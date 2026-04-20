室內 LG LED All-in-One Ultra Stretch 顯示屏

如出現與 LED 模組或系統板相關的故障，可以從正面進行維修。用家可以利用隨包裝提供的磁性工具拆卸 LED 模組，並且無需佈線即可快速更換。



* 部分故障或無法從正面進行維修，可能需要採用其他拆卸程序。

** 在安裝安全繩的情況下，安裝或更換 LED 模組時需要進行額外佈線。