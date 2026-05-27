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Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos 9.1.5 canal S95AR

Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos 9.1.5 canal S95AR

S95AR
Front view of Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos 9.1.5 canal S95AR S95AR
45 degree of Soundbar, subwoofer, and Rear Speakers with measurement
Front view of Soundbar
Top view of Soundbar
Top close-up angle view of Soundbar
Close-up angled view of Soundbar's side
Back view of Soundbar
Angled view of subwoofer
Back view of subwoofer
Angled view of Rear Speakers
Back view of Rear Speakers
Front view of Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos 9.1.5 canal S95AR S95AR
45 degree of Soundbar, subwoofer, and Rear Speakers with measurement
Front view of Soundbar
Top view of Soundbar
Top close-up angle view of Soundbar
Close-up angled view of Soundbar's side
Back view of Soundbar
Angled view of subwoofer
Back view of subwoofer
Angled view of Rear Speakers
Back view of Rear Speakers

Características principales

  • Barra de sonido armoniosa diseñada para amplificar los televisores LG
  • Sonido verdaderamente envolvente gracias a Dolby Atmos y altavoces Triple Up-Firing
  • Elevado rendimiento sonoro de Room Calibration Pro
  • Audio potente en capas con sonido espacial de triple nivel y altavoz trasero de 6 canales
  • Sonido envolvente de 9.1.5 canales que hace temblar la habitación
Más
Logotipo elegido por el editor de TechRadar

S95AR

TechRadar - Editor's Choice

"entre las mejores barras de sonido disponibles, sin mencionar una de las mejores barras de sonido Dolby Atmos" (07/2025)

La barra de sonido LG tiene un fondo negro que revela su diseño comenzando desde la parte superior y moviéndose hacia la esquina. Gotas blancas se proyectan desde el centro y los extremos de la barra de sonido como una cascada, representando un sonido de disparo.

La barra de sonido de primer nivel digna del mejor LG OLED de su clase

Complete la experiencia del televisor LG con la barra de sonido que complementa maravillosamente su diseño y rendimiento sonoro.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Impresionantes paisajes sonoros te rodean

LG TV y LG Soundbar en una sala negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG TV y LG Soundbar en una sala de estar tocando una actuación de orquesta. Ondas blancas de gotas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y se proyectan desde el televisor, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG TV, LG Soundbar, parlantes traseros y un subwoofer se encuentran en una sala de estar. Aparece una cuadrícula superpuesta sobre la habitación, como un escaneo del espacio. Las ondas sonoras blancas formadas por gotas muestran los altavoces traseros y la barra de sonido tocando juntos en armonía.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Siente el realismo de un panorama de audio

Canal central de disparo hacia arriba

Los paisajes sonoros te sitúan en su epicentro

El altavoz central hacia arriba emite sonido desde arriba de la pantalla, alineando el diálogo con las imágenes para mejorar la entrega de la voz.

LG TV y LG Soundbar en una sala negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*Lo anterior se confirma mediante una investigación de sus propios estándares.

**Imágenes de pantalla simuladas.

Las palabras "ONE EXPERIENCE" en un patrón degradado verde y amarillo.

Las barras de sonido LG completan la experiencia de TV LG

Dolby Atmos

La noche de cine suena como el cine con Dolby Atmos

Sumérgete en la experiencia Dolby perfecta con Dolby Vision y Dolby Atmos de LG TV en LG Soundbar.

Se reproduce una película en un televisor LG OLED y una barra de sonido LG en un apartamento moderno de la ciudad en una vista lateral. Cuentas blancas que representan ondas sonoras se proyectan hacia arriba y hacia abajo desde la barra de sonido y el televisor, creando una cúpula de sonido en el espacio. Logotipo de Dolby Atmos Logotipo de DTS X

*Dolby y Dolby Vision son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**El símbolo de la doble D es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

***Imágenes de pantalla simuladas.

Sonido espacial de triple nivel

Una capa virtual crea un sonido realista

Triple Level Spatial Sound agrega una capa virtual para crear una cúpula sonora a tu alrededor con un sonido más rico.

LG TV y LG Soundbar se encuentran en un gran apartamento de la ciudad. Tres bandas rojas aparecen una a la vez representando capas virtuales y se unen para crear una cúpula de sonido completa.

*El sonido espacial de triple nivel está disponible a través de los modos Cine y AI Sound Pro.

**La capa intermedia se crea utilizando el canal de altavoz de la barra de sonido. El sonido de los altavoces frontales y frontales se sintetiza para crear un campo sonoro. Si no hay un altavoz trasero, no se puede crear el campo trasero.

