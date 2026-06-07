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77 pouces Wallpaper LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

OLED77W69LA_EU.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
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Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

77 pouces Wallpaper LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

OLED77W69LA
Vue avant de 77 pouces Wallpaper LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026 OLED77W69LA
La LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 77 pouces avec un écran de 1 713 mm de large, une hauteur globale de 988 mm et une profondeur ultra-fine de 9,95 mm sans pied.
Le boîtier Zero Connect, installé avec le LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, présente un design rectangulaire compact mesurant 245 x 245 mm avec une hauteur de 69,8 mm, illustrant une installation TV sans fil épurée qui est désormais 35 % plus petite qu'auparavant.
Le boîtier Zero Connect, installé avec le LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, présente un design rectangulaire compact mesurant 245 x 245 mm avec une hauteur de 69,8 mm, illustrant une installation TV sans fil épurée qui est désormais 35 % plus petite qu'auparavant.
La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper avec contenu artistique diversifié de LG Gallery+ affiche The Starry Night de Vincent van Gogh à l’écran dans un salon avec de grandes baies vitrées, améliorant l’intérieur avec des œuvres d’art de style galerie sélectionnées.
La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper avec contenu artistique diversifié de LG Gallery+ affiche The Starry Night de Vincent van Gogh à l’écran dans un salon avec de grandes baies vitrées, améliorant l’intérieur avec des œuvres d’art de style galerie sélectionnées.
La TV fond d’écran LG OLED evo AI W6 met en valeur sa reconnaissance du secteur avec cinq badges de récompense à l’écran de CNN underscored, TechRadar, iF design award, T3, HDTVTest et USA Today, renforçant sa reconnaissance et son leadership mondiaux au CES 2026.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, piloté par Hyper Radiant Color Tech, montre des visuels 3,9 fois plus lumineux avec le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, et des badges Noir parfait et couleur parfaite dans une disposition pentagonale.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour la fidélité des couleurs et l’absence de reflets.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour la fidélité des couleurs et l’absence de reflets.
Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la TV LG OLED evo W6 Wallpaper AI brille sous la lumière violette et bleue sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant une puissance de traitement jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV pour un gameplay imbattable en 4K 165Hz montre un jeu de course à grande vitesse avec une monoplace de course jaune en mouvement, un texte « WIN » en gras à l’écran et les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium en haut.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV pour un gameplay imbattable en 4K 165Hz montre un jeu de course à grande vitesse avec une monoplace de course jaune en mouvement, un texte « WIN » en gras à l’écran et les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium en haut.
Vue avant de 77 pouces Wallpaper LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026 OLED77W69LA
La LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 77 pouces avec un écran de 1 713 mm de large, une hauteur globale de 988 mm et une profondeur ultra-fine de 9,95 mm sans pied.
Le boîtier Zero Connect, installé avec le LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, présente un design rectangulaire compact mesurant 245 x 245 mm avec une hauteur de 69,8 mm, illustrant une installation TV sans fil épurée qui est désormais 35 % plus petite qu'auparavant.
Le boîtier Zero Connect, installé avec le LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, présente un design rectangulaire compact mesurant 245 x 245 mm avec une hauteur de 69,8 mm, illustrant une installation TV sans fil épurée qui est désormais 35 % plus petite qu'auparavant.
La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper avec contenu artistique diversifié de LG Gallery+ affiche The Starry Night de Vincent van Gogh à l’écran dans un salon avec de grandes baies vitrées, améliorant l’intérieur avec des œuvres d’art de style galerie sélectionnées.
La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper avec contenu artistique diversifié de LG Gallery+ affiche The Starry Night de Vincent van Gogh à l’écran dans un salon avec de grandes baies vitrées, améliorant l’intérieur avec des œuvres d’art de style galerie sélectionnées.
La TV fond d’écran LG OLED evo AI W6 met en valeur sa reconnaissance du secteur avec cinq badges de récompense à l’écran de CNN underscored, TechRadar, iF design award, T3, HDTVTest et USA Today, renforçant sa reconnaissance et son leadership mondiaux au CES 2026.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, piloté par Hyper Radiant Color Tech, montre des visuels 3,9 fois plus lumineux avec le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, et des badges Noir parfait et couleur parfaite dans une disposition pentagonale.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour la fidélité des couleurs et l’absence de reflets.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour la fidélité des couleurs et l’absence de reflets.
Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la TV LG OLED evo W6 Wallpaper AI brille sous la lumière violette et bleue sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant une puissance de traitement jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV pour un gameplay imbattable en 4K 165Hz montre un jeu de course à grande vitesse avec une monoplace de course jaune en mouvement, un texte « WIN » en gras à l’écran et les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium en haut.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV pour un gameplay imbattable en 4K 165Hz montre un jeu de course à grande vitesse avec une monoplace de course jaune en mouvement, un texte « WIN » en gras à l’écran et les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium en haut.

