About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Campana 90cm Acero Inoxidable

Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Campana 90cm Acero Inoxidable

LG5847HC36.BDL
Front view with bundle image
Vista Frontal LG Estufa a Gas 5.8p³, LRGL5847S
front inside with filled view
front inside without filled view
front view
Top view
Side view
Front view with bundle image
Vista Frontal LG Estufa a Gas 5.8p³, LRGL5847S
front inside with filled view
front inside without filled view
front view
Top view
Side view

Características principales

  • Panel InstaviewTM
  • Freidora de Aire, prepare comidas para grandes grupos de personas sin ayuda.
  • LG ThinQTM, Supervise el progreso de su plato incluso a distancia.
  • Botón táctil
  • Acero inoxidable
  • Iluminación LED
Más
Productos en este Combo: 2
Vista Frontal LG Estufa a Gas 5.8p³, LRGL5847S

LRGL5847S

Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ 5/Triple Quemador Freidora de aire ThinQ™ EasyClean
HCEZ3605S2

HCEZ3605S2

Campana/90cm/Acero inoxidable/Iluminación LED
A_04_A.OBS_Category-Banner_Ver_Para_Creer_Oven

A_04_A.OBS_Category-Banner_Ver_Para_Creer_Oven

Características principales1

Características principales1

Características principales

InstaView™

Toque dos veces para ver lo qué se está cocinando

"InstaView™ le permite mirar dentro del horno con dos simples toques en la puerta de vidrio de tres capas sin necesidad de tocar el botón de la lámpara. Este intuitivo sistema de toque
le permite verificar el progreso de la comida de manera instantánea y segura sin preocuparse por perder ni un grado de calor."
Cocina elegante y con estilo

Cocina elegante y con estilo

El avanzado diseño la campana extractora LG mantiene los malos olores y el olor a humo lejos de la cocina. Elegante y con estilo, la campana agrega elegancia a cualquier decoración, mientras que su motor silencioso garantiza un ambiente tranquilo y acogedor.
Motor de extracción

Motor de extracción

Las Campanas LG cuentan con un poderoso motor de extracción de alta eficiencia que te ayudará a remover el humo y los malos olores de tu cocina. Certificación Europea en 61591.
Cooking-Chimney-Hood

Filtro de 4 capas y 2 filtros de carbón

El filtro multicapa y filtro de carbón de las Campanas LG retienen el humo y los malos olores de la cocina, además se pueden lavar en casa, lo que extiende su vida útil.
Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Capacidad del horno (L)

5.8 pies cúbicos(unit not in L)

CARACTERÍSTICAS DE CONVENIENCIA

EasyClean

Easy Clean

CARACTERÍSTICAS DE LA ENCIMERA

Material de la rejilla de la hornilla de la cocina

STS

Número de hornillas/elementos de la encimera

5 / Triple Quemador

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

Ventilador de convección

Abanico

Capacidad del horno (L)

5.8 pies cúbicos(unit not in L)

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

LED

Tipo de control

Glass Touch

MODOS DE COCCIÓN

Parrilla

Rejilla ancha

DISEÑO/ACABADO

Pantalla de control

LED

Tipo de control del horno

Glass Touch

Tipo Cubierta Superior

AL+Smog

CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN

Tipo de cajón

Almacenamiento

TECNOLOGÍA SMART

ThinQ (Wi-Fi)

ThinQ™

Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de campana

Eléctrico

DIMENSIONES/PESO

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

900 x (440820) x 500

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA

Tipo de filtro

Filtros de grasa de aluminio lavables

Energía de iluminación (vatios)

1.5

Tipo de iluminación

LED

Color de la caja

Silver

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.