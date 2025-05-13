XS4P 系列 - 75 吋櫥窗顯示屏

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UL Solutions
顯示屏防變色特性通過 UL 認證
色彩亮麗的顯示屏透過櫥窗吸引路過的顧客駐足
* 所有影像僅供參考。
* 請遵循安裝指南以取得保養服務。
* 因應不同安裝地點，建議使用 UV 防護膜。
全球首款通過 UL 驗證的防變色顯示屏
我們聚焦客戶的核心需求，確保顯示屏具備防變色特性，為全球首款成為通過 UL 驗證的顯示屏。我們的創新技術有效防止屏幕泛黃，
同時確保影像品質素且和性能穩定。
* 更多有關 UL 驗證的資料，請瀏覽 https://verify.ul.com/verifications/1382。
* 全球製造業首款通過 UL 驗證的產品。
櫥窗顯示屏
LG 提供先進的技術解決方案，大幅提升營運的成本效益。XS4P 顯示屏可維持高達 4,000 nits 的驚人亮度，且在相同亮度水平下，電源消耗較 RGB 面板少。
穿透櫥窗的明亮色彩
因櫥窗顯示屏會受到窗外陽光直射，因此需要更高亮度。XS4P 顯示屏專為櫥窗環境設計，可提供卓越的亮度水平。生動且充滿動感的內容可穿透櫥窗，即使顧客佩戴了偏光太陽眼鏡，仍能吸引目光，以至光臨店舖。
充分利用空間的最佳設計
XS4P 顯示屏的精巧尺寸與超薄機身設計，可輕鬆融入各類店舖的室內環境。邊框設計比傳統機型更纖薄，可更貼近櫥窗安裝，為顧客提供更優質的視覺體驗。此外，機身背面更可加裝超高清標準顯示屏，使其具備雙面顯示功能。
* 傳統機型指的是 XS2E 顯示屏。
* 支架配件需另行購買。
* 僅適用於 75XS4P 顯示屏。
超卓效能 配備 webOS 6.0
四核心系統晶片 (SOC) 能夠同時執行多項任務，而無需獨立媒體播放器。此外，webOS 6.0 平台不僅透過直觀的使用者介面帶來更方便的體驗，還透過最新的 Node.JS / Chromium 版本強化網頁應用程式的整合能力。
遙距管理，實時操控
(內容管理員)
櫥窗顯示屏能夠輕鬆管理頻繁變更的優惠內容與價格資料，與臨時展示方式相比更具優勢。LG 的網絡內容管理方案直覺易用，用家可隨時隨地透過移動裝置，存取當前及過往的資料，讓用家可以監控顯示屏、作出調整，以及實時遙控顯示屏。
* 此功能需透過 LAN 連線
使用溫度範圍廣
XS4P 顯示屏可在 0 - 40℃ 的溫度下穩定運作。
* 經 LG 內部測試確認，運行溫度範圍為：0℃ - 40℃ (無陽光直射；在有冷卻系統下承受陽光直射）、0℃ - 30℃（受陽光直射）
敷形塗層
設有防塵保護的敷形塗層能夠避免電路板及電源板受塵垢、金屬微粒、濕氣及其他污染物影響，確保穩固耐用，可長期使用。
* 經 LG 內部測試確認
升級靜音模式
XS4P 顯示屏有效解決噪聲問題，提供更為安靜的運行環境。採用升級靜音模式，即使以 2,500 nits 亮度運行也能將風扇噪音降至最低。
操作便利
XS4P 顯示屏具備 LAN Daisy Chain 功能，可透過單一主遙控器輕鬆操控多個顯示屏，大大提升操作的方便程度。此外，憑藉 Wi-Fi、藍牙及 Beacon 技術，影視內容與軟件能夠分發至 XS4P，使店舖經理能夠即時向多部裝置實時提供優惠券及資訊。
* 僅適用於 75XS4P
專業內容合作夥伴
將 XS4P 系列與 LG SW 方案搭配使用，可進一步提升使用效能。
* 需另行購買
精密計算，輕鬆安裝
XS4P 顯示屏設有調平工具，可顯示裝置的傾斜度，而水平感應器能夠協助用家確認正確的安裝方向，確保顯示屏安裝精確無誤。顯示屏更具備警告訊息功能，當安裝方式不正確時，會提醒用家確保安裝正確。
|* 49/55 吋型號與 75 吋型號的旋轉方向不同。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
75"
-
面板技術
IPS, M+
-
背光類型
Direct
-
長寬比
16:9
-
實際解像度
3840x2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
4,000nit (Typ), 3,200nit(Min)
-
對比度
1200:1 (Typ)
-
Dynamic CR
500,000:1
-
色域
NTSC 68%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178 x 178
-
色深（色彩數目）
10bit(D), 1.07Billion colors
-
回應時間
8ms (G to G)
-
表面處理（霧度）
3%
-
壽命
50,000 Hrs (Typ)
