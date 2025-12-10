About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 20/10kg

Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 20/10kg

WD20EWNT6PC
Vista frontal de Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ (Inteligencia Artificial) - Capacidad 20kg / 10kg - Color Blanco, WD20EWNTS6P
Front Open view
Drum view
Detergent port view
Detail1 view
Top view
Side panel view
Left side over view
Left side view
Top perspective view
Right side open view
Right side view
Bottom perspective view
Side view
Back view
Vista frontal de Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ (Inteligencia Artificial) - Capacidad 20kg / 10kg - Color Blanco, WD20EWNTS6P
Front Open view
Drum view
Detergent port view
Detail1 view
Top view
Side panel view
Left side over view
Left side view
Top perspective view
Right side open view
Right side view
Bottom perspective view
Side view
Back view

Características principales

  • Cuidado inteligente con tecnología AI DD™ (Inteligencia artificial)
  • Nuevo diseño exterior con gran capacidad interior + Panel LED
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 650 mm x 950 mm x 780 mm
  • Tecnología con vapor Steam™ 99.9% eliminación de alérgenos
  • Ciclo Pet Care descargable: lava, elimina olores y manchas
  • LG ThinQ conectividad Wi-Fi
Más
Deep Learning

Todo en uno

Lava y seca sin complicaciones, y ahorra espacio

Coloca tu ropa, configura el ciclo y listo: una solución de lavado todo en uno que simplifica tu rutina. Ahorra espacio con la combinación de lavado y secado en un solo producto con la nueva Lavasecadora LG AI.

Una secadora que se transforma en una combinación de lavadora y secadora para ahorrar espacio.

Una secadora que se transforma en una combinación de lavadora y secadora para ahorrar espacio.

*Las imágenes del producto en la imagen son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. EL color del producto depende del modelo.

Descubre las funciones principales de tu nueva lavasecadora

Muesta el tamaño interior más amplio

Gran capacidad

Lava cargas grandes con un tamaño exterior compacto

Hay tres tipos de tela y el ícono central

Deep-learning AI DD™

Optimiza el desempeño de lavado según el peso y el tipo de tela

Hay un cachorro en el suelo de la sala de estar y hay un icono y un producto de lavadora en la parte superior.

TurboWash™ 360°

Lava rápidamente con un spray multidireccional de agua que no daña las telas.

Hay una lavadora en la sala y una mujer está sentada en una silla leyendo un libro.

Funcionamiento suave

Incluye tecnología y un sensor de vibración para brindar tranquilidad a el proceso de lavado.

Gran Capacidad

Tu solución de lavado con gran espacio interior.

Cumple con tus necesidades y simplifica tu rutina de lavado, más ropa en una sola carga.

Él está de pie con la ropa lista y, a su lado, muestra una imagen más grande del interior de la lavadora.

*Comparado con un modelo convencional LG.

Deep-learning AI DD™

Olvídate de complicaciones a la hora de lavar y deja que AI DD™ te ayude.

Disfruta de una lavadora que utiliza inteligencia artificial para seleccionar tu ciclo de lavado, lo que reduce el daño a las telas para que tus prendas duren más.

*Probado por Intertek en junio de 2023. Ciclo de lavado con IA de clase 1 con 3 kg de ropa mixta en comparación con el ciclo de algodón.

*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

TurboWash™ 360°

Obtén ropa limpia y fresca en solo 39 minutos

TurboWash™ 360° rocía agua en cuatro direcciones para garantizar una limpieza profunda sin dañar las telas.

*Probado por Intertek en mayo de 2023. Ciclo TurboWash39 con 3 kg de carga IEC.

*Los resultados pueden variar según el entorno.

*Las imágenes relacionadas son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real

Funcionamiento suave

Experimenta menos ruido y vibraciones

Incluye tecnología y un sensor de vibración para brindar tranquilidad a el proceso de lavado.

