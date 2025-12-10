We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor para juegos LG UltraGear™ GX8 OLED de 32", 240 Hz, 4K UHD
Monitor para juegos LG UltraGear™ GX8 OLED de 32", 240 Hz, 4K UHD
32GX870A-B
()
Características principales
- Pantalla OLED 4K UHD (3840x2160) de 32 pulgadas
- Modo dual con frecuencia de actualización de 240 Hz / frecuencia de actualización de 480 Hz
- DisplayHDR™ Negro verdadero 400
- Tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / Certificado VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- HDMI™ 2.1 x2 / DisplayPort 2.1 x1 (con DSC)
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Claridad 4K que te mantiene en control con OLED
Con su impresionante pantalla OLED 4K (3840x2160) de 32 pulgadas, UltraGear GX8 puede ayudar a mejorar la claridad y los detalles visuales. El OLED 4K contribuye a imágenes más nítidas y ofrece una experiencia más atractiva.
Se muestra una pantalla de monitor de juegos OLED 4K de 32 pulgadas con temática de fantasía con un guerrero parado frente a un paisaje de castillo místico. El texto superior dice “Claridad 4K que te mantiene en control con OLED”, promoviendo los beneficios de la claridad y el detalle visual. La copia de soporte destaca la resolución de 3840×2160 y la calidad de imagen envolvente habilitada por la tecnología OLED.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sumérgete en colores reales, conquista el juego.
Nuestro monitor para juegos admite un amplio espectro de colores, el 98,5 % (typ.) de la gama de colores DCI-P3, expresando colores de alta fidelidad con la certificación VESA DisplayHDR™ True Black 400 y VESA ClearMR 13000, que ofrece un desenfoque de movimiento reducido e imágenes realistas para una experiencia de juego inmersiva.
Guerreros blindados futuristas que luchan con armas de energía en una ciudad iluminada con luces de neón.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Modo dual con opciones seleccionables cambia entre 480Hz - 240Hz
Con el modo dual certificado VESA, cambie sin problemas entre 4K UHD 240 Hz para juegos con gráficos ricos y FHD 480 Hz para acción trepidante. Disfrute del modo dual con opciones seleccionables y elija fácilmente su tamaño de pantalla favorito entre dos frecuencias de actualización (240 Hz, 480 Hz) a través de la visualización en pantalla. Además, puedes cambiar fácilmente entre una tecla de acceso rápido física o un atajo de teclado a través de LG Switch, optimizando el juego en todos los géneros.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento del 'Modo dual' puede variar según el tipo de juego, las especificaciones de gráficos de la computadora y las configuraciones.
DP 2.1, la espera ha terminado
El último DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar para los juegos de próxima generación. Se trata de una interfaz avanzada que se espera que se introduzca con la próxima generación de GPU, que permitirá juegos de alta velocidad a 240 Hz con resolución 4K UHD. Además, con múltiples puertos como HDMI 2.1 x2, se conecta perfectamente a las consolas y PC más recientes. El USB-C admite visualización, transferencia de datos y carga de dispositivos de 90 W simultáneamente, brindando soporte perfecto para computadoras portátiles a través de un solo cable.
Un motociclista futurista que emerge de una pantalla de monitor con vibrantes estelas de luces de neón y un cable DP 2.1 en primer plano.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los cables DP, HDMI y USB están incluidos en el paquete.
*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.
Velocidad abrumadora, sumergiéndote en los juegos
El tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, le permite disfrutar de un rendimiento de juego completamente nuevo.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Seleccione "Modo más rápido" para realizar el "Tiempo de respuesta de 1 ms". (Ajuste del juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).
Certificado con una tecnología ampliamente adoptada
Equipado con AMD FreeSync™ Premium Pro, compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes nítidas y ultra fluidas y baja latencia, brindando precisión y fluidez de juego inigualables.
La imagen muestra una comparación en pantalla dividida de imágenes de juegos con tecnología de sincronización deshabilitada a la izquierda y habilitada a la derecha. A la izquierda, la vista del piloto desde un avión futurista está distorsionada con desgarros y tartamudeos, mientras que a la derecha la misma escena aparece suave y fluida con brillantes estelas de movimiento. El encabezado dice "Certificado con una tecnología ampliamente adoptada", destacando la certificación AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Movimiento suave, juego infinito
Nuestro monitor está certificado con ClearMR 13000, superando las pruebas VESA con un Clear Motion Ratio de más de 12500. Permite capturar el sutil desenfoque que se produce alrededor de los bordes de los objetos en movimiento y muestra acciones de movimiento rápido con detalles finos.
