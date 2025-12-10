We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Campana 90cm Acero Inoxidable
Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ + Campana 90cm Acero Inoxidable
LG5847HC36.BDL
()
Productos en este Combo: 2
InstaView™
Toque dos veces para ver lo qué se está cocinando
"InstaView™ le permite mirar dentro del horno con dos simples toques en la puerta de vidrio de tres capas sin necesidad de tocar el botón de la lámpara. Este intuitivo sistema de toque
le permite verificar el progreso de la comida de manera instantánea y segura sin preocuparse por perder ni un grado de calor."
le permite verificar el progreso de la comida de manera instantánea y segura sin preocuparse por perder ni un grado de calor."
- Estufa a Gas de 5.8 p³ LG InstaView™ 5/Triple Quemador Freidora de aire ThinQ™ EasyClean
- Campana/90cm/Acero inoxidable/Iluminación LED
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Capacidad del horno (L)
5.8 pies cúbicos(unit not in L)
CARACTERÍSTICAS DE CONVENIENCIA
EasyClean
Easy Clean
CARACTERÍSTICAS DE LA ENCIMERA
Material de la rejilla de la hornilla de la cocina
STS
Número de hornillas/elementos de la encimera
5 / Triple Quemador
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO
Ventilador de convección
Abanico
Capacidad del horno (L)
5.8 pies cúbicos(unit not in L)
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
Pantalla de control
LED
Tipo de control
Glass Touch
MODOS DE COCCIÓN
Parrilla
Rejilla ancha
DISEÑO/ACABADO
Pantalla de control
LED
Tipo de control del horno
Glass Touch
Tipo Cubierta Superior
AL+Smog
CARACTERÍSTICAS DEL CAJÓN
Tipo de cajón
Almacenamiento
TECNOLOGÍA SMART
ThinQ (Wi-Fi)
ThinQ™
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de campana
Eléctrico
DIMENSIONES/PESO
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)
900 x (440820) x 500
CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA
Tipo de filtro
Filtros de grasa de aluminio lavables
Energía de iluminación (vatios)
1.5
Tipo de iluminación
LED
Color de la caja
Silver
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Producto Recomendado