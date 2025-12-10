About Cookies on This Site

Monitor para juegos LG UltraGear™ GX8 OLED de 32", 240 Hz, 4K UHD

Monitor para juegos LG UltraGear™ GX8 OLED de 32", 240 Hz, 4K UHD

32GX870A-B
Características principales

  • Pantalla OLED 4K UHD (3840x2160) de 32 pulgadas
  • Modo dual con frecuencia de actualización de 240 Hz / frecuencia de actualización de 480 Hz
  • DisplayHDR™ Negro verdadero 400
  • Tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / Certificado VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • HDMI™ 2.1 x2 / DisplayPort 2.1 x1 (con DSC)
Más
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Cinco funciones del monitor de juegos mostradas en un diseño de collage. Arriba a la izquierda se muestra una escena de juego de fantasía con la etiqueta "32'' OLED 4K 3840x2160". Arriba a la derecha se muestran guerreros futuristas peleando bajo el texto "DCI-P3 98.5% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ True Black 400". En la parte inferior izquierda se destaca "Modo dual 4K UHD 240 Hz – FHD 480 Hz" con una escena de fantasía dividida. La parte inferior central muestra "0,03 ms (GtG)" sobre una imagen de carrera de alta velocidad. En la parte inferior derecha aparece "DisplayPort 2.1" sobre un gráfico de carreras de motos.
La palabra 'DISPLAY' en letras grandes degradadas centradas en un fondo oscuro con un cuadro delgado delineado que se extiende desde la izquierda.

Claridad 4K que te mantiene en control con OLED

Con su impresionante pantalla OLED 4K (3840x2160) de 32 pulgadas, UltraGear GX8 puede ayudar a mejorar la claridad y los detalles visuales. El OLED 4K contribuye a imágenes más nítidas y ofrece una experiencia más atractiva.

Se muestra una pantalla de monitor de juegos OLED 4K de 32 pulgadas con temática de fantasía con un guerrero parado frente a un paisaje de castillo místico. El texto superior dice “Claridad 4K que te mantiene en control con OLED”, promoviendo los beneficios de la claridad y el detalle visual. La copia de soporte destaca la resolución de 3840×2160 y la calidad de imagen envolvente habilitada por la tecnología OLED.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Las imágenes planetarias aparecen más brillantes y claras en los monitores LG OLED.

OLED con MLA+

El brillante OLED cuenta con la tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), que mejora el brillo y el rendimiento al optimizar la eficiencia de la luz y minimizar la pérdida de luz. Esto da como resultado imágenes brillantes y vibrantes con hasta un 37,5% más de brillo (SDR) en comparación con nuestros modelos anteriores con MLA.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Sumérgete en colores reales, conquista el juego.

Nuestro monitor para juegos admite un amplio espectro de colores, el 98,5 % (typ.) de la gama de colores DCI-P3, expresando colores de alta fidelidad con la certificación VESA DisplayHDR™ True Black 400 y VESA ClearMR 13000, que ofrece un desenfoque de movimiento reducido e imágenes realistas para una experiencia de juego inmersiva.

Guerreros blindados futuristas que luchan con armas de energía en una ciudad iluminada con luces de neón.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

La palabra 'DISPLAY' en letras grandes degradadas centradas en un fondo oscuro con un cuadro delgado delineado que se extiende desde la izquierda.

Modo dual con opciones seleccionables cambia entre 480Hz - 240Hz

Con el modo dual certificado VESA, cambie sin problemas entre 4K UHD 240 Hz para juegos con gráficos ricos y FHD 480 Hz para acción trepidante. Disfrute del modo dual con opciones seleccionables y elija fácilmente su tamaño de pantalla favorito entre dos frecuencias de actualización (240 Hz, 480 Hz) a través de la visualización en pantalla. Además, puedes cambiar fácilmente entre una tecla de acceso rápido física o un atajo de teclado a través de LG Switch, optimizando el juego en todos los géneros.

