LG ELECTRONICS S'APPRÊTE À DÉVOILER DES TÉLÉVISEURS HD HAUT DÉBIT ÉQUIPÉS DU LOGICIEL SKYPE

Le logiciel Skype permet aux utilisateurs de passer des appels vocaux et vidéo directement sur les nouveaux téléviseurs HD de LG dotés de la fonction NetCast Entertainment Access™



LG Electronics et Skype annoncent que les téléviseurs HD 2010 de LG équipés de la fonction NetCast Entertainment Access™ intégreront le logiciel* Skype™ permettant aux utilisateurs de Skype de passer des appels vocaux et vidéo haute définition directement depuis leur salon, sans passer par un ordinateur. Ces nouveaux téléviseurs HD de LG équipés de Skype sont présentés cette semaine au Consumer Electronics Show (CES) International (hall central, stand 8205) qui se tient à Las Vegas.



"L'intégration du logiciel Skype à nos téléviseurs HD haut débit enrichit l'expérience des utilisateurs : elle leur permet de contacter leurs amis et leur famille depuis le confort de leur salon, sans passer par un ordinateur", souligne Peter Reiner, vice-président du marketing chez LG Electronics USA. "Avec Skype sur nos téléviseurs HD, nos clients disposent d'une autre possibilité pour communiquer et accéder à du contenu directement via leur téléviseur HD."



À partir du printemps, Skype sera disponible sur 26 nouveaux téléviseurs HD plasma, LCD et LED prévus pour 2010. L'application s'affranchit de l'ordinateur et amène les appels vidéo au cœur du foyer en intégrant le téléviseur. En achetant une caméra distincte avec microphone intégré, les utilisateurs peuvent passer des appels vocaux et vidéo HD en accédant à Skype via le menu à l'écran NetCast. Les nouveaux téléviseurs HD de LG offriront également des fonctionnalités Skype courantes, telles que :

• les appels vocaux et vidéo gratuits avec d'autres utilisateurs de Skype ;

• les appels vers les téléphones fixes ou mobiles aux tarifs avantageux de Skype ;

• la possibilité de recevoir les appels entrants via un numéro Skype en ligne ;

• la boîte vocale Skype, si elle est configurée ;

• l'invitation à participer à des vidéoconférences avec 24 autres personnes au maximum.



"Nous savons que les utilisateurs de Skype sont de plus en plus intéressés par la possibilité de passer des appels vidéo sans être pour autant derrière leur ordinateur. Grâce à Skype, les utilisateurs des téléviseurs HD NetCast de LG pourront désormais participer à des conversations vidéo en temps réel depuis le confort de leur canapé", renchérit Josh Silverman, P-DG de Skype. "Skype a la particularité de pouvoir rassembler les gens. Avec LG, nous avons créé une toute nouvelle expérience d'utilisation, avec une qualité vidéo et une clarté audio exceptionnelles."

*Accès à une connexion internet haut débit requis (vendu séparément).

