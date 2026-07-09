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Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K 100 pouces 2026

Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K 100 pouces 2026

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Vue avant de Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K 100 pouces 2026 75MRGB96B9B
La vue avant du LG Micro RGB evo AI MRGB95, sorti en 2026, affiche une image éclatante et cristalline de facettes rouges, vertes et bleues clairement définies, avec un écran de 100 pouces, webOS, RGB Primary Color Ultra, le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 et le Dual AI Engine.
LG Micro RGB evo AI MRGB96 présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 75 pouces avec un écran de 1673 mm de large, une hauteur d’écran de 963 mm, une hauteur de 1027 mm avec pied, une profondeur de 44,9 mm et un encombrement au sol de 1348 x 359 mm.
Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Imagerie pour l’écran MRGB95 de 100 pouces
LG Micro RGB evo AI MRGB95, doté d’un contrôle des couleurs ultrafin Micro RGB, offre une couverture des couleurs à 100 % des BT2020, DCI-P3 et Adobe RGB, comme certifié par Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, alimenté par RGB Primary Color Ultra, montre une image de fleur à l’écran, avec une lumière rouge, verte et bleue contrôlée avec précision provenant de moteurs Micro RGB distincts pour des couleurs équilibrées et un contraste raffiné.
Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la LG Micro RGB evo AI MRGB95 brille sous la lumière violette sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant des performances NPU jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Micro Dimming Ultra affiche une scène marine dynamique avec une séparation précise des couleurs sur plus de 8,3 millions de pixels, améliorée par des milliers de zones de variation pilotées par le processeur alpha 11 AI 4K Gen3.
Micro RGB à droite, utilisé dans LG Micro RGB evo AI MRGB95, est présenté par rapport au Mini LED à gauche, mettant en valeur des éléments de lumière rouge, verte et bleue plus petits pour une luminosité précise et un contrôle précis des couleurs.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Ultimate Gameplay présente une scène de course dynamique et à grande vitesse avec une incrustation de comparaison floue mettant en valeur Motion Booster 330, tout en prenant en charge 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG et GeForce NOW.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG Shield, appliqué à LG Micro RGB evo AI MRGB95, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système. AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 est parfaitement fixé au mur dans une pièce spacieuse aux tons noirs, affichant des œuvres d’art audacieuses dans des couleurs éclatantes qui s’harmonisent avec l’intérieur environnant.
Vue avant de Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K 100 pouces 2026 75MRGB96B9B
La vue avant du LG Micro RGB evo AI MRGB95, sorti en 2026, affiche une image éclatante et cristalline de facettes rouges, vertes et bleues clairement définies, avec un écran de 100 pouces, webOS, RGB Primary Color Ultra, le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 et le Dual AI Engine.
LG Micro RGB evo AI MRGB96 présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 75 pouces avec un écran de 1673 mm de large, une hauteur d’écran de 963 mm, une hauteur de 1027 mm avec pied, une profondeur de 44,9 mm et un encombrement au sol de 1348 x 359 mm.
Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Imagerie pour l’écran MRGB95 de 100 pouces
LG Micro RGB evo AI MRGB95, doté d’un contrôle des couleurs ultrafin Micro RGB, offre une couverture des couleurs à 100 % des BT2020, DCI-P3 et Adobe RGB, comme certifié par Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, alimenté par RGB Primary Color Ultra, montre une image de fleur à l’écran, avec une lumière rouge, verte et bleue contrôlée avec précision provenant de moteurs Micro RGB distincts pour des couleurs équilibrées et un contraste raffiné.
Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la LG Micro RGB evo AI MRGB95 brille sous la lumière violette sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant des performances NPU jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Micro Dimming Ultra affiche une scène marine dynamique avec une séparation précise des couleurs sur plus de 8,3 millions de pixels, améliorée par des milliers de zones de variation pilotées par le processeur alpha 11 AI 4K Gen3.
Micro RGB à droite, utilisé dans LG Micro RGB evo AI MRGB95, est présenté par rapport au Mini LED à gauche, mettant en valeur des éléments de lumière rouge, verte et bleue plus petits pour une luminosité précise et un contrôle précis des couleurs.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Ultimate Gameplay présente une scène de course dynamique et à grande vitesse avec une incrustation de comparaison floue mettant en valeur Motion Booster 330, tout en prenant en charge 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG et GeForce NOW.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG Shield, appliqué à LG Micro RGB evo AI MRGB95, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système. AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 est parfaitement fixé au mur dans une pièce spacieuse aux tons noirs, affichant des œuvres d’art audacieuses dans des couleurs éclatantes qui s’harmonisent avec l’intérieur environnant.

Fonctionnalités principales

  • Couleur révolutionnaire avec contrôle de la lumière Micro RGB indépendant et triple couverture de couleur certifiée 100 %
  • Certifié pour une couverture de couleur triple à 100 % sur BT2020, DCI-P3 et Adobe RGB
  • Des milliers de zones de variation alimentées par le processeur alpha 11 AI offrent un contraste exceptionnel
  • Le nouveau processeur alpha 11 AI 4K Gen3 avec Dual AI Engine hérité de l’expertise de LG OLED permet une expérience visuelle 4K alimentée par l’IA
  • Fréquence de rafraîchissement augmentée jusqu’à 330 Hz et jeu ultra-fluide avec Motion Booster 330
Plus
Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Imagerie pour l’écran MRGB95 de 100 pouces

Prix de l’innovation CES - Lauréat (MRGB95, 100")

Imagerie

Badge lauréat des du prix de l’innovation CES 2026 dans la catégorie Cybersécurité pour LG Shield

Prix de l’innovation CES - Lauréat (LG Shield)

Cybersécurité

Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle pour Multi-AI

Prix de l’innovation CES - Lauréat (Multi-AI)

Intelligence artificielle

Badge AVForums Editor’s Choice en tant que meilleur système de Smart TV pour 8 années consécutives, y compris 2025/26

AVForums Editor's Choice – Meilleur système Smart TV 2025/26

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV »

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Pourquoi choisir Micro RGB evo ?

LG Micro RGB evo AI MRGB95, alimenté par RGB Primary Color Ultra, affiche une image de fleur à l’écran, avec une lumière rouge, verte et bleue contrôlée avec précision provenant de moteurs Micro RGB AI distincts pour des couleurs éclatantes et précises.

RGB Primary Color Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec triple couverture de couleur certifiée 100 % remplit l’écran de dégradés riches et fluides de rouge, vert et bleu, offrant une couverture de 100 % des BT2020, DCI-P3 et Adobe RGB.

Triple couverture de couleur certifiée 100 %

LG Micro RGB evo AI MRGB95 est doté d’un contraste époustouflant grâce à Micro Dimming Ultra, affichant des millions de pixels et une séparation précise des couleurs sur tout le spectre, alimenté par le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 avec moteur Dual AI.

Micro Dimming Ultra, contraste époustouflant

LG Micro RGB evo AI MRGB95 est doté du nouveau processeur alpha 11 AI 4K Gen3, qui brille de lumière violette sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI.

Nouveau processeur alpha 11 AI 4K Gen3

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec webOS multi-IA primé est présenté sur un arrière-plan sombre avec les logos Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge des services liés à l’IA accessibles via l’interface TV.

webOS multi-IA primé

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Sécurisé par LG Shield

En quoi le Micro RGB evo est-il la prochaine évolution du Micro RGB ?

Construit à partir de 13 ans d’expertise OLED, le Micro RGB evo est notre TV RGB de première génération, une évolution avant-gardiste qui va au-delà du Micro RGB. Grâce à la technologie Micro RGB pour une couverture de couleur certifiée à 100 %, elle offre une précision de couleur exceptionnelle et des couleurs plus riches. Le même processeur IA alpha 11 qu’OLED, capable de gérer 8,3 millions de pixels, fonctionne désormais avec la technologie Micro RGB et le Micro Dimming Ultra, permettant un contrôle ultra-précis de la lumière et des couleurs pour une expérience visuelle riche et extrêmement détaillée que seul le Micro RGB evo est en mesure d'offrir.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, la nouvelle évolution des couleurs affiche une image couleur cristalline éclatante avec des facettes nettes de rouge, vert et bleu. Doté d’une couverture couleur à 100 % des BT2020, DCI-P3 et Adobe RGB, d’un processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual Engine et d’un Motion Booster 330Hz avec VRR 165Hz.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, la nouvelle évolution des couleurs affiche une image couleur cristalline éclatante avec des facettes nettes de rouge, vert et bleu. Doté d’une couverture couleur à 100 % des BT2020, DCI-P3 et Adobe RGB, d’un processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual Engine et d’un Motion Booster 330Hz avec VRR 165Hz.

