We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG Titan Carga Frontal 15kg Ultra Capacidad CARD/OPL - Stack
Inverter Direct DriveTM
Excelente durabilidad y confiabilidad
Menos reemplazos y gastos de reparación
*La vida útil del producto puede variar según los patrones del usuario y otros factores.
Resistencia a la contaminación y al óxido
*El rendimiento puede variar según los patrones del usuario y otros factores.
Haz mucho a la vez
Los clientes prefieren la gran capacidad de las lavadoras comerciales LG porque pueden terminar su ropa en una sola carga. Una mayor capacidad significa más rotaciones de clientes para su negocio. Capacidad 15kg (ropa seca).
*La capacidad de carga puede variar según el modelo del producto y la región..
Bajo Ruido y Menos Vibración
*Los niveles de ruido pueden variar según la configuración del producto y otros factores.
Ahorre tiempo y manténgase al día con su apretada agenda
*La imagen mostrada está destinada únicamente a fines promocionales.
Alto rendimiento con menor consumo de agua
Tinas más limpias para ropa más limpia
*La limpieza puede variar según los ciclos de limpieza de la tina y los agentes de limpieza.
Fácil manejo de detergente
*El rendimiento de la dosificación puede variar según las especificaciones de la bomba.
Una lavadora más inteligente
Conveniencia más inteligente
*Es posible que se requiera una conexión inalámbrica a Internet para esta función.
Resumen
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Stainless Steel
CARACTERÍSTICAS
Inverter DirectDrive
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Arranque remoto y monitor de ciclo
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
737 x 1,036 x 814
Peso (kg)
100.6
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.