Lavasecadora Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg

La mayoría de las lavadoras LG tiene ciclos con vapor para proporcionar un lavado más profundo. La tecnología de vapor LG Steam™ elimina hasta el 99,9% de los ácaros del polvo y las bacterias que pueden causar alergias o problemas respiratorios.

**Ciclo de Allergy Care certificado por BAF (British Allergy Foundation) reduce un 99,9% ácaros del polvo doméstico.