléviseurs HD LCD

Désireux de multiplier ses modèles de téléviseurs HD LCD, LG a également annoncé cinq nouvelles gammes de téléviseurs HD LCD CCFL, proposant aux consommateurs une grande variété de technologies, de designs et d’options d’économie d’énergie. Les voici dans le détail :



LD650 Series

Cette gamme HDTV LCD de téléviseurs Full HD 1080p bénéficie des performances de la technologie TruMotion 240Hz qui réduit nettement les effets de flou. Comprend également : NetCast Entertainment Access, USB Video DLNA et compatibilité sans fil.



LD550 Series

Ces téléviseurs Full HD 1080p sont équipés de la technologie TruMotion 120Hz. Comprend également : NetCast Entertainment Access, USB Video, DLNA et compatibilité sans fil.



LD520 Series

La technologie Full HD 1080p associée à la performance TruMotion 120Hz avec une grande diversité de tailles d’écrans.



LD450 Series

Ces téléviseurs HD Full HD 1080p disponibles dans de très nombreuses tailles d’écrans pour toutes les pièces de la maison.



LD350 Series

Les modèles HD 720p avec de plus petites tailles d’écrans.

Avec des tailles d’écrans allant de 20 à 60 pouces, il existe des modèles HDTV LCD de LG à écrans plats pour toutes les pièces de la maison, la plupart intégrant les quatre principales technologies de LG :

• Picture Wizard : cette technologie confère aux consommateurs un processus d’étalonnage simple en sept étapes qui leur permet de changer les réglages d’image sans avoir recours à un expert.

• Intelligent Sensor : permet de calibrer et d’optimiser automatiquement la luminosité, le contraste, l’équilibre des blancs et les couleurs, en fonction de la luminosité ambiante et de la température de la couleur dans la pièce, ce qui contribue à réduire la consommation d’énergie dans la plupart des cas. (hormis les gammes LD350 et LD450 et les modèles LE5300 (selon modèles)

• Clear Voice II : version améliorée de Clear Voice, ce procédé permet d’appliquer des réglages de volume différents selon 12 niveaux de zoom des dialogues sans réduire les autres sons environnants. Les consommateurs sont ainsi assurés de ne rien perdre des dialogues lors des scènes d’action bruyantes.

• AV Mode II : il s’agit de 3 modes prédéfinis qui optimisent les réglages de son et d’image selon le type de contenu regardé : Cinéma, Sport, Jeu vidéo. Ils sont très simples à programmer depuis la télécommande.





**Connexion et abonnements Internet nécessaires, vendus séparément.



*55LE9500 55-inch class/54.6-inch diagonal

*47LE9500 47-inch class/47.0-inch diagonal

*55LE8500 55-inch class/54.6-inch diagonal

*47LE8500 47-inch class/47.0-inch diagonal

*55LE7500 55-inch class/54.6-inch diagonal

*47LE7500 47-inch class/47.0-inch diagonal

*42LE7500 42-inch class/42.0-inch diagonal

*55LE5500 55-inch class/54.6-inch diagonal

*47LE5500 47-inch class/47.0-inch diagonal

*42LE5500 42-inch class/42.0-inch diagonal

*60LE5400 60-inch class/59.5-inch diagonal

*55LE5400 55-inch class/54.6-inch diagonal

*47LE5400 47-inch class/47.0-inch diagonal

*42LE5400 42-inch class/42.0-inch diagonal

*32LE5400 32-inch class/31.5-inch diagonal

*37LE5300 37-inch class/37.0-inch diagonal

*32LE5300 32-inch class/31.5-inch diagonal

*26LE5300 26-inch class/26.0-inch diagonal

*22LE5300 22-inch class/21.6-inch diagonal

*19LE5300 19-inch class/18.5-inch diagonal

*55LD650 55-inch class/54.6-inch diagonal

*47LD650 47-inch class/47.0-inch diagonal

*60LD550 60-inch class/59.5-inch diagonal

*52LD550 52-inch class/52.0-inch diagonal

*46LD550 46-inch class/45.9-inch diagonal

*42LD550 42-inch class/42.0-inch diagonal

*32LD550 32-inch class/31.5-inch diagonal

*55LD520 55-inch class/54.6-inch diagonal

*47LD520 47-inch class/47.0-inch diagonal

*42LD520 42-inch class/42.0-inch diagonal

*32LD520 32-inch class/31.5-inch diagonal

*47LD540 47-inch class/47.0-inch diagonal

*42LD540 42-inch class/42.0-inch diagonal

*37LD540 37-inch class/37.0-inch diagonal

*32LD540 32-inch class/31.5-inch diagonal

*32LD350 32-inch class/31.5-inch diagonal

*26LD350 26-inch class/26.0-inch diagonal

*22LD350 22-inch class/21.6-inch diagonal

*19LD350 19-inch class/18.5-inch diagonal



* Spécifications sujettes à modification sans préavis.

* L’obtention de la certification THX est conditionnée par des tests avant approbation par THX Ltd.

# # #

A propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.



À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics

La division du divertissement de LG Electronics est l'un des principaux acteurs internationaux dans les secteurs des écrans plats, des baladeurs et des produits vidéo pour les marchés grand public et professionnels. Les produits de LG incluent notamment des téléviseurs LCD et plasma, des systèmes de home cinéma, des lecteurs de disques Blu-ray, des appareils audio, des lecteurs vidéo et des écrans à dalle plasma. Mettant l'accent sur la création d'appareils riches en fonctionnalités, le fabricant a aussi à cœur de proposer des conceptions stylées et repousse les limites de la technologie afin d'améliorer l'expérience du divertissement.





