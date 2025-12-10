Aire Acondicionado ARTCOOL 24,000 BTU con Dual Inverter - VR242C31

* Las imágenes y videos arriba están organizados y creados con fines ilustrativos para mejorar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo del entorno de instalación del producto real.

1. Ahorro de Energía

- TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) ahorran más de energía que los aires acondicionados LG no Inverter (TS-H2465DAO).

- Fecha de prueba: 2016.12, Tamaño de la sala de prueba: 4.3 m * 7.0 m * 2.3 m, Condiciones de prueba: Temperatura interior 33°C, Temperatura exterior 35°C, Temperatura establecida 26°C, Método de

prueba: Comparación de tiempo para alcanzar 26.5°C, Modelo de prueba: TS-H2465DAO (Convencional) US-Q242Ky0 (DUAL Inverter).

2. Enfriamiento Rápido

- TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) enfrían más rápido que los aires acondicionados no Inverter (TS-H2465DAO).

- Fecha de prueba: 2016.12, Tamaño de la sala de prueba: 4.3 m * 7.0 m * 2.3 m, Condiciones de prueba: Temperatura interior 33°C, Temperatura exterior 35°C, Temperatura establecida 26°C, Método de

prueba: Consumo de energía medido durante 8 horas, Modelo de prueba: TS-H2465DAO (TS-12Y2DA) (Convencional) US-Q242Ky0, US-Q122Ky0.

3. Garantía de 10 años del compresor

- La garantía de 10 años del compresor puede variar según el producto y el país, por lo que se recomienda verificar antes de la compra.

4. Control Activo de Energía

- Esta función solo está disponible en modo de enfriamiento.

- Permite ajustar el consumo de energía por niveles, optimizando la eficiencia según la necesidad. Para un enfriamiento más intenso, se recomienda usar el modo normal o el modo Jet.

- Esta función se puede controlar a través del control remoto o la aplicación ThinQ.

- La imagen del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

5. Administrador de kW

- Esta función puede variar según el producto y el país.

- Durante el período establecido, se monitoriza el consumo acumulado de electricidad y se realizan operaciones para limitar el consumo de electricidad durante el período restante.

- Si el consumo diario de electricidad excede el objetivo de su período establecido, el uso restante de electricidad se recalcula automáticamente para mantener el objetivo.

- Esta función solo está disponible a través de la aplicación inteligente LG ThinQ™.

- Si el total de electricidad utilizada dentro del período establecido excede la cantidad objetivo, la función del Administrador de kW se desactiva y la máquina volverá a un modo de operación general. Esto será

notificado a través de la aplicación LG ThinQ™.

6. Auto Clean+

- Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado después de que termina la operación de enfriamiento, y esto se indica por el residuo restante en el producto.

- Auto Clean+ puede operar en modo ventilador hasta 20 minutos automáticamente, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del

intercambiador de calor.

- La condición interna de secado puede variar según las condiciones de temperatura y humedad del aire interior.

- Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para agregar flujo de aire adicional durante el tiempo de secado.

- Auto Clean+ se activa al enviar el producto y se puede usar sin configuraciones adicionales.

7. Sleep Timer+

- Sleep Timer ajusta automáticamente la temperatura analizando sus patrones de uso mientras está en modo de sueño.

- Para usar la función Sleep Timer, debe configurarlo por primera vez a través de LG ThinQ.

- Sleep Timer solo se puede usar en modo de enfriamiento.

- La intensidad del flujo de aire se ajusta automáticamente mediante el análisis de patrones de uso y puede modificarse a través de LG ThinQ.

- El rango de temperatura ajustable para Sleep Timer es de 22°C a 28°C.

8. Gold Fin™

- TÜV certifica que el área de corrosión del Gold Fin™ se mantiene en niveles mínimos, superando el estándar RN 9.5.

- Fecha de prueba: 2019.06~2020.02

- Estándares de prueba: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 Prueba de niebla salina

- Muestra de prueba: Lámina de aletas de AI (100㎛, 70 X 150㎜) + recubrimiento orgánico (1.65g/㎡)

- Condiciones de prueba: (35±2)℃, pH 6.5~7.2, rociado de niebla salina NaCl al 5±1% durante 5000h

- Resultado de la prueba: No más del 0.05% de área de corrosión. (superior a RN 9.5)

9. Volt Care

- Fecha de prueba: 2025.06~08 Laboratorio de aire acondicionado LG

- Condiciones de prueba: Temperatura interior DB 32℃/WB 23℃, Temperatura exterior DB 48℃/WB 29℃ configurado en modo de enfriamiento. Esta condición se probó aplicando alto/bajo voltaje (187/276V)

para operar el producto.

- Método de prueba: De acuerdo con los estándares internos de prueba de LG (LG(67)-F0-6037), el intercambiador de calor exterior se evaluó bajo condiciones controladas, operando de forma continua

mientras se ajustaban el voltaje y los modos de funcionamiento.

- Modelos de prueba: S3-Q09AA33Z, S3-Q12JA33Z, S3-Q18KL33Z, S3-Q24K233Z

- Resultado de la prueba: Se confirmó que todos los productos probados bajo las condiciones propuestas operaron normalmente y de manera continua.

- El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de uso reales.

- La operación continua es posible dentro del rango de voltaje probado, pero el rendimiento del producto puede disminuir.

10. ThinQ

- LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.

- Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Verifique con su minorista local o LG para saber si el servicio está disponible.

- El dispositivo de altavoz inteligente con habilitación de voz no está incluido.