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
縱向/橫向
Yes / Yes
連接性
-
HDMI 輸入
Yes(2), HDCP2.2 / 1.4
-
DP 輸入
Yes(1), HDCP2.2 / 1.3
-
RS232C 輸入
Yes(1) (4pin phone jack)
-
RJ45(LAN) 輸入
Yes(1)
-
紅外線輸入
Yes(1)
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (1)
-
DP 輸出
Yes(1), Input DP/HDMI
-
外置喇叭輸出
Yes(1, L/R, 10W+10W) , (4pin phone jack)
-
RS232C 輸出
Yes(1)
-
RJ45(LAN) 輸出
Yes(1)
-
紅外線輸出
Sharing RS232C Out
機械規格
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
Even bezel : 13.8mm
-
重量（屏身）
39.6kg
-
包裝後的重量
50kg
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1679.2 x 957.6 x 104mm
-
把手
Yes
-
VESA 標準安裝介面
600 x 400
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1816 x 1106 x 285mm
功能 - 硬件
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
Wi-Fi/BT（內置）
Yes
-
溫度感應器
Yes
-
自動亮度感應器
Yes
-
加速（陀螺儀）感應器
Yes
-
本機密鑰操作
Yes
-
風扇（內置）
Yes
功能 - 軟件
-
操作系統版本 (webOS)
webOS6.0
-
本機內容排定
Yes
-
共同管理
Yes
-
USB Plug & Play
Yes
-
故障處理
Yes
-
啟動標誌圖像
Yes
-
無訊號影像
Yes
-
RS232C 同步
Yes
-
本機網絡同步
Yes
-
背光同步
Yes
-
PIP
Yes
-
PBP
Yes(2)
-
Video Tag
Yes(4 | Ext. Source (x2), Video (x4))
-
Play Via URL
Yes
-
旋轉螢幕
Yes
-
外部輸入旋轉
Yes
-
無間播放
Yes
-
圖塊模式設定
Yes (Max. 15x15)
-
設定數據複製
Yes
-
SNMP
Yes
-
ISM 方式
Yes
-
自動設定 ID
Yes
-
狀態投遞
Yes
-
控制管理員
Yes
-
智能節能
Yes
-
PM 模式
Yes
-
網絡喚醒
Yes
-
網絡準備
Yes
-
BEACON
Yes
-
HDMI-CEC
Yes
-
SI 伺服器設定
Yes
-
webRTC
Yes
-
Pro:Idiom
Yes
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40°C (w/o Direct Sunlight)
0 °C to 30°C (Direct Sunlight)
-
操作濕度
10 % to 80 %
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
2559 BTU/Hr(Typ.), 2696 BTU/Hr(Max)
-
智能節能 (70%)
400W
-
DPM
0.5W↓
-
關機
0.5W↓
-
最大
790W
-
標準
750W (Full White)
405W (IEC 62087)
認證
-
安全
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ERP / 能源之星
Yes / No
軟件兼容性
-
SuperSign CMS
Yes
-
SuperSign Control+
Yes
-
Connected Care
Yes
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arab, Türkçe, polski (Polska)
配件
-
基本
Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable,Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/ Ambient Light Sensor), RS-232C Gender, IR Sheet
-
選購
Double sided Bracket
(Landscape&Portrait : WM-B640S)
特殊功能
-
敷形塗層（電源板）
Yes