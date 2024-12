LG marque le début d’une nouvelle ère de plaisir de visionnage avec son écran ultime : le téléviseur OLED

Monaco, le 23 mai 2012 – LG Electronics (LG) vient de dévoiler pour la première fois

en Europe le téléviseur OLED le plus grand et le plus fin du monde (disposant d’une

diagonale de 55 pouces pour seulement 4 mm d’épaisseur) dans la très renommée Salle

des Étoiles de Monaco. Devant une audience de 400 journalistes et distributeurs, et des

invités prestigieux comme Sebastian Vettel, David Coulthard ou encore Jean-Jacques

Annaud, LG a annoncé qu’elle serait la première société à commercialiser les téléviseurs

OLED en Europe dès le second semestre de cette année.



« Dans l’histoire de la télévision, il y a eu très peu d’innovations aussi importantes que

les téléviseurs OLED », a déclaré Havis Kwon, Président et CEO de la division Home

Entertainment de LG. « Nous appelons ce téléviseur OLED l’écran ultime parce qu’il

dépasse réellement toutes les attentes des consommateurs et va bien au-delà de leurs

imaginations grâce à sa qualité d’image exceptionnelle et sa design sublime. »



La technologie WRGB du téléviseur OLED de LG est le point culminant des années de

recherche et de développement, qui ont permis notamment la commercialisation en

2009 du premier téléviseur OLED de 15 pouces au monde. La technologie 4-Color

Pixels ajoute un sous-pixel blanc aux trois couleurs primaires traditionnelles pour produire

une gamme de couleurs plus riche, quel que soit l’angle de vision. L’ajout du quatrième

pixel de couleur renforce la luminosité et garantit une fidélité des couleurs sans

équivalent. La technologie Color Refiner améliore pour sa part l’homogénéité et la précision

des couleurs, ce qui se traduit par des images éclatantes, plus naturelles et plus

confortables pour l’oeil humain. L’écran offre une expérience de divertissement parfaite,

sans distorsion ni perte de contraste, quels que soient la luminosité ambiante et l’angle

de visualisation.



A l’inverse des écrans LCD ou LED qui nécessitent un rétro-éclairage, le téléviseur

OLED génère sa propre lumière. De plus, en utilisant des plastiques renforcés en fibre

de carbone (CFRP) les ingénieurs de LG ont réussi la prouesse de créer un téléviseur de

seulement 4 mm d’épaisseur et pesant seulement 10 Kg. Le téléviseur OLED de LG regroupe

la technologie CINEMA 3D avec les possibilités de la Smart TV, créant ainsi

l’expérience de divertissement la plus immersive et la plus complète du marché.



« Notre téléviseur OLED annonce l’arrivée de notre gamme Premium en Europe. Nous

sommes convaincus que grâce à cette nouvelle gamme nous allons devenir prochainement

le numéro un sur le marché européen des téléviseurs » a déclaré Stanley Cho, Directeur

de LG Europe. « Nous allons continuer de développer en permanence ce type de

produits qui ont permis à LG de devenir la marque la plus innovante dans l’industrie du

divertissement à domicile. »



En même temps que le téléviseur OLED, LG a également présenté l’ensemble des derniers

modèles de téléviseurs Premium de la marque pour le marché européen. Des

écrans CINEMA 3D Smart TV bénéficiant du Design CINEMA SCREEN, en passant

par les écrans Ultra Definition (UD) 3D. Cette années, la gamme de téléviseurs de LG

est la plus agressive en termes de technologies et de design, et renforce ainsi l’image

premium de la marque LG.



Retrouvez toutes les informations produits et les visuels sur la Pressroom LG

www.lgpressroom.com

