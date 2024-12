LG ELECTRONICS REDUIRA SES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DE 15 % D’ICI 2020 EN EUROPE

VILLEPINTE, le 19 novembre 2012 – LG Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il s’engageait à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en Europe de 15 % d’ici fin 2020, par rapport à ses émissions de 2010.

« LG Electronics s’est engagé à mettre en oeuvre des programmes « verts » visant à économiser l’énergie et à réduire son empreinte carbone », a déclaré Sung-ha Cho, Directeur de LG Electronics Europe. « L’entreprise vise des objectifs parmi les plus ambitieux en matière d’environnement, comme le prouve son engagement à réduire ses émissions en Europe de 15 % par rapport aux niveaux de 2010, et ce d’ici la fin de la décennie. »

Monsieur Cho a expliqué que LG déploiera tous les efforts nécessaires pour gérer efficacement ses émissions de gaz à effet de serre et continuer à créer de la valeur ajoutée pour ses clients. LG Electronics réduira ses émissions en Europe en appliquant des méthodes éprouvées, notamment :

• en renforçant la surveillance et les mesures de ses émissions ;

• en utilisant de l’électricité renouvelable dans la plupart de ses filiales commerciales ;

• en réduisant la consommation d’énergie dans ses locaux et propriétés ;

• en encourageant ses salariés à se faire les moteurs du changement.

Cette annonce met en lumière l’engagement de LG à gérer ses émissions de gaz à effet de serre en Europe, après les objectifs ambitieux annoncés en 2011 aux États-Unis. Outre-Atlantique, LG Electronics a déjà commencé à convertir son siège du New-Jersey en énergie 100 % verte,

dans le cadre d’un programme visant à réduire ses émissions de 50 % (par rapport à 2007) d’ici fin 2020.

L’engagement permanent de LG Electronics en matière d’environnement a été récompensé par le « Carbon Disclosure Project Korea » qui l’a nommé pour la quatrième année consécutive membre du « Carbon Management Global Leaders Club ». Ce projet évalue les pratiques de gestion des émissions de carbone dans les entreprises, en examinant entre autres les mesures de lutte contre le changement climatique, l’efficacité des démarches de réduction des gaz à effet de serre et les niveaux d’information sur ces derniers. LG a été classé au rang des meilleures entreprises coréennes en matière de communication sur les émissions de carbone, d’efforts déployés pour les diminuer et d’amélioration de l’efficacité énergétique.

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 117 marchés à travers le monde, LG a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires total de 49 milliards de dollars américains (54 260 milliards de wons) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique grand public), Mobile Communication (Téléphonie mobile), Home Appliance (Appareils électroménagers), Air Conditioning & Energy Solutions (Solutions de chauffage, climatisation et Énergies renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linges et de réfrigérateurs. Pour de plus amples informations sur LG Electronics, consultez le site Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. En 2011 LG France a commercialisé et transporté 6,5 millions de produits. La filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un laboratoire de test pour la division Air Conditioning and Energy Solution (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la France.

# # #

Contacts Presse



LG Electronics France

Hervé Vaillant

Tél : 01 49 89 87 36 – Mob : 06 99 48 27 35

herve.vaillant@lge.com

Coralie Collet

Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83

coralie.collet@lge.com

LG-One

Hortense Grégoire

Tél : 01 46 24 19 80 – Mob : 06 08 33 89 88

hortense.gregoire@lg-one.com

Constance Levard

Tél : 01 46 24 92 92 – Mob : 06 58 81 33 07

constance.levard@lg-one.com