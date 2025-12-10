We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Conoce AI Core-Tech
en los electrodomésticos LG
La ingeniería de LG, Core-Tech desde 1998, evoluciona a AI Core-Tech, combinando precisión mecánica y sensibilidad centrada en las personas, encarnando la visión de LG de “Affectionate Intelligence”.
Electrodomésticos con LG AI,
Impulsando la evolución del hogar
Detrás de cada simple toque, LG AI Core-Tech convierte décadas de experiencia en acciones pensadas cuidadosamente: aprende, se adapta y responde en todo tu hogar.