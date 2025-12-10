We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Cómo elegir el monitor adecuado para videojuegos?
Elegir un monitor para videojuegos no es solo cuestión de especificaciones, sino de descubrir una experiencia totalmente nueva. Desde imágenes OLED ultrarrápidas hasta una experiencia de juego fluida y envolvente, el monitor adecuado puede transformar cada sesión. Ya sea que busques victorias o disfrutes de mundos intensos y realistas, UltraGear te ayuda a decidir con inteligencia y jugar con más intensidad. Explora lo que realmente importa y encuentra tu ventaja.
¿Qué tamaño de pantalla y relación de aspecto son más aptos para mis juegos?
LG UltraGear ofrece monitores en varios tamaños, relaciones de aspecto y curvaturas para adaptarse a tu estilo de juego. Esta guía te ayudará a elegir el modelo adecuado. El tamaño y la forma de la pantalla no solo son cuestiones de espacio en tu escritorio, sino que también influyen en cómo ves, reaccionas y disfrutas de tus juegos. Desde atacar en juegos de disparos en primera persona hasta explorar juegos de rol de mundo abierto, la configuración adecuada mejora la visibilidad, la respuesta y la inmersión en todos los géneros.
¿Cómo afectan la resolución y la calidad de imagen a tu experiencia de juego?
Para juegos AAA inmersivos, como aventuras de mundo abierto o RPG cinemáticos, un monitor OLED de alta resolución con HDR muestra negros más profundos, reflejos vivos y detalles ultrafinos. Esta pantalla realista hace que cada escena sea más amplia, homogénea e impresionante, perfecta para explorar mundos vastos o entornos ricos de historias.
¿Por qué importan la frecuencia de actualización y el tiempo de respuesta?
Para juegos de disparos o de carreras, opta por un monitor con una frecuencia de actualización alta (como 480 Hz) y un tiempo de respuesta rápido (como 0.03 ms). Mantiene la claridad de los movimientos y reduce el desenfoque, lo que hace que no te pierdas ninguna acción durante las escenas aceleradas.
¿De qué forma UltraGear puede ser útil para el trabajo y para los juegos?
LG Switch te permite alternar entre diseños optimizados para juegos, para realizar múltiples tareas o crear contenido. Con webOS, puedes navegar o reproducir contenido desde el monitor, sin necesidad de una PC. El alto índice PPI y la estructura de subpixeles mantienen el texto nítido para leer y escribir, mientras que la compatibilidad con USB-C, HDMI y DisplayPort facilita la conexión de dispositivos de trabajo o equipos de entretenimiento.
*LG Switch requiere descargar el software y el manual desde LG.com para funcionar correctamente.
¿Por qué los tamaños de pantalla LG UltraGear se adaptan mejor a diferentes géneros de juegos?
LG UltraGear ofrece una amplia gama de tamaños de pantalla, para que puedas elegir el que se adapte mejor a tu estilo de juego. Para juegos AAA inmersivos, como títulos de mundo abierto, simuladores de carreras o RPG cinemáticos, las pantallas más grandes, de 32″ a 45″, pueden ampliar tu campo de visión y mejorar la sensación de amplitud, adentrándote aún más en la acción. Para los juegos de disparos o MOBA, los monitores compactos de 24” a 27” mantienen la cruceta, el minimapa y el HUD a la vista, lo que te permite responder rápidamente con un movimiento mínimo de los ojos. UltraGear ofrece tamaños de pantalla para todos los gustos: encuentra el que se adapte mejor a tu estilo de juego.
*FPS: Juego de disparos en primera persona (First-Person Shooter), MOBA: Arena de batalla multijugador en línea (Multiplayer Online Battle Arena)
¿Por qué LG UltraGear ofrece la relación de aspecto ideal para cada estilo de juego?
Una pantalla ultraancha de 21:9 ofrece el equilibrio perfecto entre una escala inmersiva y un espacio cómodo en el escritorio. En los títulos MOBA, RPG o AAA, este formato más amplio permite ver más terreno y la IU de un vistazo, y las pantallas curvas mantienen los bordes convenientemente a la vista. UltraGear ofrece una amplia gama de monitores 21:9 en varios tamaños, para que puedas encontrar el que se adapte mejor a tu configuración.
¿Prefieres un look tradicional? Descubre la amplia gama de monitores 16:9 de UltraGear, diseñados para ofrecer precisión y velocidad. Elige la relación de aspecto que se adapte mejor a tu forma de jugar.
¿Por qué la curvatura 800R de LG UltraGear es ideal para los videojuegos?
