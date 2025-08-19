Nuestros lavavajillas LG con tecnología TrueSteam utilizan el poder del vapor para penetrar en los residuos de comida y ayudar a reducir las manchas de agua hasta un 60%, para conseguir una vajilla limpia y reluciente. La función está inteligentemente diseñada para que tu Lavavajillas alcance una temperatura de aclarado final superior a 80ºC, reduciendo las bacterias en la vajilla en un 99,999%*.

* El vapor a alta temperatura ayuda a eliminar el 99.99% de las bacterias más comunes, como la salmonela, mejorando la higiene de lavado. Las pruebas internas de LG han demostrado una reducción del 99.99% en las manchas de agua.