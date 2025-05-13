LG All-in-One LED 顯示屏

LAPA 系列兼容 LG One:Quick Share*，這是一款無線螢幕共享解決方案。透過按鈕及內置 Wi-Fi**，用戶可輕鬆將個人電腦屏幕分享至顯示屏，並可在無遙控器的情況下調整所連接顯示屏的基本設定 (音量、畫面模式、自動亮度等)。



* LG One:Quick Share 需另行購買。

** 用戶須在顯示屏網絡選單中設定 SoftAP 為啟用。