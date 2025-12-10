Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 20/10kg

Las lavadoras LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado en cada carga. El aprendizaje profundo, basado en la inteligencia obtenida a partir de miles de eventos de lavado de big data, permite que la lavadora detecte automáticamente características de la tela, como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10 %* más de protección de la tela, manteniendo tu ropa con el mejor aspecto durante más tiempo. También puedes acceder y controlar las lavadoras inteligentes con Wi-Fi de LG mediante reconocimiento de voz o desde la app LG ThinQ™ en tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente dondequiera que estés. Enciende tu electrodoméstico a distancia con solo pulsar un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando una carga de ropa esté completa, realiza un diagnóstico inteligente para solucionar problemas y descarga ciclos preconfigurados personalizados, todo a través de la app ThinQ™.

* Probado por Intertek en enero de 2023.

Ciclo de lavado con 3 kg de carga en comparación con el ciclo de algodón (F4Y7RYW0W). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno. * La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam.