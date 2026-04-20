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TV UHD Pro:Centric® Direct Serie UN570H de 55" para Hotelería
TV para hostelería Pro:Centric con Pro:Idiom integrado
TV para hostelería Pro:Centric con Pro:Idiom integrado
*Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.
Pro: Centric Directo
La solución de gestión de contenido para hoteles Pro:Centric Direct ofrece herramientas de edición sencillas y fáciles de usar que facilitan la gestión remota de servicios y redes IP con un solo clic. La solución Pro:Centric Direct permite a los usuarios editar su interfaz fácilmente al proporcionar una interfaz personalizada y administrar de manera eficiente todos los televisores de la habitación. La última versión de PCD proporciona control en la habitación basado en IoT, así como una función de control por voz a través del procesamiento del lenguaje natural (NLP) de LG. Estas funciones relacionadas con IoT y la voz serán su punto de partida para prepararse para las habitaciones de hotel de próxima generación a través de la inteligencia artificial.
Pro: Centric Directo
*Es posible que algunas funciones no sean compatibles con las versiones de PCD.
Optimizador de juegos
LG Game Optimizer te llevará y te mantendrá en la acción a través de la selección del modo de juego, ajuste de imagen, etc.
Optimizador de juegos
Pro:Idioma
La tecnología de gestión de derechos digitales (DRM) proporciona acceso a contenido premium para ayudar a garantizar una implementación rápida y amplia de HDTV y otros contenidos digitales de alto valor.
Pro:Idioma
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