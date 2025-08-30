Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Minicomponente LG XBOOM CJ44 de 480 W de potencia RMS, Multi Bluetooth, TV Sound Sync, Karaoke

Minicomponente LG XBOOM CJ44 de 480 W de potencia RMS, Multi Bluetooth, TV Sound Sync, Karaoke

Minicomponente LG XBOOM CJ44 de 480 W de potencia RMS, Multi Bluetooth, TV Sound Sync, Karaoke

Características principales

  • Potencia 480 W
  • Duplica tu potencia con Party link Inalámbrico
  • 3 Dispositivos vía Bluetooth al mismo tiempo
  • Funciones DJ
  • Karaoke Star, reductor de voces en canciones.
  • TV Sound Sync (Sincroniza el sonido de tu TV LG sin cables)
Más
WirelessPartyLink

WirelessPartyLink

AutoDJ

AutoDJ

KaraokeStar

KaraokeStar

Bluetooth Stand By

Bluetooth Stand By

MultiJukeBox

MultiJukeBox

Auto Music Play

Auto Music Play

LG Bluetooth App

LG Bluetooth App

DualUSB

DualUSB

Máxima Potencia con 480 W

Máxima Potencia con 480 W1

Máxima Potencia con 480 W

¡Es tiempo de llevar tu fiesta a otro nivel!, gracias a su potente sonido de 480 W.
Party Link inalámbrico

Party Link inalámbrico<br>1

Party Link inalámbrico

Duplica tu potencia. Conecta y sincroniza 2 equipos de forma inalámbrica vía Bluetooth.
Tu fiesta en automático con Auto DJ

Tu fiesta en automático con Auto DJ<br>1

Tu fiesta en automático con Auto DJ

Despreocúpate y deja el sistema haga la mezcla automática de transición de una canción a otra.
Se todo un cantante con Karaoke Star

Se todo un cantante con Karaoke Star<br>1

Se todo un cantante con Karaoke Star

Con solo presionar un botón reduce las voces de las canciones que estés reproduciendo. Así disfrutarás de un estilo Karaoke.
LG Bluetooth APP

LG Bluetooth APP<br>1

LG Bluetooth APP

Toma el control desde tu dispositivo móvil. Selecciona, transmite y reproduce tus canciones de forma inalámbrica, además añade efectos a tu música.
Crea una lista de canciones con Multi Juke Box

Crea una lista de canciones con Multi Juke Box<br>1

Crea una lista de canciones con Multi Juke Box

Podrás conectar hasta 3 dispositivos móviles mediante Bluetooth para crear y administrar una lista de reproducción a su gusto. Deja que tus amigos participen en la diversión.
Reproducción Automática de Música

Reproducción Automática de Música<br>1

Reproducción Automática de Música

Con esta función activada, tu música comenzará a sonar en el momento que entres a tu habitación. El equipo puede asumir automáticamente la reproducción del audio de un dispositivo conectado vía Bluetooth en el momento en que perciba que el dispositivo está cerca.
Bluetooth Stand-by

Bluetooth Stand-by<br>1

Bluetooth Stand-by

Cuando el equipo se encuentra en reposo, al momento de mandar la música automáticamente el sistema se enciende y comenzará la reproducción de la música.
Doble entrada USB

Doble entrada USB<br>1

Doble entrada USB

Con su entrada doble USB podrás reproducir música y tambien grabarla.
