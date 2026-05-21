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LG xboom Rock por will.i.am | Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores

LG xboom Rock por will.i.am | Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores

ROCK
Front view of LG xboom Rock por will.i.am | Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores ROCK
Vista trasera
Vista inferior
vista real con la cuerda sacada
Vista en perspectiva izquierda
vista desde abajo desde la derecha
vista en ángulo bajo desde la izquierda
vista en perspectiva derecha
Botones en primer plano
vista frontal con la cuerda estirada
Vista lateral
USP Card: xboom Signature Sound by will.i.am, diseñado para ofrecer claridad en exteriores.
Tarjeta USP: Durabilidad extrema, probada
Tarjeta USP: Cadena de montaje completo
Tarjeta USP: música y noticias seleccionadas por IA
Front view of LG xboom Rock por will.i.am | Bocina Bluetooth con una durabilidad extrema para exteriores ROCK
Vista trasera
Vista inferior
vista real con la cuerda sacada
Vista en perspectiva izquierda
vista desde abajo desde la derecha
vista en ángulo bajo desde la izquierda
vista en perspectiva derecha
Botones en primer plano
vista frontal con la cuerda estirada
Vista lateral
USP Card: xboom Signature Sound by will.i.am, diseñado para ofrecer claridad en exteriores.
Tarjeta USP: Durabilidad extrema, probada
Tarjeta USP: Cadena de montaje completo
Tarjeta USP: música y noticias seleccionadas por IA

Características principales

  • xboom Signature Sound por will.i.am
  • Durabilidad de grado militar 810H
  • Cuerda de Montaje Universal
  • Hasta 10 horas de reproducción
  • Sonido AI
  • FYI RAiDiO
Más
LG xboom Rock, sostenido por will.i.am, una bocina Bluetooth portátil diseñado para exteriores, verificado con pruebas de estándar militar y resistencia al polvo.

LG xboom Rock, sostenido por will.i.am, una bocina Bluetooth portátil diseñado para exteriores, verificado con pruebas de estándar militar y resistencia al polvo.

Resistencia probada según normas militares, hecho para disfrutar en exteriores

"1) Bocina Bluetooth portátil LG xboom Rock, con sonido exclusivo perfeccionado por will.i.am, diseñado para ofrecer un audio claro y potente en exteriores. 2) LG xboom Rock, que destaca por su durabilidad probada, sometido a pruebas según estándares militares de resistencia a caídas, vibraciones y condiciones exteriores. 3) Bocina portátil LG xboom Rock, colgado en exteriores mediante una cuerda de montaje universal, que muestra su fácil colocación y flexibilidad para su uso en exteriores. 4) Bocina LG xboom Rock que muestra recomendaciones musicales y de noticias seleccionadas por AI en función de tus preferencias de escucha."

"1) Bocina Bluetooth portátil LG xboom Rock, con sonido exclusivo perfeccionado por will.i.am, diseñado para ofrecer un audio claro y potente en exteriores. 2) LG xboom Rock, que destaca por su durabilidad probada, sometido a pruebas según estándares militares de resistencia a caídas, vibraciones y condiciones exteriores. 3) Bocina portátil LG xboom Rock, colgado en exteriores mediante una cuerda de montaje universal, que muestra su fácil colocación y flexibilidad para su uso en exteriores. 4) Bocina LG xboom Rock que muestra recomendaciones musicales y de noticias seleccionadas por AI en función de tus preferencias de escucha."

*Ha superado 7 pruebas de durabilidad diferentes según la norma militar estadounidense MIL-STD 810H realizadas por un laboratorio independiente. La superación de estas pruebas no implica su idoneidad para uso militar.

Película de marca LG xboom Rock

Película de marca LG xboom Rock

Durabilidad de grado militar reforzada para uso en exteriores.

Tras superar siete pruebas de durabilidad de grado militar, la bocina resiste golpes, altas temperaturas, lluvia y otras condiciones adversas al aire libre. Diseñado para entornos extremos, ofrece un rendimiento fiable en usos exigentes al aire libre.

Infografía sobre la durabilidad de grado militar de la bocina LG xboom, que muestra su protección contra el calor, la lluvia, las caídas y el polvo para un uso fiable en exteriores.

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.

