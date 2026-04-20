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LG MAGNIT Micro LED
突破創新
將想像融入生活
在寬敞的大廳中，大型的 LG MAGNIT 展示了生動的海底景象，色彩繽紛的魚在屏幕上游泳。
*此網頁的所有圖像僅供參考。
深邃黑色
盡顯栩栩如生的細節
LG MAGNIT 憑藉革命性的晶片轉移技術、全黑塗層及先進的表面處理技術，三者完美結合，呈獻卓越純黑、鮮豔色彩及深邃對比度。這種協同效應創造出極致的沉浸式視覺體驗，讓黑暗中微小的陰影細節亦能清晰浮現，細緻還原每一幕畫面的深邃層次。
黑色球體混合了波狀的鮮艷色彩，呈現出生動的色調和強烈的對比。
* 基於 LG 傳統 LED 顯示屏
忠實呈現精確色彩
透過精心挑選的 LED 晶片及其窄波長特性，LG MAGNIT 能夠在整個屏幕上呈現均勻、純淨的色彩。配合色域轉換技術 ，進一步提升了色彩還原度，成為追求精準、逼真視覺效果環境的理想之選。
花卉和圖像元素散佈四周，以各種顏色生動呈現。
廣闊觀看視角
LG MAGNIT 提供出色的色彩一致性，幾乎在任何角度都能呈現豐富準確的色彩。無論是正面還是側面觀看，顯示屏都能保持均勻的色彩效果，確保了身處寬敞空間內的每一位觀眾，都能享受一致的高品質影像。
同一場景正在以不同角度設置的多個屏幕上顯示，每個屏幕均顯示相同的確切場景，色彩準確一致，沒有角度失真。
強烈對比，提升視覺清晰度
LG MAGNIT 的深邃純黑水平帶來出色的對比度，是卓越畫質的關鍵因素。明暗區域之間的鮮明對比令每個細節更為突出，增強了內容的視覺衝擊力，讓每一幕畫面都更加動人。
地平線上方的太陽部分被雲隱藏，在黑暗天空投射出光線，而其對水的反射與周圍的黑暗形成巧妙的對比。
支援 HDR 呈現生動色彩
支援 HDR（HDR10、HDR10 Pro*），色譜更廣、對比度更高，畫面內容變得更生動，帶來強烈視覺衝擊，讓觀眾盡情享受逼真內容。
色彩絢麗的韓國傳統圖案，在開啟 HDR 的屏幕上比關閉 HDR 的屏幕顯得更加生動細緻。
*HDR 10 Pro 是 LG HDR 方案，透過升級動態色調映射處理 HDR 訊息。
精確模組校準，呈獻無縫視覺品質
LG MAGNIT 採用 FLAT (前線對齊平鋪) 技術，確保在生產過程中精準對齊 LED 模組的接縫，在產品出廠前最大程度減少表面間隙，有效降低模組間的純黑水平差異。
LG MAGNIT 屏幕在模組之間的縫隙極小，能呈現無色偏差的藍天和蓬鬆白雲
簡約箱體連接 減少連接線
LG MAGNIT 採用訊號傳輸設計，機與機之間無需訊號或電源線連接。整塊屏幕僅需極少量的連接線，連接至系統控制器及電源，令安裝過程更簡潔高效。
LG MAGNIT 的訊號傳輸設計可連接箱體，無需額外佈線，從而簡化屏幕的後置結構。
支援前後雙向屏幕水平調節
傳統的 LED 顯示屏受結構限制，通常只能從背面進行水平調節。然而，LG MAGNIT 可從正面或背面進行調節，從而提高安裝靈活性和精確度。
一名安裝人員正使用特殊工具從屏幕前方進行水平調整，調整前後的差異並排展示。
由線到點的像素修復技術
由於 LG MAGNIT 採用了改良後的驅動集成電路，以往因像素缺陷而導致的線狀誤差，已改善為以「點狀」形式呈現。不僅能為客戶提供更佳的觀賞體驗，同時亦為管理人員帶來更方便的維修支援。
傳統 LED 顯示屏會將像素缺陷呈現為線狀，而 LMPB 則將相同的像素缺陷改善為點狀，兩者並排比較。
10 公里範圍訊號傳輸
以往 LG MAGNIT 與控制器之間的距離限制於 100 米內，在禮堂或控制室等廣闊環境安裝時經常面臨挑戰。現在，由於控制器對 SFP+ 規格的支援，LG MAGNIT 與控制器之間的距離大幅擴展至 10 公里，有效減少安裝限制，提供更高的靈活性。
LMPB 安裝在大型禮堂中，其控制器最遠可相距達 10 公里，可與顯示屏分開擺放。
體驗極致流暢的視覺效果
LG MAGNIT 支援 120 Hz 的輸入和輸出，讓高速影視內容清晰，並反應靈敏，充分發揮相容影視內容的潛力，在各種應用程式中提供高質觀賞體驗。