Una escena de un juego de carreras que muestra un auto deportivo de color verde brillante liderando una pista, con varios autos siguiéndolo bajo la función AMD FreeSync Premium.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Black Stabilizer
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y navegar rápidamente a través de explosiones repentinas.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sumérgete en altavoces x2 de 7 W con DTS® Virtual:X™
Experimente un sonido rico en graves con 2 parlantes de 7 W con DTS® Virtual:X™, que mejoran su inmersión. Para una experiencia más personal, conecta fácilmente unos auriculares a través de la salida de auriculares de 4 polos y disfruta de audio 3D realista con DTS Headphone:X. Esta es una ventaja crucial para los juegos FPS, donde la comunicación en equipo y el sonido direccional son esenciales durante el chat de voz.
Un elegante monitor de juegos en un escritorio moderno muestra un juego de carreras de alta velocidad con dos autos deportivos, uno rojo y otro azul, acelerando a través de un túnel vibrante. La configuración está ubicada frente a grandes ventanales con vista al horizonte de la ciudad al atardecer, con una PC para juegos a la derecha y gráficos de ondas sonoras que ilustran efectos de audio inmersivos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los auriculares se venden por separado.
Control más inteligente, conmutación perfecta con LG Switch
Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar su monitor tanto para juegos como para uso diario. Administre sin esfuerzo la configuración de su monitor: ajuste la calidad de la imagen y el brillo según sus preferencias, luego aplique su configuración al instante usando una tecla de acceso rápido. La aplicación también le permite dividir la pantalla en 11 diseños e iniciar su plataforma de videollamadas con un clic, lo que brinda aún más comodidad a su configuración.
*Este video tiene fines ilustrativos únicamente y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 32GX870A.
*LG Switch requiere la descarga del software y el manual desde LG.com para su uso adecuado.
*Los auriculares se venden por separado.
Compacto y elegante
Experimente nuestro diseño prácticamente sin bordes que presenta una base totalmente ajustable con giro, inclinación y altura. Un soporte en L ordenado y un ajuste giratorio de amplio rango están diseñados para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar el espacio muerto de manera eficiente. Además, USB Type-C™ (PD 90 W), parlantes duales integrados de 7 W y DTS Headphone:X brindan conectividad práctica y audio envolvente para facilidad de uso.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32GX870A-B
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
OLED
Tratamiento de superficies
"Anti-Reflejos Bajo Reflejo del Polarizador Frontal"
Tiempo de respuesta
0,03 ms (GtG)
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,1814 x 0,1814
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
275
Relación de contraste (típ.)
1500000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 98,5% (CIE1976)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Brillo (Mín.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (mín.)
1200000:1
Tamaño [cm]
79.9
Color Bit
10bit
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
2.1
USB-C
1.4
Salida de auriculares
4 Anillos (Sonido + Micrófono)
Thunderbolt (Suministro de energía)
Sí (x1)
Puerto USB descendente
Sí (x2 / ver 3.2)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
USB-C (Resolución máx. en Hz)
3840x2160@240Hz
USB-C (Power Delivery)
90 W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync
FreeSync Premium Pro
Debilidad del color
Sí
Ahorro de energía inteligente
Sí
NVIDIA G-Sync
G-Sync Compatible
Calibración HW
Apto para Calibración por Hardware
Sincronización de acción dinámica
Sí
Estabilizador negro
Sí
Otros (Características)
Dual Mode, Unity Hexagon Lighting, DTS HP:X (4-pole H/P Out), DTS Virtual X
Modo Lector
Sí
Contador FPS
Sí
VRR
Sí
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ True Black 400
Tecla definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
Sí
Iluminación LED RGB
Unity Hexagon Lighting
Efecto HDR
Sí
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Diseño sin bordes
4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
SONIDO
Altavoz
7 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
973 x 183 x 544
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
714,1 x 620,9 x 249,8 (ARRIBA) / 714,1 x 510,9 x 249,8 (ABAJO)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
714.1 x 411.8 x 65.0
Peso en el envío [kg]
13.9
Peso con soporte [kg]
9.8
Peso sin soporte [kg]
5.6
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
56.36W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
20V , 13.5A
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí (ver 2.1)
HDMI (color/longitud)
Negro / 1,8 m
Otros (Accesorios)
Tapa y soporte de ratón
Cable de alimentación
Negro / 1,5 m
USB-C
Negro / 1,8 m
APLICACIÓN SW
Controlador Dual
Sí
Estudio de calibración LG (True Color Pro)
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Producto Recomendado