*La cantidad de amortiguadores de fricción y contrapesos puede variar según el modelo

*Las imágenes relacionadas son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real"

Steam™

Prioriza tu salud y combate los alérgenos

El ciclo Allergy Care de LG elimina alérgenos, ácaros del polvo y bacterias para un lavado sin preocupaciones.

Una mujer y un niño están acostados en la cama sonriendo

*El ciclo Allergy Care probado por US Intertek reduce los ácaros del polvo, los alérgenos (ácaros del polvo, gatos, perros, polen), las bacterias y los hongos.

*Los resultados pueden variar según el entorno.

Pet Care - Cuidado de mascotas

Lava y elimina los olores y las manchas

El ciclo de lavado descargable Pet Care de LG ofrece un excelente desempeño de lavado, ya que combate los olores y las manchas de los artículos de las mascotas con un lavado a alta temperatura y un proceso de enjuague de cuatro pasos.

Una mujer y un perrito acostados en una cama

*Probado por Intertek en marzo de 2024. Ciclo de cuidado de mascotas con 1,5 kg de carga de algodón y elimina el 99 % de los olores de las mascotas (trimetilamina, isovaleraldehído, ácido acético, metilmercaptano)

*Los resultados pueden variar según el entorno.

LG ThinQ™

Mantente conectado desde cualquier lugar con LG ThinQ™

Vincula tu lavadora y tu smartphone.

Conecta tu lavadora a la aplicación LG ThinQ™ para controlarla, seleccionar programas e incluso iniciar el ciclo mientras estás fuera de casa con solo tocar un botón.

Conoce más sobre la actividad de tu lavadora

Usa la aplicación LG ThinQ™ para conocer el uso de energía de tu lavadora y verificar si requiere mantenimiento.

Compatibilidad con asistente de voz

Conecta tu lavadora a un dispositivo doméstico inteligente para llevar tu vida a un nuevo nivel de comodidad. Utiliza una variedad de comandos de voz para dar instrucciones a tu máquina desde cualquier lugar de tu hogar.

*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.

*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.

*Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG para conocer la disponibilidad del servicio.

*El dispositivo de bocina inteligente habilitado por voz no está incluido.

*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.

Muestra la imagen del interior de la lavadora

Diseño con estilo que se adapta a cualquier lugar

Muestra la imagen del interior de la lavadora

Sin preocupacione, tina de acero inoxidable

Muestra la imagen del interior de la lavadora

Vidrio templado resistente a rayones

*Probado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida contra P. aeruginosa del acero inoxidable contra la cantidad inicial en 12 días.

*Los resultados pueden variar según el entorno.

*Resultados de la prueba de Intertek, nuestra puerta de plástico existente tiene una dureza Vickers de 12,2 Hv y la puerta de vidrio, 575,66 Hv (cuanto mayor sea el valor, mayor será el rendimiento antirayaduras).

*Puerta de vidrio entre 5,5 y 6,5 en términos del probador de dureza Mohs.

FAQ

Q.

¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?

A.

Todas las lavadoras LG tienen una altura y un ancho estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar según el tamaño/capacidad de la tina.

Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.

Q.

¿Cuál es la capacidad ideal para una lavadora? 

A.

LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8 a 9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande de 11 a 13 kg para una familia numerosa o si genera cargas de ropa particularmente grandes. Los modelos más grandes también pueden soportar un edredón de hasta tamaño king. Recuerde que la tecnología innovadora de LG significa que nuestros electrodomésticos pueden ofrecer una mayor capacidad para el mismo tamaño de lavadora.

Q.

¿Cómo elijo una lavadora energéticamente eficiente?

A.

Consulte la etiqueta de eficiencia energética de su lavadora para ver si tiene una clasificación de A (mejor) a G (peor). Algunas lavadoras LG cuentan con clasificaciones Triple A* en cuanto a energía, centrifugado y niveles de ruido. La inteligencia artificial de las máquinas LG también le permite beneficiarse de los movimientos de lavado más adecuados para su carga de ropa, lo que reduce al mínimo el gasto de energía.

 

*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Las calificaciones de energía, centrifugado y ruido se basan en la normativa UE 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso. 

