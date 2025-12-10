About Cookies on This Site

Estufa a gas 6.3 cuft InstaView™ con WiFi Inteligente y Convección ProBake® | Freidora de aire | EasyClean®

Estufa a gas 6.3 cuft InstaView™ con WiFi Inteligente y Convección ProBake® | Freidora de aire | EasyClean®

LRGN6325X
Características principales

  • Capacidad 6.3 pies cúbicos
  • Ventana InstaView™
  • Freidora de Aire Incorporada con sistema de convección ProBake.
  • EasyClean® + Autolimpieza
  • Quemador con 20K BTU de energía UltraHeat™
  • Tecnología ThinQ® con Atención al Cliente Proactiva
Más
Toca Dos Veces Para Ver Qué se Está Cocinando

Toca Dos Veces Para Ver Qué se Está Cocinando

Revisa la comida rápido. La ventana InstaView™ de LG te permite ver el interior del horno sin abrir la puerta.
La Freidora de Aire Incorporada Ofrece un Sabor Crujiente

La Freidora de Aire Incorporada Ofrece un Sabor Crujiente

Prepara rápidamente refrigerios como papas fritas, alitas calientes y más para el crujido que deseas sin aceite*.

*La bandeja Air Fry se vende por separado.

Tranquilidad Integrada

Tranquilidad Integrada

La aplicación ThinQ® controla el horno a distancia y nuestro Cuidado Proactivo al Cliente envía consejos de mantenimiento y alertas.
Aplicaciones Apetitosas

Aplicaciones Apetitosas

Los electrodomésticos LG Smart ofrecen una comodidad adicional, con funciones inteligentes y aplicaciones de gestión de recetas*.

*Las fechas de lanzamiento de los socios de la aplicación pueden variar.

El Quemador Más Rápido de LG

El Quemador Más Rápido de LG

Los quemadores de 20.000 BTU UltraHeat™ de LG ofrecen la precisión que te gusta de la cocina a gas con aún más potencia.
Amplía tus Opciones

Amplía tus Opciones

Este horno de gran capacidad ofrece la flexibilidad de cocinar comidas más grandes sin acaparar el espacio en el horno.
Mantén tu Horno Como Nuevo

Mantén tu Horno Como Nuevo

En 3 pasos y 10 minutos, LG EasyClean® proporciona un horno brillante sin productos químicos ni altas temperaturas*.

*Entre las principales marcas de electrodomésticos líderes para el hogar, según se encuestó en marzo de 2020. Las acumulaciones excesivas pueden requerir un esfuerzo manual adicional o el uso de la función de autolimpieza completa.

El aspecto que Amas (Sin Preocupaciones)

El aspecto que Amas (Sin Preocupaciones)

El acabado resistente a las huellas dactilares y a las manchas PrintProof™ se limpia fácilmente para manejar la vida real con estilo.

FAQ

P.

¿Qué es la función InstaView en las estufas LG?         

Q.

La función InstaView permite ver el interior del horno sin abrir la puerta. Golpeando dos veces en el panel de vidrio, se vuelve transparente, facilitando la supervisión de la cocción

P.

¿Cómo limpiar una estufa LG de manera efectiva?         

Q.

Consulta el Manual del Propietario para obtener instrucciones específicas sobre la limpieza. Puedes encontrarlo en línea o en el sitio de soporte de LG

P.

¿Cuál es la diferencia entre estufas eléctricas y a gas?         

Q.

Las estufas eléctricas funcionan con electricidad y son más fáciles de limpiar, mientras que las estufas a gas utilizan gas natural o propano y ofrecen un control de temperatura más preciso.

P.

 ¿Qué es el sistema de enfriamiento automático en las estufas LG?         

Q.

Cuando la estufa se calienta, un ventilador de enfriamiento disipa el calor hacia el exterior para mantener un rendimiento óptimo

P.

¿Qué precauciones de seguridad debo seguir al usar la estufa?         

Q.

No la instales cerca de productos que generen calor.
Deja espacio entre la estufa y las paredes.
Conecta el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra

P.

¿Cómo puedo obtener más información sobre las estufas LG?         

Q.

Visita el sitio web oficial de LG o consulta con un distribuidor autorizado para obtener detalles sobre características, garantía y opciones disponibles