左方的傳統 LED 顯示高速賽車時出現模糊與拖影，而右方支援 120 Hz 輸入與輸出的 LMPB 顯示屏則能清晰呈現其動態。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
減少閃爍，提升攝錄表現
低更新率的 LED 顯示屏在鏡頭下往往會出現令人分心的閃爍現象。LG MAGNIT 透過經改良的驅動集成電路減低此情況，在不犧牲畫質的前提下，達成視覺上的高更新率表現，確保攝錄畫面穩定流暢。
傳統 LED 顯示屏在被相機拍攝時會出現閃爍，而 LMPB 則能減少閃爍並呈現更清晰的影像品質，兩者並排比較。
所有規格
STANDARD
Certification
Safety 62368-1,
EMC Class B
CONTROLLER
Controller
CEAC / SBAA
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Power Consumption (W/㎡, Max.)
311
Frame Rate (Hz)
96 / 100 / 120
Heat Dissipation (BTU/h/Cabinet, Avg.)
126
Heat Dissipation (BTU/h/Cabinet, Max.)
215
Heat Dissipation (BTU/h/㎡, Max.)
1,061
Power Consumption (W/Cabinet, Avg.)
37
Power Consumption (W/Cabinet, Max.)
63
Power Supply (V)
100 to 240
Refresh Rate (Hz)
7,680(V)
ENVIRONMENT
Environment
RoHs
OPERATION SPECIFICATIONS
LED Lifetime (Half brightness)
150,000
IP rating Front
IP50
IP rating Rear
IP20
Operating Humidity
10~80%RH
Operating Temperature(℃)
0℃ to +40℃
OPTICAL SPECIFICATIONS
Visual Viewing Angle (Horizontal)
160
Brightness (After Calibration, nit)
Typ. 600 / Peak 1,500
Brightness Uniformity(%)
0.95
Color Temperature (K)
3,200~9,300 / Default 7,300
Color Uniformity
±0.02Cx,Cy
Contrast Ratio
40,000:1 @10lux
Processing Depth (bit)
20 (HDR10, HDR10 Pro)
Visual Viewing Angle (Vertical)
160
PHYSICAL PARAMETERS
Pixel Configuration
Micro
Cabinet Dimensions (W x H x D, mm)
600x337.5x39.8
Cabinet material
Mold / PC+ABS-GF20%
Cabinet Resolution (WxH)
640x360
Cabinet Surface Area (㎡)
0.2
Flatness of Cabinet (mm)
±0.5
Module Dimensions(WxH,mm)
300x112.5
Module Resolution (WxH)
320x120
No. of Modules per Cabinet (WxH)
2x3
Physical Pixel Density (pixels/㎡)
1,137,778
Pixel Pitch (mm)
0.93
Service access
Front
Weight per Cabinet (kg/unit)
5.6
Weight per Module (kg)
0.19
Weight per Square Meter (kg/㎡)
27.7