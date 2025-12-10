About Cookies on This Site

Lavasecadora Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg

Lavasecadora Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg

WD16SG2S6
Front view
Open door view
Drum view
Cleanser view
Detergent front view
Detergent top view
Side View
Right side view
Bottom view
Top view
Left side view
Right side view
Open door view
Side view
Back view
Características principales

  • Tecnología AI DD (Motor AI DD con Inteligencia Artificial)
  • Tecnología TurboWash™ rápido y limpio
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 645 mm x 940 mm x 770 mm
  • Tecnología con vapor Steam™ 99.9% eliminación de Alérgenos
  • Tina de Acero Inoxidable
  • ThinQ™, Conectividad Wifi
Más
Padre e hija ríen sosteniendo una manta limpia en el fondo. Lavadora blanca de carga frontal en primer plano.

Limpieza a profundidad, con tamaño óptimo para tu hogar

Limpieza a profundidad, con tamaño óptimo para tu hogar

Fila con cuatro íconos de LG: El sello de AI DD, el sello de TurboWash 360 y el sello de Vapor (Steam).

Fila con cuatro íconos de LG: El sello de AI DD, el sello de TurboWash 360 y el sello de Vapor (Steam).

Un paño blanco se muestra en el tambor de la lavadora de carga frontal mientras es lavado.

Un paño blanco se muestra en el tambor de la lavadora de carga frontal mientras es lavado.

Cuidado inteligente con un 14,5 % más de protección de los tejidos

El Inverter Direct Drive Motor™ con IA maximiza el rendimiento del lavado y alarga la vida de tus prendas.

*Probado por Intertek en enero de 2020. En Ciclo de algodón con 2kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.

Tres columnas muestran Detección de Peso, Suavidad y Optimización, demostrando cómo la AI DD elige el lavado óptimo.

¿Qué es AI DD™?

AI DD™ no sólo detecta el peso de las prendas, sino que también detecta las características del tejido a través de la dureza del mismo y asi elige los movimientos óptimos de lavado para un mayor cuidado de las prendas.
Una imagen de fondo muestra una camisa blanca en el ciclo de lavado con espuma y otra en el ciclo de secado.

Una imagen de fondo muestra una camisa blanca en el ciclo de lavado con espuma y otra en el ciclo de secado.

2 en 1 Lavadora-Secadora

La lavadora-Secadora de LG optimiza el lavado y posterior secado, ademas de ahorrar espacio al tener dos productos en uno.
Hay una lavadora en la casa con una manta al lado. El motor da un efecto transparente, mostrando su interior.

Hay una lavadora en la casa con una manta al lado. El motor da un efecto transparente, mostrando su interior.

Hágalo todo en menos tiempo

Ahora puede lavar más ropa por carga con el tambor de lavadora de espacio optimizado de LG.

*En comparación con los cargadores frontales convencionales LG con productos de 600 mm de ancho.

Steam™, Lavado más higiénico3

Steam™, Lavado más higiénico

La tecnología de vapor LG Steam™ elimina el 99.9% de los alérgenos, como ácaros de polvo que pueden causar alergias o problemas respiratorios.

*El ciclo cuidado de alergias está certificado por BAF (British Allergy Foundation) reduce el 99.9% de los ácaros del polvo doméstico.

La puerta de cristal templado asegura mayor durabilidad en el equipo, proporcionando resistencia y un diseño elegante.

Mayor Durabilidad e Higiene

Puerta de cristal templado y removedores del tambor de acero inoxidable que aportan mayor durabilidad, higiene y cuidado de las prendas.

*Probado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida para P. aeruginosa del acero inoxidable frente a cantidad inicial en 12 días.

*Consulte disponibilidad de TWINWash™ mini. Es posible que no esté disponible en todos los países o en tiendas locales.

Electrodomésticos Inteligentes

El lavado Inteligente comienza con LG ThinQ

Con la tecnología ThinQ™, disfruta del lavado inteligente al operar y monitorear tus ciclos de lavado de forma remota, y además poder descargar ciclos adicionales. Comienza a disfrutar de tus lavados a distancia mediante Wifi.

*La compatibilidad con dispositivos inteligentes (compatibles con Alexa y el Asistente de Google) puede variar según el país y la configuración individual.

Las lavadoras LG Inverter operan con bajo ruido y baja vibración gracias a su Motor Smart Inverter™, eliminando ruidos.

