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室內 LG LED All-in-One Ultra Stretch 顯示屏
室內 LG LED All-in-One Ultra Stretch 顯示屏
32：9 Ultra Stretch LED 顯示屏
* 此頁面的所有影像僅供參考。
All-in-One LED 屏幕連內置喇叭
LG All-in-One LED LUPA098 採用超寬 32:9 畫面比例帶來沉浸式觀賞體驗。內置控制器及喇叭，無需額外連接控制器或模組設定，讓安裝設定變得輕而易舉，打破 LED 顯示屏安裝困難和複雜的傳統印象。
機場客運大樓內懸掛的寬幅 LUPA098 屏幕，同時顯示航班資訊與旅遊廣告，並透過內建喇叭播放聲音。
簡易安裝
32:9 All-in-One 的安裝過程簡單直接。首先，將後機架固定在安裝配件上。接著，將每個 LED 顯示模組連接至機架，最後插入電源線。安裝輕鬆簡單，節省時間和人力，用家可以輕鬆管理 LED 屏幕。
這由三個影像組成，分別展示固定機櫃、安裝 LED 模組及連接電源線的步驟。
* 需要額外固定螺絲或安裝掛牆架/配件。
** 安裝時間及複雜程度或因不同因素而異，包括安裝人數、技術與經驗，以及安裝現場與環境條件等。
簡易電源連接
LUPA098 透過單一電源線操作，無需複雜的電源連接，便能輕鬆安裝。
維修簡易快速
如出現與 LED 模組或系統板相關的故障，可以從正面進行維修。用家可以利用隨包裝提供的磁性工具拆卸 LED 模組，並且無需佈線即可快速更換。
* 部分故障或無法從正面進行維修，可能需要採用其他拆卸程序。
** 在安裝安全繩的情況下，安裝或更換 LED 模組時需要進行額外佈線。
安裝方式靈活多元，兼容標準規格
產品支援多種安裝方式，透過兼容 VESA 標準的安裝孔，讓您可以根據實際需求，自由選配市面上各種掛牆架或座地架。此外，LUPA098 更可進行 N × M 並排安裝，最多可連接 10 個屏幕，滿足不同場地及用途的安裝。
LUPA098 分別以三種不同方式展示於影像中：以橫向掛牆架安裝在牆上、配搭座地架，以及四部顯示屏並排成為多屏幕設置。
* 不提供掛牆架和支架。任何與 VESA 相容的選項可根據需要另行購買。
** 使用配件掛環進行安裝時，不允許垂直擴展；僅支援 1 × N 安裝。
火焰延燒保護
LUPA098 獲得 BS476 Part7 Class 1 等級，符合火焰延燒標準。其卓越的防火性能有助提升安裝現場的安全性。
LUPA098 的設計具有防火功能。
* LUPA098 根據 BS476 Part7:1997 (R2016) 規程進行的 1.5 分鐘火焰延燒和最終火焰延燒測試，並於 2025 年 12 月通過 TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. 的驗證，符合 Class 1 標準要求。(技術報告編號：68.189.24.0712.01)。
** 實際結果和性能或因應實際使用環境而有所差異。
可於 5,000 米以上環境運作
LUPA098 電源板上原本的供電單元 (PSU) 已更換為專為高海拔而設計的全新供電單元，讓其可在高達 5,000 米的海拔高度正常運作。
LUPA098 可在最高 5,000 米海拔高度下穩定運作。
* 實際結果和性能或因應實際使用環境而有所差異。
所有規格
STANDARD
Certification
CB 62368-1 / 60950-1
ETL, EMC Class A
CONTROLLER
Controller
Embedded(webOS4.0)
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Power Consumption (W/㎡, Max.)
333W
Frame Rate (Hz)
50 / 60
Heat Dissipation (BTU/h/㎡, Max.)
1136
Heat Dissipation (BTU/h/Screen, Avg.)
942
Heat Dissipation (BTU/h/Screen, Max.)
1842
Power Consumption (W/Screen, Avg.)
276W
Power Consumption (W/Screen, Max.)
540W
Power Supply (V)
100 to 240
Refresh Rate (Hz)
3,840
ENVIRONMENT
Environment
RoHS, REACH
I/O PORT
I/O Port
HDMI In(3), DP In(1),
USB, LAN, RS232C In/Out, IR,
Digital Audio Out (1, SPDIF Optical)
OPERATION SPECIFICATIONS
LED Lifetime (Half brightness)
100,000
IP rating Front
IP30
IP rating Rear
IP30
Operating Humidity
10~90%RH
Operating Temperature(℃)
0℃ to +40℃
OPTICAL SPECIFICATIONS
Visual Viewing Angle (Horizontal)
150
Brightness Uniformity(%)
0.98
Max. Brightness (After Calibration)
Typ. 600
Color Uniformity
±0.015CxCy
Contrast Ratio
3,000:1 (Typ)
Color Temperature
3,200~9,300
Processing Depth (bit)
16
Visual Viewing Angle (Vertical)
150
PHYSICAL PARAMETERS
Pixel Configuration
Single SMD
Cabinet material
Aluminum
Flatness of Cabinet (mm)
±0.15
Module Dimensions(WxH,mm)
300x168.75
Module Resolution (WxH)
240x135
No. of Modules per Screen (WxH)
8x4 (Total 32)
Physical Pixel Density (pixels/㎡)
640,000
Pixel Pitch (mm)
1.25
Screen Dimensions (W x H x D, mm, including bezel)
2405×680×59.35mm
Screen Resolution (WxH)
1,920x540
Screen Surface Area (㎡)
1.62
Service access
Full Front Access for all parts
Weight of the screen
38.9kg
SPEAKER
Speaker
Built-in (9W+9W)
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