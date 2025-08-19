We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavavajillas LG QuadWash™ TrueSteam™ Empotre
Limpieza Poderosa
El vapor a alta temperatura, que consta de partículas diminutas, separa fácilmente las manchas de los platos.
Menos Manchas de Agua
TrueSteam™ deja la vajilla reluciente mientras reduce las manchas de agua hasta en un 30%. *
Limpieza a Profundidad
Con cuatro brazos rociadores en lugar de dos, QuadWash™ también incluye brazos Multi-Motion que giran hacia adelante y hacia atrás mientras giran, proporcionando una cobertura mejorada para limpiar cada plato en cada rejilla.
Ciclo Turbo
Turbo Cycle puede limpiar incluso los platos más sucios en menos de una hora*. Sécalos en solo 30 minutos más con la opción Extra Dry.
* Al lavar 10 cubiertos o menos.
Energéticamente Eficiente
En comparación con los motores convencionales, el innovador motor Inverter Direct Drive de LG ayuda a aumentar la eficiencia energética.
Larga Durabilidad
Cuente con su lavavajillas LG durante los próximos años con una garantía limitada de 10 años para el motor Inverter Direct Drive.
Acomodo Flexible
Tercera Rejilla Ajustable en Altura
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las ventajas de un lavavajillas LG?
La mayoría de nuestros lavavajillas LG cuentan con la tecnología QuadWash™, asegurando una limpieza a fondo y una experiencia cómoda para los usuarios para tener platos impecables todos los días ahorrando tiempo, agua y energía. Tienen características como TrueSteam para la higienización, Auto Open Dry para la liberación de vapor, rejillas ajustables para una carga flexible y un funcionamiento silencioso. Las características pueden variar por modelo. Consulte los diferentes modelos disponibles para conocer a detalle la información del producto.
¿Cuál es la diferencia entre un lavavajillas empotrable y uno de libre empotre?
Los lavavajillas LG de empotre se diseñan para quedar ocultos dentro de un mueble de cocina y proporcionar un acabado limpio a los armarios, mientras que los de libre empotre se pueden ubicar en cualquier espacio de la cocina sin necesidad de estar integrados en un mueble. Es importante identificar qué tipo de lavavajillas necesita de acuerdo al espacio y las dimensiones de la cavidad para asegurar el ajuste del electrodoméstico antes de la compra.
¿Cómo instalo el lavavajillas LG?
Debe contratar a personal de servicio autorizado LG para completar la instalación de su Lavavajillas LG, de acuerdo con el Manual de usuario. Una instalación incorrecta por parte de personal no cualificado puede provocar que el producto no funcione correctamente o que falle. Incluso si es instalado por un centro de servicio o técnico no autorizado por LG, el producto pierde su garantía.
¿Es necesario limpiar el lavavajillas?
Sí, la limpieza rutinaria de un lavavajillas LG es recomendable para mantener un rendimiento óptimo. Limpie regularmente el filtro, los brazos rociadores y las superficies interiores para evitar la acumulación de partículas de alimentos y residuos. Además, comprobar que no haya fugas, inspeccionar las mangueras, y asegurar un drenaje adecuado es imprescindible para mantener la calidad de rendimiento de su Lavavajillas.
¿Qué es la tecnología QuadWash™?
Nuestra innovadora tecnología QuadWash™ está diseñada con cuatro brazos aspersores Multi-Movimiento que lanzan chorros de agua de alta presión en múltiples ángulos, QuadWash™ proporciona la máxima cobertura para limpiar todo a la primera. Al disponer de cuatro brazos rociadores en lugar de los dos tradicionales, se garantiza la máxima cobertura para lograr una limpieza a fondo.
¿Qué es un ciclo TrueSteam?
Nuestros lavavajillas LG con tecnología TrueSteam utilizan el poder del vapor para penetrar en los residuos de comida y ayudar a reducir las manchas de agua hasta un 60%, para conseguir una vajilla limpia y reluciente. La función está inteligentemente diseñada para que tu Lavavajillas alcance una temperatura de aclarado final superior a 80ºC, reduciendo las bacterias en la vajilla en un 99,999%*.
* El vapor a alta temperatura ayuda a eliminar el 99.99% de las bacterias más comunes, como la salmonela, mejorando la higiene de lavado. Las pruebas internas de LG han demostrado una reducción del 99.99% en las manchas de agua.
¿Hay mucho espacio para apilar mi vajilla?
Nuestro Lavavajillas está diseñado con interiores espaciosos y rejillas ajustables para acomodar varios tamaños y configuraciones de vajilla, proporcionando un amplio espacio para apilar la vajilla eficientemente. Específicamente, nuestros Lavavajillas tienen EasyRack Plus® diseñado para facilitar la carga y la versatilidad. La rejilla superior está diseñada para ajustarse fácilmente. Ajustando la altura de la rejilla superior a tres niveles diferentes para acomodar convenientemente una variedad de artículos.
¿Hace mucho ruido el lavavajillas?
El lavavajillas LG está fabricado con el avanzado motor LG Inverter Direct Drive diseñado para ofrecer funcionamiento Silencioso, desempeño eficiente & Confiable.
¿Puedo controlar el lavavajillas a distancia?
Explora un nuevo mundo de conectividad con la tecnología ThinQ® de LG. Controla tu Lavavajillas LG desde lugares remotos ya que ThinQ® te permite descargar nuevos ciclos de lavado, diagnosticar problemas e incluso recibir notificaciones del proceso del ciclo en tu smartphone.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Especial para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.