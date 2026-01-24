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65 LG Gallery TV AI pouces avec cadre LX7 4K ART TV 2026

65LX7B6LA_ERP.pdf
Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit
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Classe énergétique : CH
Fiche d’informations produit

65 LG Gallery TV AI pouces avec cadre LX7 4K ART TV 2026

65LX7B6LA
Vue avant de 65 LG Gallery TV AI pouces avec cadre LX7 4K ART TV 2026 65LX7B6LA
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV présenté en vue avant et latérale met en valeur un écran de 65 pouces avec un écran de 1 096 mm de large, une hauteur d’écran de 850 mm, une hauteur de 882/912 mm avec pied, une profondeur de 40,5 mm et un encombrement au sol de 1 096 x 315 mm.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV est fixée au mur avec un cadre blanc neige, affichant une peinture colorée de maisons et une rue ensoleillée, installée dans un salon moderne orné de plusieurs œuvres d’art encadrées.
Galerie TV AI LG avec cadre Le design Gallery TV LX7 ART avec cadre amovible est fixé au mur, montrant comment il transforme l’ambiance de l’espace entier. Des cadres aux couleurs de noyer chaud et Blanc Neige sont tous deux mises en valeur.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec LG Gallery+ affiche l’œuvre de galaxie en spirale « Big, Beautiful and Blue » fournie par WindowSight à l’écran, offrant des œuvres d’art sélectionnées qui personnalisent l’espace avec une présence semblable à une galerie.
LG Gallery TV AI avec cadre TV LX7 ART dotée d’un montage mural fin et transparent affleure les murs jaunes et blancs dans deux intérieurs différents, affichant des peintures classiques avec un look artistique net et encadré qui s’intègre parfaitement à l’espace.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV dotée d’un écran de type Galerie sans reflets est fixée au mur sur un mur blanc, montrant une vie morte de vases et de fruits, entourée de diverses œuvres d’art encadrées dans un cadre de type galerie.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec Dynamic QNED Color affiche un gros plan d’œuvres d’art de peinture richement texturées, où des rouges, jaunes et verts intensifiés mettent en valeur son volume de couleurs 100 %, donnant vie à l’art.
La Mini LED LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV souligne comment sa Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails océaniques plus nets que la LED conventionnelle dans une scène de falaise côtière divisée, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une clarté et une profondeur accrues.
Le processeur 4K AI alpha 7 Gen 9 de la Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV Mini LED brille au centre d’une carte de circuit jaune, mettant en évidence un traitement IA plus intelligent et plus puissant qui améliore la clarté des images 4K avec un contraste et une profondeur améliorés.
65LX7B6LA
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
Le LG Shield, appliqué à LG SMART TV AI avec cadre LX7 ART TV, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV est fixée au mur dans le salon avec un cadre amovible en noyer chaud. À l’écran se trouve une nature morte qui donne à la pièce l’apparence d’une galerie.
Vue avant de 65 LG Gallery TV AI pouces avec cadre LX7 4K ART TV 2026 65LX7B6LA
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV présenté en vue avant et latérale met en valeur un écran de 65 pouces avec un écran de 1 096 mm de large, une hauteur d’écran de 850 mm, une hauteur de 882/912 mm avec pied, une profondeur de 40,5 mm et un encombrement au sol de 1 096 x 315 mm.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV est fixée au mur avec un cadre blanc neige, affichant une peinture colorée de maisons et une rue ensoleillée, installée dans un salon moderne orné de plusieurs œuvres d’art encadrées.
Galerie TV AI LG avec cadre Le design Gallery TV LX7 ART avec cadre amovible est fixé au mur, montrant comment il transforme l’ambiance de l’espace entier. Des cadres aux couleurs de noyer chaud et Blanc Neige sont tous deux mises en valeur.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec LG Gallery+ affiche l’œuvre de galaxie en spirale « Big, Beautiful and Blue » fournie par WindowSight à l’écran, offrant des œuvres d’art sélectionnées qui personnalisent l’espace avec une présence semblable à une galerie.
LG Gallery TV AI avec cadre TV LX7 ART dotée d’un montage mural fin et transparent affleure les murs jaunes et blancs dans deux intérieurs différents, affichant des peintures classiques avec un look artistique net et encadré qui s’intègre parfaitement à l’espace.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV dotée d’un écran de type Galerie sans reflets est fixée au mur sur un mur blanc, montrant une vie morte de vases et de fruits, entourée de diverses œuvres d’art encadrées dans un cadre de type galerie.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec Dynamic QNED Color affiche un gros plan d’œuvres d’art de peinture richement texturées, où des rouges, jaunes et verts intensifiés mettent en valeur son volume de couleurs 100 %, donnant vie à l’art.
La Mini LED LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV souligne comment sa Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails océaniques plus nets que la LED conventionnelle dans une scène de falaise côtière divisée, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une clarté et une profondeur accrues.
Le processeur 4K AI alpha 7 Gen 9 de la Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV Mini LED brille au centre d’une carte de circuit jaune, mettant en évidence un traitement IA plus intelligent et plus puissant qui améliore la clarté des images 4K avec un contraste et une profondeur améliorés.
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Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
Le LG Shield, appliqué à LG SMART TV AI avec cadre LX7 ART TV, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV est fixée au mur dans le salon avec un cadre amovible en noyer chaud. À l’écran se trouve une nature morte qui donne à la pièce l’apparence d’une galerie.

