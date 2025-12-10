We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavavajillas LG QuadWash™ Libre de Empotre
Cuatro brazos de lavado
Los brazos giratorios multidireccionales disparan chorros de agua en varios ángulos que llegan a todos los rincones del lavavajillas.
Rotación multidireccional
Con cuatro brazos aspersores en lugar de dos, QuadWash™ proporciona mayor rendimiento para limpiar cada plato en todas las rejillas.
Púas ajustables
Acomoda los platos a tu manera, ya sea una bandeja en la rejilla superior o un tazón en la parte inferior.
Fácil ajuste de altura
Ajusta la altura del estante superior en tres niveles diferentes para acomodar utensilios de cocina más altos.
3er estante con altura ajustable
Más espacio para utensilios difíciles de colocar, desde cucharones largos hasta tazas de expresso pequeñas.
Eficiencia Energética
En comparación con los motores convencionales, el innovador Motor Inverter Direct Drive de LG ayuda a aumentar la eficiencia energética.
Mayor Durabilidad
Cuenta con tu lavavajillas LG durante los próximos años con una garantía limitada de 10 años en el motor Direct Drive.
Secado automático abierto
Al final del programa, la puerta se abre automáticamente. Esto proporciona un rendimiento de secado excelente al dejar escapar el aire caliente y permitir que el aire fresco llegue a los platos.
Turbo ciclo
Elige el Turbo Ciclo para lavar platos muy sucios en menos de una hora.
Doble zona de lavado
Limpia suavemente tus platos delicados mientras lavas a presión ollas y sartenes con la doble zona de lavado
Alta temperatura
La temperatura de la tina alcanza hasta 80°C durante el ciclo de enjuague, lo que permite un cuidado higiénico de la vajilla.
Descarga diferentes ciclos
Con la aplicación LG SmartThinQ, descarga nuevos ciclos de lavado para ollas y sartenes, cacerolas, cristalería, etc..
Configuraciones personalizadas
Personaliza los ciclos de tu lavavajillas utilizando la aplicación de teléfono inteligente para seleccionar diferentes opciones de limpieza.
Recordatorio de limpieza
Manten tu lavavajillas fresco activando el Recordatorio de limpieza de la máquina. Después de cada 30 ciclos, el indicador luminoso te indicará que es hora de ejecutar el ciclo de limpieza.
Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis ayuda a resolver problemas de manera rápida y eficiente a través de tu teléfono inteligente, con sugerencias y soluciones fáciles.
Q.
¿Cómo instalar un lavaplatos LG correctamente?
A.
La instalación de un lavaplatos LG es fundamental para su funcionamiento óptimo. Asegúrate de seguir las instrucciones del manual del propietario para una instalación adecuada. Esto incluye medir el área de instalación, colocar el lavaplatos horizontalmente y asegurarte de que haya espacio para desenchufarlo si es necesario
Q.
¿Cómo ajustar la potencia de lavado en un lavaplatos LG?
A.
Los lavaplatos LG vienen con opciones de control intuitivas, como paneles táctiles. Puedes ajustar la potencia de lavado y la duración del ciclo de forma fácil y conveniente
Q.
¿Qué es la tecnología Smart Inverter en los lavaplatos LG?
A.
La tecnología Smart Inverter ajusta automáticamente la potencia de lavado para lograr resultados precisos y eficientes
Q.
¿Cuál es la capacidad promedio de los lavaplatos LG?
A.
Las capacidades varían según el modelo, pero en general, los lavaplatos LG ofrecen capacidades de entre 0.7 a 2.2 pies cúbicos.
Q.
¿Cómo mantener el diseño elegante del lavaplatos en mi cocina?
A.
Los lavaplatos LG tienen un acabado limpio y con estilo. Limpia regularmente las superficies para mantener su aspecto armonioso en tu cocina