***Imágenes de pantalla simuladas.

Sonido envolvente de 15 canales

Sonido fascinante por todas partes

Los 5 parlantes y el subwoofer del sistema de sonido envolvente de 810 W y 15 canales le dan vida a su televisor LG con la excelencia inmersiva de Dolby Atmos y DTS:X.

El televisor LG, la barra de sonido LG, los parlantes traseros y un subwoofer se encuentran en la sala de estar de un rascacielos, interpretando una actuación musical. Ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la barra de sonido y los parlantes traseros, recorriendo el sofá y la sala de estar. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Logotipo de Dolby Atmos Logotipo de DTS X

*Dolby y Dolby Vision son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**El símbolo de la doble D es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

***Imágenes de pantalla simuladas.

Altavoces traseros de 2 canales

Los parlantes traseros abrazan la libertad inalámbrica

Sólo necesitas conectar el cable de alimentación para poder instalar los altavoces traseros. Los parlantes traseros se conectan de forma inalámbrica a la barra de sonido principal.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Sonido envolvente rico desde altavoces traseros inalámbricos

Llene su espacio con un sonido multidimensional nítido desde el altavoz de 6 canales con 2 canales orientados hacia arriba y Dolby Atmos. Con un rango de transmisión más amplio y una recepción estable, agregar estos parlantes desbloquea un nivel completamente nuevo de audio inmersivo.

*Imágenes de pantalla simuladas. 

**El uso del LG TV Remote está limitado a ciertas funciones únicamente. 

***Televisores compatibles con interfaz WOW: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.

****Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (soporte QNED 80 limitado a 2022, 2023 y 2025), NANO 90/80 (solo 2025), UHD UA75/UA73 (solo 2025). Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.

*****Televisores compatibles con WOWCAST Ready (o televisores integrados con WOWCAST): OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2,

QNED 99/9M/95/90/89/85/80 (soporte QNED 80 limitado a 2022 y 2023). Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.

******Tenga en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o una aplicación para las actualizaciones (TV y/o barra de sonido).

LG TV + barra de sonido LG, donde comienza la orquesta.

LG TV y LG Soundbar trabajan juntos para crear una poderosa sinergia. WOW Orchestra combina altavoces de TV y barra de sonido para obtener un sonido más rico y envolvente, mientras que WOW Interface le permite controlarlos fácilmente con un solo control remoto. Disfrute de diálogos más claros, audio envolvente para películas, deportes y juegos, además de conectividad inalámbrica perfecta y rendimiento Dolby Atmos premium.

El sonido inteligente conoce tus gustos

Calibración de habitación profesional

En sintonía con tu espacio sin distorsión

La barra de sonido escanea la habitación para encontrarlo a usted y a sus parlantes traseros y, independientemente de la ubicación, ajusta las diferencias de volumen y el tiempo de retardo para una experiencia auditiva incomparable que se eleva desde el fondo de la habitación.

Un área gris cálida con fines de diseño.

LG TV, LG Soundbar, un subwoofer y altavoces traseros se encuentran en un moderno apartamento de la ciudad. El fondo se atenúa y aparece una cuadrícula superpuesta sobre la imagen del televisor LG, como un escaneo del espacio. Una línea de puntos se extiende desde uno de los altavoces traseros para mostrar que los dos altavoces traseros están en forma lineal. Las perlas blancas de sonido se unen para formar ondas, llenando la habitación de sonido.

*Room Calibration Pro es una tecnología de sintonización automática de sonido que compensa el entorno en el que se encuentra la barra de sonido. 

**Admite altavoces traseros incluidos (6 canales) y opcionales (2 canales), y no hay diferencia en la calibración según la cantidad de canales (los incluidos y los opcionales calibran la misma diferencia de nivel de ganancia y retardo). 

***Funciona con el antiguo algoritmo '23 cuando los altavoces traseros no están conectados.

****Al configurar el altavoz trasero, Room Calibration Pro se puede realizar a través de la aplicación LG ThinQ. 

*****Tenga en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o una aplicación para las actualizaciones.

******Imágenes de pantalla simuladas.

Experiencia de audio multicanal

Siente una maravilla sonora vasta y expresiva.

La barra de sonido LG convierte audio básico de 2 canales en audio multicanal para obtener un sonido profundo que resuena en su espacio.

Un área gris cálida con fines de diseño.

Una barra de sonido LG, un televisor LG y un subwoofer se encuentran en un apartamento moderno de la ciudad. La barra de sonido LG emite tres ramas de ondas sonoras, hechas de gotas blancas que flotan en la parte inferior del piso. Al lado de la barra de sonido hay un subwoofer que crea un efecto de sonido desde abajo.