Pantalla de juego de modo dual que muestra dos modos visuales: a la izquierda, un caballero con armadura oscura se encuentra en un entorno de bosque brumoso bajo la etiqueta "240Hz 4K UHD"; a la derecha, un coche de rally rojo acelera a través de una pista polvorienta bajo la etiqueta "480Hz FHD". El fondo combina tonos fríos y cálidos para enfatizar la versatilidad de la alta frecuencia de actualización.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento del 'Modo dual' puede variar según el tipo de juego, las especificaciones de gráficos de la computadora y las configuraciones.

DP 2.1, la espera ha terminado

El último DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar para los juegos de próxima generación. Se trata de una interfaz avanzada que se espera que se introduzca con la próxima generación de GPU, que permitirá juegos de alta velocidad a 240 Hz con resolución 4K UHD. Además, con múltiples puertos como HDMI 2.1 x2, se conecta perfectamente a las consolas y PC más recientes. El USB-C admite visualización, transferencia de datos y carga de dispositivos de 90 W simultáneamente, brindando soporte perfecto para computadoras portátiles a través de un solo cable.

Un motociclista futurista que emerge de una pantalla de monitor con vibrantes estelas de luces de neón y un cable DP 2.1 en primer plano.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los cables DP, HDMI y USB están incluidos en el paquete.

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

Velocidad abrumadora, sumergiéndote en los juegos

El tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, le permite disfrutar de un rendimiento de juego completamente nuevo.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Seleccione "Modo más rápido" para realizar el "Tiempo de respuesta de 1 ms". (Ajuste del juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).

La palabra 'TECNOLOGÍA' en letras grandes degradadas centradas en un fondo oscuro con un cuadro delgado delineado que se extiende desde la izquierda.

Certificado con una tecnología ampliamente adoptada

Equipado con AMD FreeSync™ Premium Pro, compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes nítidas y ultra fluidas y baja latencia, brindando precisión y fluidez de juego inigualables.

La imagen muestra una comparación en pantalla dividida de imágenes de juegos con tecnología de sincronización deshabilitada a la izquierda y habilitada a la derecha. A la izquierda, la vista del piloto desde un avión futurista está distorsionada con desgarros y tartamudeos, mientras que a la derecha la misma escena aparece suave y fluida con brillantes estelas de movimiento. El encabezado dice "Certificado con una tecnología ampliamente adoptada", destacando la certificación AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Un banner horizontal que muestra tres certificaciones de sincronización de juegos de izquierda a derecha: NVIDIA G-SYNC, VESA Certified AdaptiveSync y AMD FreeSync Premium Pro. La imagen destaca la compatibilidad con múltiples tecnologías de sincronización adaptativa para un juego más fluido.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Movimiento suave, juego infinito

Nuestro monitor está certificado con ClearMR 13000, superando las pruebas VESA con un Clear Motion Ratio de más de 12500. Permite capturar el sutil desenfoque que se produce alrededor de los bordes de los objetos en movimiento y muestra acciones de movimiento rápido con detalles finos.

Una escena de un juego de carreras que muestra un auto deportivo de color verde brillante liderando una pista, con varios autos siguiéndolo bajo la función AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y navegar rápidamente a través de explosiones repentinas.

Punto de mira

El punto objetivo está fijo en el centro para mejorar la precisión del disparo.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Sumérgete en altavoces x2 de 7 W con DTS® Virtual:X™

Experimente un sonido rico en graves con 2 parlantes de 7 W con DTS® Virtual:X™, que mejoran su inmersión. Para una experiencia más personal, conecta fácilmente unos auriculares a través de la salida de auriculares de 4 polos y disfruta de audio 3D realista con DTS Headphone:X. Esta es una ventaja crucial para los juegos FPS, donde la comunicación en equipo y el sonido direccional son esenciales durante el chat de voz.

Un elegante monitor de juegos en un escritorio moderno muestra un juego de carreras de alta velocidad con dos autos deportivos, uno rojo y otro azul, acelerando a través de un túnel vibrante. La configuración está ubicada frente a grandes ventanales con vista al horizonte de la ciudad al atardecer, con una PC para juegos a la derecha y gráficos de ondas sonoras que ilustran efectos de audio inmersivos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los auriculares se venden por separado.

