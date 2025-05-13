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XS4P 系列 - 75 吋櫥窗顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

XS4P 系列 - 75 吋櫥窗顯示屏

XS4P 系列 - 75 吋櫥窗顯示屏

75XS4P-B
  • 75XS4P 的正視圖連填充圖像
  • 75XS4P 的正視圖
  • 75XS4P 的 -45 度側視圖
  • 75XS4P 的 -90 度側視圖
  • 75XS4P 的 +45 度側視圖
  • 75XS4P 的 +90 度側視圖
  • 75XS4P 的後視圖
  • 75XS4P 的頂視圖
  • 75XS4P 的 -45 度側視圖
75XS4P 的正視圖連填充圖像
75XS4P 的正視圖
75XS4P 的 -45 度側視圖
75XS4P 的 -90 度側視圖
75XS4P 的 +45 度側視圖
75XS4P 的 +90 度側視圖
75XS4P 的後視圖
75XS4P 的頂視圖
75XS4P 的 -45 度側視圖

主要功能

  • 顯示屏經 UL 認證的防變色特性
  • 解像度：3,840 x 2,160 (UHD)
  • 亮度：4,000 nit (Typ.)、3,200 nit (Min.)
  • 縱向/橫向展示
  • 善用空間
更多

UL Solutions 顯示屏防變色特性通過 UL 認證

UL Solutions

顯示屏防變色特性通過 UL 認證

色彩亮麗的顯示屏透過櫥窗吸引路過的顧客駐足

一家便利店的櫥窗安裝了一個大型 LED 顯示屏，透過玻璃清晰生動地展示廣告內容。

* 所有影像僅供參考。

* 請遵循安裝指南以取得保養服務。

* 因應不同安裝地點，建議使用 UV 防護膜。

全球首款通過 UL 驗證的防變色顯示屏

我們聚焦客戶的核心需求，確保顯示屏具備防變色特性，為全球首款成為通過 UL 驗證的顯示屏。我們的創新技術有效防止屏幕泛黃，

同時確保影像品質素且和性能穩定。

左側的屏幕泛黃，影響影像質素；但 XS4P 顯示屏具備 UL 認證的防變色技術，畫面依舊清晰如新，確保影像質素長期穩定。

* 更多有關 UL 驗證的資料，請瀏覽 https://verify.ul.com/verifications/1382。

* 全球製造業首款通過 UL 驗證的產品。

櫥窗顯示屏

LG 提供先進的技術解決方案，大幅提升營運的成本效益。XS4P 顯示屏可維持高達 4,000 nits 的驚人亮度，且在相同亮度水平下，電源消耗較 RGB 面板少。

咖啡店櫥窗安裝了三種不同尺寸的 XS4P 顯示屏。即使在明亮環境下，仍能透過玻璃清晰鮮明地播放內容。

穿透櫥窗的明亮色彩

因櫥窗顯示屏會受到窗外陽光直射，因此需要更高亮度。XS4P 顯示屏專為櫥窗環境設計，可提供卓越的亮度水平。生動且充滿動感的內容可穿透櫥窗，即使顧客佩戴了偏光太陽眼鏡，仍能吸引目光，以至光臨店舖。

手機賣店的櫥窗上安裝了三種不同尺寸的 XS4P 顯示屏。內容透過玻璃生動呈現，即使在明亮的環境下，路人仍能清晰觀看。

充分利用空間的最佳設計

XS4P 顯示屏的精巧尺寸與超薄機身設計，可輕鬆融入各類店舖的室內環境。邊框設計比傳統機型更纖薄，可更貼近櫥窗安裝，為顧客提供更優質的視覺體驗。此外，機身背面更可加裝超高清標準顯示屏，使其具備雙面顯示功能。

咖啡店的櫥窗安裝了纖薄邊框設計的 XS4P 顯示屏，背面則裝上另一部 LED 顯示屏，充分運用雙面顯示功能播放內容。

* 傳統機型指的是 XS2E 顯示屏。

* 支架配件需另行購買。

* 僅適用於 75XS4P 顯示屏。

超卓效能 配備 webOS 6.0

四核心系統晶片 (SOC) 能夠同時執行多項任務，而無需獨立媒體播放器。此外，webOS 6.0 平台不僅透過直觀的使用者介面帶來更方便的體驗，還透過最新的 Node.JS / Chromium 版本強化網頁應用程式的整合能力。

透過 SoC 和 webOS 的整合運用，進一步提升了用家的方便程度。

遙距管理，實時操控
(內容管理員)

櫥窗顯示屏能夠輕鬆管理頻繁變更的優惠內容與價格資料，與臨時展示方式相比更具優勢。LG 的網絡內容管理方案直覺易用，用家可隨時隨地透過移動裝置，存取當前及過往的資料，讓用家可以監控顯示屏、作出調整，以及實時遙控顯示屏。

用家可以使用手機和手提電腦來監控顯示屏。

* 此功能需透過 LAN 連線

使用溫度範圍廣

XS4P 顯示屏可在 0 - 40℃ 的溫度下穩定運作。

顯示屏能在 0℃ 至 40℃ 的環境下正常運作。

* 經 LG 內部測試確認，運行溫度範圍為：0℃ - 40℃ (無陽光直射；在有冷卻系統下承受陽光直射）、0℃ - 30℃（受陽光直射）

敷形塗層

設有防塵保護的敷形塗層能夠避免電路板及電源板受塵垢、金屬微粒、濕氣及其他污染物影響，確保穩固耐用，可長期使用。

XS4P 具有敷形塗層，可防塵垢以及水份中的鹽分。

* 經 LG 內部測試確認

升級靜音模式

XS4P 顯示屏有效解決噪聲問題，提供更為安靜的運行環境。採用升級靜音模式，即使以 2,500 nits 亮度運行也能將風扇噪音降至最低。

地產公司的櫥窗安裝了兩個展示屏。XS4P 型號的風扇運行噪聲極低，即使坐在顯示屏旁，也能保持流暢溝通與對話。

操作便利

XS4P 顯示屏具備 LAN Daisy Chain 功能，可透過單一主遙控器輕鬆操控多個顯示屏，大大提升操作的方便程度。此外，憑藉 Wi-Fi、藍牙及 Beacon 技術，影視內容與軟件能夠分發至 XS4P，使店舖經理能夠即時向多部裝置實時提供優惠券及資訊。

