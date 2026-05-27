Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos 9.1.5 canal S95AR

*Imágenes de pantalla simuladas.

**El uso del LG TV Remote está limitado a ciertas funciones únicamente.

***Televisores compatibles con interfaz WOW: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.

****Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (soporte QNED 80 limitado a 2022, 2023 y 2025), NANO 90/80 (solo 2025), UHD UA75/UA73 (solo 2025). Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.

*****Televisores compatibles con WOWCAST Ready (o televisores integrados con WOWCAST): OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2,

QNED 99/9M/95/90/89/85/80 (soporte QNED 80 limitado a 2022 y 2023). Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.

******Tenga en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o una aplicación para las actualizaciones (TV y/o barra de sonido).