Fonctionnalités principales

  • Design de fond d’écran de 9 mm pour une esthétique spatiale
  • Première technologie certifiée TÜV True Wireless 4K 165Hz au monde pour une qualité d’image visuelle sans perte
  • La technologie Hyper Radiant Color Tech, une technologie OLED de nouvelle génération pour un niveau de qualité d’image supérieur
  • Luminosité de pic 3,9 fois supérieure avec processeur alpha 11 AI Gen3, pour des détails et des hautes lumières éclatants
  • Le noir parfait et la couleur parfaite avec la technologie Reflection Free Premium garantissent un contraste plus profond et des couleurs éclatantes et précises, quelle que soit la luminosité
Plus
Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 est reconnu comme le meilleur du CES 2026 par CNN, basé sur la qualité d’image globale, le design et l’innovation.

CNN Underscored - Le meilleur du CES 2026

LG OLED evo W6

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 est reconnu comme le meilleur TechRadar du salon CES 2026, en raison des performances de son panneau et du traitement d’image de dernière génération de LG.

TechRadar - Le meilleur du CES 2026

LG OLED evo W6

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 est reconnu comme un Red Dot Design Award 2026 Meilleur du meilleur.

Prix Red dot Design 2026 - Le meilleur du meilleur

LG OLED evo W6

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 est reconnu comme le T3 CES 2026 Best in Show pour sa qualité d’image de haut niveau.

T3 - CES 2026 Meilleur du salon

LG OLED evo W6

La TV à fond d’écran LG OLED evo AI W6 est reconnue comme la TV HDTest Best du CES 2026, basée sur la qualité d’image, le design et l’innovation.

Test HDTV - Meilleure TV du CES 2026

LG OLED evo W6

La TV à fond d’écran LG OLED evo AI W6 est reconnue comme l’un des meilleurs choix du CES 2026 par USA Today.

USA Today - Meilleurs choix CES 2026

LG OLED evo W6

Badge lauréat des du prix de l’innovation CES 2026 dans la catégorie Cybersécurité pour LG Shield

Prix de l’innovation CES - Lauréat (LG Shield)

Cybersécurité

Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle pour Multi-AI

Prix de l’innovation CES - Lauréat (Multi-AI)

Intelligence artificielle

Badge AVForums Editor’s Choice en tant que meilleur système de Smart TV pour 8 années consécutives, y compris 2025/26

AVForums Editor's Choice – Meilleur système Smart TV 2025/26

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV »

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Pourquoi choisir le LG Wallpaper TV W6 ?

La TV à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec design de fond d’écran de 9 mm met en valeur son profil latéral ultra fin sur fond sombre, mettant l’accent sur une intégration transparente dans l’espace grâce à sa forme remarquablement fine.

Design de fond d’écran de 9 mm

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 présente des performances True Wireless 4K 165Hz avec Zero Connect Box, maintenant une configuration sans câble propre tout en offrant une qualité d’image élevée.

La première 4k 165Hz TV transparente et véritablement sans fil au monde

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, piloté par Hyper Radiant Color Tech, montre des visuels 3,9 fois plus lumineux avec le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, et des badges Noir parfait et couleur parfaite dans une disposition pentagonale.

Technologie de couleurs ultra-radieuses

La LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, avec Noir parfait et Couleur parfaite avec Sans réflexion, montre une scène planétaire divisée contrastant des noirs plus faibles à gauche avec des détails plus clairs, des noirs plus profonds et une expression de couleurs plus éclatantes à droite.

Noir parfait et couleur parfaite sans réflexion

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV est doté d’un hub IA pour la personnalisation, avec un symbole AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Hub IA pour personnalisation

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Sécurisé par LG Shield

La TV avec fond d’écran LG OLED evo AI W6 est installée dans un salon avec des vues sur la ville, montrant une scène côtière éclatante au coucher du soleil avec des icônes à l’écran indiquant « Design de fond d’écran à portée de 9 mm », « Hyper Radiant Color Tech » et « Premier True Wireless 165Hz au monde ».

La TV avec fond d’écran LG OLED evo AI W6 est installée dans un salon avec des vues sur la ville, montrant une scène côtière éclatante au coucher du soleil avec des icônes à l’écran indiquant « Design de fond d’écran à portée de 9 mm », « Hyper Radiant Color Tech » et « Premier True Wireless 165Hz au monde ».

Wallpaper TV, Reborn
La grandeur dans sa forme la plus fine

*La mesure réelle est de 9,95 mm et peut varier légèrement en fonction des conditions de mesure. 

*La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont intégrés de manière transparente à l’écran.

*Omdia. Numéro 1 depuis 13 ans en termes d’unités les plus vendues, de 2013 à 2025. Ce résultat ne constitue pas une approbation de LGE ou de ses produits. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.

Pourquoi choisir le LG Wallpaper TV W6 ?

