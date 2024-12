Président et P-DG de la division Home Entertainment (Électronique grand public) LG Electronics, Inc.

Simon Kang est président et P-DG de la division Home Entertainment de LG Electronics, un poste qu'il occupe depuis le 1er janvier 2009. Avant cela, il était président de la division des technologies de l'image de LG à l'international. Depuis qu'il a rejoint les rangs de LG en 1986 en tant que directeur général de la succursale de LG à Worms, en Allemagne, Simon Kang a acquis de solides références à l'international, occupant un certain nombre de postes exécutifs en Allemagne, au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'en Corée.



En 1990, Simon Kang a été nommé directeur général du département financier international de LG Electronics à Séoul, avant d'occuper deux ans plus tard le poste de directeur général du département de redynamisation de l'entreprise. Plus tard en 1992, il a été promu directeur général et consultant en innovation de gestion pour LG Electronics, avant de devenir en 1995 directeur général et responsable de l'équipe de support Zenith (ZEST).



En 1996, Simon Kang est devenu président du bureau canadien de LG. L'année suivante, il a été nommé vice-président et trésorier de Zenith Electronics Corporation, filiale de LG Electronics. Puis, en 2000, il est devenu président de la division américaine de LG Electronics chargée de la gestion de la marque dans le secteur électroménager, animant le lancement réussi de l'activité électroménager de LG aux États-Unis.



Simon Kang est devenu président et P-DG de la division des technologies de l'image en 2007 et a réussi à redresser l'entreprise. Les divisions des technologies de l'image et du multimédia numérique ont fusionné pour former la division Home Entertainment (Électronique grand public) en 2009, moment où il a été nommé président et P-DG de la nouvelle entité.