Fonctionnalités principales

  • Design de galerie avec cadre amovible pour changer l’ambiance de votre espace
  • L’écran semblable à une galerie sans reflets donne à votre téléviseur l’apparence d’une véritable œuvre d’art encadrée
  • Avec LG Gallery+, accédez à divers contenus artistiques et organisez votre propre galerie d’intérieur
  • Mini LED et Dynamic QNED Color avec 100 % de volume de couleur donnent vie à l’art de manière éclatante
  • webOS primé offre des expériences d’IA avancées, optimisées par Google Gemini et Microsoft Copilot
Plus
Badge lauréat des du prix de l’innovation CES 2026 dans la catégorie Cybersécurité pour LG Shield

Prix de l’innovation CES - Lauréat (LG Shield)

Cybersécurité

Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle pour Multi-AI

Prix de l’innovation CES - Lauréat (Multi-AI)

Intelligence artificielle

Badge AVForums Editor’s Choice en tant que meilleur système de Smart TV pour 8 années consécutives, y compris 2025/26

AVForums Editor's Choice – Meilleur système Smart TV 2025/26

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV »

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Pourquoi choisir la LG Gallery TV avec cadre ?

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec Gallery Design pour la galerie d’intérieur est fixée au mur dans un salon moderne, affichant une peinture de nature morte éclatante qui s’intègre parfaitement aux meubles contemporains.

Design de galerie pour votre galerie d’intérieur

LG Gallery TV AI avec cadre TV LX7 ART avec cadre Galerie amovible est présentée en vue séparée avec les options de cadre noyer chaud et Blanc neige, montées sur deux murs de couleurs différentes au-dessus du mobilier de salon moderne.

Le cadre amovible de la galerie donne l’ambiance

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec LG Gallery+ affiche des œuvres d’art sélectionnées, des visuels sur le thème de l’espace, des peintures de style coréen et des paysages pittoresques, en faisant défiler chaque pièce à l’écran.

Des œuvres d’art illimitées avec LG Gallery+

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec Dynamic QNED Color affiche un gros plan d’œuvres d’art de peinture richement texturées, où des rouges, jaunes et verts intensifiés mettent en valeur son volume de couleurs 100 %, donnant vie à l’art.

Dynamic QNED Color donne vie à l’art

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec webOS multi-IA primé est présenté sur un arrière-plan sombre avec les logos Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge des services liés à l’IA accessibles via l’interface TV.

webOS multi-IA primé

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Sécurisé par LG Shield

Comment la LG Gallery TV transforme-t-elle un téléviseur en art ?

LG Gallery TV est conçue pour transformer n’importe quel espace en une galerie personnalisée. Basculez entre les cadres amovibles de galerie pour correspondre à votre esthétique. Créez l’art que vous souhaitez afficher avec un accès illimité à des œuvres d’art sur LG Gallery+. Avec un écran de type Galerie qui donne à votre téléviseur l’apparence d’une véritable œuvre d’art associée à Dynamic QNED Color, regardez les chefs-d’œuvre visuels prendre vie dans des couleurs éclatantes et époustouflantes.