Le LG Wallpaper TV W6 est le produit phare de la gamme LG OLED evo AI et le résultat d’une innovation incessante, distillée dans une forme ultra-fine époustouflante de 9 mm, où la beauté et l’ingénierie avancée convergent. Son design révolutionnaire améliore l’esthétique spatiale, en se sentant intégré au mur plutôt qu’en place, tandis que les performances True Wireless certifiées prennent en charge la 4K visuellement sans perte jusqu’à 165Hz, en gardant la qualité d’image sans câble et minimaliste. La technologie Hyper Radiant Color Tech offre une luminosité inégalée, avec un noir parfait, une couleur parfaite et une qualité sans réflexion pour un réalisme qui semble profondément immersif dans n’importe quelle lumière, toujours.

 

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 présente un profil ultra fin parfaitement intégré à un élégant panneau en verre, affichant une image lumineuse de baleine abstraite dorée à l’écran.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

Le summum de l’esthétique spatiale, réalisé grâce à l’innovation de portée de 9 mm

Un raffinement sans compromis est distillé dans le téléviseur à fond d’écran de 9 mm. Sans saillies ni interruptions, il se fond dans le mur pour donner l’impression de faire partie de l’architecture elle-même. Le résultat est une déclaration de sophistication définitive qui rehausse toute l’expérience intérieure.1)

 

La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper apparaît dans deux espaces de vie : une scène se dissout d’une peinture de ballet dans une pièce avec vue sur la rivière à un paysage insulaire dans une pièce avec vue sur la ville, tandis qu’un autre espace reste fixé avec une peinture de bord de mer vibrante.

La TV à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec un profil fin de 9 mm se tient dans un salon panoramique en hauteur, affichant une peinture classique détaillée tandis que sa forme épurée maintient l’esthétique spatiale et l’équilibre intérieur.

La TV à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec un profil fin de 9 mm se tient dans un salon panoramique en hauteur, affichant une peinture classique détaillée tandis que sa forme épurée maintient l’esthétique spatiale et l’équilibre intérieur.

Wallpaper encastré sans écart

Design de fond d’écran de 9 mm, là où votre mur se termine, une œuvre d’art parfaitement alignée commence

LG OLED evo W6 se monte au même niveau que le mur sans séparation visible, créant une finition propre et ininterrompue. Un alignement précis réduit la protubérance de sorte que l’écran s’intègre dans le plan mural, élevant le design intérieur avec une sophistication silencieuse.2)

Le téléviseur LG OLED evo AI W6 Wallpaper Flush Fit with Zero Gap est présenté à plat sans séparation visible, présenté dans plusieurs vues inclinées qui mettent en valeur son profil latéral fin, sa qualité d’image élevée et son écran net sans câble.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Magnifique même de dos, rehaussant élégamment l’esthétique de l’espace

La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper se tient dans un salon moderne avec une vue panoramique sur la ville, affichant une scène cosmique éclatante qui améliore la profondeur visuelle tout en maintenant l’harmonie architecturale dans l’espace.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

La LG Gallery+ donne vie aux chefs-d’œuvre sur votre mur

LG Gallery+

Personnalisez votre espace en choisissant parmi un contenu varié

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour élever votre espace. Avec des mises à jour régulières de la bibliothèque, personnalisez votre maison avec un contenu sélectionné correspondant à votre style.4)

La première TV 4K 165Hz True Wireless au monde pour une liberté sans fil

La technologie True Wireless offre des performances audio et vidéo filaires sans compromis visuel. Avec le boîtier Zero Connect, désormais 35 % plus petit que l’année précédente et placé jusqu’à 10 mètres de distance, la vidéo et l’audio 4K visuellement sans perte sont transmis sans fil à une latence ultra-faible, même jusqu’à 4K à 165Hz. En libérant une véritable liberté sans fil, le W6 vous permet de remodeler votre agencement, transformant chaque recoin de votre maison en un chef-d’œuvre de la vie moderne. Le W6 est l’évolution spatiale ultime qui dépasse les contraintes d’installation traditionnelles, libère votre intérieur des câbles et ouvre un nouveau chapitre dans les possibilités de conception de votre maison.5)

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 doté de la technologie True Wireless se déplace librement dans le salon de la fenêtre au mur arrière ou même au centre de l’espace, démontrant un placement flexible qui reconfigure la disposition intérieure.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Visuellement sans perte

'Première certification au monde pour la vision sans perte True Wireless : Transfert sans fil 4K sans compromis à 165Hz

Profitez de performances visuelles sans perte à ultra-faible latence avec True Wireless Lossless Vision pour le transfert sans fil 4K à 165Hz, certifié par TÜV Rheinland. L’intégrité optique préserve les couleurs authentiques et les tons HDR, tandis que l’intégrité spatiale maintient les détails originaux 4K avec une clarté nette au pixel près. Il offre une fiabilité de niveau filaire : pas de fils, pas de compromis, seulement de véritables performances.6)

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec des performances visuelles sans perte affiche une scène de grotte océanique éclairée par le soleil en 4K 165Hz, préservant les détails fins, les couleurs naturelles et le mouvement fluide sans fil.

