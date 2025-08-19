Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Lavavajillas LG QuadWash™ TrueSteam™ Empotre

Lavavajillas LG QuadWash™ TrueSteam™ Empotre

Lavavajillas LG QuadWash™ TrueSteam™ Empotre

LDP6810BD
Características principales

  • Ciclos con vapor TrueSteam™
  • QuadWash™
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 603 mm x 854 mm x 625 mm
  • Bandeja con altura ajustable EasyRack Plus™
  • Motor Inverter Direct Drive
  • Conectividad LG ThinQ
Más
Una mamá con su hija sacando los platos recién lavados de su lavavajilla LG QuadWash.

4 Razones para Comprar un Lavavajillas LG

4 Razones para Comprar un Lavavajillas LG

Con la nueva tecnología TrueSteam el vapor del agua deja tus platos brillantes y relucientes.

Platos Brillantes, Menos Manchas de Agua*

El vapor del agua hirviendo TrueSteam™ llega a toda la superficie de cada plato dentro de la tina, dando como resultado platos limpios y relucientes. Las partículas de vapor de agua pura también ayudan a reducir las manchas de agua.

Rociadores Multi-Motion lavando copas con chorros de alta presión.

Limpio desde Todos los Ángulos

Gracias a los brazos rociadores Multi-Motion y a los chorros de alta presión, QuadWash™ brinda la máxima cobertura para limpiar todo a la primera.

Niña descansando con su peluche y su mascota en el sofá, mientras la lavavajilla LG QuadWash esta trabajando.

Silencioso, Eficiente & Confiable

El motor Inverter Direct Drive de LG se diseñó pensando en el silencio. Con menos piezas móviles, obtiene un rendimiento confiable de uno de los lavavajillas más silenciosos de su clase.
Lavado interno con Dual Zone, limpieza suave o profunda a tus productos sin dañar ninguno.

Lavado Dual Zone

Limpie suavemente sus delicados platos, mientras lava a presión ollas y sartenes resistentes con Dual Zone Wash. Esta opción le permite variar la intensidad del rociado en las rejillas superior e inferior.
Acomodo facil y mayor adaptibilidad con el EasyRack para tus articulos.

Acomodo Fácil & Máxima Adaptabilidad

Fácil de ajustar sobre la marcha, el sistema de rejilla fácil se puede cambiar para manejar cualquier desafío que tus platos puedan tener. Con un solo toque, puedes ajustar la altura de la rejilla superior a tres niveles diferentes para acomodar artículos más altos en cualquier rejilla.

Acomodo Flexible

Acomoda los platos a tu manera. Las púas plegables te permiten colocar los platos donde quieras.

Tercera Rejilla Ajustable en Altura

La tercera rejilla ajustable en altura te brinda más espacio para artículos difíciles de colocar.

Funcionamiento Fluido

Incluso los platos más pesados se deslizan hacia adentro y hacia afuera sin problemas con la ayuda del riel deslizante de LG.
Se muestra un lavavajillas dandole un toque moderno y elegante a tu cocina.

Mejora el Aspecto de tu Cocina

El lavavajillas LG trae un diseño elegante y moderno a su cocina. Construido con la innovadora tecnología LG, tu lavavajillas funcionará tan bien como se ve.

Diseño Exterior Minimalista

El exterior simple pero elegante crea una apariencia que complementa el diseño de cualquier cocina.

Diseño Interior Inteligente

El lavavajillas LG está diseñado para proporcionar el máximo poder de limpieza y características únicas para acomodar fácilmente.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cuáles son las ventajas de un lavavajillas LG?

A.

La mayoría de nuestros lavavajillas LG cuentan con la tecnología QuadWash™, asegurando una limpieza a fondo y una experiencia cómoda para los usuarios para tener platos impecables todos los días ahorrando tiempo, agua y energía. Tienen características como TrueSteam para la higienización, Auto Open Dry para la liberación de vapor, rejillas ajustables para una carga flexible y un funcionamiento silencioso. Las características pueden variar por modelo. Consulte los diferentes modelos disponibles para conocer a detalle la información del producto.  