Control más inteligente, conmutación perfecta con LG Switch

Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar su monitor tanto para juegos como para uso diario. Administre sin esfuerzo la configuración de su monitor: ajuste la calidad de la imagen y el brillo según sus preferencias, luego aplique su configuración al instante usando una tecla de acceso rápido. La aplicación también le permite dividir la pantalla en 11 diseños e iniciar su plataforma de videollamadas con un clic, lo que brinda aún más comodidad a su configuración.

Video breve que demuestra la función LG Switch de LG UltraGear, que muestra una conmutación perfecta de la fuente de entrada y un control de usuario mejorado para una experiencia de juego optimizada en la línea de monitores UltraGear 2025.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Este video tiene fines ilustrativos únicamente y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 32GX870A.

*LG Switch requiere la descarga del software y el manual desde LG.com para su uso adecuado.

El cable de auriculares de 4 polos está conectado al monitor.

Complemento para efectos de sonido
inmersivo

Disfruta de tus juegos mientras chateas por voz conectándote fácilmente con una salida de auriculares de 4 polos. Además, puedes sentirte aún más inmersivo con el sonido virtual 3D con DTS Headphone:X.

*Los auriculares se venden por separado.

Compacto y elegante

Experimente nuestro diseño prácticamente sin bordes que presenta una base totalmente ajustable con giro, inclinación y altura. Un soporte en L ordenado y un ajuste giratorio de amplio rango están diseñados para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar el espacio muerto de manera eficiente. Además, USB Type-C™ (PD 90 W), parlantes duales integrados de 7 W y DTS Headphone:X brindan conectividad práctica y audio envolvente para facilidad de uso.

Icono giratorio ajustable.

Giratorio

 -30° ~ 30°

Icono de inclinación ajustable.

Inclinación

'-8° ~ 15°

Icono de altura ajustable.

Altura

110mm

Icono de contra reloj

Rotación

Contra reloj

Vista frontal y trasera del monitor de juegos UltraGear™ 32gx870a, que muestra una escena de carreras futurista en pantalla.
Icono USB-C.

USB tipo C™ (PD 90 W) x1

Icono HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icono de puerto de visualización.

DisplayPort2.1x1

Con DSC

Icono de altavoz.

Altavoces 7Wx2

Con DTS® Virtual:X™

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32GX870A-B

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    OLED

  • Tratamiento de superficies

    "Anti-Reflejos Bajo Reflejo del Polarizador Frontal"

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,1814 x 0,1814

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    275

  • Relación de contraste (típ.)

    1500000:1

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (mín.)

    1200000:1

  • Tamaño [cm]

    79.9

  • Color Bit

    10bit

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    2.1

  • USB-C

    1.4

  • Salida de auriculares

    4 Anillos (Sonido + Micrófono)

  • Thunderbolt (Suministro de energía)

    Sí (x1)

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2 / ver 3.2)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3840x2160@240Hz

  • USB-C (Power Delivery)

    90 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync

    FreeSync Premium Pro

  • Debilidad del color

  • Ahorro de energía inteligente

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Calibración HW

    Apto para Calibración por Hardware

  • Sincronización de acción dinámica

  • Estabilizador negro

  • Otros (Características)

    Dual Mode, Unity Hexagon Lighting, DTS HP:X (4-pole H/P Out), DTS Virtual X

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ True Black 400

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Iluminación LED RGB

    Unity Hexagon Lighting

  • Efecto HDR

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    7 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    973 x 183 x 544

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    714,1 x 620,9 x 249,8 (ARRIBA) / 714,1 x 510,9 x 249,8 (ABAJO)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    714.1 x 411.8 x 65.0

  • Peso en el envío [kg]

    13.9

  • Peso con soporte [kg]

    9.8

  • Peso sin soporte [kg]

    5.6

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    56.36W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    20V , 13.5A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

    Sí (ver 2.1)

  • HDMI (color/longitud)

    Negro / 1,8 m

  • Otros (Accesorios)

    Tapa y soporte de ratón

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

  • USB-C

    Negro / 1,8 m

APLICACIÓN SW

  • Controlador Dual

  • Estudio de calibración LG (True Color Pro)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