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec des performances visuelles sans perte affiche une scène de grotte océanique éclairée par le soleil en 4K 165Hz, préservant les détails fins, les couleurs naturelles et le mouvement fluide sans fil.

La LG OLED evo W6, le téléviseur révolutionnaire en papier peint de confiance dans le monde entier

LG OLED evo W6

CNN Underscored - Le meilleur du CES 2026

« ...a insufflé des tonnes de vie dans les peintures impressionnistes... au Metropolitan Museum of Art. »

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LG OLED evo W6

TechRadar Best In Show CES 2026

« Il semble que ce sera un téléviseur fantastique, grâce au panneau et au traitement d’image de dernière génération de LG... » (01/2026)

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LG OLED evo W6

Prix Red dot Design 2026 – Le meilleur du meilleur

LG OLED evo W6

T3 - CES 2026 Meilleur du salon

Une qualité d’image de haut niveau, plus lumineuse que la technologie de panneau OLED multicouche de l’année dernière. » (01/2026)

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LG OLED evo W6

Test HDTV - Meilleure TV du CES 2026

« Le téléviseur LG OLED evo W6 Wallpaper a reçu le prix Meilleur téléviseur du CES 2026 par HDTVTest, basé sur la qualité d’image globale, le design et l’innovation présentés au CES. »

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LG OLED evo W6

USA Today - Meilleurs choix CES 2026

Hyper Radiant Color Tech définit la nouvelle norme OLED TV dans le profil de plage de 9 mm

Dépassant les limites du design de fond d’écran de 9 mm, notre téléviseur en fond d’écran améliore chaque aspect de la qualité d’image à un niveau entièrement nouveau. Hyper Radiant Color Tech est notre technologie OLED de nouvelle génération qui offre une luminosité incomparable, un noir parfait et une couleur parfaite dans n’importe quelle lumière, combinés à des visuels 4K époustouflants et à notre meilleur processeur IA alpha 11 Gen3. L’OLED evo W6 est même certifié pour la technologie Reflection-Free Premium, offrant une qualité d’image impeccable sans reflet, quelle que soit la luminosité. Découvrez OLED comme jamais auparavant. Voyez la différence, ressentez la brillance et découvrez une nouvelle norme en matière de visionnage.

LG OLED evo W6 affiche des icônes à l’écran pour une luminosité de pic 3,9 fois plus lumineuse, un noir parfait et une couleur parfaite, une qualité sans réflexion et un processeur alpha 11 AI 4K Gen3 au-dessus d’une explosion cosmique de particules violettes et bleues formant une baleine.

LG OLED evo W6 affiche des icônes à l’écran pour une luminosité de pic 3,9 fois plus lumineuse, un noir parfait et une couleur parfaite, une qualité sans réflexion et un processeur alpha 11 AI 4K Gen3 au-dessus d’une explosion cosmique de particules violettes et bleues formant une baleine.

Amplificateur de luminosité Ultra

3,9 fois plus lumineux, pour un maximum de luminosité

Le nouvel algorithme de stimulation de la lumière et l’architecture de contrôle de la lumière du processeur alpha 11 AI Gen3 offrent une luminosité maximale jusqu’à 3,9 fois supérieure, révélant des hautes lumières plus éclatantes et des détails plus clairs.8)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV avec Brightness Booster Ultra montre une scène sombre où des particules brillantes entourant une silhouette de baleine, offrant une luminosité de pic jusqu’à 3,9 fois plus lumineuse avec une luminance plus élevée et des détails plus clairs.

Noir parfait et couleur parfaite

Noir parfait et couleur parfaite sous n’importe quelle lumière, toujours

La LG OLED TV est dotée d’un noir parfait et d’une couleur parfaite vérifiés par UL, offrant un contraste plus profond, une luminosité améliorée et des couleurs éclatantes et précises. Voyez chaque étoile clairement, même dans une pièce lumineuse.9)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour la fidélité des couleurs et l’absence de reflets.

Reflection Free Premium

La certification Reflection-Free Premium garantit un noir parfait et homogène, même dans une pièce lumineuse

L’écran OLED certifié Reflection Free Premium de LG minimise la réflectance tout en préservant la transmittance pour un noir et des couleurs sans compromis, tandis que les autres OLED TVs avec un écran mat absorbent et diffusent la lumière, passant du noir vers le gris et déformant les couleurs, en particulier dans les environnements lumineux.10)

La LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV est dotée du Eyesafe RPF 40 du badge de certification UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

La LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV est dotée du Eyesafe RPF 40 du badge de certification UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

Vérifié Eyesafe pour réduire la lumière bleue, chaque image reste facile à regarder11)

Processeur alpha 11 AI 4K Gen3 avec moteur Dual AI

Qualité d’image 4K ultime avec le processeur alpha 11 AI le plus avancé de LG doté du Dual AI Engine

Le processeur alpha 11 AI Gen3 repousse les limites de la performance OLED, contrôlant avec précision 8,3 millions de pixels auto-éclairés - désormais encore plus puissant avec Dual AI Engine. Au-delà d’un seul moteur d’IA, ce traitement avancé affine simultanément la netteté et la texture, offrant une qualité d’image 4K plus nette et plus naturelle.12)

Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la TV LG OLED evo W6 Wallpaper AI brille sous la lumière violette et bleue sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant une puissance de traitement jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.

Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la TV LG OLED evo W6 Wallpaper AI brille sous la lumière violette et bleue sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant une puissance de traitement jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.

OLED Care+

5 ans de couverture fiable et sans souci du panneau OLED

Votre panneau LG OLED est protégé pendant cinq ans avec une couverture fiable et sans souci.13)

La LG Gallery+ de LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV avec BGM et Music Lounge montre la scène de lac forestier « Forest Evening » à l’écran, avec un panneau d’interface utilisateur de salon de musique visible pour la musique d’ambiance, la lecture Bluetooth et les commandes.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

BGM avec salon de musique

Créez l’ambiance idéale avec de la musique

Créez l’atmosphère idéale avec une musique qui correspond à vos visuels. Utilisez la musique recommandée en fonction de vos préférences ou connectez-vous via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV affiche une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV affiche une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.16)

La LG OLED evo AI W6 Wallpaper est fixée au mur sur un mur vert au-dessus d’une console rouge, affichant un tableau d’informations comprenant la météo, les résultats sportifs, le programmateur TV et le Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Carte d’information

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

Mode Galerie

Passez de la TV à l’art en toute transparence

Lorsque le mode Galerie est activé, votre TV peut continuer à économiser de l’énergie, même en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.17)

Contrôle luminosité auto.

Luminosité optimale, quelle que soit la lumière

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la sortie de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une vision claire et confortable dans n’importe quel environnement.18)

Capteur de mouvement

Réactif à votre présence

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.19)

LG Channels

Des divertissements infinis gratuits

LG Channels rassemble des contenus variés depuis les plateformes en direct et à la demande dans un seul hub, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenu que vous aimez.20)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV avec Smart Connectivity affiche l’interface Home Hub à l’écran, montrant les connexions à Google Home et LG ThinQ, avec des panneaux pour TV, appareils et applications dans une seule disposition de contrôle.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Connectivité intelligente

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Home Hub rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez, contrôlez et interagissez en toute transparence avec vos appareils IoT domestiques sur Google Home et plus encore.21)

Dans sa grandeur de portée de 9 mm, profitez de toute l’expérience LG AI TV

En savoir plus sur LG AI TV

Remasterisation HDR IA

Améliorez chaque image pour une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et élève la qualité d’image SDR aux niveaux HDR pour des visuels plus riches et plus réalistes.

Découvrez 3 avantages remarquables de l’AI Hub

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini et Microsoft Copilot

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents.25)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images.26)

LG AI TV reconnaît votre voix et vous dirige vers My Page spécialement conçue pour vous !

Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.27)

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

webOS multi-IA primé

webOS primé désormais sécurisé par LG Shield

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

8 ans en tant que meilleur système de Smart TV 

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

LG Shield

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance

Les 7 technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce au stockage et à la gestion sécurisés des données, aux algorithmes de chiffrement sécurisés, à l’intégrité garantie des logiciels, à l’authentification des utilisateurs et au contrôle d’accès, à la transmission sécurisée des données, à la détection et à la réponse aux événements de sécurité et à la gestion sécurisée des mises à jour.

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance En savoir plus sur LG Shield

webOS Re:New Program

Mettez à niveau votre TV gratuitement pendant une période allant jusqu'à 5 ans29)

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

Protection Quad LG

Votre LG TV est conçue pour durer avec la protection Quad de LG

Du matériel au logiciel, votre LG TV est protégée. Les condensateurs protègent des hautes tensions, y compris la foudre, tandis que les semi-conducteurs protègent des surtensions. Le gel de silicone et les revêtements de protection protègent les processeurs de l’humidité et même vos données restent en sécurité avec LG Shield.

Télécommande AI Magic Remote

Naviguez et pointez facilement comme une souris gyroscopique pour profiter de l’AI Hub 

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote. Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, cliquez, faites glisser puis déposez pour l’utiliser comme une souris gyroscopique ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.30)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Performances de jeu certifiées de premier plan dans la gamme de téléviseurs Wallpaper de 9 mm

Jeu ultra-doux et sans déchirures

Premier jeu sans fil 4K 165Hz au monde avec G-Sync et AMD FreeSync

Jusqu’à 165Hz pour une action plus nette et plus fluide dans chaque jeu. Compatible G-Sync et AMD FreeSync Premium maintiennent le mouvement stable et sans déchirures, tandis que le VRR et le retard d’affichage ultra-faible garantissent que chaque mouvement reste fluide et réactif, vous donnant un avantage clair à chaque match.31)

Téléviseur mural LG OLED evo AI W6 avec des fonctionnalités de jeu ultra-lisses et sans déchirures à l’écran 165Hz, NVIDIA G-SYNC et les logos AMD FreeSync Premium.