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV apparaît dans trois pièces différentes, chacune fixée au mur et affichant différentes œuvres d’art dans des styles intérieurs variés, transformant n’importe quel espace en une galerie personnalisée.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

Design de galerie avec cadre amovible

Choisissez le cadre qui correspond à l’humeur de votre espace

Affichez l’art comme s’il était encadré dans une galerie. Choisissez entre le cadre amovible Blanc Neige et Noyer chaud, selon ce qui convient le mieux à votre style, et changez instantanément l’atmosphère de votre maison pour en faire une véritable galerie d’art personnelle.

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec design Gallery avec cadre amovible passe d’un mur rouge avec un cadre noyer chaud à un mur blanc avec un cadre Blanc Neige, montrant comment elle s’intègre facilement dans n’importe quel style de pièce.

LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

LG Gallery TV AI avec cadre TV LX7 ART avec cadre amovible est présentée en deux gros plans mettant en valeur le cadre TV blanc neige et noyer chaud qui entoure l’écran.

LG Gallery TV AI avec cadre TV LX7 ART avec cadre amovible est présentée en deux gros plans mettant en valeur le cadre TV blanc neige et noyer chaud qui entoure l’écran.

*Le cadre amovible peut varier en fonction du pays ou de la région.

*Un cadre Blanc Neige est inclus avec votre achat. Le cadre noyer chaud est vendu séparément.

Créez votre propre galerie d’art avec une large sélection d’œuvres d’art

LG Gallery+

Personnalisez votre espace en choisissant parmi un contenu varié

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour élever votre espace. Avec des mises à jour régulières de la bibliothèque, personnalisez votre maison avec un contenu sélectionné correspondant à votre style.2)

Une LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV fixée au mur semble éteinte, mais la fonctionnalité mode galerie s’active. Elle affiche des informations, puis passe d’une illustration à l’autre.

LG OLED AI B6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Mode Galerie

Passez de la TV à l’art en toute transparence

Lorsque le mode Galerie est activé, votre TV peut continuer à économiser de l’énergie, même en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.

BGM avec salon de musique

Créez l’ambiance idéale avec de la musique

Créez l’atmosphère idéale avec une musique qui correspond à vos visuels. Utilisez la musique recommandée en fonction de vos préférences ou connectez-vous via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV montre une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV montre une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.5)

Contrôle luminosité auto.

Luminosité optimale, quelle que soit la lumière

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la sortie de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une vision claire et confortable dans n’importe quel environnement.6)

Capteur de mouvement

Réactif à votre présence

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.7)

Carte d’information

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

Conçu pour mettre en valeur votre espace 

Fixation murale fine et homogène

Conçu pour se fondre parfaitement dans le mur comme une œuvre d’art

Conçu pour affleurer le mur, le support mural fin place le téléviseur près du mur pour un look épuré et raffiné qui ressemble à une œuvre d’art encadrée au lieu d’un écran.

LG Gallery TV AI avec cadre TV LX7 ART dotée d’un montage mural fin et transparent affleure les murs jaunes et blancs dans deux intérieurs différents, affichant des peintures classiques avec un look artistique net et encadré qui s’intègre parfaitement à l’espace.

LG Gallery TV AI avec cadre TV LX7 ART dotée d’un montage mural fin et transparent affleure les murs jaunes et blancs dans deux intérieurs différents, affichant des peintures classiques avec un look artistique net et encadré qui s’intègre parfaitement à l’espace.

Pied à hauteur réglable

Hauteur flexible adaptée à n’importe quel espace

Configurez la hauteur de votre téléviseur en fonction de ce qui convient le mieux à votre espace. Un support réglable vous permet de régler facilement la hauteur, en veillant à ce que le téléviseur s’intègre naturellement dans votre agencement intérieur.

Des images et un son qui offrent une expérience de galerie immersive

Écran semblable à une galerie sans reflets

Découvrez l’art, comme dans une galerie

Inspirée de la toile réelle, l’œuvre d’art semble naturelle et raffinée sans reflets, donnant à la LG Gallery TV l’impression d’être plus comme de l’art encadré que de l’écran.

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV dotée d’un écran de type Galerie est fixée au mur avec une peinture de nature morte à l’écran. Il est positionné près d’une fenêtre avec d’autres œuvres d’art encadrées et, malgré la lumière du soleil, son écran ne présente aucun reflet visible, ce qui lui donne l'aspect d'une véritable œuvre d'art.

