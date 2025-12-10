We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavasecadora Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg
*Probado por Intertek en enero de 2020. En Ciclo de algodón con 2kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
*En comparación con los cargadores frontales convencionales LG con productos de 600 mm de ancho.
*El ciclo cuidado de alergias está certificado por BAF (British Allergy Foundation) reduce el 99.9% de los ácaros del polvo doméstico.
*Probado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida para P. aeruginosa del acero inoxidable frente a cantidad inicial en 12 días.
*Consulte disponibilidad de TWINWash™ mini. Es posible que no esté disponible en todos los países o en tiendas locales.
*La compatibilidad con dispositivos inteligentes (compatibles con Alexa y el Asistente de Google) puede variar según el país y la configuración individual.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo elegir la mejor capacidad en kg para una lavadora?
Para una casa de tamaño mediano (de 2 a 4 personas), LG recomienda una lavadora con una capacidad de entre 11 y 14 kg. Para una familia numerosa (más de 5 personas), o si lava cargas de ropa especialmente grandes (edredones, cortinas, etc.), considere un modelo más grande de 16 kg, 20kg, o 22kg. Los modelos más grandes también pueden lavar artículos grandes con mayor facilidad y eficiencia. Tenga en cuenta que existe gran variedad de capacidades, el diseño y la tecnología de las lavadoras LG pueden ofrecer una mayor capacidad interior con tamaño exterior compacto.
¿Cómo elijo el ciclo de lavado adecuado para mi ropa?
En general, debes consultar la etiqueta de cuidado de tu ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Aun así, la mayoría de las Lavadoras LG de carga frontal cuentan con sistema de lavado con Inteligencia Artificial AI DD™, que identifica automáticamente los tejidos y adapta los movimientos de lavado, para proporcionar un lavado óptimo, con hasta un 18% más protección de la ropa. De este modo, tú eliges el ciclo que quieres y la lavadora LG garantiza un lavado eficiente en todo momento.
¿Cómo beneficia la Inteligencia Artificial AI DD™ a mi lavado?
La Nueva tecnología LG AI DD (Motor LG Direct Drive con Inteligencia Artificial), no sólo detecta el peso de la ropa, además, detecta las características de los tejidos, suavidad de las telas, para determinar de forma automática el patrón de lavado óptimo para las prendas. Esto asegura un lavado más eficiente y una mayor protección de la ropa.
¿Cómo funcionan los ciclos rápidos?
Las lavadoras LG cuentan con una serie de tecnologías que agilizan el proceso de lavado. La tecnología TurboWash™ y TurboWash™ 360° de LG ofrece ropa perfectamente limpia en solo 39 minutos. TurboWash™ es un programa diseñado para limpiar la ropa en menos tiempo que un ciclo normal. Utiliza chorros de agua a alta presión y una mayor velocidad de centrifugado para reducir el tiempo de lavado.
¿Cuál es la función de vapor en la lavadora LG?
La mayoría de las lavadoras LG tiene ciclos con vapor para proporcionar un lavado más profundo. La tecnología de vapor LG Steam™ elimina hasta el 99,9% de los ácaros del polvo y las bacterias que pueden causar alergias o problemas respiratorios.
**Ciclo de Allergy Care certificado por BAF (British Allergy Foundation) reduce un 99,9% ácaros del polvo doméstico.
¿Qué otras recomendaciones son importantes al lavar la ropa?
Para evitar problemas y conservar su lavadora LG por más tiempo, LG recomienda el uso de detergente líquido, con la cantidad de jabón recomendada por el fabricante y elija productos de baja espuma, especialmente en máquinas de carga frontal. El exceso de jabón genera un exceso de espuma, lo que puede dificultar el funcionamiento del tambor, perjudicar el ciclo de lavado y forzar el motor, reduciendo su eficiencia. Recuerda que no es la espuma la que lava la ropa, sino el proceso químico del jabón con la ropa.
Resumen
DIMENSIONES
Tecla especial
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
16
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
645 x 940 x 770
CARACTERÍSTICAS - Vapor
Steam
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
CARACTERÍSTICAS
AI DD
Sí
Tipo
Lavasecadora
Añadir artículo
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Vapor
Steam
TECNOLOGÍA SMART
Ciclo de descarga
Sí
Diagnóstico inteligente
Version 3.0
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Tipo de puerta
Vidrio templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
8
Capacidad máxima de lavado (kg)
16
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
645 x 940 x 770