Téléviseur mural LG OLED evo AI W6 avec des fonctionnalités de jeu ultra-lisses et sans déchirures à l’écran 165Hz, NVIDIA G-SYNC et les logos AMD FreeSync Premium.

Compression du flux d’affichage VESA

Premier jeu au monde certifié VESA DSC, visuellement sans perte, à faible latence

Avec le DSC certifié VESA‑, vous bénéficiez de détails visuellement sans perte et d’une réactivité de jeu en temps réel‑ compatible HDMI 2.1, offrant un jeu fluide et en haute résolution‑ avec des visuels nets et sans distorsion‑.32)

La TV à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec compression de flux d’affichage VESA met en évidence la prise en charge DSC certifiée VESA pour des jeux visuellement sans perte sur HDMI 2.1.

La TV à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec compression de flux d’affichage VESA met en évidence la prise en charge DSC certifiée VESA pour des jeux visuellement sans perte sur HDMI 2.1.

NVIDIA GeForce NOW

Le premier Cloud Gaming HDR 4K 120 Hz au monde

Jouez à des jeux HDR 4K 120 Hz sur votre TV, même sans appareil extra, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Alimenté par l’architecture NVIDIA Blackwell, profitez d’un Cloud Gaming haut de gamme avec les performances de la GeForce RTX 5080.33)

La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper avec NVIDIA GeForce NOW offre des fonctionnalités de Cloud Gaming HDR 4K 120Hz.

La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper avec NVIDIA GeForce NOW offre des fonctionnalités de Cloud Gaming HDR 4K 120Hz.

Latence Bluetooth ultra-faible

La première TV au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth ultra-basse latence

Profitez d’une latence ultra-faible et de hautes performances dans le cloud gaming grâce à la prise en charge du contrôleur Bluetooth ultra-faible latence, réduisant le retard d’entrée à moins de 3,0 ms. Profitez d’un contrôle fluide et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le cloud.34)

La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper avec Bluetooth Ultra Low Latency prend en charge le contrôleur Bluetooth Ultra Low Latency, présenté avec l’emblème Bluetooth RAZER Wolverine V3.

La TV LG OLED evo AI W6 Wallpaper avec Bluetooth Ultra Low Latency prend en charge le contrôleur Bluetooth Ultra Low Latency, présenté avec l’emblème Bluetooth RAZER Wolverine V3.

Retard d’affichage faible

Temps de réponse certifié de 0,1 ms, OLED répond instantanément sans images fantômes

Avec son temps de réponse de pixel de 0,1 ms et son ALLM pour une latence ultra-faible, chaque commande est rendue avec une précision immédiate. Cette réactivité accrue permet un jeu rapide, clair et contrôlé, offrant un avantage concurrentiel distinct.35)

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec faible retard d’entrée offre un temps de réponse de 0,1 ms, représenté avec les badges de certification ALLM et Intertek.

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec faible retard d’entrée offre un temps de réponse de 0,1 ms, représenté avec les badges de certification ALLM et Intertek.

Clear Motion

Suivez chaque mouvement avec clarté, soutenu par le ClearMR 10000 de haut niveau certifié VESA

Lorsque l’action est rapide, il est essentiel de garder les détails en vue. LG OLED evo, certifié ClearMR 10000, minimise le flou de mouvement entre les images pour garder le mouvement net et lisible pendant les mouvements rapides, tandis que HGiG préserve la cartographie des tons HDR exactement comme le créateur du jeu l’avait prévu, en conservant des hautes lumières précises, des ombres profondes et des couleurs équilibrées. Ensemble, la certification ClearMR et HGiG garantissent que le mouvement reste clair et que le HDR reste précis, de sorte que chaque scène est affichée exactement comme elle était censée être vue.36)

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec ClearMotion est doté de la prise en charge ClearMR 10000 et HGiG certifiée VESA.

Le téléviseur à fond d’écran LG OLED evo AI W6 avec ClearMotion est doté de la prise en charge ClearMR 10000 et HGiG certifiée VESA.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV affiche le portail de jeu LG sur l’écran webOS, montrant un hub de jeu avec une interface en une étape qui permet d’accéder à plusieurs applications de jeu via des services de Cloud Gaming tels que NVIDIA GeForce NOW et les applications webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portail de jeu LG

Votre hub tout-en-un pour le gaming — aucune console requise

Explorez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications webOS natives et bien plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette et rivalisez avec d’autres joueurs via le mode Challenge.37)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres en fonction de votre jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu à l’aide du tableau de bord de jeu pour un contrôle rapide et en temps réel et de l’optimiseur de jeu pour affiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque session de jeu en toute simplicité.

