Descubre el LG Xboom Stage 501, un parlante Bluetooth para fiestas con AI Karaoke Master. Ofrece portabilidad con una sola mano, sonido potente listo para la fiesta y hasta 25 horas de batería.
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LG xboom Stage501 de will.i.am | Altavoz portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master

LG xboom Stage501 de will.i.am | Altavoz portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master

STAGE501
Front view of LG xboom Stage501 de will.i.am | Altavoz portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master STAGE501
vista frontal con la iluminación apagada
vista en perspectiva desde la izquierda con la iluminación activada
vista en perspectiva desde la derecha con la iluminación activada
vista trasera
vista superior con la iluminación encendida
vista superior desde atrás con la iluminación apagada
vista frontal horizontal
vista frontal horizontal con la iluminación encendida
primer plano de la batería y el puerto
primer plano del puerto del cable
Tarjeta USP: xboom Signature Sound by will.i.am, creado por Peerless
Tarjeta USP: Convierte cualquier canción en karaoke con IA
Tarjeta USP: Orientación versátil
Tarjeta USP: Hasta 25 h de reproducción
Front view of LG xboom Stage501 de will.i.am | Altavoz portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master STAGE501
vista frontal con la iluminación apagada
vista en perspectiva desde la izquierda con la iluminación activada
vista en perspectiva desde la derecha con la iluminación activada
vista trasera
vista superior con la iluminación encendida
vista superior desde atrás con la iluminación apagada
vista frontal horizontal
vista frontal horizontal con la iluminación encendida
primer plano de la batería y el puerto
primer plano del puerto del cable
Tarjeta USP: xboom Signature Sound by will.i.am, creado por Peerless
Tarjeta USP: Convierte cualquier canción en karaoke con IA
Tarjeta USP: Orientación versátil
Tarjeta USP: Hasta 25 h de reproducción

Características principales

  • Sonido característico de xboom de will.i.am
  • Maestro del karaoke con IA
  • Unidad incomparable
  • Máximo 25 horas de reproducción.
  • Sonido de IA
  • 4 tipos de montaje
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Logotipo de iF Design Award

xboom Stage 501

Ganadora de iF Design Award

LG xboom Stage 501, una bocina portátil para fiestas con iluminación LED incorporada y xboom Signature Sound ajustado por will.i.am.

LG xboom Stage 501, una bocina portátil para fiestas con iluminación LED incorporada y xboom Signature Sound ajustado por will.i.am.

xboom Signature Sound by will.i.am, ideal para fiestas

1) LG xboom Stage 501, una potente bocina para fiestas con Signature Sound ajustado por Peerless e iluminación incorporada 2) LG xboom Stage 501, controles manuales en la bocina para fiestas que convierten cualquier canción en un karaoke impulsado por IA 3) LG xboom Stage 501, una bocina para fiestas con diferentes configuraciones y que ofrece 4 versátiles modos de montaje 4) LG xboom Stage 501, una bocina para fiestas que destaca por su autonomía de batería de hasta 25 horas, del día a la noche, y mucho más allá

1) LG xboom Stage 501, una potente bocina para fiestas con Signature Sound ajustado por Peerless e iluminación incorporada 2) LG xboom Stage 501, controles manuales en la bocina para fiestas que convierten cualquier canción en un karaoke impulsado por IA 3) LG xboom Stage 501, una bocina para fiestas con diferentes configuraciones y que ofrece 4 versátiles modos de montaje 4) LG xboom Stage 501, una bocina para fiestas que destaca por su autonomía de batería de hasta 25 horas, del día a la noche, y mucho más allá

xboom Signature Sound, ajustado por will.i.am

Aprovechando su experiencia en la música y la tecnología, will.i.am perfeccionó profesionalmente el sonido de xboom para lograr un mayor equilibrio y un tono más cálido. Gracias a su cuidadoso ajuste, xboom Stage 501 ofrece un sonido potente y contundente con nitidez y control, diseñado para animar cualquier fiesta y hacer que cada momento sea único y personal.

