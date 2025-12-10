About Cookies on This Site

Lavavajillas LG QuadWash™ Libre de Empotre

Lavavajillas LG QuadWash™ Libre de Empotre

LFDFD4441T
Lavavajillas LFDFD4441T
Lavavajillas LFDFD4441T
Características principales

  • QuadWash™
  • Bandeja superior con altura ajustable EasyRack Plus™
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 600 mm x 850 mm x 600 mm
  • Motor Inverter Direct Drive
  • Smart Diagnosis™
  • Funcionamiento silencioso
Lavavajillas
Razones para comprar lavavajillas LG

Razones para comprar lavavajillas LG

Razones para comprar lavavajillas LG

Limpia desde todos los ángulos

Limpia desde todos los ángulos

Gracias a los brazos aspersores Multi-Movimiento y los chorros de alta presión, QuadWash™ proporciona la máxima cobertura para limpiar todo a la primera.
Fácil acomodo y Máxima adaptabilidad

Fácil acomodo y Máxima adaptabilidad

Fácil de ajustar cuando sea necesario, este sistema de rejillas puede cambiar para manejar cualquier desafío que presenten sus platos.
Silenciosa, eficiente y confiable

Silenciosa, eficiente y confiable

Silenciosa, eficiente y confiable

El motor Inverter Direct Drive de LG se diseñó pensando en el silencio. Con menos piezas móviles, obtendrás un rendimiento confiable con uno de los lavavajillas más silenciosos de su clase.
Mayor comodidad y rendimiento

Mayor comodidad y rendimiento

Mayor comodidad y rendimiento

Las funciones personalizadas permiten un mejor rendimiento de limpieza y secado al mismo tiempo que ayudan a que tu vida en la cocina sea mucho más fácil.
Innovación para un hogar más inteligente y conectado

Innovación para un hogar más inteligente y conectado

SmartThinQ presenta un nuevo mundo de conectividad, comodidad y personalización.
Mejora el aspecto de tu cocina

Mejora el aspecto de tu cocina

El lavavajillas LG aporta un diseño elegante y moderno a tu cocina. Construido con la innovadora tecnología LG, tu lavavajillas funcionará tan bien como se ve.

Diseño Exterior Minimalista

Elegantes exteriores que complementan el diseño de tu cocina.

Diseño elegante

Duradero y fácil de mantener con un aspecto elegante y estético.

Pantalla micro LED

Control digital, elegante y oculto de facil lectura y elección de configuración.
Q.

¿Cómo instalar un lavaplatos LG correctamente?

A.

La instalación de un lavaplatos LG es fundamental para su funcionamiento óptimo. Asegúrate de seguir las instrucciones del manual del propietario para una instalación adecuada. Esto incluye medir el área de instalación, colocar el lavaplatos horizontalmente y asegurarte de que haya espacio para desenchufarlo si es necesario

Q.

¿Cómo ajustar la potencia de lavado en un lavaplatos LG?

A.

Los lavaplatos LG vienen con opciones de control intuitivas, como paneles táctiles. Puedes ajustar la potencia de lavado y la duración del ciclo de forma fácil y conveniente

Q.

¿Qué es la tecnología Smart Inverter en los lavaplatos LG?

A.

La tecnología Smart Inverter ajusta automáticamente la potencia de lavado para lograr resultados precisos y eficientes

Q.

¿Cuál es la capacidad promedio de los lavaplatos LG?

A.

Las capacidades varían según el modelo, pero en general, los lavaplatos LG ofrecen capacidades de entre 0.7 a 2.2 pies cúbicos.

Q.

¿Cómo mantener el diseño elegante del lavaplatos en mi cocina?

A.

Los lavaplatos LG tienen un acabado limpio y con estilo. Limpia regularmente las superficies para mantener su aspecto armonioso en tu cocina

