*Source : Omdia. Livraisons à l’unité, 2013-2023. Les résultats ne constituent pas une approbation de LG Electronics. La confiance accordée à ces résultats se fait aux risques et périls du tiers. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.
Une décennie d’évolution au cœur de l’action
Image d’une femme dans une ville. Une superposition carrée est apposée sur la femme : elle représente la super mise à l’échelle de l’IA qui se focalise sur elle en détails sur une toile de fond présentant un flou artistique.
*Images d’écran simulées.
**La barre de son peut être achetée séparément.
Entrez dans un univers au son digne du cinéma
Une image aérienne d’une TV OLED LG et du processeur AI α9 4K Gen6. Des ondes orange et turquoise connectent la puce et le téléviseur, puis des bulles représentent le son émis par l’écran.
**Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
***Doit être activé par le biais du mode du son dans le menu.
***Le Réglage Acoustique IA doit être activé dans le menu Service IA.
****La télécommande peut varier selon la région.
Voici un OLED encore plus lumineux
*La luminosité peut varier en fonction des gammes et de la taille.
Une sophistication épurée
Une image du Gallery Design LG OLED Z3 sur le mur d’une pièce décorée. Une image du LG OLED Z3 avec un support de sol devant une fenêtre donnant sur un paysage urbain. Une vue inclinée du coin, du bord et du support de sol du LG OLED Z3.
Pas besoin de rétroéclairage
Vue côte-à-côte d’un LCD et d’un OLED. Le côté LCD présente un faible contraste et des zones sombres grisâtres d’un paysage rocheux. Le côté OLED présente des noirs sombres, des couleurs vives et un contraste élevé et naturel.
Comparaison entre les couches d’affichage du LCD et de l’OLED. Les nombreuses couches de l’écran LCD sont présentées avec un polariseur et du verre, un filtre de couleur, une cellule en verre TFT, un polariseur, une feuille optique combinée et des LED de rétroéclairage/éclairage du bord. Les quelques couches de l’OLED sont présentées en montrant seulement un polariseur et du verre, un affineur de couleur et un TFT/OLED.
Certification Intertek Color Fidelity. Certification Intertek Color Volume.
Image de la queue d’un perroquet sur fond noir affichée dans le coin supérieur d’un fin téléviseur OLED sur fond noir. Chaque couleur des plumes du perroquet est vive et bien définie.
**La dalle du LG OLED est certifiée par Intertek pour une fidélité des couleurs à 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.
***Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.
L’écoute du son et les images s’assemblent comme si elles ne faisaient qu’un
Téléviseur et barre de son en harmonie
Plus de paramètres sonores
*Le mode Barre de son peut varier en fonction des modèles.
**Le contrôle du mode Barre de son peut varier en fonction des modèles de barre de son.
***La barre de son peut être achetée séparément.
Adapté à vos préférences
**Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
***Les menus affichés peuvent être différents à la commercialisation.
****Les recommandations par mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
Les sons et les images prennent vie
Un cinéma captivant
La véritable image
Le traitement de l’image peut retirer tout son charme à un film. Le mode Cinéaste préserve le montage du réalisateur pour profiter des films de façon plus authentique.
Divertissement sans fin
Accédez à tous les services de streaming que vous aimez, directement depuis votre téléviseur, cela comprend notamment Netflix4, Paramount+, SkyShowtime, Disney+5, Prime Video6, Apple TV+7 et les chaînes LG.
*Le contenu et la disponibilité de l’application peuvent varier selon les pays ou les régions.
**Abonnements séparés requis pour les services OTT.
Embarquez pour des expériences de jeu épiques
Image de trois hommes jouant à un jeu de course sur un téléviseur LG OLED dans un appartement située dans une ville moderne.
*Temps de réponse testé et certifié par Intertek.
**VRR est une spécification certifiée de HDMI 2.1.
Les paramètres du jeu en un seul coup d’œil
Trois écrans de jeu sont représentés sur un fond noir dégradé. Le premier montre un jeu de course automobile avec le tableau de bord du jeu qui survole l’action. Le second est un jeu de science-fiction avec le menu Game Optimizer. Le troisième écran montre l’onglet Jeu de Game Optimizer sur un jeu musical.
Tout un monde de jeux
Affiche du jeu Cyberpunk 2077.
*Un abandonnement à GeForce NOW peut être requis.
*Le contenu et la certification ci-dessus concernent le modèle 65C3 et peuvent varier selon le modèle.
** Tous les modèles LG OLED 2023 sont dotés d’un emballage écologique.
***Tous les modèles Z3, G3, C3, B3 et A3 sont certifiés « Eco Product ».
****L’étiquetage « Réduction des émissions de CO2 » s’applique aux modèles 77/65/55/48/42C3. Tous les modèles G3 et 83C3 portent une étiquette « CO2 mesuré ».
1. L’α-réalisme désigne l’image réaliste et la qualité sonore générées par le processeur IA α9 8K Gen6.
2. Comparé aux modèles evo non OLED et basé sur une évaluation entièrement blanche.
3. Au cours de la 1ère année de garantie, les coûts des panneaux, des pièces et de la main-d’œuvre sont couverts. De la 2ème à la 5ème année de garantie, seuls les panneaux sont couverts et la main-d’œuvre est facturée.
4. Abonnement streaming Netflix requis.
5. Abonnement à Disney+ requis. Sous réserve des conditions disponibles sur http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney et ses entités liées.
6. Amazon, Prime Video et tous les logos associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Des frais d’abonnement à Amazon et/ou à Prime Video s’appliquent. Pour plus de détails, consultez primevideo.com/terms
7. Abonnement à Apple TV+ requis. Apple, le logo d’Apple et Apple TV sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.