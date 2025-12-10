About Cookies on This Site

Logotipo de los electrodomésticos LG AI con texto AI degradado

Conoce AI Core-Tech
en los electrodomésticos LG

Símbolo animado de LG AI con líneas entrelazadas en degradado rojo y morado que forman una figura infinita con forma de corazón sobre fondo negro
Texto degradado con la frase “AI hasta el corazón” en tonos rojos y morados sobre fondo negro.

La ingeniería de LG, Core-Tech desde 1998, evoluciona a AI Core-Tech, combinando precisión mecánica y sensibilidad centrada en las personas, encarnando la visión de LG de “Affectionate Intelligence”.

Gama de electrodomésticos LG, incluyendo refrigeradores, lavadoras, secadoras y electrodomésticos de cocina, expuestos en un escenario oscuro con un suelo con el diseño de una placa de circuito impreso.

Tradición respaldada por el tiempo

Décadas de experiencia en ingeniería para un rendimiento duradero.

Sin preocupaciones

Diseñado para simplificar las tareas y facilitar tu rutina diaria.

Listo para el futuro

Diseñado para evolucionar con las actualizaciones y adaptarse a tu estilo de vida.

Electrodomésticos con LG AI,
Impulsando la evolución del hogar

Detrás de cada simple toque, LG AI Core-Tech convierte décadas de experiencia en acciones pensadas cuidadosamente: aprende, se adapta y responde en todo tu hogar.

Chip LG AI Core-Tech que visualiza el procesamiento inteligente de datos con líneas de circuitos radiantes, simbolizando cómo los electrodomésticos LG AI aprenden, se adaptan y optimizan el rendimiento en todo el hogar.

Electrodomésticos de lavandería con LG AI, incluyendo lavadora y secadora de carga frontal, mostrados sobre un fondo morado de circuitos digitales
Electrodomésticos de lavandería de LG AI
Electrodomésticos de cocina con LG AI, incluyendo refrigerador, lavaplatos y horno, mostrados sobre un fondo morado de circuitos digitales
Electrodomésticos de cocina con LG AI