Estufa a gas de 30'' con quemador UltraHeat™ de 20.000 BTU

Estufa a gas de 30'' con quemador UltraHeat™ de 20.000 BTU

CBGJ3023D
Vista frontal de Estufa a gas de 30" con quemador UltraHeat™ de 20.000 BTU, CBGJ3023S
Vista frontal de Estufa a gas de 30" con quemador UltraHeat™ de 20.000 BTU, CBGJ3023S
Características principales

  • Quemador UltraHeat™ de 20.000 BTU
  • Rejillas de hierro fundido de alta resistencia
  • 5 Quemadores Sellados

Cocción de alto rendimiento

Pasar instantáneamente del chisporroteo a un verdadero fuego lento


5 quemadores de gas sellados

Cinco quemadores de diferentes tamaños y niveles de potencia brindan toda la potencia y precisión que necesita.

Quemador UltraHeat™ de 20.000 BTU

Aumente la potencia con un quemador que pueda alcanzar rápidamente el fuego alto para hervir rápidamente, o bájelo a fuego lento.

Se ve tan bien como cocina

Eleve la apariencia de su cocina y brinde una forma y función premium a su encimera.

Rejillas continuas de hierro fundido

Nuestras rejillas continuas de hierro fundido de alta resistencia no solo tienen un aspecto fantástico, sino que también ayudan a proporcionar un calentamiento uniforme y una superficie estable para sus utensilios de cocina.

Comodidad sin esfuerzo

Una cocina que maneja la vida real con estilo.

Estufa de acero inoxidable EasyClean®

Limpia fácilmente derrames y salpicaduras gracias a la superficie de acero inoxidable con revestimiento especial.

¹No disponible en la versión de acero inoxidable negro de este modelo. La acumulación intensa puede requerir un esfuerzo manual adicional o el uso de un detergente no agresivo.

Autoencendido

El autoencendido es una característica de seguridad que vuelve a encender automáticamente los quemadores si la llama se apaga accidentalmente, evitando fugas de gas y garantizando una cocción ininterrumpida.

FAQ

P.

¿Qué es la función InstaView en las estufas LG?         

Q.

La función InstaView permite ver el interior del horno sin abrir la puerta. Golpeando dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, facilitando la supervisión de la cocción

P.

¿Cómo limpiar una estufa LG de manera efectiva?         

Q.

Consulta el Manual del Propietario para obtener instrucciones específicas sobre la limpieza. Puedes encontrarlo en línea o en el sitio de soporte de LG

P.

¿Cuál es la diferencia entre estufas eléctricas y a gas?         

Q.

Las estufas eléctricas funcionan con electricidad y son más fáciles de limpiar, mientras que las estufas a gas utilizan gas natural o propano y ofrecen un control de temperatura más preciso.

P.

 ¿Qué es el sistema de enfriamiento automático en las estufas LG?         

Q.

Cuando la estufa se calienta, un ventilador de enfriamiento disipa el calor hacia el exterior para mantener un rendimiento óptimo

P.

¿Qué precauciones de seguridad debo seguir al usar la estufa?         

Q.

No la instales cerca de productos que generen calor.
Deja espacio entre la estufa y las paredes.
Conecta el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra

P.

¿Cómo puedo obtener más información sobre las estufas LG?         

Q.

Visita el sitio web oficial de LG o consulta con un distribuidor autorizado para obtener detalles sobre características, garantía y opciones disponibles