2 canales

Una barra de sonido LG, un televisor LG y un subwoofer se encuentran en un apartamento moderno de la ciudad. La barra de sonido LG emite tres ramas de ondas sonoras, hechas de gotas blancas que flotan en la parte inferior del piso. Más ondas sonoras de gotas blancas se disparan desde la parte superior de la barra de sonido. Al lado de la barra de sonido hay un subwoofer que crea un efecto de sonido desde abajo. En conjunto, crean un efecto de cúpula en toda la habitación.

Multicanal

*El algoritmo de mezcla inteligente aplica el sonido para cada canal en los modos AI Sound Pro, Cine, Clear Voice Pro, Juego y Deportes.

**La experiencia de audio multicanal funciona mediante un algoritmo de mezcla inteligente. Este algoritmo no se aplica al modo estándar ni al modo musical. Bass Blast no utiliza el algoritmo de mezcla inteligente, sino que copia la información de 2 canales y la envía a todos los canales. 

***Imágenes de pantalla simuladas.

Rediseñado para un sonido más rico y equilibrado

Disfrute de unos graves más profundos, potenciados por un subwoofer rediseñado con una estructura interna refinada. La extensión de baja frecuencia mejorada hasta 27,1 Hz ofrece graves más completos y un sonido más equilibrado.

*Imágenes de pantalla simuladas.

**El rendimiento mejorado de baja frecuencia se basa en la comparación con el modelo anterior, S95AR (29,5 Hz).

AI Sound Pro

Cada estado de ánimo y género suena bien

AI Sound Pro clasifica diferentes sonidos en efectos, música y voces, y luego aplica la configuración ideal para crear la experiencia de audio óptima.

LG Soundbar muestra tres pantallas de TV diferentes. El que está directamente arriba toca primero un concierto de música con una mujer cantando. La pantalla de televisión que muestra una transmisión de noticias se mueve hacia el medio y comienza a reproducirse. Luego, la pantalla del televisor que muestra una escena de acción con una mujer corriendo escaleras arriba se mueve hacia el centro y comienza a jugar. Entre el televisor y la barra de sonido, hay una onda de sonido que cambia de color cada vez que la pantalla del televisor cambia entre sí, en correlación con el género.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Funciona en armonía con tus favoritos.

Juegos intensos

El sonido se sincroniza con cada fotograma.

Libere puertos en su televisor y conecte consolas a su barra de sonido LG sin comprometer el rendimiento de los gráficos. La compatibilidad con VRR/ALLM garantiza un juego sin interrupciones y con un bajo retraso de entrada.

LG Soundbar y LG TV se muestran juntos. En la pantalla se muestra un juego de carreras de coches.

*Imágenes de pantalla simuladas.

**De acuerdo con el estándar de especificación HDMI 2.1, esta barra de sonido es compatible con eARC, VRR, ALLM.

***El televisor, la barra de sonido y el dispositivo fuente (por ejemplo, una consola de juegos) deben ser compatibles con VRR / ALLM.

****El paso a través de VRR admite contenido de 120 Hz (4K YCbCr 4:2:0 / 1080p 120 Hz)

*****Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.

******HDCP 2.3 admite contenido con resolución 4K. La compatibilidad con 120 Hz varía según el dispositivo, con compatibilidad hasta YCbCr 4:2:0 para 4K

Transmisión en alta definición

Transmisiones en impresionante HD

Transmita desde sus plataformas favoritas sin compresión gracias a la compatibilidad con HD sin pérdidas para Spotify Connect, TIDAL Connect y Google Cast.

*La disponibilidad del contenido y la aplicación puede variar según el país o la región.

**Se requieren suscripciones separadas para los servicios OTT.

***Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.

Compatibilidad

Utilice la plataforma de su elección

Las barras de sonido LG ahora tienen compatibilidad para funcionar con más servicios de IA. Puede controlar fácilmente la barra de sonido LG con la plataforma que elija.

*Algunas funciones requieren una suscripción o una cuenta de terceros.

**Google es una marca comercial de Google LLC y el Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países.

***Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

****Apple, el logotipo de Apple y Apple AirPlay 2 son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en los EE. UU. y otros países. 

*****Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.

Sonido claro para un planeta limpio

Compromiso por una vida mejor

LG se compromete a crear una vida mejor para todos. Estamos rediseñando los procesos de fabricación para utilizar materiales sostenibles, incluida la resina reciclada. Continuaremos explorando e introduciendo nuevas tecnologías para la sostenibilidad. Nuestros productos son una declaración de nuestra promesa.

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