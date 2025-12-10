About Cookies on This Site

Lavadora LG Titan Carga Frontal 15kg Ultra Capacidad CARD/OPL - Stack

Lavadora LG Titan Carga Frontal 15kg Ultra Capacidad CARD/OPL - Stack

CWT29MDCRS
Front view
Front view with open door
Right side view
Right side open view
Left side view
Top view of size
Top right view
Right perspective view
Top view
Drum view
Port view
Back panel view
Details view
Side view
Rear view
Características principales

  • Grande Capacidad
  • Motor Inverter Direct Drive™
  • Tratamiento Multi Heat
  • Recubrimiento Premium anticorrosivo
  • Atomización y Spray doble
  • Sistema de dosificación automática.
Más
Presentación de su socio comercial

Lavadora Comercial

Presentando su socio comercial

Tecnología más allá de la innovación

Tecnología más allá de la innovación

Durabilidad

Tecnología más allá de la innovación

LG se compromete a desarrollar máquinas duraderas para su empresa.

Inverter Direct DriveTM

Excelente durabilidad y confiabilidad

Los tambores Inverter Direct Drive™ de las lavadoras comerciales LG están conectados directamente al motor, lo que lo hace duradero y confiable en los años venideros. Gracias a un menor número de piezas, estas máquinas también necesitan menos reparaciones.
Tratamiento térmico múltiple

Menos reemplazos y gastos de reparación

El tratamiento térmico múltiple mejora la durabilidad y resiste la abrasión gradual. Las lavadoras LG disfrutan de una vida útil prolongada y menos reparaciones, lo que ayuda a su empresa a ahorrar costos.

*La vida útil del producto puede variar según los patrones del usuario y otros factores.

Recubrimiento en polvo de primera calidad

Resistencia a la contaminación y al óxido

El recubrimiento en polvo premium brinda la misma durabilidad que la pintura para automóviles, que no se oxida fácilmente y prolonga la vida útil del producto. El recubrimiento también ayuda a resistir los rayones y la contaminación que ocurren con frecuencia en las lavadoras comunitarias.

*El rendimiento puede variar según los patrones del usuario y otros factores.

Eficiencia en el desempeño

Eficiencia en el desempeño

Eficiencia en el desempeño

Potente y económico

Aumente los ingresos y la satisfacción del cliente con LG.
GRAN CAPACIDAD

Haz mucho a la vez

Los clientes prefieren la gran capacidad de las lavadoras comerciales LG porque pueden terminar su ropa en una sola carga. Una mayor capacidad significa más rotaciones de clientes para su negocio. Capacidad 15kg (ropa seca).

*La capacidad de carga puede variar según el modelo del producto y la región..

Sistema de equilibrio giroscópico

Bajo Ruido y Menos Vibración

El ruido y la vibración que emiten las lavadoras comerciales de LG son lo suficientemente bajos como para que las personas se concentren en otras tareas mientras esperan. Cree un ambiente agradable que pueda satisfacer las necesidades de varios clientes.

*Los niveles de ruido pueden variar según la configuración del producto y otros factores.

Atomización y spray doble

Ahorre tiempo y manténgase al día con su apretada agenda

Twin Spray enjuaga su ropa sin parar mientras la centrifuga, lo que resulta en un lavado más rápido y una mayor tasa de rotación de clientes. Atomizing Spray también rocía agua en la puerta, por lo que no tiene que limpiar el exceso de espuma del vidrio de la puerta.

*La imagen mostrada está destinada únicamente a fines promocionales.

Tambor inclinado 10°

Alto rendimiento con menor consumo de agua

El tambor con pendiente de 10° especialmente diseñado permite que la lavadora use menos agua porque pone más ropa en el agua sin sacrificar el rendimiento de lavado superior. No comprometa el resultado del lavado para ahorrar costos.
Conveniencia

Conveniencia

Conveniencia

Sistema eficiente y fácil mantenimiento

Gestión fácil e higiénica para que puedas centrarte en tu negocio.
Sistema de limpieza de tinas

Tinas más limpias para ropa más limpia

Las tinas sucias que se usan por largos períodos de tiempo pueden afectar el rendimiento del lavado. El sistema de limpieza de la tina mantiene la tina higiénica y limpia* para las muchas personas que usan la lavadora.

*La limpieza puede variar según los ciclos de limpieza de la tina y los agentes de limpieza.

Sistema de dosificación automática

Fácil manejo de detergente

El sistema de dosificación automática suministra cantidades uniformes de detergente, blanqueador y suavizante para cada ciclo.

*El rendimiento de la dosificación puede variar según las especificaciones de la bomba.

Conveniencia más inteligente

Una lavadora más inteligente

Verifique rápidamente el estado de la ropa, controle los patrones de uso y los errores del producto a través de LG Smart Solution en cualquier momento y en cualquier lugar. Interactúe fácilmente con él y opere de forma remota mientras disfruta de las últimas innovaciones.

Conveniencia más inteligente

*Es posible que se requiera una conexión inalámbrica a Internet para esta función.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

cwt29mdcrss
Color de cuerpo
Stainless Steel
Inverter DirectDrive
Arranque remoto y monitor de ciclo
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
737 x 1,036 x 814

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color de cuerpo

    Stainless Steel

CARACTERÍSTICAS

  • Inverter DirectDrive

  • Tambor de acero inoxidable

TECNOLOGÍA SMART

  • Arranque remoto y monitor de ciclo

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    737 x 1,036 x 814

  • Peso (kg)

    100.6