Technologie Micro RGB

Notre plus petite LED RGB pour des couleurs et des détails ultra précis

D’innombrables lampes micro RGB, plus petites que les Mini LED, offrent une luminosité et un contrôle des couleurs précis pour créer une clarté et un contraste détaillés qui dépassent même la Mini LED de la QNED evo.1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, doté de la technologie Micro RGB, montre une mini LED évoluant vers un Micro RGB plus petit avec des éléments de lumière rouge, verte et bleue qui émettent une luminosité précise et offrent un contrôle précis des couleurs.

RGB Primary Color Ultra

Couleur révolutionnaire avec triple couverture de couleur certifiée 100 %

Micro RGB evo contrôle la lumière et les couleurs à un niveau micro pour exprimer un spectre de couleurs encore plus large avec un niveau de vivacité et de précision plus élevé. Micro RGB evo est doté d’un contrôle des couleurs ultrafin Micro RGB et est le seul téléviseur avec une couverture couleurs à 100 % sur trois normes—BT2020, DCI-P3 et Adobe RGB—couvrant une gamme de couleurs exceptionnellement large pour tout, du cinéma HDR à l’édition numérique en passant par les technologies d’affichage de nouvelle génération.2)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, využívající technologii RGB Primary Color Ultra s certifikovaným trojitým 100% barevným pokrytím, představuje revoluční barevný projev zobrazením obrázku květiny s bohatou, vyváženou barvou a vytříbeným kontrastem.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, využívající technologii RGB Primary Color Ultra s certifikovaným trojitým 100% barevným pokrytím, představuje revoluční barevný projev zobrazením obrázku květiny s bohatou, vyváženou barvou a vytříbeným kontrastem.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, doté d’un contrôle des couleurs ultrafin Micro RGB, offre une couverture des couleurs à 100 % des BT2020, DCI-P3 et Adobe RGB, comme certifié par Intertek.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, doté d’un contrôle des couleurs ultrafin Micro RGB, offre une couverture des couleurs à 100 % des BT2020, DCI-P3 et Adobe RGB, comme certifié par Intertek.

Micro Dimming Ultra

Des milliers de zones de variation alimentées par notre meilleur processeur alpha 11 AI offrent un contraste exceptionnel

Le processeur alpha 11 AI d’OLED, capable de contrôler 8,3 millions de pixels, alimente et contrôle des milliers de zones de variation dans Micro RGB evo pour offrir des visuels avec un contraste saisissant et des détails fins.3)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Micro Dimming Ultra affiche une scène marine dynamique avec une séparation précise des couleurs sur plus de 8,3 millions de pixels, améliorée par des milliers de zones de variation pilotées par le processeur alpha 11 AI 4K Gen3.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Micro Dimming Ultra affiche une scène marine dynamique avec une séparation précise des couleurs sur plus de 8,3 millions de pixels, améliorée par des milliers de zones de variation pilotées par le processeur alpha 11 AI 4K Gen3.

Processeur alpha 11 AI 4K Gen3 avec moteur Dual AI

Qualité d’image 4K ultime avec le processeur alpha 11 AI le plus avancé de LG doté du Dual AI Engine

Hérité de LG OLED, le processeur alpha 11 AI, capable d’une précision au niveau des pixels, est équipé d’un nouveau moteur Dual AI Engine et alimente désormais Micro RGB evo. Au-delà des moteurs IA uniques, un moteur IA double affine simultanément la netteté et la texture, ce qui donne une qualité d’image 4K non seulement plus nette, mais plus naturelle.4)

Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la LG Micro RGB evo AI MRGB95 brille sous la lumière violette sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant des performances NPU jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.

Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la LG Micro RGB evo AI MRGB95 brille sous la lumière violette sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant des performances NPU jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.

Le LG Micro RGB evo AI MRGB95 est doté de la certification Eyesafe RPF 40 vérifiée par UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

Le LG Micro RGB evo AI MRGB95 est doté de la certification Eyesafe RPF 40 vérifiée par UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

Vérifié par UL pour une faible lumière bleue — large, couleur brillante, mais confortable pour vos yeux35)

Pourquoi choisir LG AI TV ?

