We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG xboom Stage501 de will.i.am | Altavoz portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master
xboom Stage 501
Ganadora de iF Design Award
xboom Signature Sound, ajustado por will.i.am
Aprovechando su experiencia en la música y la tecnología, will.i.am perfeccionó profesionalmente el sonido de xboom para lograr un mayor equilibrio y un tono más cálido. Gracias a su cuidadoso ajuste, xboom Stage 501 ofrece un sonido potente y contundente con nitidez y control, diseñado para animar cualquier fiesta y hacer que cada momento sea único y personal.
Bocina LG XBOOM Stage 501 iluminada con Will.i.am de pie detrás de ella, con el texto “xboom by will.i.am”
Creada con el legado de Peerless para ofrecer un sonido nítido y equilibrado
xboom Signature Sound, ajustado por will.i.am, se reproduce mediante controladores de primera calidad desarrollados con Peerless, un fabricante danés de audio con un siglo de trayectoria, reconocido por su ingeniería acústica de alto nivel. Dos woofers de 13 cm ofrecen un impacto controlado de graves, mientras que dos unidades de rango completo de 6 cm mantienen la nitidez; juntos, llenan espacios del tamaño de una gran fiesta con un sonido potente y bien equilibrado.
*Las escenas son simuladas con fines ilustrativos.
Convierte cualquier canción en karaoke con IA
Disfruta del karaoke al instante sin utilizar una aplicación. La separación vocal impulsada por IA elimina limpiamente solo las partes vocales de cualquier canción, transformando tu música en un claro acompañamiento de karaoke en tiempo real. Con Key Changer, puedes ajustar el tono de la canción en pasos para que coincida con tu rango vocal, directamente desde el altavoz, y luego pasar sin problemas de las voces originales a la reproducción solo instrumental. Solo presiona y canta.
La bocina LG xboom Stage 501 muestra las funciones de AI Karaoke Master, con los controles AI Key Changer y Voice Remover para convertir cualquier canción en karaoke.
*Micrófono no incluido. Se vende por separado.
Crea el ambiente a tu manera, dondequiera que vaya la fiesta
xboom Stage 501 le permite dar forma al momento con cuatro modos de montaje: tipo horizontal, tipo inclinable, tipo vertical y tipo poste. Cada modo está diseñado para ofrecer un sonido claro y una cobertura optimizada, de modo que el sonido siempre se adapte al ambiente de la fiesta. Un logotipo central giratorio se alinea con la ubicación horizontal o vertical, manteniendo el diseño limpio e intencional sin importar cómo prepares el escenario.
1) Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED en orientación vertical, lo que permite crear una fiesta en posición vertical 2) Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición inclinada, con una persona bailando a su lado para crear un ambiente de fiesta dinámico 3) Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED orientada horizontalmente para crear una amplia cobertura sonora y visual 4) Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED montada en un poste para crear efectos de sonido e iluminación elevados
Hasta 25 h de reproducción, del día a la noche, y mucho más allá
Diseñada para sesiones de fiesta duraderas, xboom Stage 501 mantiene la energía durante un uso prolongado.
Su batería reemplazable de gran capacidad (99 Wh) permite cambiarla rápidamente, lo que facilita su uso durante largas sesiones de fiesta.
Bocina Bluetooth inalámbrica LG xboom Stage 501, con 25 h de batería para sesiones de fiesta
*Las 25 h máximas de reproducción se basan en pruebas internas realizadas en el modo Play Time Enhance, con el volumen al 50 % y con la iluminación apagada. El rendimiento real de la batería puede variar según las condiciones de uso y la configuración.
*Batería reemplazable no incluida. Se vende por separado.
Puedes llevar tu escenario con una sola mano a cualquier lugar
El mango de agarre fácil permite transportarla tanto horizontal como verticalmente, lo que ofrece una mayor flexibilidad. Gracias a su diseño interno optimizado, xboom Stage 501 es fácil de mover y rápida de instalar, lo que hace que el sonido a gran escala para fiestas sea más portátil y sencillo de llevar a cualquier lugar.
Bocina LG xboom Stage 501 transportada vertical y horizontalmente con una sola mano, destacando la portabilidad con una mano, lo que permite llevarla sin esfuerzo a cualquier lugar
Sonido a medida para tu espacio con Space Calibration Pro
La recalibración automática del ecualizador mediante un sensor giroscópico incorporado garantiza un sonido óptimo en cualquier entorno. Ya sea en interiores o exteriores, xboom Stage 501 se adapta a su entorno para mantener un sonido nítido y vibrante en cada lugar.
*Este contenido incluye material generado por IA.
AI Sound para nitidez de música y voz
El algoritmo de IA analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la nitidez para pódcasts o noticias.
Bocina para fiestas LG xboom Stage 501 con iluminación LED ilustrando la tecnología AI Sound y ajustando automáticamente el ecualizador para Bass Boost y una reproducción de voz más nítida.
*La imagen es simulada con fines ilustrativos.
La iluminación impulsada por IA se sincroniza con la música
Iluminación diseñada para sincronizarse con tu música. La IA analiza diferentes géneros y ajusta la iluminación para que coincida con tu lista de reproducción. La iluminación de doble barra añade colores vibrantes a tu fiesta.
*El video es con fines demostrativos
Resistente al agua con IPX4
Llévala a reuniones al aire libre y a tus momentos junto al agua con total confianza. Diseñada para resistir las salpicaduras y la exposición leve, xboom Stage 501 te permite concentrarte en la fiesta, no en el entorno.
Bocina LG xboom Stage 501 con IPX4, una bocina Bluetooth resistente al agua que te permite disfrutar música al aire libre sin preocuparte por el agua
*IPX4 protege contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección durante un mínimo de 10 minutos.
*La imagen es simulada con fines ilustrativos.
*Esta función está disponible cuando se configura Party Link en el menú Smart Button dentro de la app LG ThinQ.
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
CONVENIENTE
Multipunto
Sí
Google Fast Pair
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Indicador de batería
Sí
Auracast
Sí
Iluminación
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Bloqueo de seguridad
Sí
Space Calibration
Sí
Space Calibration Pro
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
USB Audio (USB-C)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IPX4
ALTAVOZ
Unidad Woofer
5.25 inch x 2
Unidad de rango medio
2.5 inch x 2
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Altavoz
298.0 x 593.8 x 293.6 mm
Caja de cartón
655 x 369 x 351 mm
GENERAL
Número de Canales
2.2ch
Potencia de salida
220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)
PESO
Peso bruto
13.17 kg
Peso Neto
11.7 kg
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
MP3
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
Max 25h
Bateria reemplazable
Sí
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
85W
Modo de espera
0.3W↓
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096714256
KARAOKE
Reverberación
Sí
Cancelación de voz
Sí
Efectos de DJ
Sí
Cambio de tonalidad
Sí
MOOD SONIOD
Modo Play Time Enhance
Sí
Sound Field Enhance
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
Entrada de micrófono (6.3Φ)
Sí (2)
Entrada Aux (3.5Φ)
Sí
USB-A
Sí
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Sonido Claro
Sí
EQ personalizado(App)
Sí
Estándar
Sí
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Salida DC (USB tipo C)
Sí
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.