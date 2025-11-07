We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavasecadora LG Carga Frontal Slim - Capacidad 16kg / 8kg - Color Grafito
WD16EGNT6PC
Características principales
- Cuidado inteligente con tecnología AI DD™ (Inteligencia artificial)
- Nuevo diseño exterior con gran capacidad interior + Panel LED
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 650 mm x 950 mm x 645 mm
- Tecnología con vapor Steam™ 99.9% eliminación de alérgenos
- Ciclo Pet Care descargable: lava, elimina olores y manchas
- LG ThinQ conectividad Wi-Fi
FAQ
Q.
¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?
A.
Todas las lavadoras LG tienen una altura y un ancho estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar según el tamaño/capacidad de la tina.
Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.
Q.
¿Cuál es la capacidad ideal para una lavadora?
A.
LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8 a 9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande de 11 a 13 kg para una familia numerosa o si genera cargas de ropa particularmente grandes. Los modelos más grandes también pueden soportar un edredón de hasta tamaño king. Recuerde que la tecnología innovadora de LG significa que nuestros electrodomésticos pueden ofrecer una mayor capacidad para el mismo tamaño de lavadora.
Q.
¿Cómo elijo una lavadora energéticamente eficiente?
A.
Consulte la etiqueta de eficiencia energética de su lavadora para ver si tiene una clasificación de A (mejor) a G (peor). Algunas lavadoras LG cuentan con clasificaciones Triple A* en cuanto a energía, centrifugado y niveles de ruido. La inteligencia artificial de las máquinas LG también le permite beneficiarse de los movimientos de lavado más adecuados para su carga de ropa, lo que reduce al mínimo el gasto de energía.
*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Las calificaciones de energía, centrifugado y ruido se basan en la normativa UE 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.
Q.
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?
A.
En términos generales, debes consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustarán los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia. Si vincula su lavadora y secadora LG, pueden cooperar para garantizar que se seleccione el ciclo correcto sin que usted tenga que preocuparse por mover el panel de control.
Q.
¿Cómo puedo reducir el ruido que hace mi lavadora?
A.
Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que tenga una clasificación Triple A* en cuanto a energía, centrifugado y niveles de ruido. La innovadora tecnología del motor LG DirectDrive™ reduce la cantidad de piezas móviles dentro de su electrodoméstico, lo que reduce el ruido generado (además de extender su vida útil debido a un menor desgaste). Al instalar su lavadora, asegúrese de que esté sobre una superficie nivelada y revísela con regularidad. Una unidad desequilibrada puede cambiar de ubicación o golpearse, lo que aumenta la producción de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de su lavadora también puede ayudar a reducir el ruido.
*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Las calificaciones de energía, centrifugado y ruido son de acuerdo con la UE 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.
Q.
¿Cómo beneficia la tecnología de aprendizaje profundoDeep-learning AI DD™ a mi ropa?
A.
Las lavadoras LG con inteligencia artificial Deep-learning DD™ utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu ropa. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de tu lavadora proporciona una mayor protección de las telas, manteniendo tus prendas con el mejor aspecto durante más tiempo. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que resulta en un electrodoméstico más duradero y de mayor eficiencia energética.
Q.
¿Qué es la función Quick Wash de LG?
A.
La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG deja la ropa completamente limpia en tan solo 39 minutos, con un lavado a la medida de tus necesidades. El sistema 3D Multi Spray lanza chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro, logrando un equilibrio óptimo entre potencia, detergente y movimiento del ciclo, ahorrando tu valioso tiempo sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de las telas. Un lavado rápido que te ofrece una limpieza perfecta en tiempo récord.
Q.
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
A.
Las lavadoras LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado en cada carga. El aprendizaje profundo, basado en la inteligencia obtenida a partir de miles de eventos de lavado de big data, permite que la lavadora detecte automáticamente características de la tela, como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10 %* más de protección de la tela, manteniendo tu ropa con el mejor aspecto durante más tiempo. También puedes acceder y controlar las lavadoras inteligentes con Wi-Fi de LG mediante reconocimiento de voz o desde la app LG ThinQ™ en tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente dondequiera que estés. Enciende tu electrodoméstico a distancia con solo pulsar un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando una carga de ropa esté completa, realiza un diagnóstico inteligente para solucionar problemas y descarga ciclos preconfigurados personalizados, todo a través de la app ThinQ™.
* Probado por Intertek en enero de 2023.
Ciclo de lavado con 3 kg de carga en comparación con el ciclo de algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno. * La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam.
Q.
¿Cuál es la función de vapor en la lavadora LG?
A.
La tecnología Steam™, propiedad de LG (en modelos seleccionados), combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, como el polen y los ácaros del polvo.
Q.
¿Cómo funciona la función de dosificación automática?
A.
El sistema de dosificación automática LG ezDispense™ te permite precargar el dispensador de detergente y dejar que tu lavadora haga el trabajo. La tecnología integrada detecta el peso de tu ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente en cada lavado. Elimina el riesgo de sobredosificación, te ahorra tiempo y prolonga la vida útil de tu ropa. Una dosificación correcta de detergente también ayuda a que las lavadoras de carga frontal funcionen a la perfección. Los compartimentos de detergente y suavizante tienen capacidad para hasta 35 dosis de detergente. ¡Simplemente cierra la puerta y pulsa el botón de inicio!
Q.
¿Las lavadoras vienen en diferentes colores?
A.