LG AI TV optimise l’image et le son tout en rendant chaque jour plus simple grâce au hub AI personnalisé

En savoir plus sur LG AI TV

Remasterisation HDR IA

Améliorez chaque image pour une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et élève la qualité d’image SDR aux niveaux HDR pour des visuels plus riches et plus réalistes.

Découvrez 3 avantages remarquables de l’AI Hub

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini et Microsoft Copilot

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents.8)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images.9)

LG AI TV reconnaît votre voix et vous dirige vers My Page spécialement conçue pour vous !

Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.10)

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

webOS multi-IA primé

webOS primé désormais sécurisé par LG Shield

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

8 ans en tant que meilleur système de Smart TV

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

LG Shield

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance

Les 7 technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce au stockage et à la gestion sécurisés des données, aux algorithmes de chiffrement sécurisés, à l’intégrité garantie des logiciels, à l’authentification des utilisateurs et au contrôle d’accès, à la transmission sécurisée des données, à la détection et à la réponse aux événements de sécurité et à la gestion sécurisée des mises à jour.

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance En savoir plus sur LG Shield

webOS Re:New Program

Mettez à niveau votre TV gratuitement pendant une période allant jusqu'à 5 ans13)

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

Protection Quad LG

Votre LG TV est conçue pour durer avec la protection Quad de LG

Du matériel au logiciel, votre LG TV est protégée. Les condensateurs protègent des hautes tensions, y compris la foudre, tandis que les semi-conducteurs protègent des surtensions. Le gel de silicone et les revêtements de protection protègent les processeurs de l’humidité et même vos données restent en sécurité avec LG Shield.

Télécommande AI Magic Remote

Naviguez et pointez facilement comme une souris gyroscopique pour profiter de l’AI Hub

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote. Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, cliquez, faites glisser puis déposez pour l’utiliser comme une souris gyroscopique ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.14)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Design, made to elevate your space

LG Micro RGB evo AI MRGB95, designed with Flush-fit Design, is seamlessly wall-mounted in a spacious room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, designed with Flush-fit Design, is seamlessly wall-mounted in a spacious room, displaying bold artwork in vivid colors that harmonize with the surrounding interior.

Flush-fit Design

Made for absolute spatial integration

With ultra slim bezels, your TV fits flush to the wall, creating a refined silhouette that blends effortlessly with your space.16)

Découvrez des chefs-d’œuvre illimités avec LG Gallery+

LG Gallery+

Personnalisez votre espace en choisissant parmi un contenu varié

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour élever votre espace. Avec des mises à jour régulières de la bibliothèque, personnalisez votre maison avec un contenu sélectionné correspondant à votre style.18)

LG Gallery+ de LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec BGM et Music Lounge montre la scène de lac forestier « Forest Evening » à l’écran, avec un panneau d’interface utilisateur de salon de musique visible pour la musique d’ambiance, la lecture Bluetooth et les commandes.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM avec salon de musique

Créez l’ambiance idéale avec de la musique

Créez l’atmosphère idéale avec une musique qui correspond à vos visuels. Utilisez la musique recommandée en fonction de vos préférences ou connectez-vous via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 affiche une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 affiche une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.21)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 est fixé au mur sur un mur vert au-dessus d’une console rouge, affichant un tableau d’informations comprenant la météo, les résultats sportifs, le programmateur TV et le Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Carte d’information

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

Mode Galerie

Passez de la TV à l’art en toute transparence

Lorsque le mode Galerie est activé, votre TV peut continuer à économiser de l’énergie, même en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.34)

 

Contrôle luminosité auto.

Luminosité optimale, quelle que soit la lumière

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la sortie de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une vision claire et confortable dans n’importe quel environnement.22)

Capteur de mouvement

Réactif à votre présence

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.23)

LG Channels

Des divertissements infinis gratuits

LG Channels rassemble des contenus variés depuis les plateformes en direct et à la demande dans un seul hub, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenu que vous aimez.24)

 

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Smart Connectivity affiche l’interface Home Hub à l’écran, montrant les connexions à Google Home et LG ThinQ, avec des panneaux pour TV, appareils et applications dans une seule disposition de contrôle.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Connectivité intelligente

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Home Hub rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez, contrôlez et interagissez en toute transparence avec vos appareils IoT domestiques sur Google Home et plus encore.25)

