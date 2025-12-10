We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Estufa a gas 6.3 cuft InstaView™ con WiFi Inteligente y Convección ProBake® | Freidora de aire | EasyClean®
*La bandeja Air Fry se vende por separado.
*Las fechas de lanzamiento de los socios de la aplicación pueden variar.
*Entre las principales marcas de electrodomésticos líderes para el hogar, según se encuestó en marzo de 2020. Las acumulaciones excesivas pueden requerir un esfuerzo manual adicional o el uso de la función de autolimpieza completa.
FAQ
¿Qué es la función InstaView en las estufas LG?
La función InstaView permite ver el interior del horno sin abrir la puerta. Golpeando dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, facilitando la supervisión de la cocción
¿Cómo limpiar una estufa LG de manera efectiva?
Consulta el Manual del Propietario para obtener instrucciones específicas sobre la limpieza. Puedes encontrarlo en línea o en el sitio de soporte de LG
¿Cuál es la diferencia entre estufas eléctricas y a gas?
Las estufas eléctricas funcionan con electricidad y son más fáciles de limpiar, mientras que las estufas a gas utilizan gas natural o propano y ofrecen un control de temperatura más preciso.
¿Qué es el sistema de enfriamiento automático en las estufas LG?
Cuando la estufa se calienta, un ventilador de enfriamiento disipa el calor hacia el exterior para mantener un rendimiento óptimo
¿Qué precauciones de seguridad debo seguir al usar la estufa?
No la instales cerca de productos que generen calor.
Deja espacio entre la estufa y las paredes.
Conecta el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra
¿Cómo puedo obtener más información sobre las estufas LG?
Visita el sitio web oficial de LG o consulta con un distribuidor autorizado para obtener detalles sobre características, garantía y opciones disponibles