LG ofrece una gama de modernos colores neutros para que encuentres una lavadora que combine con tus electrodomésticos o que ofrezca un elegante contraste. Elige entre la siguiente selección de colores: Blanco Clásico, Acero Negro o Grafito.
Todo en uno
Lava y seca sin complicaciones, y ahorra espacio
Coloca tu ropa, configura el ciclo y listo: una solución de lavado todo en uno que simplifica tu rutina. Ahorra espacio con la combinación de lavado y secado en un solo producto con la nueva Lavasecadora LG AI.
*Las imágenes del producto en la imagen son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. EL color del producto depende del modelo.
*Las imágenes son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Descubre las funciones principales de tu nueva lavasecadora
Gran capacidad
Lava cargas grandes con un tamaño exterior compacto
Exterior más delgado, gran interior
Mejora la usabilidad y el aprovechamiento del espacio
Deep-learning AI DD™
Optimiza el desempeño de lavado según el peso y el tipo de tela
TurboWash™ 360°
Lava rápidamente con un spray multidireccional de agua que no daña las telas.
Ahorra espacio
Adapta la lavadora a tu estilo
Diseñada con tan solo 645 mm de profundidad, recupera 125 mm de valioso espacio en tu hogar sin sacrificar el tamaño interior de tu lavadora.
*Ahorra 125 mm de espacio en comparación con las lavadoras LG de carga frontal convencionales de 770 mm de profundidad.
*Las imágenes son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Gran Capacidad
Mejora tu nivel de lavado
La tecnología avanzada de LG permite un diseño compacto, que incluye el interior más grande pero el exterior más delgado brindando más espacio de lavado en el mismo tamaño.
*Los resultados pueden variar según el probador.
*Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565 (excepto el modelo Slim).
*El número del amortiguador de fricción y del balance de peso puede variar según el modelo.
*Las imágenes son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Deep-learning AI DD™
Olvídate de complicaciones a la hora de lavar y deja que AI DD™ te ayude.
Disfruta de una lavadora que utiliza inteligencia artificial para seleccionar tu ciclo de lavado, lo que reduce el daño a las telas para que tus prendas duren más.
*Probado por Intertek en junio de 2023. Ciclo de lavado con IA de clase 1 con 3 kg de ropa mixta en comparación con el ciclo de algodón.
*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.
TurboWash™ 360°
Obtén ropa limpia y fresca en solo 39 minutos
TurboWash™ 360° rocía agua en cuatro direcciones para garantizar una limpieza profunda sin dañar las telas.
*Probado por Intertek en mayo de 2023. Ciclo TurboWash39 con 3 kg de carga IEC.
*Los resultados pueden variar según el entorno.
*Las imágenes relacionadas son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real
Funcionamiento suave
Experimenta menos ruido y vibraciones
Incluye tecnología y un sensor de vibración para brindar tranquilidad a el proceso de lavado.
*La cantidad de amortiguadores de fricción y contrapesos puede variar según el modelo
*Las imágenes relacionadas son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real"
Steam™
Prioriza tu salud y combate los alérgenos
El ciclo Allergy Care de LG elimina alérgenos, ácaros del polvo y bacterias para un lavado sin preocupaciones.
Una mujer y un niño están acostados en la cama sonriendo
*El ciclo Allergy Care probado por US Intertek reduce los ácaros del polvo, los alérgenos (ácaros del polvo, gatos, perros, polen), las bacterias y los hongos.
*Los resultados pueden variar según el entorno.
Pet Care - Cuidado de mascotas
Lava y elimina los olores y las manchas
El ciclo de lavado descargable Pet Care de LG ofrece un excelente desempeño de lavado, ya que combate los olores y las manchas de los artículos de las mascotas con un lavado a alta temperatura y un proceso de enjuague de cuatro pasos.
Una mujer y un perrito acostados en una cama
*Probado por Intertek en marzo de 2024. Ciclo de cuidado de mascotas con 1,5 kg de carga de algodón y elimina el 99 % de los olores de las mascotas (trimetilamina, isovaleraldehído, ácido acético, metilmercaptano)
*Los resultados pueden variar según el entorno.
LG ThinQ™
Mantente conectado desde cualquier lugar con LG ThinQ™
Vincula tu lavadora y tu smartphone.
Conecta tu lavadora a la aplicación LG ThinQ™ para controlarla, seleccionar programas e incluso iniciar el ciclo mientras estás fuera de casa con solo tocar un botón.
Conoce más sobre la actividad de tu lavadora
Usa la aplicación LG ThinQ™ para conocer el uso de energía de tu lavadora y verificar si requiere mantenimiento.
Compatibilidad con asistente de voz
Conecta tu lavadora a un dispositivo doméstico inteligente para llevar tu vida a un nuevo nivel de comodidad. Utiliza una variedad de comandos de voz para dar instrucciones a tu máquina desde cualquier lugar de tu hogar.
*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El dispositivo de bocina inteligente habilitado por voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.
*Probado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida contra P. aeruginosa del acero inoxidable contra la cantidad inicial en 12 días.
*Los resultados pueden variar según el entorno.
*Resultados de la prueba de Intertek, nuestra puerta de plástico existente tiene una dureza Vickers de 12,2 Hv y la puerta de vidrio, 575,66 Hv (cuanto mayor sea el valor, mayor será el rendimiento antirayaduras).
*Puerta de vidrio entre 5,5 y 6,5 en términos del probador de dureza Mohs.