Q.

¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?

A.

En términos generales, debes consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustarán los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia. Si vincula su lavadora y secadora LG, pueden cooperar para garantizar que se seleccione el ciclo correcto sin que usted tenga que preocuparse por mover el panel de control.

Q.

¿Cómo puedo reducir el ruido que hace mi lavadora?

A.

Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que tenga una clasificación Triple A* en cuanto a energía, centrifugado y niveles de ruido. La innovadora tecnología del motor LG DirectDrive™ reduce la cantidad de piezas móviles dentro de su electrodoméstico, lo que reduce el ruido generado (además de extender su vida útil debido a un menor desgaste). Al instalar su lavadora, asegúrese de que esté sobre una superficie nivelada y revísela con regularidad. Una unidad desequilibrada puede cambiar de ubicación o golpearse, lo que aumenta la producción de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de su lavadora también puede ayudar a reducir el ruido.

 

*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Las calificaciones de energía, centrifugado y ruido son de acuerdo con la UE 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.

Q.

¿Cómo beneficia la tecnología de aprendizaje profundoDeep-learning AI DD™ a mi ropa?

A.

Las lavadoras LG con inteligencia artificial Deep-learning DD™ utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu ropa. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de tu lavadora proporciona una mayor protección de las telas, manteniendo tus prendas con el mejor aspecto durante más tiempo. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que resulta en un electrodoméstico más duradero y de mayor eficiencia energética.

Q.

¿Qué es la función Quick Wash de LG?

A.

La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG deja la ropa completamente limpia en tan solo 39 minutos, con un lavado a la medida de tus necesidades. El sistema 3D Multi Spray lanza chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro, logrando un equilibrio óptimo entre potencia, detergente y movimiento del ciclo, ahorrando tu valioso tiempo sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de las telas. Un lavado rápido que te ofrece una limpieza perfecta en tiempo récord.

Q.

¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

Las lavadoras LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado en cada carga. El aprendizaje profundo, basado en la inteligencia obtenida a partir de miles de eventos de lavado de big data, permite que la lavadora detecte automáticamente características de la tela, como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10 %* más de protección de la tela, manteniendo tu ropa con el mejor aspecto durante más tiempo. También puedes acceder y controlar las lavadoras inteligentes con Wi-Fi de LG mediante reconocimiento de voz o desde la app LG ThinQ™ en tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente dondequiera que estés. Enciende tu electrodoméstico a distancia con solo pulsar un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando una carga de ropa esté completa, realiza un diagnóstico inteligente para solucionar problemas y descarga ciclos preconfigurados personalizados, todo a través de la app ThinQ™.

 

* Probado por Intertek en enero de 2023.

Ciclo de lavado con 3 kg de carga en comparación con el ciclo de algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno. * La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam.

Q.

¿Cuál es la función de vapor en la lavadora LG?

A.

La tecnología Steam™, propiedad de LG (en modelos seleccionados), combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, como el polen y los ácaros del polvo.

Q.

¿Cómo funciona la función de dosificación automática?

A.

El sistema de dosificación automática LG ezDispense™ te permite precargar el dispensador de detergente y dejar que tu lavadora haga el trabajo. La tecnología integrada detecta el peso de tu ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente en cada lavado. Elimina el riesgo de sobredosificación, te ahorra tiempo y prolonga la vida útil de tu ropa. Una dosificación correcta de detergente también ayuda a que las lavadoras de carga frontal funcionen a la perfección. Los compartimentos de detergente y suavizante tienen capacidad para hasta 35 dosis de detergente. ¡Simplemente cierra la puerta y pulsa el botón de inicio!

Q.

¿Las lavadoras vienen en diferentes colores?

A.

LG ofrece una gama de modernos colores neutros para que encuentres una lavadora que combine con tus electrodomésticos o que ofrezca un elegante contraste. Elige entre la siguiente selección de colores: Blanco Clásico, Acero Negro o Grafito.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.