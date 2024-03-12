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EF5G 系列 - OLED 可擴展曲面顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

EF5G 系列 - OLED 可擴展曲面顯示屏

55EF5G-P

EF5G 系列 - OLED 可擴展曲面顯示屏

(1)
  • LG EF5G 系列 - OLED 可擴展曲面顯示屏, 55EF5G-P
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LG EF5G 系列 - OLED 可擴展曲面顯示屏, 55EF5G-P

主要功能

  • OLED 極致色彩對比，超廣闊可視角度
  • 高達 1,000R 曲率 (凹面/凸面) 弧度
  • 亮度達 150/400nit (APL 100%/25%), 深度達 12.4 mm (僅屏身)
  • 可擴展屏幕 (Flexible Open Frame)
  • 內置內容管理系統
  • 介面：HDMI、DP、USB(2)、音訊、RS232C、RJ45、紅外線
更多

超凡顯示的藝術空間

超凡顯示的藝術空間

*所有圖片僅供參考。
與環境空間融為一體，吸引眾人的注意力。LG OLED 顯示屏提供前所未有的靈活設計，除了能展示豐富的廣告資訊， 還提供無與倫比的廣告效果，讓空間更具藝術性，創立新地標，突顯品味。
OLED 純黑

OLED 純黑

LG OLED 顯示屏內置 800 萬自發光像素，創造 OLED 純黑，呈現極致對比。
豐富顏色

豐富顏色

LG OLED 顯示屏帶出各種色彩的豐富效果，呈現更精準動人色彩。
設計出眾

設計出眾

LG OLED 技術無需背光組件或液晶層，提供極致輕盈纖薄的靈活設計。
可擴展屏幕

可擴展屏幕

通過水平和垂直舖排顯示屏，屏幕大小便可輕鬆擴大至用家所需，讓觀眾沉浸在無與倫比的觀看體驗。

不同弧度配合建築建構

55EF5G 系列支援直向和橫向的不同凹凸曲面程度，以配合不同空間使用，以最合適的設計吸引途人目光。

不同弧度配合建築建構

現場設置，輕易改變弧度

55EF5G 系列的設計靈活多變，用家可以「弧度校準器(CC)*」協調各個具有不同凸凹曲率的顯示屏，以配合不同環境或佈局需要。

現場設置，輕易改變弧度

*弧度校準器需要另行購買。如需更多有關資訊，請與我們聯絡。
LAN Daisy Chain 管理

LAN Daisy Chain 管理

使用者能夠在同一時間控制和監察顯示屏、傳輸數據及進行更新，減少管理負擔。
Videowall 播放列表及同步播放

Videowall 播放列表及同步播放

內置高性能 SoC 讓每個屏幕播放其影片併格，從而同步播放內容。
列印

所有規格

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

配件

  • 選購

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(220mmx4ea for connection between panel and Signage box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Tape(4ea for Cabling), Screw(M3xL4.5,30ea / M3xL5.5,50ea / M3x3.5,10ea), Shield Cover Assy', Tiling Set Fixer 6ea, Flex Bar 2ea

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

    不適用

  • OPS 類別兼容

    不適用

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    Max. 90 degree

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    Max. 90 degree

認證

  • ERP / 能源之星

    是/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

面板

  • 背光類型

    OLED

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    150/400nit (APL 100%/25%)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    BT709 120%

  • 對比度

    150,000:1

  • Dynamic CR

  • 壽命

    30,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    18/7（只限移動內容）

  • 面板技術

    OLED

  • 縱向/橫向

    是/否

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    120Hz

  • 回應時間

    1ms (G to G), 8ms (MPRT)

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 表面處理（霧度）

    Haze 0%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    不適用

  • BTU（英國熱單位）

    1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    318W

  • 標準

    116W (IEC 62087)

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

CONNECTIVITY

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

    輸入：HDMI、DP / 輸出：DP

  • DP 輸入

    是 (HDCP 1.3)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (1ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

    是（把 RS232C 分享出去）

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (2ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    不適用

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 0.6/6.7/6.7/0.6mm (Portrait, Off Bezel) T/R/L/B : 5.0/13.2/7.8/5.0mm (Portrait, On Bezel)

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1360 x 842 x 252mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    701.4 x 1219.7 x 38.0mm (Portrait, Head, with Pemnut) 701.4 x 1219.7 x 12.4mm (Portrait, Head, without Pemnut) 413 x 353 x 57.3mm (Signage Box)

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    17.6Kg (Portrait)

  • 重量（屏身）

    7.0Kg (Portrait, Head) 3.5Kg (Signage Box)

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.0

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定