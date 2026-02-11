We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UK767H 系列 - 75 吋 QNED 智能電視，配備 Pro:Centric 解決方案
配備 Pro:Centric 解決方案的
QNED 智能電視
酒店牆上的電視顯示出明亮而生動的螢幕。
*此頁面的所有影像僅供參考。
QNED 電視
透過 QNED 電視體驗明亮色彩 - 作為 LG 採用最新色域技術的高階 LCD 電視品牌，QNED 電視高達 90 ~ 93% 的色彩再現效能，能將藍光轉化為白光，專業級淨化和吸收不必要的波長，提升您的觀賞體驗。立即使用 QNED 電視，以令人驚嘆的畫面和生動色彩呈現您最喜愛的影視內容。
LG QNED 電視顯示色彩鮮艷、色彩再現準確的螢幕。
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud 提升了企業內容管理系統 (CMS) 解決方案的可用性和系統雲端化，加強了第三方解決方案的服務，還提供各種設計範本，透過奪目的控制面板，改善資料收集和分析平台。除此之外，流動應用程式創作器 (Mobile Application Creator) 讓您簡化在流動裝置上為客人設定禮賓服務的過程，讓客人的要求得到即時的回應。
這位女士正在使用 Pro:Centric Cloud 工作。
LG Hotel 電視
支援 Google Cast
透過 LG 酒店電視上的 QR Code 快速存取您的個人裝置，即可在大螢幕上串流觀看您最喜愛的 OTT 節目。系統會自動刪除個人資料，讓您體驗安全結帳、安心無憂。此外，只需連接裝置一次，即可在整個住宿期間保持連接！
酒店住客正在使用 Google Cast 將智能手機與客房內電視配對，以存取影視內容。
*Google Cast 是 Google LLC 的商標。
支援 Apple AirPlay
透過 Apple AirPlay，無論從 iPhone 或 iPad 上的應用程式觀看電影和節目，還是分享 Apple 裝置上的照片、個人影片、遊戲等影視內容，住客都可以透過串流方式，將內容投放至 LG Pro:Centric 智能酒店電視上。住客只需在辦理入住手續後掃描螢幕上的 QR Code，即可將 iPhone 或 iPad 安全地與客房內的電視j直接配對。
一位酒店住客正在透過 AirPlay 將 iPhone 與客房內電視配對。
輕鬆存取
Netflix 應用程式
透過 Pro:Centric 解決方案，在 UK767H 上體驗 Netflix 的各種影片內容,讓您在舒適的客房內盡享串流平台所提供數千種選擇。
酒店房間內的電視上顯示包括 Netflix 應用程式在內的酒店影視內容。
*需要 Netflix 會籍。
Pro:Centric Direct
酒店內容管理方案 Pro:Centric Direct 提供簡單易用的編輯工具，讓用家簡單一按即可輕鬆執行服務及 IP 網絡遙距管理。Pro:Centric Direct 方案提供定制介面以助輕鬆編輯，同時有效管理房內的所有電視。它還可透過物聯網於房間內進行控制，以人工智能科技成就新一代酒店客房。
一位男士正在透過伺服器利用 Pro:Centric Direct 解決方案來管理酒店內的電視內容和設定。
*某些功能或許不獲支援，具體取決於 PCD 版本。
SoftAP
相較上一代必須透過實體有線連接才能使用 SoftAP 功能，新一代的 Wireless-In SoftAP 可透過無線方式連接電視，為酒店提供更靈活而穩定的連線方案。
透過電視的 SoftAP 功能，連接手機、手提電腦、平板電腦等其他裝置。
纖薄機身帶來時尚外觀
憑藉纖薄的設計，UK767H 系列完美融入室內空間，給客人留下現代感的印象。
UK767H 無縫安裝在酒店房間內，側面的景觀突出其超薄機身設計。
*適用於 65 吋、55 吋、50 吋、43 吋電視 (75 吋：30.9ｍｍ)
所有規格
資訊
類別
Pro:Centric Smart
設計
工具名稱
QNED80
支架類型
無支架（對於配件：1 杆）* 32~55"：旋轉/其他：固定
正面色彩
Charcoal Black
顯示
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
亮度（標準）
480 nit
影片
AI Picture Pro
是
HDR_HDR 10 Pro
是
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
是
Game Optimizer
是
音訊（音效）
喇叭（音訊輸出）
20W
AI Sound
是
AI Acoustic Tuning
是（就緒，需要 MMR）
LG Sound Sync
是
款待解決方案
Pro:Centric Smart
是
webRTC（即時通訊）
是
Pro:Centric Cloud
是
Pro:Centric Direct
是
Pro:Centric V
是
Pro:Centric Server
是
Quick Menu (Customizable Portal)
是
Pro:Idiom (DRM)
是
Pro:Idiom Media (DRM)
是
智慧功能
webOS version
webOS 25
網頁瀏覽器
是
Magic Remote 神奇遙控兼容性
是（就緒）
Mood Display
是
Gallery Mode
是
Wi-Fi
是
Bluetooth
是
Soft AP
是
Screen Share
是
DIAL
是
藍牙音訊播放
是
HDMI-ARC
是 (HDMI2)
語音識別（獨立式/解決方案）
是
款待功能
EzManager
是
USB Cloning
是
射頻喚醒
是
WOL
是
SNMP
是
診斷
是（IP 遙控）
HTNG-CEC (Version)
是 (1.4)
Simplink(HDMI-CEC) (Version)
是 (1.4)
紅外線輸出
是（RS-232C、HDMI）
多元紅外線代碼
是
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
是
Welcome Video
是
Welcome Screen (Splash Image)
是
Insert Image
是
One Channel Map
是
External Speaker Out / Line Out
是（外置喇叭輸出）
Instant ON
是
V-Lan Tag
是
Mobile Remote
是
Port Block
是
Lock mode
是（有限）
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
是
節能模式
是
直向功能（醫院）
健康耳機模式
是
直向功能（企業/零售）
RTC（即時時鐘）
是
NTP 同步定時器
是
BEACON
是
Video Tag
是（2 段影片）
連接性
HDMI 輸入
是 (3ea)
USB（版本）
是 (1ea / 2.0)
射頻輸入
是 (2ea)
數碼音訊輸出（光纖）
是
外置揚聲器輸出（3.5 毫米手機插孔）
是
耳機輸出
是
CI 槽
是 (CI+ 1.4 ECP)
RJ45（使用目的）
2 (Ethernet, Aux)
RS-232C (D-Sub 9 針/手機插孔)
是（手機插孔）
機械
VESA 兼容
400 x 400 mm
Kensington Lock
是
尺寸/重量
尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
1677 x 1042(994) x 370 mm
尺寸（不連支架）（闊 x 高 x 深）
1677 x 960 x 30.9 mm
運送尺寸（闊 x 高 x 深）
1820 x 1205 x 228 mm
邊框闊度（左/右/上/下，連邊框）
13.6/13.6/13.6/18.2 mm
邊框闊度（左/右/上/下，不連邊框）
7.6/7.6/7.6/14.8 mm
重量（連支架）
41.5 kg
重量（無支架）
33.3 kg
運送重量
40.5 kg
標準
安全
CB
EMC
CE
配件
遙控類型
S-Con / MMR（選項）
電源線
N/A (Attached)
電源規格
耗電量（最大）
228W
耗電量（標準）
202W
電源供應（電壓，Hz）
AC 100~240V 50/60Hz
待機耗電量
小於 0.5W