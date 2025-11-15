*Le contenu et la certification ci-dessus concernent le modèle 65C3 et peuvent varier selon le modèle.

** Tous les modèles LG OLED 2023 sont dotés d’un emballage écologique.

***Tous les modèles Z3, G3, C3, B3 et A3 sont certifiés « Eco Product ».

****L’étiquetage « Réduction des émissions de CO2 » s’applique aux modèles 77/65/55/48/42C3. Tous les modèles G3 et 83C3 portent une étiquette « CO2 mesuré ».

1. L’α-réalisme désigne l’image réaliste et la qualité sonore générées par le processeur IA α9 8K Gen6.

2. Comparé aux modèles evo non OLED et basé sur une évaluation entièrement blanche.

3. Au cours de la 1ère année de garantie, les coûts des panneaux, des pièces et de la main-d’œuvre sont couverts. De la 2ème à la 5ème année de garantie, seuls les panneaux sont couverts et la main-d’œuvre est facturée.

4. Abonnement streaming Netflix requis.

5. Abonnement à Disney+ requis. Sous réserve des conditions disponibles sur http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney et ses entités liées.

6. Amazon, Prime Video et tous les logos associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Des frais d’abonnement à Amazon et/ou à Prime Video s’appliquent. Pour plus de détails, consultez primevideo.com/terms

7. Abonnement à Apple TV+ requis. Apple, le logo d’Apple et Apple TV sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.