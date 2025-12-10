About Cookies on This Site

Estufa a gas 6.3 cuft con WiFi Inteligente y Convección ProBake | Freidora de aire | EasyClean®

Estufa a gas 6.3 cuft con WiFi Inteligente y Convección ProBake | Freidora de aire | EasyClean®

LRGN6323Y
front view
Front view
closeup drum view
Detail view
perspective view
Detail view
top perspective view
Left side view
Detail view
perspective view
perspective view
Top door open view
Top view
Side view
back view
front view
Front view
closeup drum view
Detail view
perspective view
Detail view
top perspective view
Left side view
Detail view
perspective view
perspective view
Top door open view
Top view
Side view
back view

Características principales

  • Capacidad 6.3 pies cúbicos
  • Freidora de aire incorporada con sistema de convección ProBake
  • EasyClean® + Autolimpieza
  • Quemador con 20K BTU de energía UltraHeat™
  • Tecnología ThinQ® con Atención al Cliente Proactiva
Más
La freidora de aire integrada ofrece un sabor crujiente para alimentar a una multitud

La freidora de aire integrada ofrece un sabor crujiente para alimentar a una multitud

Prepara patatas fritas, alitas picantes y mucho más sin necesidad de precalentar ni de otro aparato que ocupe espacio en la cocina.*

*La bandeja de la freidora de aire se vende por separado.

Ahorra Tiempo y Simplifica tu Día a Día

Ahorra Tiempo y Simplifica tu Día a Día

La aplicación ThinQ® controla la cocina a distancia y el servicio de atención al cliente proactivo envía consejos y alertas útiles.
Ahorra Tiempo y Simplifica tu Día a Día MIRA LA PELÍCULA COMPLETA CON DESCRIPCIONES DE AUDIO/MIRA LA PELÍCULA COMPLETA
Mantén tu Horno Como Nuevo

Mantén tu Horno Como Nuevo

Deja tu horno impecable en tan sólo 10 minutos con la función de limpieza de horno más rápida del mercado*

**Entre las principales marcas de electrodomésticos líderes para el hogar, según se encuestó en marzo de 2020. Las acumulaciones excesivas pueden requerir un esfuerzo manual adicional o el uso de la función de autolimpieza completa.

Amplía Tus Opciones

Amplía Tus Opciones

Este horno de gran capacidad ofrece la flexibilidad de cocinar comidas más grandes sin que el horno se estreche.
Quemadores Rápidos de LG

Quemadores Rápidos de LG

El quemador UltraHeat™ de 12,500 BTU hierve el agua y otros líquidos rápidamente para no perder el ritmo de tu apretada agenda.

Los Socios de Smart Cooking añaden la "app" en "apetito"
Los Socios de Smart Cooking añaden la "app" en "apetito"

Los Socios de Smart Cooking añaden la "app" en "apetito"

Inspírate y amplía tu menú con las aplicaciones asociadas que pueden enviar los tiempos y las temperaturas de cocción a la cocina.*
Los Socios de Smart Cooking añaden la "app" en "apetito" MIRA LA PELÍCULA COMPLETA CON DESCRIPCIONES DE AUDIO/MIRA LA PELÍCULA COMPLETA

*Las fechas de lanzamiento de los modelos para la aplicación pueden variar.

Más Espacio Para Que tu Cocinero se Ponga a Trabajar

Mayor Espacio Para La Creatividad En Tu Cocina

El diseño de la rejilla ancha se extiende de extremo a extremo para sostener más utensilios de cocina y dar un aspecto de primera calidad.

FAQ

P.

¿Qué es la función InstaView en las estufas LG?         

Q.

La función InstaView permite ver el interior del horno sin abrir la puerta. Golpeando dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, facilitando la supervisión de la cocción

P.

¿Cómo limpiar una estufa LG de manera efectiva?         

Q.

Consulta el Manual del Propietario para obtener instrucciones específicas sobre la limpieza. Puedes encontrarlo en línea o en el sitio de soporte de LG

P.

¿Cuál es la diferencia entre estufas eléctricas y a gas?         

Q.

Las estufas eléctricas funcionan con electricidad y son más fáciles de limpiar, mientras que las estufas a gas utilizan gas natural o propano y ofrecen un control de temperatura más preciso.

P.

 ¿Qué es el sistema de enfriamiento automático en las estufas LG?         

Q.

Cuando la estufa se calienta, un ventilador de enfriamiento disipa el calor hacia el exterior para mantener un rendimiento óptimo

P.

¿Qué precauciones de seguridad debo seguir al usar la estufa?         

Q.

No la instales cerca de productos que generen calor.
Deja espacio entre la estufa y las paredes.
Conecta el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra

P.

¿Cómo puedo obtener más información sobre las estufas LG?         

Q.

Visita el sitio web oficial de LG o consulta con un distribuidor autorizado para obtener detalles sobre características, garantía y opciones disponibles