Pénétrez dans un monde conçu pour gagner

Gameplay ultime

Jouez pour gagner avec des taux de rafraîchissement améliorés jusqu’à 330 Hz

Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR 165 Hz et à l’AMD FreeSync Premium. Avec Motion Booster, qui augmente les taux de rafraîchissement pour réduire le flou de mouvement et le tout premier contrôleur certifié BT ULL, profitez de hautes performances, idéales pour les jeux compétitifs.26)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Ultimate Gameplay présente une scène de course dynamique et à grande vitesse avec une incrustation de comparaison floue mettant en valeur Motion Booster 330, tout en prenant en charge 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG et GeForce NOW.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec NVIDIA GeForce NOW affiche Borderlands 4 à l’écran avec un logo GeForce NOW, offrant un accès au Cloud Gaming dans l’interface TV.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec NVIDIA GeForce NOW affiche Borderlands 4 à l’écran avec un logo GeForce NOW, offrant un accès au Cloud Gaming dans l’interface TV.

NVIDIA GeForce NOW

Le premier Cloud Gaming HDR 4K 120 Hz au monde

Jouez à des jeux HDR 4K 120 Hz sur votre TV, même sans appareil extra, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Alimenté par l’architecture NVIDIA Blackwell, profitez d’un Cloud Gaming haut de gamme avec les performances de la GeForce RTX 5080.27)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

Latence Bluetooth ultra-faible

La première TV au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth ultra-basse latence

Explorez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications webOS natives et bien plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette et rivalisez avec d’autres joueurs via le mode Challenge.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 affiche le portail de jeu LG sur l’écran webOS, montrant un hub de jeu avec une interface en une étape qui fournit un accès à plusieurs applications de jeu via des services de Cloud Gaming tels que NVIDIA GeForce NOW et les applications webOS.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Portail de jeu LG

Votre hub tout-en-un pour le gaming — aucune console requise

Explorez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications webOS natives et bien plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette et rivalisez avec d’autres joueurs via le mode Challenge.29)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres en fonction de votre jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu à l’aide du tableau de bord de jeu pour un contrôle rapide et en temps réel et de l’optimiseur de jeu pour affiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque session de jeu en toute simplicité.

Immergez-vous dans chaque match

LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge affiche un match de football en direct avec un panel d’IA à l’écran présentant des prédictions, des analyses de jeu et des données de ligue, suggérant comment l’IA analyse le jeu pour prévoir les résultats des matchs.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec TruMotion met en valeur le lissage du mouvement dans une scène de football à écran partagé, une action floue contrastante avec TruMotion désactivé et un mouvement net et clair avec TruMotion activé pour mettre en valeur la clarté dans les sports au rythme rapide.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 affiche une scène dramatique d’une personne qui roule dans une voiture, puis une alerte sportive pour un match de football en direct apparaît avec des scores en temps réel et, lorsque l’on clique dessus, passe directement au jeu en direct.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge affiche un match de football en direct avec un panel d’IA à l’écran présentant des prédictions, des analyses de jeu et des données de ligue, suggérant comment l’IA analyse le jeu pour prévoir les résultats des matchs.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 avec TruMotion met en valeur le lissage du mouvement dans une scène de football à écran partagé, une action floue contrastante avec TruMotion désactivé et un mouvement net et clair avec TruMotion activé pour mettre en valeur la clarté dans les sports au rythme rapide.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 affiche une scène dramatique d’une personne qui roule dans une voiture, puis une alerte sportive pour un match de football en direct apparaît avec des scores en temps réel et, lorsque l’on clique dessus, passe directement au jeu en direct.
Prévisions sportives par AI Concierge

Recevez des prédictions de jeu avec l’IA

L’IA analyse les statistiques et les performances de votre équipe pour fournir des prédictions de jeu. Encouragez plus fort et soutenez votre équipe armé de ces informations générées par l’IA.30)

TruMotion

Le lissage du mouvement qui s’adapte à tous les genres

AI Genre Selection identifie le genre de contenu et TruMotion ajuste les niveaux de saccades pour le bon lissage pour une expérience visuelle naturelle des films, du sport et plus encore.

Sports Alert

Configurez des alertes et ne ratez jamais un moment

Capturez chaque moment de l’action. Configurez vos alertes et soyez informé des horaires de jeu, des scores de votre équipe et plus encore.

