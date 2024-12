LG PRÉSENTE LA TECHNOLOGIE DE CHARGEMENT DE DEMAIN

Un tapis d'alimentation révolutionnaire peut recharger sans fil plusieurs appareils mobiles





LG Electronics (LG), leader mondial et l'un des principaux innovateurs technologiques des communications mobiles, dévoile un chargeur sans fil innovant au CES 2010 à Las Vegas, grâce auquel le chargement simultané de plusieurs appareils mobiles est un jeu d'enfant.



Le système unique de chargement sans fil de LG ressemble à un tapis de souris, mais permet aux consommateurs d'utiliser plusieurs appareils mobiles en déplacement sans avoir à s'inquiéter de se retrouver à court de batterie ou à s'encombrer de câbles. Pour recharger les appareils, il suffit de les placer sur le tapis discret de 32 x 25 cm.



"De plus en plus de consommateurs cherchent aujourd'hui un moyen simple et pratique de recharger leurs appareils mobiles", affirme Skott Ahn, président et P-DG de la division Mobile Communications (Téléphonie mobile) de LG Electronics. "LG s'efforce de libérer ses clients des adaptateurs. Le chargeur sans fil est le fruit de nos efforts constants visant à offrir une meilleure expérience mobile aux consommateurs."



Le chargeur sans fil de LG est un système d'alimentation portable conçu pour recharger jusqu'à trois appareils mobiles simultanément. Les utilisateurs nomades peuvent ainsi profiter facilement d'heures d'autonomie supplémentaires sans avoir à brancher tous leurs appareils sur une prise de courant. Ce tapis de chargement sans fil permet aux utilisateurs de limiter le nombre de câbles et de ne pas avoir à emporter un adaptateur pour chaque appareil.



Le chargeur sans fil de LG offre également l'avantage de la sécurité. En effet, LG l'a conçu de telle sorte qu'il ne soit pas affecté par des conducteurs métalliques tels que des clés, des pièces ou d'autres objets métalliques. En outre, il peut assurer une alimentation stable à plusieurs appareils quel que soit leur positionnement ou leur mouvement sur le tapis.



Le chargeur apporte également une contribution positive à l'environnement. Grâce à la flexibilité du chargeur sans fil de LG, la compatibilité entre les adaptateurs d'alimentation n'est plus un problème, ce qui diminue le nombre de composants électroniques qui finissent à la décharge.

Le chargeur sans fil de LG sera disponible dans le commerce au deuxième semestre 2010.