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un lavavajillas empotrable y uno de libre empotre?

A.

Los lavavajillas LG de empotre se diseñan para quedar ocultos dentro de un mueble de cocina y proporcionar un acabado limpio a los armarios, mientras que los de libre empotre se pueden ubicar en cualquier espacio de la cocina sin necesidad de estar integrados en un mueble. Es importante identificar qué tipo de lavavajillas necesita de acuerdo al espacio y las dimensiones de la cavidad para asegurar el ajuste del electrodoméstico antes de la compra. 

Q.

¿Cómo instalo el lavavajillas LG?

A.

Debe contratar a personal de servicio autorizado LG para completar la instalación de su Lavavajillas LG, de acuerdo con el Manual de usuario. Una instalación incorrecta por parte de personal no cualificado puede provocar que el producto no funcione correctamente o que falle. Incluso si es instalado por un centro de servicio o técnico no autorizado por LG, el producto pierde su garantía. 

Q.

¿Es necesario limpiar el lavavajillas?

A.

Sí, la limpieza rutinaria de un lavavajillas LG es recomendable para mantener un rendimiento óptimo. Limpie regularmente el filtro, los brazos rociadores y las superficies interiores para evitar la acumulación de partículas de alimentos y residuos. Además, comprobar que no haya fugas, inspeccionar las mangueras, y asegurar un drenaje adecuado es imprescindible para mantener la calidad de rendimiento de su Lavavajillas.

Q.

¿Qué es la tecnología QuadWash™?

A.

Nuestra innovadora tecnología QuadWash™ está diseñada con cuatro brazos aspersores Multi-Movimiento que lanzan chorros de agua de alta presión en múltiples ángulos, QuadWash™ proporciona la máxima cobertura para limpiar todo a la primera.  Al disponer de cuatro brazos rociadores en lugar de los dos tradicionales, se garantiza la máxima cobertura para lograr una limpieza a fondo.

Q.

¿Qué es un ciclo TrueSteam?

A.

Nuestros lavavajillas LG con tecnología TrueSteam utilizan el poder del vapor para penetrar en los residuos de comida y ayudar a reducir las manchas de agua hasta un 60%, para conseguir una vajilla limpia y reluciente. La función está inteligentemente diseñada para que tu Lavavajillas alcance una temperatura de aclarado final superior a 80ºC, reduciendo las bacterias en la vajilla en un 99,999%*.

* El vapor a alta temperatura ayuda a eliminar el 99.99% de las bacterias más comunes, como la salmonela, mejorando la higiene de lavado.  Las pruebas internas de LG han demostrado una reducción del 99.99% en las manchas de agua.

Q.

¿Hay mucho espacio para apilar mi vajilla?

A.

Nuestro Lavavajillas está diseñado con interiores espaciosos y rejillas ajustables para acomodar varios tamaños y configuraciones de vajilla, proporcionando un amplio espacio para apilar la vajilla eficientemente. Específicamente, nuestros Lavavajillas tienen EasyRack Plus® diseñado para facilitar la carga y la versatilidad. La rejilla superior está diseñada para ajustarse fácilmente. Ajustando la altura de la rejilla superior a tres niveles diferentes para acomodar convenientemente una variedad de artículos.

Q.

¿Hace mucho ruido el lavavajillas?

A.

El lavavajillas LG está fabricado con el avanzado motor LG Inverter Direct Drive diseñado para ofrecer funcionamiento Silencioso, desempeño eficiente & Confiable. 

Q.

¿Puedo controlar el lavavajillas a distancia?

A.

Explora un nuevo mundo de conectividad con la tecnología ThinQ® de LG. Controla tu Lavavajillas LG desde lugares remotos ya que ThinQ® te permite descargar nuevos ciclos de lavado, diagnosticar problemas e incluso recibir notificaciones del proceso del ciclo en tu smartphone.