 

* 僅適用於 75XS4P

 

 

用家可以使用手機和手提電腦來控制顯示屏。

專業內容合作夥伴

將 XS4P 系列與 LG SW 方案搭配使用，可進一步提升使用效能。

 

* 需另行購買

合作夥伴的內容被用來製作顯示屏上播放的素材。

精密計算，輕鬆安裝

XS4P 顯示屏設有調平工具，可顯示裝置的傾斜度，而水平感應器能夠協助用家確認正確的安裝方向，確保顯示屏安裝精確無誤。顯示屏更具備警告訊息功能，當安裝方式不正確時，會提醒用家確保安裝正確。

"顯示屏透過調平工具進行安裝，確保安裝時不會傾斜，提升準確度與穩定性。 XS4P 內置水平感應器，若顯示屏安裝方向錯誤，可協助用家重新調整，確保安裝正確。"

* 49/55 吋型號與 75 吋型號的旋轉方向不同。
列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    75"

  • 面板技術

    IPS, M+

  • 背光類型

    Direct

  • 長寬比

    16:9

  • 實際解像度

    3840x2160 (UHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    4,000nit (Typ), 3,200nit(Min)

  • 對比度

    1200:1 (Typ)

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 色域

    NTSC 68%

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178 x 178

  • 色深（色彩數目）

    10bit(D), 1.07Billion colors

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 表面處理（霧度）

    3%

  • 壽命

    50,000 Hrs (Typ)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 縱向/橫向

    Yes / Yes

連接性

  • HDMI 輸入

    Yes(2), HDCP2.2 / 1.4

  • DP 輸入

    Yes(1), HDCP2.2 / 1.3

  • RS232C 輸入

    Yes(1) (4pin phone jack)

  • RJ45(LAN) 輸入

    Yes(1)

  • 紅外線輸入

    Yes(1)

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1)

  • DP 輸出

    Yes(1), Input DP/HDMI

  • 外置喇叭輸出

    Yes(1, L/R, 10W+10W) , (4pin phone jack)

  • RS232C 輸出

    Yes(1)

  • RJ45(LAN) 輸出

    Yes(1)

  • 紅外線輸出

    Sharing RS232C Out

機械規格

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    Even bezel : 13.8mm

  • 重量（屏身）

    39.6kg

  • 包裝後的重量

    50kg

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1679.2 x 957.6 x 104mm

  • 把手

    Yes

  • VESA 標準安裝介面

    600 x 400

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1816 x 1106 x 285mm

功能 - 硬件

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT（內置）

    Yes

  • 溫度感應器

    Yes

  • 自動亮度感應器

    Yes

  • 加速（陀螺儀）感應器

    Yes

  • 本機密鑰操作

    Yes

  • 風扇（內置）

    Yes

功能 - 軟件

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS6.0

  • 本機內容排定

    Yes

  • 共同管理

    Yes

  • USB Plug & Play

    Yes

  • 故障處理

    Yes

  • 啟動標誌圖像

    Yes

  • 無訊號影像

    Yes

  • RS232C 同步

    Yes

  • 本機網絡同步

    Yes

  • 背光同步

    Yes

  • PIP

    Yes

  • PBP

    Yes(2)

  • Video Tag

    Yes(4 | Ext. Source (x2), Video (x4))

  • Play Via URL

    Yes

  • 旋轉螢幕

    Yes

  • 外部輸入旋轉

    Yes

  • 無間播放

    Yes

  • 圖塊模式設定

    Yes (Max. 15x15)

  • 設定數據複製

    Yes

  • SNMP

    Yes

  • ISM 方式

    Yes

  • 自動設定 ID

    Yes

  • 狀態投遞

    Yes

  • 控制管理員

    Yes

  • 智能節能

    Yes

  • PM 模式

    Yes

  • 網絡喚醒

    Yes

  • 網絡準備

    Yes

  • BEACON

    Yes

  • HDMI-CEC

    Yes

  • SI 伺服器設定

    Yes

  • webRTC

    Yes

  • Pro:Idiom

    Yes

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40°C (w/o Direct Sunlight)
    0 °C to 30°C (Direct Sunlight)

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    Built-In Power

耗電量

  • BTU（英國熱單位）

    2559 BTU/Hr(Typ.), 2696 BTU/Hr(Max)

  • 智能節能 (70%)

    400W

  • DPM

    0.5W↓

  • 關機

    0.5W↓

  • 最大

    790W

  • 標準

    750W (Full White)
    405W (IEC 62087)

認證

  • 安全

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ERP / 能源之星

    Yes / No

軟件兼容性

  • SuperSign CMS

    Yes

  • SuperSign Control+

    Yes

  • Connected Care

    Yes

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arab, Türkçe, polski (Polska)

配件

  • 基本

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable,Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/ Ambient Light Sensor), RS-232C Gender, IR Sheet

  • 選購

    Double sided Bracket
    (Landscape&Portrait : WM-B640S)

特殊功能

  • 敷形塗層（電源板）

    Yes