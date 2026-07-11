1)*L’écran LG Mini RGB est certifié par Intertek pour une double couverture couleur de 100 %, mesurée selon la clause 5.18 de l’IDMS v1.2.

*Le mini RGB evo offre des couleurs éclatantes et riches, atteignant plus de 75 % du rapport de couleurs par zone BT.2020.

2)*Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration.

3)*Par rapport au processeur alpha 8 AI 2025 4K Gen2 basé sur une comparaison des spécifications internes.

4)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

5)*Doit être activé via le menu du mode du son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

6)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

7)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

8)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

9)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

10)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

11)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

12)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

14)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

17)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

18)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

19)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6

.

20)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

21)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

22)*Validation AMD FreeSync Premium basée sur un retard d’affichage faible, une réduction des saccades et des performances sans scintillement.

*Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou les entrées PC qui prennent en charge les 144 Hz.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*En mode Motion Booster, la résolution peut diminuer pour garantir des performances optimales.

*Motion Booster 288 offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 288 Hz avec une résolution Full HD optimisée pour un gameplay ultra-fluide.

23)*Abonnement requis. Les services peuvent varier selon le programme d’adhésion.

*Disponible uniquement sur LG OLED W6, G6, C6 et MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon les pays.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

24)*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

25)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

26)*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

27)*FILMMAKER Ambient MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER Ambient MODE démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE fonctionne sur les modèles équipés d’un capteur de lumière.

28)*Le modèle Sound Suite correspondant peut varier en fonction du pays, de la région et du modèle de TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Lorsque connecté à une barre de son, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations de canal prises en charge peuvent varier en fonction du modèle de barre de son.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

30)*L’économie d’énergie s’applique uniquement lorsque le mode Galerie et Always Ready sont activés. Si Always Ready est désactivé, le mode Galerie consommera la même quantité d’énergie que lorsque le téléviseur est allumé.

31)*Les téléviseurs MRGB85 (sauf le modèle 86 pouces) ont été vérifiés pour leur conformité aux exigences d’eyesafe® 3.0, un programme développé par eyesafe Inc. et testé par UL Solutions dans des conditions spécifiées.

*Les performances réelles peuvent varier en fonction du modèle du produit, des paramètres, des conditions d’utilisation et de l’environnement.

32)*Le son spatial 9.1.6 n’est activé que lorsque le contenu Dolby Atmos est en cours de lecture.

*Les scènes sont simulées à des fins d’illustration. L’expérience peut varier en fonction du réel environnement d’utilisation.

*Pour la connexion à la suite Sound, un routeur compatible 5GHz est requis

33)*L’efficacité des ressources s’applique aux modèles suivants et est valable jusqu’au 31 décembre 2026 : OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95,9M,85 QNED85

*Veuillez aller sur https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home pour en savoir plus.