Un vrai cinéma, conservé dans les moindres détails

Dolby Vision et FILMMAKER Ambient MODE

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER Mode avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.31)

Dolby Atmos

En rendant le son sous forme d'objets audio immersifs à 360° plutôt que comme des canaux statiques, le système crée un environnement home cinema où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

Dolby Atmos FlexConnect

Profitez de Dolby partout, où que vous le placiez

La technologie DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) détecte intelligemment la position de chaque enceinte, qu’elle soit placée librement ou nouvellement ajoutée, et optimise les signaux audio en temps réel pour offrir un son riche et immersif dans tout votre espace.33)

Associez le téléviseur LG et Sound Suite pour une expérience cinématographique ultime

Positionnement et expansion flexibles

Avec Sound Suite, personnalisez votre configuration sonore pour votre espace

Conçue pour être entièrement flexible avec plus de 50 combinaisons possibles, la LG Sound Suite vous permet de choisir parmi les nombreux haut-parleurs disponibles et de les combiner pour créer votre propre configuration qui correspond à vos besoins.36)

Le LG Micro RGB evo AI MRGB95 doté de la Sound Suite avec DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) montre une grande pièce avec différents types d’enceintes placées autour de la pièce, montrant à quel point Sound Suite peut être flexible et personnalisable.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 certifié par Intertek pour l’efficacité des ressources, présenté avec un badge de certification mettant l’accent sur la réduction de l’impact environnemental sur les matériaux, la consommation d’énergie et le contenu recyclé.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 certifié par Intertek pour l’efficacité des ressources, présenté avec un badge de certification mettant l’accent sur la réduction de l’impact environnemental sur les matériaux, la consommation d’énergie et le contenu recyclé.

Respectueux de l’environnement

Conçu pour la durabilité en laquelle vous pouvez avoir confiance. Reconnu par les institutions mondiales

Les LG TV sont conçus pour réduire l’impact environnemental et sont certifiés par Intertek pour l’efficacité des ressources sur l’utilisation des matériaux, la consommation d’énergie et le contenu recyclé.37)

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctionnalités d’assistance rendent le visionnage plus inclusif

Les LG TV sont conçues en gardant à l’esprit l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que le filtre d’ajustement des couleurs, un guide de langue des signes et la prise en charge de la connectivité directe pour les appareils audio-assistés.

"Clause de non-responsabilité

 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

*Le contenu affiché sur cette page peut différer du contenu disponible sur le service Gallery+.

 

1) *La Micro RGB de LG fait référence à la technologie de couleurs multi-LED avec la combinaison de LED de plus petite taille que la Mini LED de LG offrant une reproduction large des couleurs.

 

2) *L’écran LG MicroRGB est certifié par Intertek pour une couverture de couleur triple de 100 % mesurée selon la clause 5.18 de la norme IDMS v1.2.

 

3) *Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration.

 

4) *Par rapport au processeur alpha 9 AI Gen8 2025, d'après une comparaison interne des spécifications.

 

5) *AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

*Traitement plus rapide par rapport au processeur IA alpha 9 Gen8 2025, sur la base d'une comparaison interne des spécifications.

 

6) *Doit être activé via le menu du mode du son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

 

7) *Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

8) *AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

 

9) *Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

 

10) *Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

11) *Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

 

13) *webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

 

14) *Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

 

16) *La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille.

*Selon l’environnement d’installation, il peut y avoir un léger écart entre la télévision et le mur. Les exigences d’installation varient. Voir le guide d’installation pour en savoir plus.

 

18) *Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

 

21) *La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application. 

 

22) *Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

23) *Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

24) *La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

 

25) *LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

 

26) *Validation AMD FreeSync Premium basée sur un retard d’affichage faible, une réduction des saccades et des performances sans scintillement.

*Les 165 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou les entrées PC qui prennent en charge les 165 Hz.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*En mode Motion Booster, la résolution peut diminuer pour garantir des performances optimales.

*Motion Booster 330 offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 330 Hz avec une résolution Full HD optimisée pour un gameplay ultra fluide.

 

27) *Abonnement requis. Les services peuvent varier selon le programme d’adhésion.

*Disponible uniquement sur LG OLED W6, G6, C6 et MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon les pays.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

 

28) *En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

 

29) *La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

 

30) *La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

 

31) *FILMMAKER Ambient MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER Ambient MODE démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE fonctionne sur les modèles équipés d’un capteur de lumière.