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV dotée d’un écran de type Galerie est fixée au mur avec une peinture de nature morte à l’écran. Il est positionné près d’une fenêtre avec d’autres œuvres d’art encadrées et, malgré la lumière du soleil, son écran ne présente aucun reflet visible, ce qui lui donne l'aspect d'une véritable œuvre d'art.

Dynamic QNED Color

Des couleurs dynamiques et éclatantes qui donnent vie à l’art

Alimentée par le processeur alpha 7 AI, Dynamic QNED Color, la technologie unique de large gamme de couleurs de LG, améliore la reproduction des couleurs pour des couleurs plus dynamiques et éclatantes en mouvement, rendant l’art plus immersif.

LG Gallery TV AI avec le cadre LX7 ART TV avec Dynamic QNED Color affiche un gros plan de peinture richement texturée, où les rouges, jaunes et verts intensifiés montrent une expression de couleurs éclatantes et des détails réalistes à l’écran.

Découvrez la certification du volume de couleurs à 100 %8)

La Mini LED LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV souligne comment sa Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails océaniques plus nets que la LED conventionnelle dans une scène de falaise côtière divisée, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une clarté et une profondeur accrues.

La Mini LED LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV souligne comment sa Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails océaniques plus nets que la LED conventionnelle dans une scène de falaise côtière divisée, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une clarté et une profondeur accrues.

Mini LED

Brillance affinée grâce à une précision au point près

Découvrez des contrastes plus profonds et des visuels lumineux grâce à la technologie Mini LED de LG, offrant un contrôle précis de la lumière pour chaque scène.

*Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration.

Processeur AI alpha 7 4K de 9ème génération

Mise à niveau pour un traitement plus intelligent et plus puissant

Alimenté par une puissance GPU et CPU améliorée, le processeur alpha 7 AI optimise les images sophistiquées pour offrir une clarté 4K avec un contraste amélioré et une profondeur tridimensionnelle.

Le hub IA personnalise chaque détail de votre expérience

Découvrez 3 avantages remarquables de l’AI Hub

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini et Microsoft Copilot

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents.11)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images.12)

LG AI TV reconnaît votre voix et vous dirige vers My Page spécialement conçue pour vous !

Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.13)

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

webOS multi-IA primé

Télécommande AI Magic Remote

Naviguez et pointez facilement comme une souris gyroscopique pour profiter de l’AI Hub

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote. Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, cliquez, faites glisser puis déposez pour l’utiliser comme une souris gyroscopique ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.15)

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV est dotée d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

webOS primé désormais sécurisé par LG Shield

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

8 ans en tant que meilleur système de Smart TV 

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

LG Shield

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance

Les 7 technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce au stockage et à la gestion sécurisés des données, aux algorithmes de chiffrement sécurisés, à l’intégrité garantie des logiciels, à l’authentification des utilisateurs et au contrôle d’accès, à la transmission sécurisée des données, à la détection et à la réponse aux événements de sécurité et à la gestion sécurisée des mises à jour.

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance En savoir plus sur LG Shield

LG Channels

Des divertissements infinis gratuits

LG Channels rassemble des contenus variés depuis les plateformes en direct et à la demande dans un seul hub, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenu que vous aimez..16)

LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV avec Smart Connectivity affiche l’interface Home Hub à l’écran, montrant les connexions à Google Home et LG ThinQ, avec des panneaux pour TV, appareils et applications dans une seule disposition de contrôle.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Connectivité intelligente

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Home Hub rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez, contrôlez et interagissez en toute transparence avec vos appareils IoT domestiques sur Google Home et plus encore.17)

webOS Re:New Program

Mettez à niveau votre TV gratuitement pendant une période allant jusqu'à 5 ans18)

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctionnalités d’assistance rendent le visionnage plus inclusif

Les LG TV sont conçues en gardant à l’esprit l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que le filtre d’ajustement des couleurs, un guide de langue des signes et la prise en charge de la connectivité directe pour les appareils audio-assistés.

Clause de non-responsabilité

 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

*Le contenu affiché sur cette page peut différer du contenu disponible sur le service Gallery+.

2)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

 

5)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application. 

 

6)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

7)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6. 

 

8)*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

 

9)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

10)*Doit être activé via le menu du mode du son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

 

11)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO UHD compatibles avec le programme Re:New25, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

 

12)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » (dans cette scène) est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

 

13)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO UHD 2026.

 

14)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

 

15)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

 

16)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

 

17)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

 

18)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

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