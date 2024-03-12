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LG One:Quick Works
專為達至高效率視像會議而設
All-in-One 視像會議顯示屏 視像會議顯示屏
*此頁面的所有圖像僅供參考。
預先安裝視像會議應用程式
LG One:Quick Remote Meeting
LG One:Quick Remote Meeting 無縫配合 One:Quick Works，讓用家以不同格式分享文件、進行實時互動繪畫，並自動偵測另一方的講者。
預先安裝的視像會議應用程式，LG One:Quick Remote Meeting
輕鬆易用
會議應用程式商店
透過捷徑以安裝視像會議和協作應用程式，讓使用更有效率。
輕鬆易用的會議應用程式商店
*基於 Windows 10 IoT 卓絕的可擴展性
提升用家體驗
時尚設計
One:Quick Works 的人性化設計令人印象深刻，無縫融入工作空間，也提升辦公室的藝術感，並為所有員工帶來實用的工作空間。
時尚設計
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55"
-
面板技術
IPS
-
背光類型
Edge
-
長寬比
16:9
-
實際解像度
3840x2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
450nit (Typ.)
-
對比度
1000:1
-
色域
NTSC 72%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178x178
-
色深（色彩數目）
10-bit(D),1.07 Billion colors
-
回應時間
9ms
-
表面處理（霧度）
Haze 12% (in-TOUCH Pol.)
-
壽命
50,000Hrs (min.)
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
縱向/橫向
NO / YES
CONNECTIVITY
-
HDMI 輸入
YES(2)
-
DP 輸入
YES(1, USB Type C)
-
RJ45(LAN) 輸入
YES(1)
-
USB 輸入
USB3.1 Type A(2), USB Type C(1)
-
DP 輸出
YES(1, USB Type C(DP ALT MODE))
機械規格
-
邊框色彩
Silver
-
邊框闊度
57.2 / 26.2 / 26.2 / 28.9mm
-
重量（屏身）
26kg
-
包裝後的重量
31kg
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1265 x 769.5 x 61.8mm
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
1265 x 815 x 290mm
-
VESA 標準安裝介面
300x300
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1372 x 903 x 168mm (W/O Stand)
-
重量（屏身+支架）
26.6kg
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
802.11ac 2x2
-
溫度感應器
YES
-
自動亮度感應器
YES
-
本機密鑰操作
YES
功能 - 軟件
-
操作系統版本 (webOS)
Windows 10 IOT Enterprise (Value)
-
啟動標誌圖像
YES
-
無訊號影像
YES
-
旋轉螢幕
YES
-
智能節能
YES
-
PM 模式
YES
-
網絡喚醒
YES
-
HDMI-CEC
YES
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10% to 80%
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
71.802395
-
智能節能 (70%)
30±10%(for HDMI1/2)
-
DPM
0.5W↓
-
關機
0.5W↓
-
最大
245W
-
標準
127W
音效
-
喇叭（內置）
YES(10W x 2)
認證
-
安全
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ERP / 能源之星
YES / Energy Star 8.0
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic, Türkçe
配件
-
基本
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Warranty Card, IG
-
選購
2 pole Stand(ST-653TW)
專用功能 - 觸控
-
可觸控對象大小
Ø8 mm
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
35mm ↓
-
準確度（標準）
3.5mm
-
介面
USB1.1
-
操作系統支援
Windows 10 or higher
-
多點觸控
MAX 10 Points
專用功能 - ONE:QUICK
-
CPU
AMD Ryzen Embedded V1605B
-
記憶體 (RAM)
8GB
-
儲存空間
SSD 256GB
-
Wi-Fi
802.11ac 2x2
-
Bluetooth
Bluetooth 5.0
-
啟動列
YES
-
分屏_全/半
YES
-
屏幕截圖
YES
-
會議（聲音）記錄
YES
-
檔案分享
YES
-
One:Quick Share 兼容性
YES
-
One:Quick Remote Meeting
YES
-
閱讀模式（藍光）
YES
-
內置應用程式
Chrome, Skype (Preloaded)
MS Whiteboard (Download link)
-
相機_解像度
3840x2160 (UHD)
-
相機_視野 (FoV)
120°
-
相機_縮放 (ePTZ)
4x Zoom
-
相機_影片取景
YES
-
咪高峰_陣列
10EA
-
咪高峰_波束成形
YES
-
咪高峰_接收範圍
6m
-
保養
3 Years (Panel)
1 Year (PC Board)
-
作業系統版本
AMD Radeon Vega