 

32) *Le modèle Sound Suite correspondant peut varier en fonction du pays, de la région et du modèle de TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Lorsque connecté à une barre de son, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations de canal prises en charge peuvent varier en fonction du modèle de barre de son.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

 

34) *L’économie d’énergie s’applique uniquement lorsque le mode Galerie et Always Ready sont activés. Si Always Ready est désactivé, le mode Galerie consommera la même quantité d’énergie que lorsque le téléviseur est allumé.

 

35) *Les écrans MRGB95 ont été certifiés Low Blue Light Platinum par UL.

 

36) *Le son spatial 9.1.6 n’est activé que lorsque le contenu Dolby Atmos est en cours de lecture.

*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration. L’expérience peut varier en fonction du réel environnement d’utilisation.

 

37) *L’efficacité des ressources s’applique aux modèles suivants et est valable jusqu’au 31 décembre 2026 : OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95,9M,85 QNED85  

*Veuillez aller sur https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home pour en savoir plus."

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Spécifications clés

  • PICTURE (DISPLAY) - Technologie écran

    4K Micro RGB

  • PICTURE (DISPLAY) - Taux de rafraichissement

    120Hz natif (VRR 165Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    RGB Primary Color Ultra (Triple certification colorimétrique 100%)

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur

    Processeur Alpha 11 AI 4K Gen3 avec Double Moteur IA

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatibilité FreeSync (AMD)

    Oui

  • AUDIO - Sortie Audio

    40W

  • AUDIO - Diffusion haut-parleurs

    2.2 canaux

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Oui

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1.673 x 963 x 44,9

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - Poids TV sans pied (kg)

    40,5

Toutes les caractéristiques

PICTURE (DISPLAY)

  • Technologie écran

    4K Micro RGB

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    RGB Primary Color Ultra (Triple certification colorimétrique 100%)

  • Taux de rafraichissement

    120Hz natif (VRR 165Hz)

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3840 x 2160)

  • Type de rétroéclairage

    Micro RGB

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur Alpha 11 AI 4K Gen3 avec Double Moteur IA

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120i/s (HDMI, RF, USB)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Motion

    Motion Pro

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • Modes d'image

    9 modes

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Oui

  • QMS (Quick Media Switching)

    Oui

  • Auto Calibration

    Oui

  • Dynamic Tone Mapping

    Yes (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Dimming Technology (précision du rétroéclairage)

    Micro Dimming Ultra

  • AI Upscaling

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • AI Picture Pro

    Oui

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

GAMING

  • Mode HGIG

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (jusqu'à 165Hz)

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Tableau de Bord de Jeu)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • Dolby Vision Gaming (4K 120 Hz)

    Oui

  • Compatibilité FreeSync (AMD)

    Oui

SMART TV

  • Interface TV (OS)

    webOS 26

  • Contrôle vocal main libre

    Oui

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

  • Fonctionne avec Apple Airplay

    Oui

  • Compatible camera USB

    Oui

  • Application Smartphone

    Yes (LG ThinQ)

  • LG Channels

    Oui

  • Multi View

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Chatbot AI

    Oui

  • Toujours prêt (Always Ready)

    Oui

AUDIO

  • Sortie Audio

    40W

  • Direction haut-parleurs

    Diffusion vers le bas

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Dolby Atmos

    Oui

  • Clear Voice Pro

    Oui

  • Audio Codec

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (voir manuel)

  • AI Sound

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtualisation 11.1.2)

  • Diffusion haut-parleurs

    2.2 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

CONNECTIVITE

  • Port HDMI

    4 entrées HDMI (compatibles 4K 120 Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Port Ethernet

    1

  • Prise antenne

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1

  • Port USB

    2 (USB 2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi 6E)

  • Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Port Ci+

    1

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1.673 x 963 x 44,9

  • Dimensions du carton (LxlxH mm)

    1.820 x 1.205 x 253

  • Poids carton (kg)

    58,9

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1.673 x 1.040 x 370

  • Pied TV (Lxl mm)

    380 x 370

  • Poids TV sans pied (kg)

    40,5

  • Poids TV avec pied (kg)

    48,7

  • Support VESA (L x H mm)

    400 x 400

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (avec pavé numérique, Royaume-Uni / Italie)

  • Cable d'alimentaion

    Oui (Attaché)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

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