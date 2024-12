Président et directeur de la technologie LG Electronics, Inc.

Woo Hyun Paik est président et directeur de la technologie de LG Electronics, poste qu'il occupe depuis janvier 2008. À ce titre, il est chargé de l'innovation technologique dans les quatre secteurs d'activités fondamentaux de LG. Connu dans toute l'industrie comme le "père de la TV HD", Woo Paik est à la tête de l'organisation du directeur de la technologie au siège de LG Electronics, qui comporte dix instituts de recherche et de développement avec 3 800 ingénieurs et cinq entités. Il est également chargé de diriger l'intégralité des activités de recherche et développement de l'entreprise, englobant plus de 15 000 ingénieurs à travers le monde.

Avant cela, Woo Paik occupait le poste de conseiller technologique depuis 2004. Il a aussi été président et directeur de la technologie de LG Electronics pendant sept ans à partir de 1998. Avant de rejoindre LG Electronics, il était vice-président directeur à la division des communications de General Instrument (aujourd'hui division du haut débit de Motorola) jusqu'en 1996. Il dirigeait l'équipe en charge du développement avancé qui a permis à General Instrument de se positionner à l'avant-scène de la technologie de télévision numérique. Son équipe a développé le système de télévision HD DigiCipher en 1990, qui est le premier système de TV HD 100 % numérique au monde. Plus tard, il a été un membre clé du Technical Oversight Group (TOG) du forum Grand Alliance et de différents groupes techniques spécialisés qui ont développé le standard de diffusion d'émissions télévisées haute définition aux États-Unis. De plus, il a appliqué la technologie DigiCipher au système NTSC multicanal, aujourd'hui commercialisé et déployé dans les systèmes de câble numérique et par satellite aux États-Unis.

Par ailleurs, Woo Paik a travaillé chez M/A-COM en 1978, devenant plus tard l'un des fondateurs de la division VideoCipher de General Instrument. Il est l'un des principaux inventeurs du système VideoCipher II qui est devenu le standard de fait pour le système de cryptage des vidéos satellite en bande C et qui est toujours utilisé par la plupart des chaînes du câble, dont HBO, Showtime, CNN, ESPN, Disney, etc. Il a également occupé brièvement le poste de vice-président de la technologie à Qualcomm, Inc. après avoir quitté General Instrument.

Les contributions de Woo Paik à la télévision numérique lui ont valu de recevoir de nombreux prix et récompenses. En 2004, il a été intronisé au Consumer Electronics Hall of Fame et à l'Academy of Digital Television Pioneers. Il a reçu le prix Digital Television Pioneers Award décerné par le magazine Broadcasting & Cable en 2000, le prix Arthur C. Clarke de la Satellite Broadcasting and Communications Association en 1999, un Emmy Award technique de l'Académie des arts et des sciences de la télévision pour son travail remarquable dans la télévision numérique en 1996 et le prix Matti S. Siukola Memorial Award de l'IEEE Broadcast Technology Society en 1991.

Woo Paik a obtenu son doctorat en génie électrique et électronique au Massachusetts Institute of Technology, et sa maîtrise en ingénierie à l'université nationale de Séoul. Il est l'auteur de nombreux articles techniques et le coinventeur de plus de 25 inventions protégées par des brevets américains dans le domaine de la compression vidéonumérique, la transmission numérique et le traitement numérique du signal.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.