Las lavadoras LG Inverter operan con bajo ruido y baja vibración gracias a su Motor Smart Inverter™, eliminando ruidos.

Mayor durabilida, menos vibración, menos ruido

El motor de Inverter Direct Drive que impulsa nuestras lavadoras es confiable, silencioso y viene con una garantía estándar de 10 años.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cómo elegir la mejor capacidad en kg para una lavadora?

A.

Para una casa de tamaño mediano (de 2 a 4 personas), LG recomienda una lavadora con una capacidad de entre 11 y 14 kg. Para una familia numerosa (más de 5 personas), o si lava cargas de ropa especialmente grandes (edredones, cortinas, etc.), considere un modelo más grande de 16 kg, 20kg, o 22kg. Los modelos más grandes también pueden lavar artículos grandes con mayor facilidad y eficiencia. Tenga en cuenta que existe gran variedad de capacidades, el diseño y la tecnología de las lavadoras LG pueden ofrecer una mayor capacidad interior con tamaño exterior compacto. 

Q.

  ¿Cómo elijo el ciclo de lavado adecuado para mi ropa?

A.

En general, debes consultar la etiqueta de cuidado de tu ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Aun así, la mayoría de las Lavadoras LG de carga frontal cuentan con sistema de lavado con Inteligencia Artificial AI DD™, que identifica automáticamente los tejidos y adapta los movimientos de lavado, para proporcionar un lavado óptimo, con hasta un 18% más protección de la ropa. De este modo, tú eliges el ciclo que quieres y la lavadora LG garantiza un lavado eficiente en todo momento.

Q.

¿Cómo beneficia la Inteligencia Artificial AI DD™ a mi lavado?

A.

La Nueva tecnología LG AI DD (Motor LG Direct Drive con Inteligencia Artificial), no sólo detecta el peso de la ropa, además, detecta las características de los tejidos, suavidad de las telas, para determinar de forma automática el patrón de lavado óptimo para las prendas. Esto asegura un lavado más eficiente y una mayor protección de la ropa. 

Q.

 ¿Cómo funcionan los ciclos rápidos?

A.

Las lavadoras LG cuentan con una serie de tecnologías que agilizan el proceso de lavado. La tecnología TurboWash™ y TurboWash™ 360° de LG ofrece ropa perfectamente limpia en solo 39 minutos. TurboWash™ es un programa diseñado para limpiar la ropa en menos tiempo que un ciclo normal. Utiliza chorros de agua a alta presión y una mayor velocidad de centrifugado para reducir el tiempo de lavado.

Q.

 ¿Cuál es la función de vapor en la lavadora LG?

A.

La mayoría de las lavadoras LG tiene ciclos con vapor para proporcionar un lavado más profundo. La tecnología de vapor LG Steam™ elimina hasta el 99,9% de los ácaros del polvo y las bacterias que pueden causar alergias o problemas respiratorios.

**Ciclo de Allergy Care certificado por BAF (British Allergy Foundation) reduce un 99,9% ácaros del polvo doméstico.

Q.

 ¿Qué otras recomendaciones son importantes al lavar la ropa?

A.

Para evitar problemas y conservar su lavadora LG por más tiempo, LG recomienda el uso de detergente líquido, con la cantidad de jabón recomendada por el fabricante y elija productos de baja espuma, especialmente en máquinas de carga frontal. El exceso de jabón genera un exceso de espuma, lo que puede dificultar el funcionamiento del tambor, perjudicar el ciclo de lavado y forzar el motor, reduciendo su eficiencia. Recuerda que no es la espuma la que lava la ropa, sino el proceso químico del jabón con la ropa.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

CAPACIDAD
16/8kg
DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X PROFUNDO)
645 x 940 x 770 mm
TECNOLOGÍA PRINCIPAL
Motor Inverter AI DD™ con Inteligencia Artificial
BENEFICIO ADICIONAL
LG ThinQ™ Conectividad Wifi

Tecla especial

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    16

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    645 x 940 x 770

  • CARACTERÍSTICAS - Vapor

    Steam

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS

  • AI DD

  • Tipo

    Lavasecadora

  • Añadir artículo

  • Inverter DirectDrive

  • Vapor

    Steam

TECNOLOGÍA SMART

  • Ciclo de descarga

  • Diagnóstico inteligente

    Version 3.0

  • ThinQ (Wi-Fi)

MATERIAL Y ACABADO

  • Tipo de puerta

    Vidrio templado

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de secado (kg)

    8

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    16

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    645 x 940 x 770

