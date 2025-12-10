We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora Carga Frontal 20kg + Secadora a Gas Carga Frontal 20kg + Kit de organización 27'' Color Blanco
Electrodomésticos Inteligentes
- Lavadora Carga Frontal 20kg 44lbs/6 Motion DD Smart Diagnosis™
- 20kg Secadora a Gas de Carga Frontal & Smart Diagnosis, Color Blanco
- Kit de organización para lavandería 27" Color Blanco
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
20kg
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700x990x770
CARACTERÍSTICAS - Vapor
NO
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Blanco
Tipo de puerta
Blanco
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
20kg
CONTROL Y PANTALLA
Tipo de pantalla
Led
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
AI DD
Sí
Tipo
Carga Frontal
Señal de fin de ciclo
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
LoadSense
Sí
Vapor
NO
Steam+
NO
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
Acero Inoxidable
Entrada de agua (caliente/fría)
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700x990x770
Peso (kg)
87
MATERIAL Y ACABADO - Color de cuerpo
Blanco
CAPACIDAD - Capacidad máxima de secado (kg)
20
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
686 x 990 x 765
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Blanco
Tipo de puerta
Puerta de Cristal
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
20
CONTROL Y PANTALLA
Tipo de pantalla
LED
CARACTERÍSTICAS
Tipo
Gas
Indicador de atascamiento de conducto FlowSense
Sí
Sensor Dry
Sí
Vapor
NO
Patas niveladoras
Sí
SteamFresh
No
TurboSteam
No
PROGRAMAS
Secado rápido
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
No
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
686 x 990 x 765
Peso (kg)
55.6
MATERIALS/FINISHES
Colores Disponibles
Metal Grafito, Blanco
UPC
48231013000