Bocina LG XBOOM Stage 501 iluminada con Will.i.am de pie detrás de ella, con el texto “xboom by will.i.am”

Creada con el legado de Peerless para ofrecer un sonido nítido y equilibrado

xboom Signature Sound, ajustado por will.i.am, se reproduce mediante controladores de primera calidad desarrollados con Peerless, un fabricante danés de audio con un siglo de trayectoria, reconocido por su ingeniería acústica de alto nivel. Dos woofers de 13 cm ofrecen un impacto controlado de graves, mientras que dos unidades de rango completo de 6 cm mantienen la nitidez; juntos, llenan espacios del tamaño de una gran fiesta con un sonido potente y bien equilibrado.

Video en el que se muestran las unidades Peerless de xboom Stage 501

*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos.

Convierte cualquier canción en karaoke con IA

Disfruta del karaoke al instante sin utilizar una aplicación. La separación vocal impulsada por IA elimina limpiamente solo las partes vocales de cualquier canción, transformando tu música en un claro acompañamiento de karaoke en tiempo real. Con Key Changer, puedes ajustar el tono de la canción en pasos para que coincida con tu rango vocal, directamente desde el altavoz, y luego pasar sin problemas de las voces originales a la reproducción solo instrumental. Solo presiona y canta.

La bocina LG xboom Stage 501 muestra las funciones de AI Karaoke Master, con los controles AI Key Changer y Voice Remover para convertir cualquier canción en karaoke.

*Micrófono no incluido. Se vende por separado.

Crea el ambiente a tu manera, dondequiera que vaya la fiesta

xboom Stage 501 le permite dar forma al momento con cuatro modos de montaje: tipo horizontal, tipo inclinable, tipo vertical y tipo poste. Cada modo está diseñado para ofrecer un sonido claro y una cobertura optimizada, de modo que el sonido siempre se adapte al ambiente de la fiesta. Un logotipo central giratorio se alinea con la ubicación horizontal o vertical, manteniendo el diseño limpio e intencional sin importar cómo prepares el escenario.

1) Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED en orientación vertical, lo que permite crear una fiesta en posición vertical 2) Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición inclinada, con una persona bailando a su lado para crear un ambiente de fiesta dinámico 3) Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED orientada horizontalmente para crear una amplia cobertura sonora y visual 4) Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED montada en un poste para crear efectos de sonido e iluminación elevados

Hasta 25 h de reproducción, del día a la noche, y mucho más allá

Diseñada para sesiones de fiesta duraderas, xboom Stage 501 mantiene la energía durante un uso prolongado.

Su batería reemplazable de gran capacidad (99 Wh) permite cambiarla rápidamente, lo que facilita su uso durante largas sesiones de fiesta.

Bocina Bluetooth inalámbrica LG xboom Stage 501, con 25 h de batería para sesiones de fiesta

*Las 25 h máximas de reproducción se basan en pruebas internas realizadas en el modo Play Time Enhance, con el volumen al 50 % y con la iluminación apagada. El rendimiento real de la batería puede variar según las condiciones de uso y la configuración.

*Batería reemplazable no incluida. Se vende por separado.

Puedes llevar tu escenario con una sola mano a cualquier lugar

El mango de agarre fácil permite transportarla tanto horizontal como verticalmente, lo que ofrece una mayor flexibilidad. Gracias a su diseño interno optimizado, xboom Stage 501 es fácil de mover y rápida de instalar, lo que hace que el sonido a gran escala para fiestas sea más portátil y sencillo de llevar a cualquier lugar.

Bocina LG xboom Stage 501 transportada vertical y horizontalmente con una sola mano, destacando la portabilidad con una mano, lo que permite llevarla sin esfuerzo a cualquier lugar

Sonido a medida para tu espacio con Space Calibration Pro

La recalibración automática del ecualizador mediante un sensor giroscópico incorporado garantiza un sonido óptimo en cualquier entorno. Ya sea en interiores o exteriores, xboom Stage 501 se adapta a su entorno para mantener un sonido nítido y vibrante en cada lugar.

Bocina LG xboom Stage 501 en una sala de estar, usando IA para detectar el espacio circundante y ajustar automáticamente el sonido para una calidad de audio óptima

'Ultra Large Capacity

*Este contenido incluye material generado por IA.

AI Sound para nitidez de música y voz

El algoritmo de IA analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la nitidez para pódcasts o noticias.

Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED ilustrando la tecnología AI Sound y ajustando automáticamente el ecualizador para Bass Boost y una reproducción de voz más nítida.

*La imagen es simulada con fines ilustrativos.

La iluminación impulsada por IA se sincroniza con la música

Iluminación diseñada para sincronizarse con tu música. La IA analiza diferentes géneros y ajusta la iluminación para que coincida con tu lista de reproducción. La iluminación de doble barra añade colores vibrantes a tu fiesta.

Bocina LG xboom Stage 501 con iluminación LED de doble barra de colores mostrando una iluminación impulsada por IA sincronizada con la música para crear un diseño de fiesta inmersivo

*El video es con fines demostrativos

Resistente al agua con IPX4

Llévala a reuniones al aire libre y a tus momentos junto al agua con total confianza. Diseñada para resistir las salpicaduras y la exposición leve, xboom Stage 501 te permite concentrarte en la fiesta, no en el entorno.

Bocina LG xboom Stage 501 con IPX4, una bocina Bluetooth resistente al agua que te permite disfrutar música al aire libre sin preocuparte por el agua

*IPX4 protege contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección durante un mínimo de 10 minutos.

*La imagen es simulada con fines ilustrativos.

Bocina xboom Stage 501 ilustrando la conexión de audio entre varias bocinas mediante Party Link con Auracast en casa

Bocina xboom Stage 501 ilustrando la conexión de audio entre varias bocinas mediante Party Link con Auracast en casa

Transmisión de audio Auracast™ para la conexión de varias bocinas

Con Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a varias bocinas a la vez, lo que amplía la cobertura de sonido y crea una zona de escucha unificada para reuniones grupales.

*Esta función está disponible cuando se configura Party Link en el menú Smart Button dentro de la app LG ThinQ.

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Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

CONVENIENTE

  • Multipunto

  • Google Fast Pair

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Indicador de batería

  • Auracast

  • Iluminación

  • Party Link (modo doble)

  • Party Link (multi modo)

  • Bloqueo de seguridad

  • Space Calibration

  • Space Calibration Pro

  • Altavoz del teléfono

  • Gestor de actualizaciones (FOTA)

  • USB Audio (USB-C)

  • Resistente al agua y a salpicaduras

    IPX4

ALTAVOZ

  • Unidad Woofer

    5.25 inch x 2

  • Unidad de rango medio

    2.5 inch x 2

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Altavoz

    298.0 x 593.8 x 293.6 mm

  • Caja de cartón

    655 x 369 x 351 mm

GENERAL

  • Número de Canales

    2.2ch

  • Potencia de salida

    220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)

PESO

  • Peso bruto

    13.17 kg

  • Peso Neto

    11.7 kg

FORMATO DE AUDIO

  • SBC

  • AAC

  • MP3

BATERÍA

  • Tiempo de carga de la batería (Hrs)

    3

  • Duración de la batería (Hrs)

    Max 25h

  • Bateria reemplazable

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    85W

  • Modo de espera

    0.3W↓

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096714256

KARAOKE

  • Reverberación

  • Cancelación de voz

  • Efectos de DJ

  • Cambio de tonalidad

MOOD SONIOD

  • Modo Play Time Enhance

  • Sound Field Enhance

CONECTIVIDAD

  • Versión Bluetooth

    5.4

  • Entrada de micrófono (6.3Φ)

    Sí (2)

  • Entrada Aux (3.5Φ)

  • USB-A

EQ

  • AI Sound

  • Bass Bost

  • Sonido Claro

  • EQ personalizado(App)

  • Estándar

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • Salida DC (USB tipo C)

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