LG All-in-One LED 顯示屏

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配備 webOS 的 All-in-One LED
顯示屏
* 此頁面所有圖像僅供參考，與實際產品或有所不同。
** 座地架配件因應型號而有所差異，需另行購買。
All-in-One LED
顯示屏配備內置喇叭
體驗 LG LED All-in-One LAPA 系列帶來的便利。它集多功能於一身，配備令人驚艷的 163/136 吋屏幕，同時內置控制器及喇叭。無需連接控制器或配置模組，讓安裝變得輕而易舉，消除大眾認為 LED 顯示屏安裝困難和複雜的印象。
簡易安裝
LED All-in-One 的安裝過程簡單直接。首先，固定機架位置 (LAPA 系列附有三個機架)。接著，將每個 LED 顯示模組連接至機架，最後插入電源線。安裝輕鬆簡單，節省時間和人力，用家可以輕鬆管理 LED 屏幕。
* 圖像以 LAPA136 型號作為例以供參考。
* 需要額外固定螺絲或安裝掛牆架/配件。
簡易電源連接
LAPA 系列透過兩條電源線操作，簡化電源連接，
並確保安裝整潔有序。
維修簡易快速
如出現與 LED 模組或系統板相關的故障，可以從正面進行維修。用家可以利用隨包裝提供的磁性工具拆卸 LED 模組，並且無需佈線即可快速更換。
專用安裝配件
產品隨附所有必要組件，包括橫向掛牆架和安裝工具。而專用座地架則為額外選購配件，用家可按照場地安裝顯示屏 。此外，LAPA 系列可以 1 × N 的配置方式進行無縫排列，最多可連接 10 個屏幕，以配合特定的安裝場地及用途。
* 座地架配件因型號而異，需另行購買。
即時 LG ConnectedCare 服務
透過選購的 LG ConnectedCare* 服務 (LG 提供的雲端服務解決方案)，維護變得簡單又快速。遙距管理客戶工作場所的顯示屏狀態，進行故障診斷和遙距控制服務，支援客戶業務的穩定運作。
* LG ConnectedCare 供應情況因應不同地區而異。
支援 webOS 的高性能 SoC
內置四核心處理器的系統晶片 (SOC) 可同時執行多項任務，並無需使用媒體播放器即可流暢播放影視內容。此外，LG webOS 智能顯示屏提供直觀的 GUI 和簡單的應用程式開發工具。
* webOS 顯示屏開發者網站 (https://webossignage.developer.lge.com) 提供用於開發 LG 電子顯示屏應用程式的 SDK 工具和文件。只限合作夥伴使用。
兼容影音控制系統
LAPA 系列支援 Crestron Connected®*，高度兼容專業影音控制系統，達到無縫整合及自動操控**，提高管理效率。
* 必須在顯示屏進行初始設定，方可兼容 Crestron Connected®。
** 經網絡操控。
*** Crestron Connected® 需另行購買。
辦公室會議模式
辦公室會議模式下可輕鬆設定會議室的資料，如房間號碼。模式亦包括自動輸入切換、簡報計時，以及調整自動亮度和圖片模式設定等便利功能。
* 用家可在顯示屏的 EZ 設定選單上開啟辦公室會議模式。
無線螢幕分享
LAPA 系列兼容 LG One:Quick Share*，這是一款無線螢幕共享解決方案。透過按鈕及內置 Wi-Fi**，用戶可輕鬆將個人電腦屏幕分享至顯示屏，並可在無遙控器的情況下調整所連接顯示屏的基本設定 (音量、畫面模式、自動亮度等)。
* LG One:Quick Share 需另行購買。
** 用戶須在顯示屏網絡選單中設定 SoftAP 為啟用。
火焰延燒保護
LAPA 系列獲得 BS476 Part7 Class 1 等級，符合火焰延燒標準。其卓越的防火性能有助提升安裝現場的安全性。
* LAPA 系列根據 BS476 Part7:1997 (R2016) 規程進行的 1.5 分鐘火焰延燒和最終火焰延燒測試，並於 2024 年 12 月通過 TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. 的驗證，符合 Class 1 (165+25mm) 標準要求。(技術報告編號：68.189.24.0712.01)。
** 實際結果和性能或因應實際使用環境而有所差異。
可於 5,000 米以上環境運作
LAPA 系列電源板上原本的供電單元 (PSU) 已更換為專為高海拔而設計的全新供電單元，讓其可在高達 5,000 米的海拔高度正常運作。
* 實際結果和性能或因應實際使用環境而有所差異。
所有規格
PHYSICAL PARAMETERS
-
Pixel Configuration
Single SMD
-
Cabinet material
Aluminum
-
Module Dimensions(WxH,mm)
300*168.75
-
Module Resolution (WxH)
160*90
-
No. of Modules per Screen (WxH)
12 × 12 (Total 144)
-
Physical Pixel Density (pixels/㎡)
284,444
-
Pixel Pitch (mm)
1.88
-
Screen Dimensions (W x H x D, mm, including bezel)
3,605 x 2,030 x 29.95 (Thickest 59.5)
-
Screen Resolution (WxH)
1,920 × 1,080
-
Screen Surface Area (㎡)
7.29
-
Service access
Front
-
Weight of the screen
155
OPTICAL SPECIFICATIONS
-
Visual Viewing Angle (Horizontal)
150
-
Brightness Uniformity(%)
0.98
-
Max. Brightness (After Calibration)
Typ. 500
-
Color Uniformity
±0.015Cx,Cy
-
Contrast Ratio
3,000:1
-
Color Temperature
3,200~9,300
-
Processing Depth (bit)
16
-
Visual Viewing Angle (Vertical)
150
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
-
Power Consumption (W/㎡, Max.)
275
-
Frame Rate (Hz)
50 / 60
-
Heat Dissipation (BTU/h/㎡, Max.)
939
-
Heat Dissipation (BTU/h/Screen, Avg.)
2,560
-
Heat Dissipation (BTU/h/Screen, Max.)
6,825
-
Power Consumption (W/Screen, Avg.)
750
-
Power Consumption (W/Screen, Max.)
2,000
-
Power Supply (V)
100 to 240
-
Refresh Rate (Hz)
3,840
OPERATION SPECIFICATIONS
-
LED Lifetime (Half brightness)
100,000
-
IP rating Front
IP30
-
IP rating Rear
IP30
-
Operating Humidity
10~90%RH
-
Operating Temperature(℃)
0℃ to +40℃
STANDARD
-
Certification
CE,FCC,ETL,CB,CE-RED
EMC Class A
SPEAKER
-
Speaker
Built-in(9W+9W)
ENVIRONMENT
-
Environment
RoHS, REACH
CONTROLLER
-
Controller
Embedded(webOS)
I/O PORT
-
I/O Port
HDMI(3), DP(1), USB, LAN,
RS232C In/Out, IR,
Digital Audio Out (1, SPDIF Optical)