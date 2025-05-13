XS4P 系列 - 75 吋櫥窗顯示屏

XS4P 顯示屏的精巧尺寸與超薄機身設計，可輕鬆融入各類店舖的室內環境。邊框設計比傳統機型更纖薄，可更貼近櫥窗安裝，為顧客提供更優質的視覺體驗。此外，機身背面更可加裝超高清標準顯示屏，使其具備雙面顯示功能。