**Detalles de las pruebas militares

- Norma de prueba: MIL-STD-810H

- Parámetros de prueba: alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, salpicaduras de agua salada, polvo de arena e inundación

- Resultado de la certificación: APROBADO

Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024

***La superación de estas pruebas no implica la idoneidad para uso militar.

Protección IP67 resistente al agua y al polvo

El diseño sellado evita la entrada de polvo y ofrece protección contra salpicaduras y exposición breve al agua, lo que lo hace adecuado para actividades al aire libre como senderismo bajo la lluvia, acampadas o aventuras cerca del agua.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Tiempo de reproducción máximo de 10 horas para uso al aire libre durante todo el día

Ofrece hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga, proporcionando energía fiable desde el inicio de la excursión hasta la hoguera nocturna.

*Basado en pruebas internas con un volumen del 50%, Bluetooth activado, modo Play Time Enhance activado y luz apagada. El tiempo de uso real de la batería y el rendimiento pueden variar en función de la conectividad de la red y el uso de la aplicación.

xboom Signature Sound by will.i.am, diseñado para exteriores

Creado por will.i.am, el sonido característico de xboom está diseñado para entornos al aire libre y ofrece un audio claro e impactante en espacios abiertos. Con xboom Rock, disfruta del sonido característico creado para funcionar de forma fiable en condiciones exigentes al aire libre.

Bocina Bluetooth portátil LG xboom Rock con sonido exclusivo de will.i.am, diseñado para escuchar música al aire libre.



Mejora del campo sonoro para una claridad al aire libre

Al controlar la dispersión del sonido en espacios abiertos, las voces y la música se mantienen claras y nítidas durante la escucha al aire libre, incluso en condiciones de viento.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Sonido AI para claridad musical y vocal

El algoritmo de AI analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad para los podcasts o las noticias.

Bocina Bluetooth portátil LG xboom Rock adaptado con modos de sonido AI (refuerzo de graves, análisis AI, mejora de voz) para mejorar el equilibrio musical y la claridad del sonido.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Cuerda para fijación segura del equipo

Cuerda ajustable de alta resistencia se fija de forma segura a mochilas, manillares de bicicleta y otros equipos para actividades al aire libre, lo que mantiene la bocina estable ante las vibraciones del camino y los movimientos fuera de carretera.

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.

**Detalles de las pruebas militares

- Norma de prueba: MIL-STD-810H

- Parámetros de prueba: alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, salpicaduras de agua salada, polvo de arena e inundación

- Resultado de la certificación: APROBADO

Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024

***La superación de estas pruebas no implica la idoneidad para uso militar.

1)La bocina LG xboom Rock colgado de forma segura en una bicicleta con una cuerda de montaje universal para reproducir música de forma estable y sin usar las manos mientras se conduce. 2) La bocina LG xboom Rock sujeto a la rama de un árbol con una correa segura para disfrutar de la música durante una acampada o una excursión. 3) La bocina Bluetooth portátil LG xboom Rock acoplado a una mochila de senderismo para escuchar música al aire libre mientras se practica deporte.

1)La bocina LG xboom Rock colgado de forma segura en una bicicleta con una cuerda de montaje universal para reproducir música de forma estable y sin usar las manos mientras se conduce. 2) La bocina LG xboom Rock sujeto a la rama de un árbol con una correa segura para disfrutar de la música durante una acampada o una excursión. 3) La bocina Bluetooth portátil LG xboom Rock acoplado a una mochila de senderismo para escuchar música al aire libre mientras se practica deporte.

*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

1) Bocina portátil LG xboom Rock colocado sobre piedras húmedas de río, destacando su diseño resistente al agua y su durabilidad para uso en exteriores. 2) Bocina portátil LG xboom Rock fijado sobre una superficie rocosa, enfatizando su construcción resistente y su facilidad de uso en exteriores.

1) Bocina portátil LG xboom Rock colocado sobre piedras húmedas de río, destacando su diseño resistente al agua y su durabilidad para uso en exteriores. 2) Bocina portátil LG xboom Rock fijado sobre una superficie rocosa, enfatizando su construcción resistente y su facilidad de uso en exteriores.

*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Gráfico de titulares de música y noticias seleccionadas por AI con will.i.am, que destaca las emisoras personalizadas impulsadas por AI generativa.

Gráfico de titulares de música y noticias seleccionadas por AI con will.i.am, que destaca las emisoras personalizadas impulsadas por AI generativa.

FYI RAiDiO utiliza AI generativa para analizar tus preferencias y crear emisoras personalizadas, ofreciéndote una mezcla continua de música y noticias en tiempo real sin necesidad de realizar búsquedas manuales.