Un vrai cinéma, conservé dans les moindres détails

Dolby Vision et FILMMAKER Ambient MODE

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.38)

Dolby Atmos

En rendant le son sous forme d'objets audio immersifs à 360° plutôt que comme des canaux statiques, le système crée un environnement home cinema où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

Suite Sound avec Dolby Atmos Flex Connect

Son immersif adapté à vos préférences

Le DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) de LG TV optimise l’audio en fonction du placement des enceintes, offrant une expérience surround personnalisée et profondément immersive où que vos enceintes soient positionnées.40)

Associez le téléviseur LG et Sound Suite pour une expérience cinématographique ultime

Positionnement et expansion flexibles

Avec Sound Suite, personnalisez votre configuration sonore pour votre espace

Conçue pour être entièrement flexible avec plus de 50 combinaisons possibles, la LG Sound Suite vous permet de choisir parmi les nombreux haut-parleurs disponibles et de les combiner pour créer votre propre configuration qui correspond à vos besoins.42)

Le téléviseur LG doté de la Sound Suite avec DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) montre une grande pièce avec différents types d’enceintes placées autour de la pièce, montrant à quel point Sound Suite peut être flexible et personnalisable.

Immergez-vous dans chaque match

LG OLED evo AI W6, certifiée par Intertek pour l’efficacité des ressources, présentée avec un badge de certification mettant l’accent sur la réduction de l’impact environnemental sur les matériaux, la consommation d’énergie et le contenu recyclé.

LG OLED evo AI W6, certifiée par Intertek pour l’efficacité des ressources, présentée avec un badge de certification mettant l’accent sur la réduction de l’impact environnemental sur les matériaux, la consommation d’énergie et le contenu recyclé.

Respectueux de l’environnement

Conçu pour une durabilité en laquelle vous pouvez avoir confiance. Reconnu par les institutions mondiales

Les LG TV sont conçus pour réduire l’impact environnemental et sont certifiés par Intertek pour l’efficacité des ressources sur l’utilisation des matériaux, la consommation d’énergie et le contenu recyclé.43)

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctionnalités d’assistance rendent le visionnage plus inclusif

Les LG TV sont conçues en gardant à l’esprit l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que le filtre d’ajustement des couleurs, un guide de langue des signes et la prise en charge de la connectivité directe pour les appareils audio-assistés.

Clause de non-responsabilité

 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)*La mesure réelle est de 9,95 mm et peut varier légèrement en fonction des conditions de mesure.

*La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont intégrés de manière transparente à l’écran.

 

2)**L’ajustement réel peut varier en fonction des conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible. 

*Les exigences d’installation peuvent différer.

 

4)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

 

5)*L’OLED TV sans fil fait référence à la connectivité entre le boîtier Zero Connect et l’écran.

*Le placement du boîtier Zero Connect dans une armoire peut entraîner des interférences de signal en fonction du matériau et de l’épaisseur de l’armoire.

*Le boîtier Zero Connect doit être installé sous le récepteur sans fil de la TV.

*Les périphériques doivent être connectés via un câble au boîtier Zero Connect.

*Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran de télévision et au boîtier Zero Connect.

*L’ajustement réel peut varier en fonction des conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

*Les exigences d’installation peuvent différer.

 

6)*Visuellement sans perte d’après les résultats des tests internes selon la norme ISO/IEC 29170-2, avec des résultats de mesure qui varient en fonction du statut de la connexion.

 

7)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

8)*La luminosité peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.

*La luminosité maximale est 3,9 fois plus lumineuse qu’un OLED @3 % de fenêtre par des mesures internes.

 

9)*L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour offrir 100 % color fidelity, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour fournir des niveaux de noir ≤ 0,24 nits jusqu’à 500 lux, mesurés selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour offrir des niveaux de cohérence des couleurs > 99 % jusqu’à 500 lux, mesurés selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

 

10)*Le reflet est mesuré par la valeur SCI (Specular Component Included, composante spéculaire incluse) à 550 nm, testée indépendamment par Intertek. 

*L’écran LG OLED est mesuré à moins de 0,5 % de reflet à l’aide de la méthode de sphère d’échantillonnage IDMS 11.2.2. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions.

 

11)*Les écrans LG OLED TV ont été certifiés Low Blue Light Platinum par UL.

 

12)*Par rapport au processeur alpha 9 AI Gen8 2025, d'après une comparaison interne des spécifications.

 

13)*Durant la 1ère année de garantie, les panneaux, les pièces et la main d’œuvre sont couverts. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux sont couverts. Les autres pièces et la main-d’œuvre seront facturées séparément. La couverture de garantie est soumise aux conditions générales applicables.

*OLED Care+ s’applique aux OLED W6, G6.

 

16)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

17)*L’économie d’énergie s’applique uniquement lorsque le mode Galerie et Always Ready sont activés. Si Always Ready est désactivé, le mode Galerie consommera la même quantité d’énergie que lorsque le téléviseur est allumé.

 

18)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle et le pays.

 

19)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

20)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

 

21)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

 

22)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

*Traitement plus rapide par rapport au processeur IA alpha 9 Gen8 2025, sur la base d'une comparaison interne des spécifications.

 

23)*Doit être activé via le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

 

24)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

25)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

 

26)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

 

27)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

28)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

 

29)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

 

30)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

 

31)*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 165 Hz.

*NVIDIA G-Sync compatible avec les cartes graphiques RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16. Les GPU plus anciens ne prennent pas en charge la compatibilité G-Sync.

 

32)*Les LG OLED TV ont été certifiés DSC par VESA.

 

33)*Abonnement requis. Les services peuvent varier selon le programme d’adhésion.

*Disponible uniquement sur LG OLED W6, G6, C6 et MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon les pays.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

 

34)*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

 

35)*Les écrans LG OLED ont été certifiés par Intertek pour un « temps de réponse de 0,1 ms (gris-à-gris) et des performances de jeu qualifiées ».

 

36)*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*ClearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.

 

37)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

 

38)*FILMMAKER Ambient MODE est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER Ambient MODE démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE fonctionne sur les modèles équipés d’un capteur de lumière.

 

39)*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

 

40)*Le modèle Sound Suite correspondant peut varier en fonction du pays, de la région et du modèle de TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Lorsque connecté à une barre de son, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations de canal prises en charge peuvent varier en fonction du modèle de barre de son.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

 

42)La LG OLED evo AI G6 Sound Suite avec DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) montre une grande pièce où le téléviseur et les enceintes sans fil sont librement positionnés, transmettant un son Dolby Atmos immersif optimisé pour un placement flexible des enceintes.

 

43)*L’efficacité des ressources s’applique aux modèles suivants et est valable jusqu’au 31 décembre 2026 : OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85  

*Veuillez aller sur https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home pour en savoir plus.

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Spécifications clés

  • GAMING - Compatibilité FreeSync (AMD)

    Oui

  • GAMING - Compatibilité G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • PICTURE (DISPLAY) - Technologie écran

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Taux de rafraichissement

    120Hz natif (VRR 165Hz)

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur

    Processeur Alpha 11 AI 4K Gen3 avec Double Moteur IA

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Oui

  • AUDIO - Diffusion haut-parleurs

    4.2 canaux

  • AUDIO - Sortie Audio

    60W

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Couleurs Réalistes

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1.713 x 988 x 9,95

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - Poids TV sans pied (kg)

    20,2

Toutes les caractéristiques

PICTURE (DISPLAY)

  • Technologie écran

    4K OLED

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3840 x 2160)

  • Taux de rafraichissement

    120Hz natif (VRR 165Hz)

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Couleurs Réalistes

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur Alpha 11 AI 4K Gen3 avec Double Moteur IA

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Oui

  • Motion

    OLED Motion

  • Modes d'image

    9 modes

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120i/s (HDMI, RF, USB)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • Dynamic Tone Mapping

    Yes (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Dimming Technology (précision du rétroéclairage)

    Pixel Dimming

  • Auto Calibration

    Oui

  • AI Upscaling

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • AI Picture Pro

    Oui

  • AI Genre Selection

    Oui (SDR/HDR)

  • QMS (Quick Media Switching)

    Oui

GAMING

  • Mode HGIG

    Oui

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • Dolby Vision Gaming (4K 120 Hz)

    Oui

  • Compatibilité FreeSync (AMD)

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Tableau de Bord de Jeu)

  • Compatibilité G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • Temps de réponse

    Moins de 0,1 ms

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (jusqu'à 165Hz)

SMART TV

  • Interface TV (OS)

    webOS 26

  • Application Smartphone

    Yes (LG ThinQ)

  • Fonctionne avec Apple Airplay

    Oui

  • Compatible camera USB

    Oui

  • Multi View

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Contrôle vocal main libre

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

  • Toujours prêt (Always Ready)

    Oui

  • Chatbot AI

    Oui

AUDIO

  • Sortie Audio

    60W

  • Sound Mode Share

    Oui

  • AI Sound

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtualisation 11.1.2)

  • Audio Codec

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (voir manuel)

  • Clear Voice Pro

    Oui

  • Dolby Atmos

    Oui

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Direction haut-parleurs

    Diffusion vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    4.2 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

CONNECTIVITE

  • Port HDMI

    4 entrées HDMI (compatibles 4K 120 Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi 6E)

  • Port USB

    2 (USB 2.0)

  • Sortie audio numérique optique

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Prise antenne

    2

  • Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Port Ci+

    1

  • Port Ethernet

    1

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1.713 x 988 x 9,95

  • Support VESA (L x H mm)

    - x -

  • Pied TV (Lxl mm)

    - x -

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    - x - x -

  • Poids carton (kg)

    33,1

  • Dimensions du carton (LxlxH mm)

    1.888 x 1.180 x 195

  • Poids TV sans pied (kg)

    20,2

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (avec pavé numérique, Royaume-Uni / Italie)

  • Cable d'alimentaion

    Tête – Oui (fixe) / Boîtier Zero Connect – Adaptateur (amovible)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

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