La curvatura 800R de UltraGear mantiene una distancia uniforme entre la pantalla y tu campo de visión, reduciendo la distorsión y ofreciendo mayor comodidad. Los monitores curvos amplían el campo de visión (field of vision, FOV) al distribuir las imágenes alrededor de tu periferia, aumentando la inmersión en títulos de mundo abierto, de carreras o cinematográficos y facilitando el movimiento ocular durante sesiones de juego prolongadas. Las pantallas planas pueden ofrecer una visibilidad precisa y líneas nítidas, ideales para los juegos FPS o RTS, en los que la precisión y la alineación son importantes. UltraGear ofrece múltiples opciones de curvatura: elige la más atractiva para ti.
* Las descripciones de los monitores curvos se basan en modelos con una curvatura de 800R.
¿Por qué LG UltraGear crea monitores para videojuegos de alta resolución como 5K2K y 4K?
Siempre es mejor una resolución más alta: te permite ver más del juego y disfrutar de imágenes más nítidas y detalladas para una inmersión más profunda. LG UltraGear ofrece monitores premium de alta resolución de hasta 5K2K y 4K, lo que da más espacio en pantalla y claridad. Para aprovecharlo al máximo, ajusta la resolución a las especificaciones de tu PC y a tus juegos. 1080p es perfecta para juegos competitivos con un alto número de FPS, y 1440p es un equilibrio entre claridad y rendimiento. 4K ofrece imágenes ultranítidas, y 5K2K ultraancho amplía tu campo de visión para una experiencia cinematográfica. ¿Todavía no estás seguro? Los monitores Dual-mode hacen que cambiar sea fácil.
¿Por qué la pantalla de alto PPI de LG UltraGear es ideal para los videojuegos?
Un PPI alto tiene más detalles en cada fotograma, ya sea mientras apuntas en un FPS, exploras paisajes de mundo abierto o trabajas. Los modelos de 45 pulgadas de LG UltraGear alcanzan una resolución ultraancha de 5K2K, con una alta densidad de pixeles en una amplia pantalla que ofrece imágenes vívidas y una IU despejada. Las disposiciones densas de pixeles mantienen las texturas finas nítidas y el texto legible, mientras que la iluminación a nivel de pixel y la estructura de subpixeles refinada de OLED minimizan el desenfoque y las franjas de color. El resultado es una calidad de imagen precisa, comodidad visual y una experiencia de visión envolvente en todo tipo de contenidos.
* Esta función se basa en las especificaciones del modelo 45GX950A.
¿Cómo es que LG UltraGear OLED ofrece un negro y un color perfectos para los juegos AAA?
LG UltraGear OLED ayuda a mejorar la inmersión con atenuación a nivel de pixel para obtener un contraste perfecto, negros profundos y un control preciso de la iluminación. WOLED mejora el brillo mediante tecnologías como Primary RGB Tandem (4.ª generación) y MLA+ (3.ª generación), lo que ayuda a mantener los niveles de negro y la fidelidad del color incluso en entornos luminosos. Particularmente con Primary RGB Tandem, la 4.ª generación de WOLED cuenta con la certificación Negro perfecto, Color perfecto, Fidelidad del color al 100% y Reproducción perfecta, lo que garantiza una experiencia visual impecable tanto si juegas en una habitación oscura como a la luz del día.
* Esta función se basa en las especificaciones del modelo 27GX700A.
* Las imágenes anteriores son simuladas y solo tienen fines ilustrativos.
** Entre los monitores OLED para videojuegos. Las imágenes son simuladas y solo tienen fines ilustrativos.
¿Por qué es importante la precisión del color de LG UltraGear para los videojuegos?
Los monitores LG UltraGear OLED están diseñados para ofrecer precisión, con una cobertura DCI-P3 ultraamplia del 95% al 99% (típica) o el 99% de la gama de colores sRGB, lo que asegura colores vivos y precisos en todos los géneros, como los juegos de rol de mundo abierto o Soul-like. Los pixeles OLED autoiluminados de UltraGear y la certificación VESA DisplayHDR™ True Black 400/500 conservan un contraste intenso y gradientes sutiles. No importa si estás localizando enemigos en condiciones de poca luz o disfrutando de una narración cinematográfica, UltraGear ofrece una fidelidad sin igual para una experiencia de juego inmersiva y confiable.
* Esta función se basa en las especificaciones del modelo 27GX700A.
¿Cómo optimiza LG UltraGear el rendimiento para videojuegos de ritmo rápido?
Los modelos UltraGear OLED ofrecen una frecuencia de actualización de hasta 480Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.03ms (GtG), gracias a la tecnología OLED, lo que reduce el desenfoque y el efecto fantasma para lograr un movimiento más fluido y preciso. Y para mantener esa fluidez y continuidad en el movimiento, UltraGear también es compatible con AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA G-SYNC® y VESA AdaptiveSync™, lo que garantiza una experiencia de juego sin fragmentación, incluso durante los combates más intensos o los rápidos movimientos de cámara. No importa si estás subiendo posiciones o explorando mapas, mantienes la concentración y el control.
