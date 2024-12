LG ELECTRONICS PRESENTE TOUT L’HUMOUR SUR LES TELEVISEURS SMART TV

Villepinte, le 30 août 2012 – LG Electronics (LG), l’un des leaders de l’électronique grand

public, annonce son partenariat avec Youhumour et propose un catalogue de plus de 3 000

vidéos et 800 heures de sketches TV, de séries et d’émissions TV d’humour, disponible sur la

Smart TV (télévision connectée) de LG.

L'application TVC Youhumour propose :

- une chaîne de télévision interactive enrichie

avec un direct simulé 24/7, mis à jour

quotidiennement.

- plus de 250 humoristes sont disponibles dont

de nombreuses Stars (Anne Roumanoff,

Kev’Adams, Jean-Luc Lemoine,…)

- une qualité d’image unique dans le secteur de

l’humour

- un enrichissement du contenu de base régulier

- la possibilité de rechercher une émission par

genre, artiste...

- l'archivage de vidéos favorites

- des infos complètes sur les artistes et sur les

programmes

L’application Youhumour TV est gratuite.

À propos de Youhumour

Le site web Youhumour est une plateforme gratuite principalement constituée de vidéos d’humoristes professionnels. Le site

est gratuit et a pour but de promouvoir des comiques connus ou inconnus du grand public. Nous pouvons trouver sur le site,

outre les vidéos, des informations sur les artistes (Bio, Actus, Contact,…), sur les théâtres (Actus, Histoire, Contact,…) ou

sur les Festivals d’humour (Programmation, Accès, Présentation,…).

Un aspect communautaire est présent et très important. Les membres du « club Youhumour » ont la possibilité de customiser

notre mascotte, de commenter les vidéos, de créer leur propre chaîne avec leurs sketches favoris, de participer à des jeux

concours ou encore de recevoir des infos exclusives.

De nouvelles séries humoristiques inédites sont aussi produites par Philippe Vaillant Spectacles et mises en ligne sur le site.

Youhumour est le seul site professionnel, proposant des artistes professionnels au grand public. Nous nous inscrivons dans le

secteur des loisirs mais nous sommes une entreprise spécialisée dans la production et la diffusion de ces contenus.

(http://www.youhumour.com/)

