65 吋觸控數碼顯示屏

安全模式會在共享屏幕功能時封鎖未經授權的內容，不會讓其在各設備顯示。與共享屏幕相關的預加載應用程序會被隱藏，不會出現在菜單中。安全模式時不能使用 SSP (Screen Share Pro) 的螢幕鏡像功能，有助於防止他人未經授權訪問用家的 IDB。