*La especificación de tiempo de respuesta de 0.03ms (GtG) se aplica a los modelos LG UltraGear OLED.
* Las imágenes anteriores son simuladas y solo tienen fines ilustrativos.
¿Cómo te ayuda Dual-Mode de LG UltraGear a cambiar entre diferentes frecuencias de actualización?
Algunos monitores UltraGear son compatibles con Dual-mode, lo que te permite cambiar fácilmente entre dos configuraciones de frecuencia de actualización, como el 45GX950A, que funciona a 165Hz con una resolución de 5K2K y a 330Hz con una resolución WFHD. Puedes cambiar de modo al instante mediante la tecla de acceso rápido física o el menú, sin necesidad de cambiar cables ni reiniciar el equipo. Es como tener dos monitores en uno, listos para usar con cualquier juego.
* Esta función se basa en las especificaciones del modelo 45GX950A.
¿Por qué LG UltraGear incorpora la más reciente tecnología DP para un máximo rendimiento en juegos?
Para imágenes fluidas y un rendimiento óptimo, los UltraGear incorporan la última tecnología DisplayPort 2.1, que proporciona un ancho de banda mayor que el HDMI, lo que permite resoluciones sin compresión más altas y una frecuencia de actualización ultrarrápida, ideal para GPU de gama alta y juegos de PC. DisplayPort 2.1 admite un ancho de banda de hasta 80 Gbps, más del doble que HDMI 2.1 (hasta 48 Gbps) y mucho más que HDMI 2.0 (18 Gbps). Esto permite alcanzar velocidades de fotogramas más altas en 4K y superiores, con menor latencia y mayor estabilidad en títulos exigentes. HDMI 2.0 es compatible con 4K a 60Hz y HDMI 2.1 permite 4K a 120Hz para las consolas de última generación.
¿De qué forma UltraGear puede ser útil para el trabajo y para los juegos?
¿Cómo mejora LG Switch la multitarea tanto para el trabajo como para los juegos?
LG Switch ayuda a mejorar la multitarea al combinar funciones como Asistente de imágenes personalizadas, División de pantalla y Videollamada. Los usuarios pueden ajustar la configuración de la pantalla para diferentes tareas, dividir la pantalla en diseños personalizables para jugar o trabajar de forma simultánea y unirse rápidamente a videollamadas mediante un acceso directo, sin interrumpir su flujo de trabajo o juego. Ofrece una experiencia fluida adaptada tanto a la productividad como al entretenimiento.
¿Cómo consigue LG UltraGear OLED un texto más nítido y legible?
LG UltraGear OLED aprovecha la alta densidad de pixeles (PPI) y una estructura de subpixeles mejorada para ofrecer un texto nítido y legible. Ya sea que leas documentos, escribas correos electrónicos o navegues por Internet, los caracteres se mantienen nítidos incluso con tamaños de fuente pequeños. Estas tecnologías de visualización favorecen la claridad visual al mejorar la definición de los bordes y mantener la alineación del color, lo que puede ayudar a reducir el ruido visual. Podrás mantener la concentración durante largas sesiones de trabajo o estudio, sin sacrificar la claridad a la hora de ponerte a jugar.
* Esta función se basa en las especificaciones del modelo 45GX950A.
*La imagen es ilustrativa y compara las estructuras de subpixeles RWBG y RGWB, que pueden afectar a la claridad percibida del texto en función de la pantalla y el contenido.
¿Qué hace que LG UltraGear sea conveniente para conectar varios dispositivos?
Los monitores UltraGear tienen muchos puertos, como USB-C, HDMI y DisplayPort, para que puedas conectar todo, desde tu consola de videojuegos hasta tu computadora portátil. También son compatibles con la funcionalidad de concentrador USB, lo que te permite conectar periféricos como el teclado y el ratón directamente al monitor. Esto significa que no tendrás que estar conectando y desconectando continuamente: cambia fácilmente entre el trabajo y los videojuegos sin modificar la configuración de tu escritorio.
¿Cómo mejora webOS el uso diario además de ser un sistema operativo de monitores para videojuegos?
LG UltraGear, con tecnología webOS, te permite reproducir videos, navegar por Internet o acceder a aplicaciones de productividad sin necesidad de encender tu PC o consola. Cuando no estés jugando, podrás disfrutar de tareas rápidas o descansos para ver videos sin el ruido, el calor ni el consumo de energía de un sistema completo. Es ideal para un uso poco intenso entre sesiones de juego o durante las pausas en el trabajo, ya que ahorra tiempo, energía y molestias.