Descubre AI Personas: DJ diversos con antecedentes culturales y personalidades únicas.

Disfruta de la alegría de elegir un DJ AI que se adapte a tu estado de ánimo, al momento o al ambiente que te gusta. Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad únicas, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la diversión de descubrir diferentes matices culturales a través de su estilo y expresión.

Noticias seleccionadas y música sin interrupciones con un sonido de alta calidad.

Selecciona una emisora según tus intereses para disfrutar de noticias seleccionadas y música ilimitada, todo ello en una experiencia integrada y fluida.

Escúchalo con claridad gracias al sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y cada palabra.

*La pantalla es una simulación para fines de demostración y puede diferir del uso real.

Acceso instantáneo a noticias, música, y tu DJ IA 

Con un solo toque, se abre todo un mundo de audio. Sumérgete en las últimas noticias, explora las canciones más populares y charla con tu DJ inteligente con IA. Se acabó el desplazamiento interminable: solo lo que tú quieres.

*Para utilizar «Mi botón», es necesario tener instaladas las aplicaciones LG ThinQ y FYI en tu teléfono celular 

1) Configure Mi botón en la aplicación LG ThinQ.

2) Complete la activación en la aplicación FYI para comenzar a utilizar la función.

*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú «Botón inteligente» de la aplicación ThinQ.

Bocina LG xboom Rock que ilustra la conexión de audio entre varias bocinas a través de Party Link con Auracast en casa.

Bocina LG xboom Rock que ilustra la conexión de audio entre varias bocinas a través de Party Link con Auracast en casa.

Transmisión de audio Auracast™ para conexión de múltiples bocinas

Mediante Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a varias bocinas a la vez, ampliando la cobertura del sonido y creando una zona de escucha unificada para reuniones de grupo.

*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.

Mi Botón 

Acceso con un solo toque a tu contenido preestablecido

Configura tus preferencias en la aplicación LG ThinQ y reproduce contenido al instante con solo pulsar un botón. Disfruta de LG Radio+, contenido relajante seleccionado, listas de reproducción de Apple Music o tu música local, listo para reproducir cuando quieras.

Las pantallas de la aplicación Apple Music se muestran a la izquierda y las de la aplicación LG ThinQ a la derecha, destacando la reproducción con un solo toque mediante el botón My Button de la bocina LG xboom Rock.



Audio sin pérdidas a través de conexión USB-C

Conecta xboom Rock a tu ordenador portátil o tableta con un cable USB-C para utilizarlo como bocina con cable. Disfruta de un audio nítido y sin pérdidas para reproducir música, y escucha las voces con mayor claridad durante las conferencias telefónicas o las reuniones web con una sencilla configuración plug-and-play.

*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Table Caption
Featuresxboom Mini xboom Rock xboom Grab xboom Bounce
xboom Mini
xboom Mini
xboom Rock
xboom Rock
xboom Grab
xboom Grab
xboom Bounce
xboom Bounce
null5W6W30W40W
Sonido AIOOOO
ColorNegro / Gris cálido Negro / Rojo Negro / Gris cálido Negro
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Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

CONVENIENTE

  • Multipunto

  • Google Fast Pair

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Indicador de batería

  • Auracast

  • Resistente al agua y a salpicaduras

    IP67, Military Standard 810H

  • Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

  • Party Link (modo doble)

  • USB Audio (USB-C)

  • Gestor de actualizaciones (FOTA)

  • Altavoz del teléfono

  • Party Link (multi modo)

ALTAVOZ

  • Unidad Woofer

    1.5 inch x 1

  • Radiador pasivo

    Si (1)

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Altavoz

    94 x 98 x 46 mm

  • Caja de cartón

    120 x 121 x 61 mm

GENERAL

  • Número de Canales

    1ch

  • Potencia de salida

    6W

PESO

  • Peso bruto

    0.4 kg

  • Peso Neto

    0.28 kg

FORMATO DE AUDIO

  • SBC

  • AAC

BATERÍA

  • Tiempo de carga de la batería (Hrs)

    3

  • Duración de la batería (Hrs)

    Max 10h

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    5W

  • Modo de espera

    0.5W

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096668399

MOOD SONIOD

  • Modo Play Time Enhance

  • Sound Field Enhance

CONECTIVIDAD

  • Versión Bluetooth

    5.4

EQ

  • Estándar

  • EQ personalizado(App)

  • Sonido Claro

  • Bass Bost

  • AI Sound

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • USB tipo C

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